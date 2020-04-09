ScalperTraderPanel

Überblick: ScalperTradePanel ist der ultimative Assistent für manuelle Trader und Scalper, die Geschwindigkeit, Präzision und automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ein-Klick-Panels kombiniert dieses Tool die manuelle Eingabe mit einemautomatisierten Grid-System, das Ihnen eine intelligente Durchschnittsbildung Ihres Einstiegspreises ermöglicht.

Es verfügt über ein einzigartigesDual-Mode-Interface: Wechseln Sie sofort zwischen der schnellenMarktausführung und demvisuellen Pending-Modus, um Ihre Trades direkt auf dem Chart mit Drag-and-Drop-Linien zu planen, die Ihren potenziellen Gewinn/Verlust in Echtzeit berechnen.

Hauptmerkmale:

  • 🚀Smart Grid System: Platziert automatisch ein Raster von Limit-Orders in festen Abständen, wenn Sie einen Handel eingeben.

  • 📊 Zwei Ausführungsmodi:

    • MARKET-Modus: Sofortige Ausführung. Platziert die Market Order + das Grid sofort.

    • PENDING-Modus: Visuelle Planung. Aktiviert horizontale Linien (Entry, SL, TP) auf dem Chart. Ziehen Sie sie auf das gewünschte Niveau, sehen Sie den Geldwert ($) Ihres SL/TP und klicken Sie auf Kaufen/Verkaufen, um die Order auszuführen.

  • 🛡️ Risikomanagement:

    • Auto Trailing Stop: Sichert dynamisch Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

    • Ein-Klick-Breakeven: Verschieben Sie Stopps sofort auf Einstiegsniveau.

    • Smart Cleanup: Löscht automatisch ausstehende Rasteraufträge, wenn die Hauptposition geschlossen wird (durch TP, SL oder manuell).

  • Schnellsteuerung: Spezielle Schaltflächen zum sofortigen Schließen von Käufen, Verkäufen oder Schließen aller Positionen/Aufträge.

  • 👀 Immer sichtbar: Entwickelt , um im Vordergrund zu bleiben und sicherzustellen, dass Kerzen oder Indikatoren niemals Ihre Handelskontrollen verdecken.

Eingabeparameter:

  • Lots: Volumengröße für die ursprüngliche Order und die Rasterorders.

  • NumOrders: Gesamtzahl der Orders (1 Initial + N-1 Pending Grid Orders).

  • PipDistance: Abstand (in Punkten) zwischen den Rasterstufen.

  • StopLossPoints: Globaler Stop-Loss-Abstand in Punkten.

  • TakeProfitPoints: Globaler Take-Profit-Abstand in Punkten.

  • BreakevenPoints: Gewinnpunkte , die beim Klicken auf die Schaltfläche Breakeven gesichert werden.

  • TSStartPoints: Gewinn in Punkten, der zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

  • TSDistPoints: Abstand in Punkten, den der Trailing Stop vom aktuellen Kurs einhält.

  • MagicNumber: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

  • PanelCorner: Chartecke zur Verankerung des Panels.

  • Comment: Benutzerdefinierter Kommentar für Aufträge.


