PriceMovementMapper
- Utilitys
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.32
- Aktivierungen: 5
PriceMovementMapper revolutioniert die technische Analyse mit seinem einzigartigen visuellen Ansatz zum Price Action. Dieser innovative Indikator für MT5 erstellt dynamische Blöcke, die tägliche Eröffnungs-/Schlusskursspannen mit intelligenten vertikalen Linien abbilden, die Kurs-Extreme anzeigen. Anders als herkömmliche Werkzeuge bietet er kristallklare Visualisierungen der Marktstruktur, Trendstärke und wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durch farbcodierte Rechtecke und intuitive Verbindungslinien. Jeder Handelstag wird als eigener Block dargestellt, der den vollständigen Kursweg von Eröffnung bis Schluss zeigt, wobei vertikale Verlängerungen offenbaren, wie weit der Kurs über die Eröffnungs- und Schlussniveaus hinaus gewandert ist. Perfekt für Swing-Trader, technische Analysten und Price-Action-Enthusiasten, die einen Vorteil bei der Identifizierung hochwahrscheinlicher Handelsmöglichkeiten suchen. Der Indikator funktioniert bei allen Finanzinstrumenten und Zeitrahmen unter Tagesbasis und bietet unvergleichliche Klarheit beim Verständnis der Marktbewegung mit anpassbaren Farb-, Stil- und Fülloptionen für ein personalisiertes Handelserlebnis.
PriceMovementMapper - Preisbewegungs-Mapper
Beschreibung für MQL5-Veröffentlichung
PriceMovementMapper ist ein innovativer technischer Indikator, der die Price-Action-Visualisierung in MetaTrader 5 revolutioniert. Anders als jedes andere auf dem Markt erhältliche Werkzeug bietet er eine einzigartige und intuitive visuelle Darstellung der täglichen Preisbewegungen und ermöglicht es Tradern, Muster und Chancen mit noch nie dagewesener Klarheit zu identifizieren.
EXKLUSIVE MERKMALE
Price-Action-Blöcke
Farbige Rechtecke, die visuell die Beziehung zwischen täglichem Eröffnungs- und Schlusskurs darstellen
Automatische Farben: GRÜN für Aufwärtstage, ROT für Abwärtstage
Anpassbare Linienstärke- und Stileinstellungen
Intelligente Vertikale Bewegungslinien
Für AUFWÄRTSTAGE:
Linie vom HÖCHSTSTAND zum SCHLUSS
Linie vom TIEFSTAND zur ERÖFFNUNG
Für ABWÄRTSTAGE:
Linie vom HÖCHSTSTAND zur ERÖFFNUNG
Linie vom TIEFSTAND zum SCHLUSS
Erweiterte Einstellungen
Anpassbarer Zeitrahmen für die Analyse
Einstellbare Anzahl historischer Tage
Referenzlinien des vorherigen Tages
Optionale beschreibende Beschriftungen
WETTBEWERBSVORTEILE
Einzigartige Visualisierung - Kombiniert Spannenanalyse mit Price Action
Schnelle Identifikation von Trends und Umkehrungen
Integrierte Multi-Zeitrahmen-Analyse
Flexible Konfiguration für verschiedene Handelsstile
Saubere Oberfläche ohne visuelle Unordnung
PRAKTISCHE ANWENDUNGEN
Swing-Trading: Identifizieren Sie Einstiegspunkte basierend auf täglicher Price Action
Trendanalyse: Visualisieren Sie die Stärke der täglichen Bewegungen
Unterstützung/Widerstand: Identifizieren Sie Schlüsselniveaus durch tägliche Extreme
Musterbestätigung: Validieren Sie Candlestick-Muster mit erweiterter Visualisierung
FÜR WEN IST DIESER INDIKATOR?
Anfänger-Trader, die klare Price-Action-Visualisierung benötigen
Profis, die einen wettbewerbsfähigen visuellen Vorteil suchen
Technische Analysten, die mit mehreren Zeitrahmen arbeiten
Swing-Trader, die sich auf tägliche Bewegungen konzentrieren
JETZT ERHÄLTLICH - Verwandeln Sie Ihre technische Analyse mit einem einzigartigen und leistungsstarken visuellen Ansatz!
Einfache Installation - In Sekunden einrichten und beginnen Sie, die Preisbewegung wie nie zuvor zu mappen!
Setzen Sie sich von anderen Tradern mit einem Werkzeug ab, das wirklich zeigt, WO und WIE sich der Preis während jeder Handelssitzung bewegt hat.
PriceMovementMapper - Sehen Sie nicht nur den Preis, VERSTEHEN Sie seine Bewegung!