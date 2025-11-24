PriceMovementMapper revolutioniert die technische Analyse mit seinem einzigartigen visuellen Ansatz zum Price Action. Dieser innovative Indikator für MT5 erstellt dynamische Blöcke, die tägliche Eröffnungs-/Schlusskursspannen mit intelligenten vertikalen Linien abbilden, die Kurs-Extreme anzeigen. Anders als herkömmliche Werkzeuge bietet er kristallklare Visualisierungen der Marktstruktur, Trendstärke und wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durch farbcodierte Rechtecke und intuitive Verbindungslinien. Jeder Handelstag wird als eigener Block dargestellt, der den vollständigen Kursweg von Eröffnung bis Schluss zeigt, wobei vertikale Verlängerungen offenbaren, wie weit der Kurs über die Eröffnungs- und Schlussniveaus hinaus gewandert ist. Perfekt für Swing-Trader, technische Analysten und Price-Action-Enthusiasten, die einen Vorteil bei der Identifizierung hochwahrscheinlicher Handelsmöglichkeiten suchen. Der Indikator funktioniert bei allen Finanzinstrumenten und Zeitrahmen unter Tagesbasis und bietet unvergleichliche Klarheit beim Verständnis der Marktbewegung mit anpassbaren Farb-, Stil- und Fülloptionen für ein personalisiertes Handelserlebnis.

PriceMovementMapper - Preisbewegungs-Mapper

Beschreibung für MQL5-Veröffentlichung

PriceMovementMapper ist ein innovativer technischer Indikator, der die Price-Action-Visualisierung in MetaTrader 5 revolutioniert. Anders als jedes andere auf dem Markt erhältliche Werkzeug bietet er eine einzigartige und intuitive visuelle Darstellung der täglichen Preisbewegungen und ermöglicht es Tradern, Muster und Chancen mit noch nie dagewesener Klarheit zu identifizieren.

EXKLUSIVE MERKMALE

Price-Action-Blöcke

Farbige Rechtecke, die visuell die Beziehung zwischen täglichem Eröffnungs- und Schlusskurs darstellen

Automatische Farben: GRÜN für Aufwärtstage, ROT für Abwärtstage

Anpassbare Linienstärke- und Stileinstellungen

Intelligente Vertikale Bewegungslinien

Für AUFWÄRTSTAGE:

Linie vom HÖCHSTSTAND zum SCHLUSS

Linie vom TIEFSTAND zur ERÖFFNUNG

Für ABWÄRTSTAGE:

Linie vom HÖCHSTSTAND zur ERÖFFNUNG

Linie vom TIEFSTAND zum SCHLUSS

Erweiterte Einstellungen

Anpassbarer Zeitrahmen für die Analyse

Einstellbare Anzahl historischer Tage

Referenzlinien des vorherigen Tages

Optionale beschreibende Beschriftungen

WETTBEWERBSVORTEILE

Einzigartige Visualisierung - Kombiniert Spannenanalyse mit Price Action

Schnelle Identifikation von Trends und Umkehrungen

Integrierte Multi-Zeitrahmen-Analyse

Flexible Konfiguration für verschiedene Handelsstile

Saubere Oberfläche ohne visuelle Unordnung

PRAKTISCHE ANWENDUNGEN

Swing-Trading: Identifizieren Sie Einstiegspunkte basierend auf täglicher Price Action

Trendanalyse: Visualisieren Sie die Stärke der täglichen Bewegungen

Unterstützung/Widerstand: Identifizieren Sie Schlüsselniveaus durch tägliche Extreme

Musterbestätigung: Validieren Sie Candlestick-Muster mit erweiterter Visualisierung

FÜR WEN IST DIESER INDIKATOR?

Anfänger-Trader, die klare Price-Action-Visualisierung benötigen

Profis, die einen wettbewerbsfähigen visuellen Vorteil suchen

Technische Analysten, die mit mehreren Zeitrahmen arbeiten

Swing-Trader, die sich auf tägliche Bewegungen konzentrieren

JETZT ERHÄLTLICH - Verwandeln Sie Ihre technische Analyse mit einem einzigartigen und leistungsstarken visuellen Ansatz!

Einfache Installation - In Sekunden einrichten und beginnen Sie, die Preisbewegung wie nie zuvor zu mappen!

Setzen Sie sich von anderen Tradern mit einem Werkzeug ab, das wirklich zeigt, WO und WIE sich der Preis während jeder Handelssitzung bewegt hat.

PriceMovementMapper - Sehen Sie nicht nur den Preis, VERSTEHEN Sie seine Bewegung!