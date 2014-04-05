ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
- Indikatoren
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)
🔍 Beschreibung:
Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:
🟢 Grün → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)
🔴 Rot → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)
⚫ Schwarz → Ausgeglichene Kräfte
Perfekt für Trader, die Trends schnell identifizieren und fundiertere Entscheidungen treffen möchten!
🎯 Hauptvorteile:
✅ Sofortige Visualisierung der Marktstärke (keine Berechnungen nötig)
✅ Einfache Einrichtung (nur 1 Hauptparameter)
✅ Dynamische Hintergrundfärbung für besseres Chart-Verständnis
✅ Integrierter Kopierschutz
⚙️ Anpassbare Parameter:
PeriodBuySell (Indikatorperiode - Standard: 13)
📊 Anwendung:
-
Indikator zum MT5-Chart hinzufügen
-
Hintergrundfarben zur Identifikation der Dominanz nutzen
-
Zur Bestätigung von Ein-/Ausstiegen mit Ihrer Strategie kombinieren
🛡️ Lizenz & Sicherheit:
• Exklusiv im MQL5 Market erhältlich
• Hardware-Aktivierung (an Ihren PC gebunden)
• Technischer Support inklusive
📌 Praxisbeispiel:
// Chart-Ausgabe: // [Kaufkraft]: 2.45 | [Verkaufskraft]: -1.87 → GRÜNER HINTERGRUND (Kaufdominanz)
🔗 Jetzt erwerben!
Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit klaren, professionellen Visualisierungen!
📥 Sofortiger Download nach Kauf möglich
Lokalisierungsmerkmale:
-
Verwendung etablierter Börsenbegriffe wie "Kaufdruck/Verkaufsdruck"
-
Präzise Übersetzung von "dominant/dominanz" für klare Signalinterpretation
-
Beibehaltung der international verständlichen Farbcodierung
-
Technische Begriffe wie "PeriodBuySell" bleiben im Original für MT5-Nutzer erkennbar
Brauchen Sie Anpassungen für den deutschsprachigen Raum? Ich stehe zur Verfügung!