Gatilho Swing Indikator-Handbuch

Übersicht

Gatilho Swing ist ein fortgeschrittener visueller Indikator für MetaTrader 5, der mehrere technische Analysewerkzeuge in einem einzigen Panel kombiniert. Er identifiziert signifikante Niveaus, zeichnet Sitzungsrechtecke, markiert Vortages-Hochs/Tiefs und signalisiert Tops und Bottoms mit farbigen Pfeilen.

Hauptfunktionen

1. Vortages-Hoch- und Tief-Linien

Zeichnet horizontale Linien auf Vortages-Hoch- und Tief-Niveaus

Optionaler Beschreibungstext zur einfachen Identifizierung

Anpassbare Farbe, Stil und Dicke

2. H1-Sitzungsrechtecke

Erstellt visuelle Rechtecke für jede 1-Stunden-Kerze

Anpassbare Anzahl beibehaltener Rechtecke im Chart

Anpassbare Stile und Farben

3. Top- und Bottom-Identifizierungspfeile

Grüner Pfeil (Code 233) für Bottoms (Swing-Tiefs)

Roter Pfeil (Code 234) für Tops (Swing-Hochs)

Basierend auf konfigurierbarer Backward-Look-Analyse

Parameter-Einstellungen

Rechteck-Einstellungen

RectanglesToKeep: Anzahl beizubehaltender Rechtecke (0-10) - Standard: 500

RectColor: Farbe der Rechtecke - Standard: Magenta

RectWidth: Linienstärke - Standard: 1

RectStyle: Linienstil - Standard: STYLE_DOT

Linien-Einstellungen

ColorHigh: Vortages-Hoch-Farbe - Standard: DodgerBlue

ColorLow: Vortages-Tief-Farbe - Standard: Magenta

LineWidth: Linienstärke - Standard: 1

LineStyle: Linienstil - Standard: STYLE_DOT

ShowLineLabels: Beschreibung auf Linien anzeigen - Standard: true

Pfeil-Einstellungen

ShowArrows: Pfeile aktivieren/deaktivieren - Standard: true

ArrowUpColor: Aufwärtspfeil-Farbe (Bottom) - Standard: Lime

ArrowDnColor: Abwärtspfeil-Farbe (Top) - Standard: Rot

ArrowSize: Pfeilgröße - Standard: 1

ArrowStyle: Pfeilstil - Standard: STYLE_DOT

Sensitivitäts-Konfiguration

SwingLookback: Periode für Top/Bottom-Erkennung - Standard: 5

Interpretation der Signale

Unterstützungs-/Widerstandslinien

Blaue Linie: Vortages-Hoch - potentieller Widerstand

Magenta-Linie: Vortages-Tief - potentielle Unterstützung

H1-Rechtecke

Jedes Rechteck repräsentiert den Bereich einer 1-Stunden-Kerze

Nützlich zur Visualisierung der Intra-Stunden-Volatilität

Überlastungsbereiche sind als Rechteck-Cluster sichtbar

Signalisierung mit Pfeilen

Roter Pfeil (Top): Zeigt ein lokales Hoch nach einer Aufwärtsbewegung an

Grüner Pfeil (Bottom): Zeigt ein lokales Tief nach einer Abwärtsbewegung an

Installation und Verwendung

MT5-Installation

.mq5-Datei herunterladen In Ordner platzieren: \MQL5\Indicators\ In MetaEditor kompilieren (F7) Über Indikator-Navigator an Chart anhängen

Chart-Anwendung

H1-Zeitrahmen wählen (funktioniert bei anderen, aber für H1 optimiert) Parameter gemäß Ihrer Strategie anpassen Zoom für bessere Visualisierung verwenden

Verwendungstipps

Für Daytrading

Vortages-Linien als Referenzniveaus verwenden

Pfeile mit anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren

Rechtecke helfen bei der Identifizierung von Konsolidierungsperioden

Für Swingtrading

SwingLookback erhöhen, um signifikantere Swings zu erkennen

Unterstützungs-/Widerstandslinien für Ein- und Ausstiegsplanung nutzen

Pfeil-Cluster zur Identifizierung von Umkehrzonen beobachten

Parameter-Optimierung

Volatile Märkte: SwingLookback auf 3-4 reduzieren

Ruhige Märkte: SwingLookback auf 6-8 erhöhen

Für saubere Visualisierung: RectanglesToKeep auf 50-100 reduzieren

Angewandte technische Analyse

Signal-Konfluenz

Starke Umkehrzone: Wenn ein Pfeil nahe einer Vortages-Linie erscheint Bestätigter Ausbruch: Wenn Preis die Linien mit Volumen durchbricht Falscher Ausbruch: Wenn Preis die Linien berührt, aber in den Bereich zurückkehrt

Preis-Muster

Doppeltop/Doppelboden: Zwei ähnliche Pfeile auf nahen Niveaus

Dreiecke: Rechteck-Konvergenz mit reduzierter Amplitude

Kanäle: Rechtecke zwischen zwei parallelen Linien ausgerichtet

Einschränkungen und Überlegungen

Bekannte Einschränkungen

Basierend nur auf Preisdaten (OHLC)

Enthält keine Volumenanalyse

Empfindlich gegenüber SwingLookback-Parameter

Rechtecke können Chart visuell überladen

Empfehlungen

Immer in Kombination mit anderen Indikatoren verwenden

Farben für Kontrast mit Chart-Hintergrund anpassen

Bei Zeitrahmen kleiner H1 können viele falsche Signale entstehen

Regelmäßig alte Objekte für bessere Performance bereinigen

Wartung und Updates

Objekt-Bereinigung

Indikator bereinigt automatisch alte Objekte bei Entfernung

Für manuelle Bereinigung: ObjectsDeleteAll(0,"LastH1_")

Performance

RectanglesToKeep unter 1000 halten für bessere Performance

Auf weniger leistungsstarken Computern Rechtecke deaktivieren

Vorgeschlagene Strategien

Strategie 1: Range-Trading

Kaufen am Vortages-Tief mit Bestätigung durch grünen Pfeil

Verkaufen am Vortages-Hoch mit Bestätigung durch roten Pfeil

Stop-Loss außerhalb benachbarter Rechtecke

Strategie 2: Breakout-Trading

Warten auf Vortages-Linien-Durchbruch

Mit Schlusskurs außerhalb Rechteck-Bereiche bestätigen

Einstieg beim Retest mit Pfeil-Bestätigung

Strategie 3: Swing-Umkehr

Pfeil-Cluster in Preiszone identifizieren

Auf Divergenz mit RSI/Stochastic warten

Einstieg beim ersten Pfeil nach Divergenz

Erweiterte Anpassung

Code-Modifikationen

Pfeil-Codes (233/234) zu anderen MT5-Codes ändern

Ton-/Visuelle Alarme für spezifische Pfeile hinzufügen

Fibonacci-Niveaus auf Rechtecken implementieren

EA-Integration

Objektnamen für Expert Advisors-Lesung verwenden

Objekte mit "LastH1_"-Präfix für einfache Identifizierung benannt

Linien haben auswählbare Eigenschaften für Interaktion

Support und Updates

Bei Fragen oder Vorschlägen:

MT5-Logs auf Fehler überprüfen Parameter entsprechend Markt anpassen Größeren Tageszeitrahmen-Kontext berücksichtigen

Hinweis: Dieser Indikator ist ein Entscheidungsunterstützungswerkzeug. Immer angemessenes Risikomanagement praktizieren und Stop-Loss bei allen Trades verwenden.