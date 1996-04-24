DailyChange
- Utilitys
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Daily Change Indikator - Echtzeit-Marktvarianz-Anzeige
Übersicht
Der Daily Change Indicator ist ein professionelles Trading-Tool für MetaTrader 5, das die Echtzeit-Überwachung täglicher Preisänderungen direkt in Ihrem Chart ermöglicht. Dieser leistungsstarke yet leichte Indikator zeigt die tägliche Preisänderung sowohl in absoluten Punkten als auch in Prozent an, conveniently neben der Bid-Preislinie positioniert für sofortige Marktbewertung.
Hauptmerkmale
-
Echtzeit-Tagesänderung: Verfolgt und zeigt Preisänderungen seit Tageseröffnung
-
Doppeltes Anzeigeformat: Zeigt sowohl absolute Punktänderungen als auch prozentuale Variationen
-
Bid-Preis-Integration: Zeigt aktuellen Bid-Preis alongside Variationsdaten
-
Intelligente Farbcodierung: Grün für positive, rot für negative Veränderungen
-
Flexible Positionierung: Anpassbare Position im Chart (Standard: oben links)
-
Automatischer Tagesreset: Berechnet automatisch bei Marktöffnung neu
-
Non-Repainting: Liefert genaue Echtzeit-Daten ohne Verzögerung