First Block

Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen

Beschreibung
Der First Order Block of the Day (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen.

Hauptmerkmale

  • Automatische Identifizierung: Zeichnet automatisch das Rechteck des ersten Orderblocks des Tages basierend auf der 1h-Kerze.

  • Referenzlinien: Fügt die Höchst- und Tiefststände des vorherigen Tages als Unterstützungs-/Widerstandsbereiche hinzu.

  • Objektverwaltung: Entfernt automatisch Objekte, die älter als 48 Stunden sind, um die Übersichtlichkeit des Charts zu erhalten.

  • Klarvisualisierung: Unterschiedliche Farben und Stile zur einfachen Identifizierung der grafischen Elemente.

Bedeutung des ersten 1-Stunden-Orderblocks
Der erste Orderblock, der in der ersten Handelsstunde gebildet wird, ist weithin als einer der bedeutendsten Bereiche für die Price-Action-Analyse anerkannt, und zwar aufgrund von:

Hohe Liquidität und Marktbeteiligung

  • Repräsentiert die anfängliche Akkumulation/Verteilung großer Marktteilnehmer.

  • Legt die anfängliche Handelsspanne fest, die häufig als Referenz für den Rest der Sitzung dient.

  • Konzentriert ein signifikantes Volumen institutioneller Orders.

Starke Wirkung als Unterstützung/Widerstand

  • Als Unterstützung: Wenn der Preis nach einer haussierenden Bewegung in diesen Bereich zurückkehrt, findet er häufig Käufer.

  • Als Widerstand: In Abwärtstrends bietet dieser Bereich generally starke Ablehnung für Aufwärtsbewegungen.

  • Signifikanter Ausbruch: Ein entschlossener Durchbruch dieses Blocks deutet häufig auf eine Änderung der Marktstimmung hin.

Prädiktiver Wert

  • Die Richtung des anfänglichen Ausbruchs aus diesem Block setzt häufig den Ton für die Sitzung.

  • Rückkehrbewegungen zu diesem Bereich nach Ausbrüchen bieten Einstiegsmöglichkeiten mit einem verbesserten Risiko-/Ertragsverhältnis.

Verwendung

  1. Der Indikator funktioniert automatisch nach der Installation.

  2. Warten Sie auf die vollständige Formation der ersten 1h-Kerze des Tages.

  3. Beobachten Sie, wie der Preis während der Sitzung mit dem identifizierten Block interagiert.

  4. Verwenden Sie die Höchst-/Tiefststände des vorherigen Tages als zusätzliche interessante Bereiche.

Technische Parameter

  • Empfohlener Zeitrahmen: H1 oder niedriger für präzise Einstiege.

  • Paare: Funktioniert mit jedem Währungspaar oder Asset.

  • Betriebszeit: Wird automatisch nach 01:00 GMT aktiviert.

Dieser Indikator ist besonders wertvoll für institutionelle Händler, Futures-Händler und alle Fachleute, die die Bedeutung von Wertbereichen auf den Finanzmärkten erkennen.

Hinweis: Dieser Indikator sollte als Teil einer vollständigen Handelsstrategie verwendet werden, unter Berücksichtigung zusätzlicher Analysen und eines angemessenen Risikomanagements.



Empfohlene Produkte
Binance Spot Symbol List Update
Ugur Ucak
Utilitys
(Kryptowährungs-Charts) Speichert alle Symbole von Binance Spot in benutzerdefinierten Symbolen. Fügt Symbolen in Binance Spot das Präfix "S" hinzu. Es schafft die Infrastruktur, in der die Symbole in Binance Spot verfolgt werden können. Sie sollten WebRequest über das Menü Extras >> Optionen >> Expert Advisors zulassen und URL hinzufügen: https://api.binance.com Doppelklicken Sie einfach auf das Skript. Sie haben die gesamte Liste in Sekunden. siehe das Produkt im Link https://www.mql
FREE
VPS Benchmark MT5
Yu Pang Chan
Utilitys
Die endgültige Lösung für Leistungstests in MetaTrader-Umgebungen Was dieses Tool leistet Dieses spezielle Benchmark-Tool misst die Leistung Ihrer MetaTrader-Umgebung und liefert Erkenntnisse, die sich auf Ihre Handelsausführung auswirken. Im Gegensatz zu allgemeinen Systembenchmarks bewertet dieses Tool die Leistung speziell innerhalb der MetaTrader-Laufzeitumgebung. Für professionelle Trader und Entwickler: Leistungsmetriken : Messungen des Berechnungsdurchsatzes und der Speichereffizienz Hand
Precision Data Extractor EMA
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : EMA , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie selektiv historische Preis- und Indikatordaten - Exponential Moving Average (EMA ) - von mehreren angewandten Preisen , Zeitrahmen und Zeiträumen abrufen und dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle, Handelsalgorithmen oder tie
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilitys
Globale Marktsitzungen - Visueller Analyzer für MT5 Ein leichtgewichtiger MT5-Indikator, der die Sitzungen in Tokio, London und New York visuell abbildet, die Zeitzone des Brokers und die Sommerzeit automatisch erkennt und die besten Liquiditätsfenster für einen intelligenteren Handel hervorhebt. Sehen Sie den Rhythmus des Marktes auf einen Blick. Handeln Sie mit Klarheit, Präzision und Vertrauen. Übersicht Global Market Sessions ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender MT5-
FREE
Darkray B3 EA
Daut Junior
Experten
Darkray-Version für den Aktienmarkt (Aktien, Immobilienfonds, Terminkontrakte usw.) Der DarkrayB3EA-Roboter verwendet eine Strategie, die auf der durchschnittlichen Rendite basiert, kombiniert mit der Erkennung von Kauf- und Verkaufserschöpfungszonen. Verfügbare Indikatoren für Setup-Konfigurationen: EMA200 à gleitender 200-Perioden-Durchschnitt (andere Perioden können ebenfalls mit guten Ergebnissen verwendet werden); RSI à Prüft überverkaufte Niveaus zur Eröffnung von Verkäufen und überkaufte
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experten
---> Zeitplan des Brokers, den ich für Backtesting verwende <---- Zeitplan des für Backtesting verwendeten Brokers: UTC/GTM +2 Stunden. ---> Mindestkapital für den korrekten Betrieb <---- 1000 USD ----> Strategie <---- Es handelt sich um eine Range-Strategie, bei der bei Überschreiten des Maximums ein Kauf und bei Überschreiten des Minimums ein Verkauf getätigt wird. Diese Spanne wird jeden Tag erstellt und offene Geschäfte und Aufträge werden vor Marktschluss geschlossen. Beim Kauf liegt d
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experten
----> Zeitplan des Brokers, den ich für Backtesting verwende <---- Zeitplan des Brokers, der für Backtesting verwendet wird: UTC/GTM +2 Stunden. ---> Mindestkapital für den korrekten Betrieb <---- 1000 USD ----> Strategie <---- Dies hat zwei Strategien in einem Expert Advisor: 1) Trend Scalpin in US-30 und 2) Grid in EURGBP 1) Trend Scalpin in US-30: Zuerst wird der allgemeine Trend in H1 durch Kreuzen von Emas und Parabolic Sar analysiert, dann wird ein Pull Back in M5 mit Hilfe
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experten
----> Zeitplan des Brokers, den ich für Backtesting verwende <---- Zeitplan des Brokers, der für Backtesting verwendet wird: UTC/GTM +2 Stunden. ---> Mindestkapital für den korrekten Betrieb <---- 1000 USD ----> Strategie <---- Dieser Expert Advisor ist ein Bot, der durch EMA, AMA und ADX in längeren Zeiträumen analysiert, ob sich der Markt in einer Range befindet oder nicht. Nachdem er die Spanne erkannt hat, geht er in kleinere Zeitrahmen auf der Suche nach kleinen Pull-Backs mit dem
Quick Position Closer
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
5 (1)
Utilitys
QUICK POSITION CLOSER - Das Ultimative Trading Panel Müde vom einzelnen Schließen von Positionen? Verwandeln Sie Ihr Trading-Erlebnis mit Quick Position Closer - der effizientesten und elegantesten Lösung für sofortiges Positionsmanagement! WAS MACHT ES? Quick Position Closer ist ein professionelles Kontrollpanel , das Ihnen ermöglicht, mehrere Positionen sofort mit nur EINEM KLICK zu schließen. Keine Zeitverschwendung mehr - schützen Sie Ihre Gewinne und begrenzen Sie Verluste in Sekunden!
FREE
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
Utilitys
Sie können die Binance Spot-Daten sofort in Metatrader 5 sehen und alle Funktionen nutzen, die Metatrader Ihnen zur Verfügung stellt. Sie können auf die Daten aller Symbole zugreifen, die auf Binance Futures gelistet sind. Vergessen Sie nicht, die Zeitzone einzustellen. Bei Binance ist es 00:00 UTC. Sie müssen sie entsprechend Ihrem eigenen Land einstellen. Sie müssen das kostenlose Binance Spot Symbol List Plugin installieren. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 Nach dem Laden lädt es
Danko DTC Panel
Ricardo Almeida Branco
Utilitys
Kaufen Sie nicht, bevor Sie das Danko Trend Color Produkt gesehen haben, denn dieses Panel ist eine Möglichkeit, eine Zusammenfassung dieses Indikators in verschiedenen Zeitrahmen zu sehen. Das Danko DTC-Panel ermöglicht es Ihnen, den Trend in bis zu 5 Zeitrahmen zu betrachten. Wenn Sie auf die Texte der Zeitrahmen klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Indikator auf dem Bildschirm dargestellt wird, so dass Sie den gesamten Chart sehen können. Die Breite des Fensters mit der Anzahl d
Sinaleiro Trader
Renato Takahashi
Experten
Signal Trader ist ein Day-Trading-Roboter, der je nach Tageseröffnung mehrere Niveaus verwendet. So gibt der Roboter bei jedem Bruch der Niveaus Kauf- oder Verkaufsaufträge aus, je nach dem Trend. Die Stopps können je nach Levels fest oder dynamisch sein. Sie können den Abstand zum Signalgeber sowie die Handelszeiten und Wochentage konfigurieren. Ändern Sie den Parameter BR1 in BR.
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : SMMA , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie historische Preis- und Indikatordaten - geglättete gleitende Durchschnitte (SMMA ) - aus mehreren angewandten Preisen, Zeitrahmen und Zeiträumen selektiv abrufen und dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle, Handelsalgorithmen
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Indikatoren
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
RSImaxmin
Carlos Andrés Moya Erazo
4.5 (10)
Indikatoren
Der Indikator zeigt an, wenn es zu Überpreisen und Divergenzen im RSI kommt. Darüber hinaus verfügt er über konfigurierbare Alarme, dynamische Überpreisniveaus und eine spezielle "RSI Cleaner"-Funktion. Der Indikator, der automatisch die Prämiensätze berechnet! RSImaxmin ist ein Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) Oszillator basiert, der effektiv Änderungen in Preistrends identifiziert, da er die relative Stärke von Aufwärtsbewegungen im Vergleich zu Abwärtsbewegungen widerspie
Hunter Scalper Fx
Fernando De Paljla Silva
Experten
Hunter Scalper Fx nutzt ein Zusammenspiel von verschiedenen Indikatoren, Preisbewegungen und Filtern, um bestimmte Muster zu erkennen und Einstiegssignale zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen sicheren EA suchen, ist Hunter Scalper Fx das Richtige für Sie. Hunter Scalper Fx verwendet keine AI, Martingale oder Grid, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die hier in den Screenshots gezeigten Ergebnisse stammen
DeepInsight
Gustavo Santos Pedrosa
Experten
Titel: DeepInsight: Fluss- und Marktkontextanalyse Was ist DeepInsight? DeepInsight ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um das Lesen der Marktdynamik zu unterstützen. Der Indikator verarbeitet Volumen- und Preisbewegungsdaten, um objektive visuelle Referenzen zu generieren, die die Identifizierung von interessanten Bereichen auf dem Chart erleichtern. Das Tool fungiert als zusätzliches Analyse-Dashboard und bietet Unterstützung bei der manuellen Entscheid
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : RSI , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie selektiv historische Preis- und Indikatordaten - Relative Strength Index (RSI ) - aus mehreren angewandten Preisen, Zeitrahmen und Zeiträumen abrufen und dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle, Handelsalgorithmen oder tiefgre
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Der Real Flow Defense Levels-Indikator ist ein proprietäres Tool, das entwickelt wurde, um signifikante, überzeugende Preiszonen zu identifizieren und direkt auf Ihrem Haupt-Handelsdiagramm darzustellen. Er verwendet eine dynamische, volumenbasierte Analyse, um zu bestimmen, wo der Markt zuvor die stärkste Verteidigung oder Konzentration von Aktivität gezeigt hat. Diese eingezeichneten Linien dienen als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus , die die Preise hervorheben, bei denen die
Chart Connect
Eliel Do Rosario Batista
Utilitys
Dieser EA führt keine Handelsoperationen durch, sondern ist ein visuelles Hilfsmittel für die Grafiksynchronisation. Der Fehler "Es gibt keine Handelsoperationen" im Validator ist erwartet und beabsichtigt. CHARTCONNECT - Chart-Synchronisation (Version 1.19) Verbinden Sie alle Ihre Charts mit nur einem Klick mit demselben Symbol. Was ist CHARTCONNECT? ChartConnect ist ein leichtes und effizientes Tool, das entwickelt wurde, um das Tickersymbol aller offenen Charts in MetaTrader 5 automat
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein von den großen Akteuren häufig verwendeter Handelsmaßstab, der den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Symbol während des Tages gehandelt wurde. Er basiert sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis. Zusätzlich haben wir in diesen Indikator den MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price) aufgenommen. Für diejenigen, die den Gebrauch und die Bedeutung dieses Indikators nicht kennen, empfehle ich einen großartigen Artikel über dieses T
FREE
Visual Pulse Dynamics Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Ja, natürlich. Hier ist eine attraktive und detaillierte Beschreibung für den "Visual Pulse Dynamics Flow" Indikator, die für eine Verkaufsseite entworfen wurde. Visual Pulse Dynamics Flow: Meistern Sie das Marktmomentum Erschließen Sie mit dem Visual Pulse Dynamics Flow Indikator eine neue Ebene der Markteinschätzung. Dieses Tool wurde für den anspruchsvollen Trader entwickelt, der Präzision und Reaktionsschnelligkeit verlangt. Es geht über die traditionellen Oszillatoren hinaus und liefert ein
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indikatoren
Stellen Sie sich VWAP, MVWAP und MIDAS an einem Ort vor... Nun, Sie haben es gefunden! Jetzt können Sie die Bewegungen der großen Akteure auf verschiedene Weise verfolgen, da sie im Allgemeinen die mit dieser Messung verbundenen Benchmarks verfolgen, um festzustellen, ob sie ihre Aufträge gut oder schlecht ausgeführt haben. Händler und Analysten verwenden den VWAP, um das Rauschen zu eliminieren, das im Laufe des Tages auftritt, so dass sie messen können, zu welchen Preisen Käufer und Verkäufer
FREE
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
Utilitys
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Beschreibung Limiter Drawdown EA ist ein leichtgewichtiges Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5. Es überwacht den Drawdown Ihres Kontos in Echtzeit und schließt automatisch alle offenen Trades, sobald der von Ihnen festgelegte Schwellenwert erreicht ist. Dies bietet eine zuverlässige Absicherung für jede Handelsstrategie. Wichtigste Funktionen Überwacht kontinuierlich das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Kontostand Schli
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Beschreibung : VWAP (Volume-Weighted Average Price) ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert und dem gesamten gehandelten Volumen über einen bestimmten Zeithorizont. Es ist ein Maß für den durchschnittlichen Preis, zu dem ein Paar über den Handelshorizont gehandelt wird. Lesen Sie mehr. Alle Symbole und alle Zeitrahmen werden unterstützt. Indikator Eingaben : VWAP Modus : Modus der VWAP-Berechnung. Auswählbare Optionen: Einzeln, Session, Täglich, Wöchentlich, Monatlich Volumina :
Forex Volumes
Marco Montemari
Indikatoren
Der Devisenmarkt ist der liquideste Markt der Welt. Aus diesem Grund sind echte Volumina nicht verfügbar. Einige Indikatoren verwenden die Anzahl der Ticks, in anderen Fällen kann der Broker Informationen über die Volumina liefern, aber das sind dann nur Daten über diesen Broker. Die Volumina sind wichtig, weil sie den Preis und die Volatilität des Marktes bestimmen. Mit Hilfe eines Algorithmus kann dieser Indikator Ihnen eine sehr gute Annäherung an die Volumina für jede Kerze geben. Wie kann
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Weitere Produkte dieses Autors
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Allgemeine Beschreibung Digital Clock ist ein von Everton Messias entwickelter Indikator, der eine digitale Echtzeituhr direkt im MetaTrader-5-Chart anzeigt. Ideal für Trader, die während der Handelssitzungen die Zeit im Blick behalten müssen, ohne die Plattform zu verlassen. Hauptfunktionen: Echtzeitanzeige (Stunden:Minuten:Sekunden) Vollständig anpassbar (Farben, Schriftart, Größe) Flexible Positionierung an jeder Stelle des Charts Automatische Aktualisierung jede Sekunde Ko
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Gatilho Swing Indikator-Handbuch Übersicht Gatilho Swing   ist ein fortgeschrittener visueller Indikator für MetaTrader 5, der mehrere technische Analysewerkzeuge in einem einzigen Panel kombiniert. Er identifiziert signifikante Niveaus, zeichnet Sitzungsrechtecke, markiert Vortages-Hochs/Tiefs und signalisiert Tops und Bottoms mit farbigen Pfeilen. Hauptfunktionen 1. Vortages-Hoch- und Tief-Linien Zeichnet horizontale Linien auf Vortages-Hoch- und Tief-Niveaus Optionaler Beschreibungstext zur
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Beschreibung : Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:   Grün   → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)   Rot   → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)   Schwarz   → Ausgeglichene Kräft
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN Indikatorname:   BullBear Display Version:   1.00 Entwickler:   [Ihr Name] Firma:   MT5TOOLSLAB Typ:   Chart-Indikator Markt:   Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen 2. BESCHREIBUNG BullBear Display   ist ein visueller Indikator, der in Echtzeit anzeigt: Bullen-Stärke (Käufer) Bären-Stärke (Verkäufer) Marktdominanz (wer den Preis kontrolliert) Der Indikator zeigt diese Informationen in der oberen linken Ecke des Charts an und ermöglicht eine schnelle Analyse der Ma
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
PullbackShit – Signale auf M5 PullbackShit ist ein Indikator für Trader, die objektive Pullback-Einstiege im 5-Minuten-Zeitrahmen suchen. Basierend auf der Interaktion zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt markiert der Indikator potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte im Chart mit klaren visuellen Pfeilen.   Hauptfunktionen: Bestätigte Pullbacks:   Erzeugt nur ein Signal, wenn der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt und die Bewegung bestätigt. Klar visuelle Signale:   Grüne (Kaufen) und rote
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Beschreibung : Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:   Grün   → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)   Rot   → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)   Schwarz   → Ausgeglichene Kräft
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Daily First Hour Lines - Indikator für MetaTrader 5 Beschreibung Der   Daily First Hour Lines   ist ein innovativer technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf der ersten 1-Stunden-Kerze jeder Handelsession zeichnet. Entwickelt für Händler, die auf Finanzmärkten handeln, bietet dieser Indikator crucial visuelle Referenzen zur Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen. Hauptmerkmale Erste H1-Kerzenlinien : Zei
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
PriceActionCore (MT5) – Reiner Price-Action-Indikator - ( MINDESTVERKAUFSPREIS $30 USD. Einmal bezahlen und den Indikator für immer besitzen.) Autor: Everton Version: 1.50 Plattform: MetaTrader 5 Denken Sie daran, die Beschreibungsansicht auf der Plattform zu aktivieren! Reines Price-Action-Profil Saubere Charts, nur Kerzen (keine Indikatoren). Horizontale Linien: Support, Resistance, täglicher Schlusskurs, Hoch und Tief des vorherigen Tages. Wird von Händlern verwendet, die Pullbacks, Ausb
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen Beschreibung Der   First Order Block of the Day   (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen. Hauptmerkmal
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Daily Change Indikator - Echtzeit-Marktvarianz-Anzeige Übersicht Der Daily Change Indicator ist ein professionelles Trading-Tool für MetaTrader 5, das die Echtzeit-Überwachung täglicher Preisänderungen direkt in Ihrem Chart ermöglicht. Dieser leistungsstarke yet leichte Indikator zeigt die tägliche Preisänderung sowohl in absoluten Punkten als auch in Prozent an, conveniently neben der Bid-Preislinie positioniert für sofortige Marktbewertung. Hauptmerkmale Echtzeit-Tagesänderung: Verfolgt und z
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
BlocoSwingBR Indikator Identifikator von Wertzonen Der BlocoSwingBR hebt wichtige Preiszonen im Chart hervor und erleichtert Entscheidungen. Hauptfunktionen: Dynamische Rechtecke Tägliche feste Rechtecke Linien des Vortages Swing-Pfeile Flexible Einstellungen Vorteile für Trader: Verteidigungs- und Angriffsbereiche erkennen Swing-Muster identifizieren Objektivere Price Action-Strategien Automatische Unterstützung/Widerstand BlocoSwingBR - Erweiterter grafischer Ana
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse Beschreibung BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen Darstellung signifikanter Niveaus
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
BlockLongTimeFlexible - Zeitblockvisualisierer Meistern Sie die zeitliche Marktanalyse Der BlockLongTimeFlexible ist das ultimative Werkzeug für Trader und Analysten, die Zeitperioden professionell und intuitiv visualisieren und analysieren müssen. Erstellen Sie anpassbare, visuelle Rechtecke, die Zyklen, Saisonalitäten und zeitliche Muster direkt in Ihrer Chartansicht hervorheben. Einfaches Handbuch für den BlockLongTimeFlexible-Indikator Was macht dieser Indikator? Er erzeugt farbige Rechteck
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
EssentialLines Indicator v3.00 – Handbuch EssentialLines v3.00 ist ein MetaTrader-5-Indikator, der automatisch die Levels des Vortages zeichnet: High, Low, Open, Close und Mid Range. Jede Linie ist einzeln konfigurierbar. Installation Kopieren nach MT5/MQL5/Indicators MT5 neu starten Indikator hinzufügen Einstellungen Sichtbarkeit: High, Low, Open, Close, Mid Range Individuell: Farbe, Stil, Breite (1–5 px) Voreinstellungen: Day Trade, Swing Trade, Minimalist Informationen Beim Anklicken erschein
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
PriceMovementMapper revolutioniert die technische Analyse mit seinem einzigartigen visuellen Ansatz zum Price Action. Dieser innovative Indikator für MT5 erstellt dynamische Blöcke, die tägliche Eröffnungs-/Schlusskursspannen mit intelligenten vertikalen Linien abbilden, die Kurs-Extreme anzeigen. Anders als herkömmliche Werkzeuge bietet er kristallklare Visualisierungen der Marktstruktur, Trendstärke und wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durch farbcodierte Rechtecke und intuitive Ver
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Price Movement Mapper B3 - Exklusiver Indikator für brasilianische Börse Technische Beschreibung: Der Price Movement Mapper B3 ist ein fortschrittlicher Indikator, der speziell für die technische Analyse von an der Brasilianischen Börse (B3) gehandelten Vermögenswerten entwickelt wurde. Dieses visuelle Tool bildet tägliche Preisbewegungen durch eine einzigartige grafische Darstellung ab, die farbige Blöcke mit strategisch platzierten vertikalen Linien kombiniert. Hauptmerkmale: Farbige Tagesblö
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension