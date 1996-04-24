BlocoSwingBR
- Utilitys
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.20
- Aktivierungen: 5
📊 BlocoSwingBR Indikator
🔎 Identifikator von Wertzonen
Der BlocoSwingBR hebt wichtige Preiszonen im Chart hervor und erleichtert Entscheidungen.
✨ Hauptfunktionen:
⚪ Dynamische Rechtecke
⚪ Tägliche feste Rechtecke
⚪ Linien des Vortages
⚪ Swing-Pfeile
⚪ Flexible Einstellungen
🎯 Vorteile für Trader:
⚪ Verteidigungs- und Angriffsbereiche erkennen
⚪ Swing-Muster identifizieren
⚪ Objektivere Price Action-Strategien
⚪ Automatische Unterstützung/Widerstand
BlocoSwingBR - Erweiterter grafischer Analyse-Indikator
Wir stellen BlocoSwingBR vor, einen professionellen technischen Indikator für MetaTrader 5, der einen umfassenden Überblick über die Marktstruktur durch mehrere integrierte Grafikwerkzeuge bietet.
Hauptfunktionen:
• Dynamische Rechtecke: Zeichnet automatisch Rechtecke, die die Spanne jedes Candles auf dem gewählten Zeitrahmen darstellen und eine schnelle Visualisierung von Handelsbereichen ermöglichen.
• Feste Tages-Rechtecke: Erstellt feste Rechtecke basierend auf dem Tageshoch und Tagestief jedes Tages und liefert klare visuelle Referenzen für die täglichen Grenzen.
• Referenzlinien: Zeichnet automatisch die Linien des Vortageshochs und -tiefs, die für die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entscheidend sind.
• Swing-Punkt-Erkennung: Erkennt und markiert automatisch Swing-Hochs und -Tiefs mit intuitiven Pfeilen und erleichtert so die Analyse von Trendumkehrungen und -fortsetzungen.
Technische Merkmale:
-
Vollständig anpassbar (Farben, Breiten, Linienstile)
-
Kompatibel mit allen Zeitrahmen und Instrumenten
-
Übersichtliche Oberfläche mit Konfigurationsgruppen
-
Für Leistung optimiert
-
Eindeutiges Präfix zur einfachen Objektverwaltung