Neon Shadow EA MT4

Guida rapida per utilizzare correttamente il robot

L’uso corretto del robot prevede l’utilizzo della modalità di trading "DYNAMIC". Per impostazione predefinita, è attiva la modalità "STATIC", a causa di un requisito specifico della piattaforma mql5: con le impostazioni predefinite deve essere integrata una strategia pronta all’uso, che funzioni immediatamente senza configurazioni preliminari. Tenendo conto di quanto detto, tralasciamo tutto ciò che riguarda la strategia integrata e ci concentriamo sul metodo rapido per avviare la modalità "DYNAMIC".

Per iniziare, devi comprendere il concetto base. Il robot legge le impostazioni ".txt" da una cartella che devi creare tu stesso. Dopo aver creato la cartella, inseriscici i file ".txt" provenienti dal mio canale Telegram. Devi creare questa cartella nella seguente directory:

%APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files



La riga sopra è il percorso universale in ambiente Windows verso una directory speciale alla quale hanno accesso tutti i terminali MetaTrader 4/5 installati sul tuo computer domestico o sul tuo VPS. Puoi accedervi aprendo Esplora Risorse di Windows o con qualsiasi altro metodo a tua disposizione. Questo percorso va inserito nella barra degli indirizzi e premere "Invio" — in questo modo accederai automaticamente a tale directory. Hai quasi completato la configurazione. Una volta dentro, devi solo creare una sottocartella con il nome specificato nella variabile di input "Subfolder In Files Folder". Per impostazione predefinita, questo valore è:

WorkDirectory1

Puoi creare anche altre cartelle con nomi diversi e configurare il robot per lavorare con una qualsiasi di esse, semplicemente modificandone il nome nelle impostazioni — questa opzione è facoltativa e a tua discrezione. Esistono metodi più avanzati per creare directory di lavoro, descritti nella guida introduttiva completa, il cui link trovi all’inizio. Dopo aver creato la cartella, puoi testare il robot nello Strategy Tester o fare trading su un conto reale o demo, purché tu abbia inserito almeno un file ".txt" di impostazioni dal mio canale Telegram. Una volta imparato a utilizzare i file ".txt", esplora le modalità operative del robot. Lo Strategy Tester ti aiuterà in questo. E sì, ricorda che le impostazioni scaricate perdono rapidamente di attualità. Per aggiornarle, usa il pulsante "actualize", posizionato direttamente sull’interfaccia grafica del robot.