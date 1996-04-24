📊 BlocoSwingBR Indikator

🔎 Identifikator von Wertzonen

Der BlocoSwingBR hebt wichtige Preiszonen im Chart hervor und erleichtert Entscheidungen.

✨ Hauptfunktionen:

⚪ Dynamische Rechtecke

⚪ Tägliche feste Rechtecke

⚪ Linien des Vortages

⚪ Swing-Pfeile

⚪ Flexible Einstellungen

🎯 Vorteile für Trader:

⚪ Verteidigungs- und Angriffsbereiche erkennen

⚪ Swing-Muster identifizieren

⚪ Objektivere Price Action-Strategien

⚪ Automatische Unterstützung/Widerstand





BlocoSwingBR - Erweiterter grafischer Analyse-Indikator

Wir stellen BlocoSwingBR vor, einen professionellen technischen Indikator für MetaTrader 5, der einen umfassenden Überblick über die Marktstruktur durch mehrere integrierte Grafikwerkzeuge bietet.

Hauptfunktionen:

• Dynamische Rechtecke: Zeichnet automatisch Rechtecke, die die Spanne jedes Candles auf dem gewählten Zeitrahmen darstellen und eine schnelle Visualisierung von Handelsbereichen ermöglichen.

• Feste Tages-Rechtecke: Erstellt feste Rechtecke basierend auf dem Tageshoch und Tagestief jedes Tages und liefert klare visuelle Referenzen für die täglichen Grenzen.

• Referenzlinien: Zeichnet automatisch die Linien des Vortageshochs und -tiefs, die für die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entscheidend sind.

• Swing-Punkt-Erkennung: Erkennt und markiert automatisch Swing-Hochs und -Tiefs mit intuitiven Pfeilen und erleichtert so die Analyse von Trendumkehrungen und -fortsetzungen.

Technische Merkmale: