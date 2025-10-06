Gatilho Swing
- Utilitys
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Gatilho Swing Indikator-Handbuch
Übersicht
Gatilho Swing ist ein fortgeschrittener visueller Indikator für MetaTrader 5, der mehrere technische Analysewerkzeuge in einem einzigen Panel kombiniert. Er identifiziert signifikante Niveaus, zeichnet Sitzungsrechtecke, markiert Vortages-Hochs/Tiefs und signalisiert Tops und Bottoms mit farbigen Pfeilen.
Hauptfunktionen
1. Vortages-Hoch- und Tief-Linien
-
Zeichnet horizontale Linien auf Vortages-Hoch- und Tief-Niveaus
-
Optionaler Beschreibungstext zur einfachen Identifizierung
-
Anpassbare Farbe, Stil und Dicke
2. H1-Sitzungsrechtecke
-
Erstellt visuelle Rechtecke für jede 1-Stunden-Kerze
-
Anpassbare Anzahl beibehaltener Rechtecke im Chart
-
Anpassbare Stile und Farben
3. Top- und Bottom-Identifizierungspfeile
-
Grüner Pfeil (Code 233) für Bottoms (Swing-Tiefs)
-
Roter Pfeil (Code 234) für Tops (Swing-Hochs)
-
Basierend auf konfigurierbarer Backward-Look-Analyse
Parameter-Einstellungen
Rechteck-Einstellungen
-
RectanglesToKeep: Anzahl beizubehaltender Rechtecke (0-10) - Standard: 500
-
RectColor: Farbe der Rechtecke - Standard: Magenta
-
RectWidth: Linienstärke - Standard: 1
-
RectStyle: Linienstil - Standard: STYLE_DOT
Linien-Einstellungen
-
ColorHigh: Vortages-Hoch-Farbe - Standard: DodgerBlue
-
ColorLow: Vortages-Tief-Farbe - Standard: Magenta
-
LineWidth: Linienstärke - Standard: 1
-
LineStyle: Linienstil - Standard: STYLE_DOT
-
ShowLineLabels: Beschreibung auf Linien anzeigen - Standard: true
Pfeil-Einstellungen
-
ShowArrows: Pfeile aktivieren/deaktivieren - Standard: true
-
ArrowUpColor: Aufwärtspfeil-Farbe (Bottom) - Standard: Lime
-
ArrowDnColor: Abwärtspfeil-Farbe (Top) - Standard: Rot
-
ArrowSize: Pfeilgröße - Standard: 1
-
ArrowStyle: Pfeilstil - Standard: STYLE_DOT
Sensitivitäts-Konfiguration
-
SwingLookback: Periode für Top/Bottom-Erkennung - Standard: 5
Interpretation der Signale
Unterstützungs-/Widerstandslinien
-
Blaue Linie: Vortages-Hoch - potentieller Widerstand
-
Magenta-Linie: Vortages-Tief - potentielle Unterstützung
H1-Rechtecke
-
Jedes Rechteck repräsentiert den Bereich einer 1-Stunden-Kerze
-
Nützlich zur Visualisierung der Intra-Stunden-Volatilität
-
Überlastungsbereiche sind als Rechteck-Cluster sichtbar
Signalisierung mit Pfeilen
-
Roter Pfeil (Top): Zeigt ein lokales Hoch nach einer Aufwärtsbewegung an
-
Grüner Pfeil (Bottom): Zeigt ein lokales Tief nach einer Abwärtsbewegung an
Installation und Verwendung
MT5-Installation
-
.mq5-Datei herunterladen
-
In Ordner platzieren: \MQL5\Indicators\
-
In MetaEditor kompilieren (F7)
-
Über Indikator-Navigator an Chart anhängen
Chart-Anwendung
-
H1-Zeitrahmen wählen (funktioniert bei anderen, aber für H1 optimiert)
-
Parameter gemäß Ihrer Strategie anpassen
-
Zoom für bessere Visualisierung verwenden
Verwendungstipps
Für Daytrading
-
Vortages-Linien als Referenzniveaus verwenden
-
Pfeile mit anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren
-
Rechtecke helfen bei der Identifizierung von Konsolidierungsperioden
Für Swingtrading
-
SwingLookback erhöhen, um signifikantere Swings zu erkennen
-
Unterstützungs-/Widerstandslinien für Ein- und Ausstiegsplanung nutzen
-
Pfeil-Cluster zur Identifizierung von Umkehrzonen beobachten
Parameter-Optimierung
-
Volatile Märkte: SwingLookback auf 3-4 reduzieren
-
Ruhige Märkte: SwingLookback auf 6-8 erhöhen
-
Für saubere Visualisierung: RectanglesToKeep auf 50-100 reduzieren
Angewandte technische Analyse
Signal-Konfluenz
-
Starke Umkehrzone: Wenn ein Pfeil nahe einer Vortages-Linie erscheint
-
Bestätigter Ausbruch: Wenn Preis die Linien mit Volumen durchbricht
-
Falscher Ausbruch: Wenn Preis die Linien berührt, aber in den Bereich zurückkehrt
Preis-Muster
-
Doppeltop/Doppelboden: Zwei ähnliche Pfeile auf nahen Niveaus
-
Dreiecke: Rechteck-Konvergenz mit reduzierter Amplitude
-
Kanäle: Rechtecke zwischen zwei parallelen Linien ausgerichtet
Einschränkungen und Überlegungen
Bekannte Einschränkungen
-
Basierend nur auf Preisdaten (OHLC)
-
Enthält keine Volumenanalyse
-
Empfindlich gegenüber SwingLookback-Parameter
-
Rechtecke können Chart visuell überladen
Empfehlungen
-
Immer in Kombination mit anderen Indikatoren verwenden
-
Farben für Kontrast mit Chart-Hintergrund anpassen
-
Bei Zeitrahmen kleiner H1 können viele falsche Signale entstehen
-
Regelmäßig alte Objekte für bessere Performance bereinigen
Wartung und Updates
Objekt-Bereinigung
-
Indikator bereinigt automatisch alte Objekte bei Entfernung
-
Für manuelle Bereinigung: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")
Performance
-
RectanglesToKeep unter 1000 halten für bessere Performance
-
Auf weniger leistungsstarken Computern Rechtecke deaktivieren
Vorgeschlagene Strategien
Strategie 1: Range-Trading
-
Kaufen am Vortages-Tief mit Bestätigung durch grünen Pfeil
-
Verkaufen am Vortages-Hoch mit Bestätigung durch roten Pfeil
-
Stop-Loss außerhalb benachbarter Rechtecke
Strategie 2: Breakout-Trading
-
Warten auf Vortages-Linien-Durchbruch
-
Mit Schlusskurs außerhalb Rechteck-Bereiche bestätigen
-
Einstieg beim Retest mit Pfeil-Bestätigung
Strategie 3: Swing-Umkehr
-
Pfeil-Cluster in Preiszone identifizieren
-
Auf Divergenz mit RSI/Stochastic warten
-
Einstieg beim ersten Pfeil nach Divergenz
Erweiterte Anpassung
Code-Modifikationen
-
Pfeil-Codes (233/234) zu anderen MT5-Codes ändern
-
Ton-/Visuelle Alarme für spezifische Pfeile hinzufügen
-
Fibonacci-Niveaus auf Rechtecken implementieren
EA-Integration
-
Objektnamen für Expert Advisors-Lesung verwenden
-
Objekte mit "LastH1_"-Präfix für einfache Identifizierung benannt
-
Linien haben auswählbare Eigenschaften für Interaktion
Support und Updates
Bei Fragen oder Vorschlägen:
-
MT5-Logs auf Fehler überprüfen
-
Parameter entsprechend Markt anpassen
-
Größeren Tageszeitrahmen-Kontext berücksichtigen
Hinweis: Dieser Indikator ist ein Entscheidungsunterstützungswerkzeug. Immer angemessenes Risikomanagement praktizieren und Stop-Loss bei allen Trades verwenden.