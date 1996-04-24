BlocoSwingBR

📊 BlocoSwingBR Indikator

🔎 Identifikator von Wertzonen
Der BlocoSwingBR hebt wichtige Preiszonen im Chart hervor und erleichtert Entscheidungen.

✨ Hauptfunktionen:
⚪ Dynamische Rechtecke
⚪ Tägliche feste Rechtecke
⚪ Linien des Vortages
⚪ Swing-Pfeile
⚪ Flexible Einstellungen

🎯 Vorteile für Trader:
⚪ Verteidigungs- und Angriffsbereiche erkennen
⚪ Swing-Muster identifizieren
⚪ Objektivere Price Action-Strategien
⚪ Automatische Unterstützung/Widerstand


BlocoSwingBR - Erweiterter grafischer Analyse-Indikator

Wir stellen BlocoSwingBR vor, einen professionellen technischen Indikator für MetaTrader 5, der einen umfassenden Überblick über die Marktstruktur durch mehrere integrierte Grafikwerkzeuge bietet.

Hauptfunktionen:

 Dynamische Rechtecke: Zeichnet automatisch Rechtecke, die die Spanne jedes Candles auf dem gewählten Zeitrahmen darstellen und eine schnelle Visualisierung von Handelsbereichen ermöglichen.

 Feste Tages-Rechtecke: Erstellt feste Rechtecke basierend auf dem Tageshoch und Tagestief jedes Tages und liefert klare visuelle Referenzen für die täglichen Grenzen.

 Referenzlinien: Zeichnet automatisch die Linien des Vortageshochs und -tiefs, die für die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus entscheidend sind.

 Swing-Punkt-Erkennung: Erkennt und markiert automatisch Swing-Hochs und -Tiefs mit intuitiven Pfeilen und erleichtert so die Analyse von Trendumkehrungen und -fortsetzungen.

Technische Merkmale:

  • Vollständig anpassbar (Farben, Breiten, Linienstile)

  • Kompatibel mit allen Zeitrahmen und Instrumenten

  • Übersichtliche Oberfläche mit Konfigurationsgruppen

  • Für Leistung optimiert

  • Eindeutiges Präfix zur einfachen Objektverwaltung


