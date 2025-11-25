Neon Shadow EA MT4
- Experts
- Evgeniy Ilin
- Versione: 8.6
Neon Shadow — una soluzione di trading unica che ti aiuta a imparare e a passare al livello successivo
Ho cercato di creare una soluzione di trading unica, accessibile a qualsiasi principiante o professionista, indipendentemente dal tuo livello attuale. L’idea principale è stata combinare il machine learning con tecniche di trading avanzate in modo da trarre il massimo dal loro utilizzo congiunto. Il sistema è adatto sia per far crescere piccoli depositi in 1–2 mesi, sia per investimenti a lungo termine su periodi di anni — ma ti sarà più utile se il tuo obiettivo è imparare.
Con il giusto approccio, scoprirai nuovi metodi e potrai persino guadagnare qualcosa. Sii pronto a imparare e a seguire il concetto. Se sei qui solo per scaricare il robot, eseguirlo una volta nello Strategy Tester e poi attaccarlo al grafico aspettando un miracolo, ti chiedo gentilmente di chiudere questa pagina e proseguire con la lista dei prodotti gratuiti — ovviamente non ho il diritto di insistere. Se non vuoi seguire i miei consigli, puoi procedere in modo classico: avviare il robot con le impostazioni predefinite oppure acquistare la versione a pagamento più avanzata di questa soluzione, il cui link trovi qui sotto. Nella versione a pagamento, configuro personalmente il robot in base ai tuoi obiettivi. Le impostazioni predefinite funzionano comunque — corrispondono alla modalità STATIC, una strategia integrata.
Link utili per approfondire il prodotto
Se desideri:
- Impostazioni per la modalità DYNAMIC
- Entrare nella mia community Telegram (puoi fare domande, parlare con altri utenti o chiedere aiuto)
- La versione equivalente esclusivamente per il terminale MetaTrader 5!
- La versione più avanzata (a pagamento) di questa soluzione
- Ricevere una guida introduttiva al prodotto e comprendere il suo concetto e i parametri di input
Guida rapida per utilizzare correttamente il robot
L’uso corretto del robot prevede l’utilizzo della modalità di trading "DYNAMIC". Per impostazione predefinita, è attiva la modalità "STATIC", a causa di un requisito specifico della piattaforma mql5: con le impostazioni predefinite deve essere integrata una strategia pronta all’uso, che funzioni immediatamente senza configurazioni preliminari. Tenendo conto di quanto detto, tralasciamo tutto ciò che riguarda la strategia integrata e ci concentriamo sul metodo rapido per avviare la modalità "DYNAMIC".
Per iniziare, devi comprendere il concetto base. Il robot legge le impostazioni ".txt" da una cartella che devi creare tu stesso. Dopo aver creato la cartella, inseriscici i file ".txt" provenienti dal mio canale Telegram. Devi creare questa cartella nella seguente directory:
- %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
La riga sopra è il percorso universale in ambiente Windows verso una directory speciale alla quale hanno accesso tutti i terminali MetaTrader 4/5 installati sul tuo computer domestico o sul tuo VPS. Puoi accedervi aprendo Esplora Risorse di Windows o con qualsiasi altro metodo a tua disposizione. Questo percorso va inserito nella barra degli indirizzi e premere "Invio" — in questo modo accederai automaticamente a tale directory. Hai quasi completato la configurazione. Una volta dentro, devi solo creare una sottocartella con il nome specificato nella variabile di input "Subfolder In Files Folder". Per impostazione predefinita, questo valore è:
- WorkDirectory1
Puoi creare anche altre cartelle con nomi diversi e configurare il robot per lavorare con una qualsiasi di esse, semplicemente modificandone il nome nelle impostazioni — questa opzione è facoltativa e a tua discrezione. Esistono metodi più avanzati per creare directory di lavoro, descritti nella guida introduttiva completa, il cui link trovi all’inizio. Dopo aver creato la cartella, puoi testare il robot nello Strategy Tester o fare trading su un conto reale o demo, purché tu abbia inserito almeno un file ".txt" di impostazioni dal mio canale Telegram. Una volta imparato a utilizzare i file ".txt", esplora le modalità operative del robot. Lo Strategy Tester ti aiuterà in questo. E sì, ricorda che le impostazioni scaricate perdono rapidamente di attualità. Per aggiornarle, usa il pulsante "actualize", posizionato direttamente sull’interfaccia grafica del robot.
IMPORTANTE!!! Se vuoi usare il prodotto nel modo più efficace e corretto possibile, leggi assolutamente la guida introduttiva completa. Ti darà un vantaggio fin dall’inizio e ti farà risparmiare tempo (primo link qui sopra)
Modalità d’uso di Neon Shadow
- Far crescere un piccolo deposito a partire da 300 dollari con tecniche aggressive (per chi considera il rischio elevato giustificato e necessario e non ha paura di rischiare)
- Trading a lungo termine per investitori seri ed esperti che danno priorità alla sicurezza del proprio capitale e alla stabilità su orizzonti molto lunghi.
- Strumento di supporto per superare le sfide delle prop firm (FTMO, Darwinex).
- Apprendimento dei concetti fondamentali del trading e acquisizione di esperienza pratica.
Vantaggi
|Versatilità
|Adatto a qualsiasi obiettivo e dotato di numerose tecniche di trading ausiliarie per risolvere ogni compito specifico.
|Multi-valuta
|Il sistema è stato progettato come uno strumento unico, indifferente allo strumento su cui opera.
|Canale Telegram con impostazioni
|L’aggiornamento costante delle impostazioni tramite i miei server remoti ti consente di applicare qualsiasi combinazione di coppie di valute e mantenere il tuo portafoglio sempre aggiornato. Le impostazioni vengono pubblicate in un canale Telegram pubblico dove puoi scaricarle. Questi file hanno estensione ".txt", non ".SET" come potresti aver pensato. Consulta la guida introduttiva per capire perché è stato fatto così e come usarli.
|Cloud computing
|Solo una piccola percentuale dei calcoli viene eseguita sul tuo dispositivo, mentre il lavoro principale avviene su server potenti. Il robot utilizza semplicemente ottimizzazioni già pronte che puoi scaricare in qualsiasi momento dal canale Telegram pubblico. Queste ottimizzazioni sono in forma di file ".txt" utilizzati nella modalità DYNAMIC (la modalità operativa consigliata).
|Comodità
|Installazione su un unico grafico — qualsiasi grafico.
|Affidabilità
|Il robot riprende le sue posizioni e continua a operare dopo riavvii del terminale o altre situazioni anomale. Poiché opera sui bar, brevi disconnessioni dell’hardware non avranno effetti critici sul trading.
|Controllo del rischio
|I rischi vengono distribuiti automaticamente tra le coppie di valute. Il sistema mira a mantenere la percentuale di redditività desiderata e ricalcola i rischi in tempo reale.
|Minimizzazione del drawdown
|Grazie all’hedging, il sistema riduce i drawdown operando su diverse coppie di valute e timeframes.
|Resistenza ai ritardi
|Il robot esegue operazioni all’apparizione di un nuovo bar, garantendo così la stessa efficacia sia su conto demo che reale.
|Scalabilità ed estensibilità
|Grazie all’architettura unica, è possibile aumentare la potenza del machine learning e operare su praticamente qualsiasi strumento finanziario con qualità insuperabile.
|Flessibilità
|Ampie possibilità di configurazione: scelta delle coppie di valute, modalità operative, direzioni di trading (long/short).
Raccomandazioni
- Deposito ottimale: da 300 $ (più è alto, meglio è, ma non è un requisito obbligatorio)
- Tipo di conto: hedging (è possibile usare il netting con la configurazione corretta e l’attivazione di specifiche modalità di trading, anche se non lo consiglio)
- Broker: qualsiasi broker affidabile, ad esempio RoboForex o IC Markets (scegli quelli con swap e spread più bassi)
- Preparazione al lancio: studia sempre la guida introduttiva e testa accuratamente tutti i tuoi portafogli nello Strategy Tester prima di passare al reale. Esplora le modalità operative, sperimenta, prova.
Come funziona — in termini semplici
Pilastro 1: Calcoli su server remoti
Il compito principale di qualsiasi robot di trading è prevedere il movimento futuro dei prezzi. La qualità di queste previsioni determina direttamente la redditività delle operazioni. La maggior parte dei robot che utilizzano il machine learning opera secondo un principio obsoleto: tutti i calcoli avvengono direttamente sul VPS, dove contemporaneamente si fa trading e si elaborano i dati. Questo crea due problemi:
- Limita le capacità del machine learning.
- Riduce la qualità del trading a causa del carico sul VPS.
Il mio approccio è diverso:
- Tutti i calcoli sono spostati su server potenti dedicati.
- MetaTrader si occupa solo del trading, non dei calcoli — per questo è stato creato.
Il robot utilizza ottimizzazioni già pronte che scarichi dal canale Telegram pubblico per la modalità DYNAMIC. Questo approccio offre due vantaggi chiave:
- Aumento continuo della potenza di calcolo, il che permette di avere sempre più ottimizzazioni diverse da combinare in vari modi.
- Si elimina la routine dell’ottimizzazione manuale per ogni singola valuta. Il sistema ottimizza automaticamente tutto — a te resta solo scegliere ciò che preferisci.
Pilastro 2: Diversificazione
La diversificazione è uno dei metodi più efficaci per aumentare la stabilità del trading. Permette di:
- Livellare la curva di profitto.
- Ridurre i drawdown.
- Aumentare in sicurezza la frequenza delle operazioni.
La maggior parte dei robot opera con una o poche coppie di valute predefinite. Questa "diversificazione" è minima e quasi inefficace. Il mio robot risolve facilmente questo problema:
- Opera contemporaneamente su tutte le coppie di valute, massimizzando l’effetto di diversificazione.
- Distribuisce automaticamente il volume delle operazioni in modo che ogni coppia contribuisca in modo equilibrato.
Ciò evita che tutto il rischio sia concentrato su un unico strumento. Il sistema di distribuzione funziona completamente in automatico.
Pilastro 3: Trading di portafoglio e modalità aggiuntive
Quando distribuiamo i volumi di trading tra molte coppie di valute e timeframes, possiamo applicare effetti di portafoglio — una sorta di "regolazione fine" della strategia. Questo significa esattamente quanto segue:
- Possiamo rafforzare l’hedging, tenendo conto della composizione delle valute negli strumenti negoziati.
- Possiamo amplificare l’influenza di determinate valute o, al contrario, compensarla.
- Possiamo attivare modalità di trading aggiuntive.
Tra queste modalità vi sono:
- Martingale.
- Averaging.
- Mantenimento a lungo termine delle posizioni.
- Trading su swap positivi.
- Filtri avanzati.
Quando si opera simultaneamente con un gran numero di coppie di valute, tali approcci diventano molto più sicuri, poiché i rischi sono distribuiti su tutto il portafoglio. Tutte le modalità aggiuntive sono descritte nella guida introduttiva. Il link si trova all’inizio.