Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen

Beschreibung

Der First Order Block of the Day (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen.

Hauptmerkmale

Automatische Identifizierung : Zeichnet automatisch das Rechteck des ersten Orderblocks des Tages basierend auf der 1h-Kerze.

Referenzlinien : Fügt die Höchst- und Tiefststände des vorherigen Tages als Unterstützungs-/Widerstandsbereiche hinzu.

Objektverwaltung : Entfernt automatisch Objekte, die älter als 48 Stunden sind, um die Übersichtlichkeit des Charts zu erhalten.

Klarvisualisierung: Unterschiedliche Farben und Stile zur einfachen Identifizierung der grafischen Elemente.

Bedeutung des ersten 1-Stunden-Orderblocks

Der erste Orderblock, der in der ersten Handelsstunde gebildet wird, ist weithin als einer der bedeutendsten Bereiche für die Price-Action-Analyse anerkannt, und zwar aufgrund von:

Hohe Liquidität und Marktbeteiligung

Repräsentiert die anfängliche Akkumulation/Verteilung großer Marktteilnehmer.

Legt die anfängliche Handelsspanne fest, die häufig als Referenz für den Rest der Sitzung dient.

Konzentriert ein signifikantes Volumen institutioneller Orders.

Starke Wirkung als Unterstützung/Widerstand

Als Unterstützung : Wenn der Preis nach einer haussierenden Bewegung in diesen Bereich zurückkehrt, findet er häufig Käufer.

Als Widerstand : In Abwärtstrends bietet dieser Bereich generally starke Ablehnung für Aufwärtsbewegungen.

Signifikanter Ausbruch: Ein entschlossener Durchbruch dieses Blocks deutet häufig auf eine Änderung der Marktstimmung hin.

Prädiktiver Wert

Die Richtung des anfänglichen Ausbruchs aus diesem Block setzt häufig den Ton für die Sitzung.

Rückkehrbewegungen zu diesem Bereich nach Ausbrüchen bieten Einstiegsmöglichkeiten mit einem verbesserten Risiko-/Ertragsverhältnis.

Verwendung

Der Indikator funktioniert automatisch nach der Installation. Warten Sie auf die vollständige Formation der ersten 1h-Kerze des Tages. Beobachten Sie, wie der Preis während der Sitzung mit dem identifizierten Block interagiert. Verwenden Sie die Höchst-/Tiefststände des vorherigen Tages als zusätzliche interessante Bereiche.

Technische Parameter

Empfohlener Zeitrahmen : H1 oder niedriger für präzise Einstiege.

Paare : Funktioniert mit jedem Währungspaar oder Asset.

Betriebszeit: Wird automatisch nach 01:00 GMT aktiviert.

Dieser Indikator ist besonders wertvoll für institutionelle Händler, Futures-Händler und alle Fachleute, die die Bedeutung von Wertbereichen auf den Finanzmärkten erkennen.

Hinweis: Dieser Indikator sollte als Teil einer vollständigen Handelsstrategie verwendet werden, unter Berücksichtigung zusätzlicher Analysen und eines angemessenen Risikomanagements.



