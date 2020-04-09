ScalperTraderPanel

Überblick: ScalperTradePanel ist der ultimative Assistent für manuelle Trader und Scalper, die Geschwindigkeit, Präzision und automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ein-Klick-Panels kombiniert dieses Tool die manuelle Eingabe mit einemautomatisierten Grid-System, das Ihnen eine intelligente Durchschnittsbildung Ihres Einstiegspreises ermöglicht.

Es verfügt über ein einzigartigesDual-Mode-Interface: Wechseln Sie sofort zwischen der schnellenMarktausführung und demvisuellen Pending-Modus, um Ihre Trades direkt auf dem Chart mit Drag-and-Drop-Linien zu planen, die Ihren potenziellen Gewinn/Verlust in Echtzeit berechnen.

Hauptmerkmale:

🚀 Smart Grid System: Platziert automatisch ein Raster von Limit-Orders in festen Abständen, wenn Sie einen Handel eingeben.

📊 Zwei Ausführungsmodi: MARKET-Modus: Sofortige Ausführung. Platziert die Market Order + das Grid sofort. PENDING-Modus: Visuelle Planung. Aktiviert horizontale Linien (Entry, SL, TP) auf dem Chart. Ziehen Sie sie auf das gewünschte Niveau, sehen Sie den Geldwert ($) Ihres SL/TP und klicken Sie auf Kaufen/Verkaufen, um die Order auszuführen.

🛡️ Risikomanagement: Auto Trailing Stop: Sichert dynamisch Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt. Ein-Klick-Breakeven: Verschieben Sie Stopps sofort auf Einstiegsniveau. Smart Cleanup: Löscht automatisch ausstehende Rasteraufträge, wenn die Hauptposition geschlossen wird (durch TP, SL oder manuell).

⚡ Schnellsteuerung: Spezielle Schaltflächen zum sofortigen Schließen von Käufen, Verkäufen oder Schließen aller Positionen/Aufträge.

👀 Immer sichtbar: Entwickelt , um im Vordergrund zu bleiben und sicherzustellen, dass Kerzen oder Indikatoren niemals Ihre Handelskontrollen verdecken.

