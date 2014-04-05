ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Beschreibung:
Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:

🟢 Grün → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)
🔴 Rot → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)
 Schwarz → Ausgeglichene Kräfte

Perfekt für Trader, die Trends schnell identifizieren und fundiertere Entscheidungen treffen möchten!

🎯 Hauptvorteile:
✅ Sofortige Visualisierung der Marktstärke (keine Berechnungen nötig)
✅ Einfache Einrichtung (nur 1 Hauptparameter)
✅ Dynamische Hintergrundfärbung für besseres Chart-Verständnis
✅ Integrierter Kopierschutz

⚙️ Anpassbare Parameter:
PeriodBuySell (Indikatorperiode - Standard: 13)

📊 Anwendung:

  1. Indikator zum MT5-Chart hinzufügen

  2. Hintergrundfarben zur Identifikation der Dominanz nutzen

  3. Zur Bestätigung von Ein-/Ausstiegen mit Ihrer Strategie kombinieren

🛡️ Lizenz & Sicherheit:
• Exklusiv im MQL5 Market erhältlich
• Hardware-Aktivierung (an Ihren PC gebunden)
• Technischer Support inklusive

📌 Praxisbeispiel:

mql5

// Chart-Ausgabe: // [Kaufkraft]: 2.45 | [Verkaufskraft]: -1.87 → GRÜNER HINTERGRUND (Kaufdominanz)

🔗 Jetzt erwerben!
Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit klaren, professionellen Visualisierungen!

📥 Sofortiger Download nach Kauf möglich

Lokalisierungsmerkmale:

  1. Verwendung etablierter Börsenbegriffe wie "Kaufdruck/Verkaufsdruck"

  2. Präzise Übersetzung von "dominant/dominanz" für klare Signalinterpretation

  3. Beibehaltung der international verständlichen Farbcodierung

  4. Technische Begriffe wie "PeriodBuySell" bleiben im Original für MT5-Nutzer erkennbar

Brauchen Sie Anpassungen für den deutschsprachigen Raum? Ich stehe zur Verfügung!


Empfohlene Produkte
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indikatoren
MTF qristalium Arrows Indikator ist ein halbautomatisches fertiges Handelssystem. Funktioniert auf allen Währungspaaren.  Der Indikator umfasst drei Regeln: 1)wir handeln nur nach dem Trend, 2)"kaufen, wenn alle verkaufen und verkaufen, wenn alle kaufen", 3) der Preis geht immer gegen die Menge.  Der MTF Qristalium Arrows-Indikator filtert Regeldaten über mehrere Zeitrahmen mit integrierten Indikatoren. Wenn der Trend in den ausgewählten Zeitabschnitten übereinstimmt, wird der Indikator ei
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Es ist sehr einfach, den Fibrillar-Indikator zu verwenden, da die einfachste ist, auf das Diagramm schauen und handeln nach den Angaben der farbigen Pfeile. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, und diese Methode konzentriert sich auch auf die Messung jedes der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr detaillierte Informationen, sondern auch mehr gemittelt. Bei der Berechnung dieses Indikators werden zunächst die logarithmischen Gewinne zum Schlusskurs berechnet, wo
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indikatoren
Ein leistungsstarker Oszillator, der Kauf- und Verkaufssignale liefert, indem er die Liquidität der Anleger berechnet. Je mehr Liquidität , desto mehr Kaufmöglichkeiten. Je weniger Liquidität , desto mehr Verkaufsmöglichkeiten. Bitte laden Sie die Demo herunter und führen Sie einen Backtest durch! WIE ES FUNKTIONIERT: Der Oszillator zeigt nur zur Laufzeit Kauf- und Verkaufspfeile auf dem Chart an. Oberer Wert ist 95 bis 100 -> Investoren sind bereit zu kaufen und Sie sollten folgen. Unterer Wer
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Matrix Currency - Multi-Timeframe-Analyse-Tool Matrix Currency ist ein fortschrittlicher Indikator, der für die Analyse der Währungsstärke auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er bietet effiziente Überwachung und strategische Unterstützung für Händler, die klare und umsetzbare Erkenntnisse suchen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse : Überwacht gleichzeitig mehrere Zeitrahmen (von M1 bis MN1) mit Echtzeit-Updates, die in einem intuitiven Matrix-Format angezeigt werden. Warnsystem : Anpassbar
FREE
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
Indikatoren
Unser BOOM SELL ALERT-Indikator wurde speziell für Kerzen auf BOOM 1000 und BOOM 500 entwickelt und ist für den M1 (1-Minuten)-Zeitrahmen optimiert, damit Sie zeitnahe und umsetzbare Erkenntnisse erhalten. Der Indikator ist eine Kombination aus mehreren Indikatoren. - AO-Oszillator - Stochastik WIE MAN DIESEN INDIKATOR VERWENDET Um diesen Indikator gut zu nutzen, müssen Sie den SCHAFF TREND RSX (5 MIN oder M5) verwenden. WENN SCHAFF TREND RSX GRÜN ist und Sie ein Signal haben, dann VERKAUFEN Sie
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
CS Bollinger
MIKHAIL VINOGRADOV
Indikatoren
CS Bollinger – ist ein Signalindikator auf Grundlage der Bollinger-Bänder, entwickelt für die schnelle Identifikation wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch visuelle Handelssignale. Dank der verbesserten Logik für das Umschalten der Ebenen passt der Indikator automatisch die Niveaus auf dem Chart an und zeigt Signalpfeile an, sobald eine Preisumkehr bestätigt wird. Dies hilft Tradern, optimale Ein- und Ausstiegspunkte schnell zu erkennen. Der Indikator bietet flexible Einstellungs
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Ai Super trend Final
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indikatoren
AI SuperTrend Final - Adaptive Intelligenz für intelligenteres Trading AI SuperTrend Final ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator - es ist ein Handelsinstrument der nächsten Generation, das auf adaptiver Intelligenz basiert. Dieser für MetaTrader entwickelte Indikator kombiniert die bewährte Logik von SuperTrend mit fortschrittlichen Filtern wie Moving Average (MA), Average Directional Index (ADX) und einem einzigartigen selbstlernenden Mechanismus. Das Ergebnis ist ein intelligente
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: Stochastik Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strategiekombina
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Boom Spike System
Claudio Zumerle
Indikatoren
Wir stellen einen innovativen Handelsindikator vor, der speziell für die Vorhersage und Signalisierung bevorstehender Ausschläge an den Märkten Boom 1000 und Boom 500 entwickelt wurde. Dieses innovative Tool bietet Händlern rechtzeitige Warnungen und ermöglicht es ihnen, Marktbewegungen mit Präzision zu nutzen. Hauptmerkmale: Präzise Spike-Vorhersage : Der Indikator nutzt fortschrittliche Algorithmen, um potenzielle Spikes in den Märkten Boom 1000 und Boom 500 zu identifizieren. Benutzerfreundli
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
Indikatoren
Wochentagsstatistiken Überblick: Ein Indikator für die Preisanalyse nach Wochentagen. Ein quantitativer Indikator für die technische Analyse, der für die statistische Analyse von Kursschwankungen entwickelt wurde, wobei die Daten nach Wochentagen geordnet sind. Dieser Indikator verarbeitet Kerzendaten und zeigt statistische Ergebnisse auf der Grundlage der vom Benutzer eingegebenen Parameter an. Die Eingabeparameter ermöglichen es, die Art und Häufigkeit der zu berechnenden Statistiken zu defin
Boom tragos
David Chokumanyara
Indikatoren
Boom Tragos - Der ultimative Boom-Indizes Scalping-Indikator Der Boom Tragos ist ein leistungsstarkes Scalping-Tool, das speziell für die Boom-Indizes 300, 500, 600, 900 und 1000 entwickelt wurde. Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Konsistenz wünschen. Er hilft Ihnen, in Boom-Märkten sicher zu verkaufen und gleichzeitig unnötige Ausschläge zu vermeiden. Zeitrahmen: M1 und M5 Scalping-Fokus: Sell entries only on Boom Indices Safe Holding Power: M1: Halten Sie
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Adaptive trend metrix indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Adaptive Trend-Metrix Adaptive Trend Metrix ist ein fxtool zur Beurteilung der aktuellen Marktlage, das sich an Veränderungen der Volatilität anpasst und dabei hilft, die Richtung und Stärke des Trends unter Berücksichtigung der Preisdynamik zu bestimmen. Ein Aspekt dieser Strategie ist die Fähigkeit, verschiedene Parameter auf der Grundlage des Preisverhaltens zu ändern und zu verwenden. So berücksichtigt sie beispielsweise die aktuelle Marktvolatilität, um die Empfindlichkeit gegenüber Kurssc
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Alpha Trend MT5 ist ein Trendindikator für die MetaTrader 5-Plattform. Es wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Alpha-Trend-MT5 Indikator ermittelt die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, wodurch Trades ganz am Anfang eines Trends möglich sind. Dieses Kennzeichen enthält Benachrichtigungen, die generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dadurch können Sie eine Position zeitnah öffnen. Alpha Trend zeichnet nicht neu, wa
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
Indikatoren
Nehmen Sie den Stress aus dem Handel mit dem Buy-Sell-Chill-Indikator - Ihrem ultimativen Begleiter für eine mühelose Trenderkennung. Dieses benutzerfreundliche Tool zeigt Ihnen mit einem klaren visuellen Pfeil die Richtung an, in die sich der Markt bewegen wird, und macht Handelsentscheidungen so einfach und "entspannt" wie möglich. Warum sollten Sie sich für den Buy-Sell-Chill-Indikator entscheiden? Entspannt und intuitiv : Der Chill-Indikator wurde entwickelt, um den Handel weniger stressig u
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in der Trendrichtung bestimmt. Die Hauptunterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der An
BOA Chill Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) CHILL Signals Indicator liefert Signale, die auf Katie Tutorials Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: 3 gleitende Durchschnitte & RSI Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um
Indices ETH RTH
Davide Zunino
Indikatoren
Dieser Indikator ist für den Handel mit Indizes gedacht. Die RTH-Sitzungen (reguläre Handelszeiten), in denen der zugrunde liegende Kassamarkt geöffnet ist, werden von den ETH-Sitzungen unterschieden: zum Beispiel für die amerikanischen Indizes von 9:30 bis 16:15 Uhr Ostküstenzeit (New York), während für den Dax von 09:00 bis 17:35 Uhr MEZ. Für die ETH-Sitzung (außerhalb von RTH) werden die Fibonacci-Levels eingezeichnet, sowie sensible Levels wie 25, 50, 75% Retracement von den Minima und Ma
Probability Candle v1
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Der Indikator gibt Handelssignale aus, indem er Wahrscheinlichkeitsberechnungen durchführt. Er liest den Kontext des jeweiligen Tages anhand der vom Benutzer festgelegten Start- und Endzeiten für die Datenerfassung und Signalausgabe. In bestimmten Momenten bestätigt er das Signal mit einem Symbol oberhalb oder unterhalb der Kerze. Dies bedeutet, dass das Signal aufgrund von Echtzeitänderungen zum Zeitpunkt der Ausgabe noch stärker sein kann. Das Textsignal in der oberen rechten Ecke
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Accurate Gold MT5
Willie Lim
Indikatoren
Der   Accurate Gold -Indikator ist ein benutzerfreundliches Tool, das unabhängig vom Erfahrungsniveau der Trader intuitiv und einfach zu bedienen ist. Er wurde für Trader entwickelt, die präzise Signale im M5-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt suchen. Dieser Indikator verwendet fortschrittliche mathematische Algorithmen, um Preisbewegungen und Volumendynamiken zu analysieren und genaue Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Die besonderen Merkmale dieses Indikators, einschließlich seiner nicht neuze
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indikatoren
AI Adaptive Market Holographic System Indicator basierend auf Mikrostruktur und Feldtheorie Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Konstruktionsprinzipien und der Implementierungsmechanismus eines neuartigen Finanzmarktanalysewerkzeugs untersucht - das KI-Selbstregulierungssystem mit Mikrogravitationsregression. Dieses System vereint die Theorie der Marktmikrostruktur, die klassische Mechanik (Elastizitäts- und Gravitationsmodelle), die Theorie der Informationsentropie und adaptive KI-Alg
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen. Benu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indikatoren
BESCHREIBUNG ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) ist ein Indikator, der die Preisbewegung analysiert und gültige Impulse, Korrekturen und SCOBs (Single Candle Order Block) identifiziert. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit jeder Art von technischer Analyse verwendet werden kann, da es flexibel, informativ und einfach zu bedienen ist und das Bewusstsein des Händlers für die liquidesten Interessenzonen erheblich verbessert. EINSTELLUNGEN Allgemein | Visuals Farbthema — definiert d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indikatoren
Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine geheime Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart liefert er Alerts für alle 28 Währungspaare. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösepunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenheit zu erkennen! Auf der Grund
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indikatoren
Stargogs Spike Catcher V4.0 Dieser Indikator wurde entwickelt, um die BOOM und CRASH Indizes zu melken. funktioniert jetzt auch auf weltrade für PAIN und GAIN Indizes. Senden Sie mir eine Nachricht, wenn Sie Hilfe mit dem Indikator benötigen. ÜBERPRÜFEN SIE DIE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: KLICKEN SIE HIERALSO ÜBERPRÜFEN SIE DIE ZWEITE ZU NONEFX SPIKE CATCHER: KLICKEN SIE HIER STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WAS NEUES! Brandneue Strategie. Dies ist der Indikator, den Sie für 2025 brauchen. N
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Eingebaute Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale Preis
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indikatoren
ANLEITUNG RUS  /  ANLEITUNG   ENG  /  Version MT4 Hauptfunktionen: Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an! Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation. LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einsti
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Weitere Produkte dieses Autors
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Allgemeine Beschreibung Digital Clock ist ein von Everton Messias entwickelter Indikator, der eine digitale Echtzeituhr direkt im MetaTrader-5-Chart anzeigt. Ideal für Trader, die während der Handelssitzungen die Zeit im Blick behalten müssen, ohne die Plattform zu verlassen. Hauptfunktionen: Echtzeitanzeige (Stunden:Minuten:Sekunden) Vollständig anpassbar (Farben, Schriftart, Größe) Flexible Positionierung an jeder Stelle des Charts Automatische Aktualisierung jede Sekunde Ko
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Gatilho Swing Indikator-Handbuch Übersicht Gatilho Swing   ist ein fortgeschrittener visueller Indikator für MetaTrader 5, der mehrere technische Analysewerkzeuge in einem einzigen Panel kombiniert. Er identifiziert signifikante Niveaus, zeichnet Sitzungsrechtecke, markiert Vortages-Hochs/Tiefs und signalisiert Tops und Bottoms mit farbigen Pfeilen. Hauptfunktionen 1. Vortages-Hoch- und Tief-Linien Zeichnet horizontale Linien auf Vortages-Hoch- und Tief-Niveaus Optionaler Beschreibungstext zur
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN Indikatorname:   BullBear Display Version:   1.00 Entwickler:   [Ihr Name] Firma:   MT5TOOLSLAB Typ:   Chart-Indikator Markt:   Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen 2. BESCHREIBUNG BullBear Display   ist ein visueller Indikator, der in Echtzeit anzeigt: Bullen-Stärke (Käufer) Bären-Stärke (Verkäufer) Marktdominanz (wer den Preis kontrolliert) Der Indikator zeigt diese Informationen in der oberen linken Ecke des Charts an und ermöglicht eine schnelle Analyse der Ma
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
PullbackShit – Signale auf M5 PullbackShit ist ein Indikator für Trader, die objektive Pullback-Einstiege im 5-Minuten-Zeitrahmen suchen. Basierend auf der Interaktion zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt markiert der Indikator potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte im Chart mit klaren visuellen Pfeilen.   Hauptfunktionen: Bestätigte Pullbacks:   Erzeugt nur ein Signal, wenn der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt und die Bewegung bestätigt. Klar visuelle Signale:   Grüne (Kaufen) und rote
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Beschreibung : Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:   Grün   → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)   Rot   → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)   Schwarz   → Ausgeglichene Kräft
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Daily First Hour Lines - Indikator für MetaTrader 5 Beschreibung Der   Daily First Hour Lines   ist ein innovativer technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf der ersten 1-Stunden-Kerze jeder Handelsession zeichnet. Entwickelt für Händler, die auf Finanzmärkten handeln, bietet dieser Indikator crucial visuelle Referenzen zur Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen. Hauptmerkmale Erste H1-Kerzenlinien : Zei
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
PriceActionCore (MT5) – Reiner Price-Action-Indikator - ( MINDESTVERKAUFSPREIS $30 USD. Einmal bezahlen und den Indikator für immer besitzen.) Autor: Everton Version: 1.50 Plattform: MetaTrader 5 Denken Sie daran, die Beschreibungsansicht auf der Plattform zu aktivieren! Reines Price-Action-Profil Saubere Charts, nur Kerzen (keine Indikatoren). Horizontale Linien: Support, Resistance, täglicher Schlusskurs, Hoch und Tief des vorherigen Tages. Wird von Händlern verwendet, die Pullbacks, Ausb
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen Beschreibung Der   First Order Block of the Day   (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen. Hauptmerkmal
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Daily Change Indikator - Echtzeit-Marktvarianz-Anzeige Übersicht Der Daily Change Indicator ist ein professionelles Trading-Tool für MetaTrader 5, das die Echtzeit-Überwachung täglicher Preisänderungen direkt in Ihrem Chart ermöglicht. Dieser leistungsstarke yet leichte Indikator zeigt die tägliche Preisänderung sowohl in absoluten Punkten als auch in Prozent an, conveniently neben der Bid-Preislinie positioniert für sofortige Marktbewertung. Hauptmerkmale Echtzeit-Tagesänderung: Verfolgt und z
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen Beschreibung Der   First Order Block of the Day   (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen. Hauptmerkmal
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
BlocoSwingBR Indikator Identifikator von Wertzonen Der BlocoSwingBR hebt wichtige Preiszonen im Chart hervor und erleichtert Entscheidungen. Hauptfunktionen: Dynamische Rechtecke Tägliche feste Rechtecke Linien des Vortages Swing-Pfeile Flexible Einstellungen Vorteile für Trader: Verteidigungs- und Angriffsbereiche erkennen Swing-Muster identifizieren Objektivere Price Action-Strategien Automatische Unterstützung/Widerstand BlocoSwingBR - Erweiterter grafischer Ana
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse Beschreibung BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen Darstellung signifikanter Niveaus
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
BlockLongTimeFlexible - Zeitblockvisualisierer Meistern Sie die zeitliche Marktanalyse Der BlockLongTimeFlexible ist das ultimative Werkzeug für Trader und Analysten, die Zeitperioden professionell und intuitiv visualisieren und analysieren müssen. Erstellen Sie anpassbare, visuelle Rechtecke, die Zyklen, Saisonalitäten und zeitliche Muster direkt in Ihrer Chartansicht hervorheben. Einfaches Handbuch für den BlockLongTimeFlexible-Indikator Was macht dieser Indikator? Er erzeugt farbige Rechteck
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
EssentialLines Indicator v3.00 – Handbuch EssentialLines v3.00 ist ein MetaTrader-5-Indikator, der automatisch die Levels des Vortages zeichnet: High, Low, Open, Close und Mid Range. Jede Linie ist einzeln konfigurierbar. Installation Kopieren nach MT5/MQL5/Indicators MT5 neu starten Indikator hinzufügen Einstellungen Sichtbarkeit: High, Low, Open, Close, Mid Range Individuell: Farbe, Stil, Breite (1–5 px) Voreinstellungen: Day Trade, Swing Trade, Minimalist Informationen Beim Anklicken erschein
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
PriceMovementMapper revolutioniert die technische Analyse mit seinem einzigartigen visuellen Ansatz zum Price Action. Dieser innovative Indikator für MT5 erstellt dynamische Blöcke, die tägliche Eröffnungs-/Schlusskursspannen mit intelligenten vertikalen Linien abbilden, die Kurs-Extreme anzeigen. Anders als herkömmliche Werkzeuge bietet er kristallklare Visualisierungen der Marktstruktur, Trendstärke und wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durch farbcodierte Rechtecke und intuitive Ver
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Price Movement Mapper B3 - Exklusiver Indikator für brasilianische Börse Technische Beschreibung: Der Price Movement Mapper B3 ist ein fortschrittlicher Indikator, der speziell für die technische Analyse von an der Brasilianischen Börse (B3) gehandelten Vermögenswerten entwickelt wurde. Dieses visuelle Tool bildet tägliche Preisbewegungen durch eine einzigartige grafische Darstellung ab, die farbige Blöcke mit strategisch platzierten vertikalen Linien kombiniert. Hauptmerkmale: Farbige Tagesblö
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension