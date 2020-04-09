ScalperTraderPanel
- Utilitys
- Andres Daniel Leonel Lusin
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Überblick: ScalperTradePanel ist der ultimative Assistent für manuelle Trader und Scalper, die Geschwindigkeit, Präzision und automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ein-Klick-Panels kombiniert dieses Tool die manuelle Eingabe mit einemautomatisierten Grid-System, das Ihnen eine intelligente Durchschnittsbildung Ihres Einstiegspreises ermöglicht.
Es verfügt über ein einzigartigesDual-Mode-Interface: Wechseln Sie sofort zwischen der schnellenMarktausführung und demvisuellen Pending-Modus, um Ihre Trades direkt auf dem Chart mit Drag-and-Drop-Linien zu planen, die Ihren potenziellen Gewinn/Verlust in Echtzeit berechnen.
Hauptmerkmale:
-
🚀Smart Grid System: Platziert automatisch ein Raster von Limit-Orders in festen Abständen, wenn Sie einen Handel eingeben.
-
📊 Zwei Ausführungsmodi:
-
MARKET-Modus: Sofortige Ausführung. Platziert die Market Order + das Grid sofort.
-
PENDING-Modus: Visuelle Planung. Aktiviert horizontale Linien (Entry, SL, TP) auf dem Chart. Ziehen Sie sie auf das gewünschte Niveau, sehen Sie den Geldwert ($) Ihres SL/TP und klicken Sie auf Kaufen/Verkaufen, um die Order auszuführen.
-
-
🛡️ Risikomanagement:
-
Auto Trailing Stop: Sichert dynamisch Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.
-
Ein-Klick-Breakeven: Verschieben Sie Stopps sofort auf Einstiegsniveau.
-
Smart Cleanup: Löscht automatisch ausstehende Rasteraufträge, wenn die Hauptposition geschlossen wird (durch TP, SL oder manuell).
-
-
⚡Schnellsteuerung: Spezielle Schaltflächen zum sofortigen Schließen von Käufen, Verkäufen oder Schließen aller Positionen/Aufträge.
-
👀 Immer sichtbar: Entwickelt , um im Vordergrund zu bleiben und sicherzustellen, dass Kerzen oder Indikatoren niemals Ihre Handelskontrollen verdecken.
Eingabeparameter:
-
Lots: Volumengröße für die ursprüngliche Order und die Rasterorders.
-
NumOrders: Gesamtzahl der Orders (1 Initial + N-1 Pending Grid Orders).
-
PipDistance: Abstand (in Punkten) zwischen den Rasterstufen.
-
StopLossPoints: Globaler Stop-Loss-Abstand in Punkten.
-
TakeProfitPoints: Globaler Take-Profit-Abstand in Punkten.
-
BreakevenPoints: Gewinnpunkte , die beim Klicken auf die Schaltfläche Breakeven gesichert werden.
-
TSStartPoints: Gewinn in Punkten, der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.
-
TSDistPoints: Abstand in Punkten, den der Trailing Stop vom aktuellen Kurs einhält.
-
MagicNumber: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.
-
PanelCorner: Chartecke zur Verankerung des Panels.
-
Comment: Benutzerdefinierter Kommentar für Aufträge.