Gatilho Swing

Gatilho Swing Indikator-Handbuch

Übersicht

Gatilho Swing ist ein fortgeschrittener visueller Indikator für MetaTrader 5, der mehrere technische Analysewerkzeuge in einem einzigen Panel kombiniert. Er identifiziert signifikante Niveaus, zeichnet Sitzungsrechtecke, markiert Vortages-Hochs/Tiefs und signalisiert Tops und Bottoms mit farbigen Pfeilen.

Hauptfunktionen

1. Vortages-Hoch- und Tief-Linien

  • Zeichnet horizontale Linien auf Vortages-Hoch- und Tief-Niveaus

  • Optionaler Beschreibungstext zur einfachen Identifizierung

  • Anpassbare Farbe, Stil und Dicke

2. H1-Sitzungsrechtecke

  • Erstellt visuelle Rechtecke für jede 1-Stunden-Kerze

  • Anpassbare Anzahl beibehaltener Rechtecke im Chart

  • Anpassbare Stile und Farben

3. Top- und Bottom-Identifizierungspfeile

  • Grüner Pfeil (Code 233) für Bottoms (Swing-Tiefs)

  • Roter Pfeil (Code 234) für Tops (Swing-Hochs)

  • Basierend auf konfigurierbarer Backward-Look-Analyse

Parameter-Einstellungen

Rechteck-Einstellungen

  • RectanglesToKeep: Anzahl beizubehaltender Rechtecke (0-10) - Standard: 500

  • RectColor: Farbe der Rechtecke - Standard: Magenta

  • RectWidth: Linienstärke - Standard: 1

  • RectStyle: Linienstil - Standard: STYLE_DOT

Linien-Einstellungen

  • ColorHigh: Vortages-Hoch-Farbe - Standard: DodgerBlue

  • ColorLow: Vortages-Tief-Farbe - Standard: Magenta

  • LineWidth: Linienstärke - Standard: 1

  • LineStyle: Linienstil - Standard: STYLE_DOT

  • ShowLineLabels: Beschreibung auf Linien anzeigen - Standard: true

Pfeil-Einstellungen

  • ShowArrows: Pfeile aktivieren/deaktivieren - Standard: true

  • ArrowUpColor: Aufwärtspfeil-Farbe (Bottom) - Standard: Lime

  • ArrowDnColor: Abwärtspfeil-Farbe (Top) - Standard: Rot

  • ArrowSize: Pfeilgröße - Standard: 1

  • ArrowStyle: Pfeilstil - Standard: STYLE_DOT

Sensitivitäts-Konfiguration

  • SwingLookback: Periode für Top/Bottom-Erkennung - Standard: 5

Interpretation der Signale

Unterstützungs-/Widerstandslinien

  • Blaue Linie: Vortages-Hoch - potentieller Widerstand

  • Magenta-Linie: Vortages-Tief - potentielle Unterstützung

H1-Rechtecke

  • Jedes Rechteck repräsentiert den Bereich einer 1-Stunden-Kerze

  • Nützlich zur Visualisierung der Intra-Stunden-Volatilität

  • Überlastungsbereiche sind als Rechteck-Cluster sichtbar

Signalisierung mit Pfeilen

  • Roter Pfeil (Top): Zeigt ein lokales Hoch nach einer Aufwärtsbewegung an

  • Grüner Pfeil (Bottom): Zeigt ein lokales Tief nach einer Abwärtsbewegung an

Installation und Verwendung

MT5-Installation

  1. .mq5-Datei herunterladen

  2. In Ordner platzieren: \MQL5\Indicators\

  3. In MetaEditor kompilieren (F7)

  4. Über Indikator-Navigator an Chart anhängen

Chart-Anwendung

  1. H1-Zeitrahmen wählen (funktioniert bei anderen, aber für H1 optimiert)

  2. Parameter gemäß Ihrer Strategie anpassen

  3. Zoom für bessere Visualisierung verwenden

Verwendungstipps

Für Daytrading

  • Vortages-Linien als Referenzniveaus verwenden

  • Pfeile mit anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren

  • Rechtecke helfen bei der Identifizierung von Konsolidierungsperioden

Für Swingtrading

  • SwingLookback erhöhen, um signifikantere Swings zu erkennen

  • Unterstützungs-/Widerstandslinien für Ein- und Ausstiegsplanung nutzen

  • Pfeil-Cluster zur Identifizierung von Umkehrzonen beobachten

Parameter-Optimierung

  • Volatile Märkte: SwingLookback auf 3-4 reduzieren

  • Ruhige Märkte: SwingLookback auf 6-8 erhöhen

  • Für saubere Visualisierung: RectanglesToKeep auf 50-100 reduzieren

Angewandte technische Analyse

Signal-Konfluenz

  1. Starke Umkehrzone: Wenn ein Pfeil nahe einer Vortages-Linie erscheint

  2. Bestätigter Ausbruch: Wenn Preis die Linien mit Volumen durchbricht

  3. Falscher Ausbruch: Wenn Preis die Linien berührt, aber in den Bereich zurückkehrt

Preis-Muster

  • Doppeltop/Doppelboden: Zwei ähnliche Pfeile auf nahen Niveaus

  • Dreiecke: Rechteck-Konvergenz mit reduzierter Amplitude

  • Kanäle: Rechtecke zwischen zwei parallelen Linien ausgerichtet

Einschränkungen und Überlegungen

Bekannte Einschränkungen

  • Basierend nur auf Preisdaten (OHLC)

  • Enthält keine Volumenanalyse

  • Empfindlich gegenüber SwingLookback-Parameter

  • Rechtecke können Chart visuell überladen

Empfehlungen

  • Immer in Kombination mit anderen Indikatoren verwenden

  • Farben für Kontrast mit Chart-Hintergrund anpassen

  • Bei Zeitrahmen kleiner H1 können viele falsche Signale entstehen

  • Regelmäßig alte Objekte für bessere Performance bereinigen

Wartung und Updates

Objekt-Bereinigung

  • Indikator bereinigt automatisch alte Objekte bei Entfernung

  • Für manuelle Bereinigung: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

Performance

  • RectanglesToKeep unter 1000 halten für bessere Performance

  • Auf weniger leistungsstarken Computern Rechtecke deaktivieren

Vorgeschlagene Strategien

Strategie 1: Range-Trading

  • Kaufen am Vortages-Tief mit Bestätigung durch grünen Pfeil

  • Verkaufen am Vortages-Hoch mit Bestätigung durch roten Pfeil

  • Stop-Loss außerhalb benachbarter Rechtecke

Strategie 2: Breakout-Trading

  • Warten auf Vortages-Linien-Durchbruch

  • Mit Schlusskurs außerhalb Rechteck-Bereiche bestätigen

  • Einstieg beim Retest mit Pfeil-Bestätigung

Strategie 3: Swing-Umkehr

  • Pfeil-Cluster in Preiszone identifizieren

  • Auf Divergenz mit RSI/Stochastic warten

  • Einstieg beim ersten Pfeil nach Divergenz

Erweiterte Anpassung

Code-Modifikationen

  • Pfeil-Codes (233/234) zu anderen MT5-Codes ändern

  • Ton-/Visuelle Alarme für spezifische Pfeile hinzufügen

  • Fibonacci-Niveaus auf Rechtecken implementieren

EA-Integration

  • Objektnamen für Expert Advisors-Lesung verwenden

  • Objekte mit "LastH1_"-Präfix für einfache Identifizierung benannt

  • Linien haben auswählbare Eigenschaften für Interaktion

Support und Updates

Bei Fragen oder Vorschlägen:

  1. MT5-Logs auf Fehler überprüfen

  2. Parameter entsprechend Markt anpassen

  3. Größeren Tageszeitrahmen-Kontext berücksichtigen

Hinweis: Dieser Indikator ist ein Entscheidungsunterstützungswerkzeug. Immer angemessenes Risikomanagement praktizieren und Stop-Loss bei allen Trades verwenden.


