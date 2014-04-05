ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Beschreibung:

Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:

🟢 Grün → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)

🔴 Rot → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)

⚫ Schwarz → Ausgeglichene Kräfte

Perfekt für Trader, die Trends schnell identifizieren und fundiertere Entscheidungen treffen möchten!

🎯 Hauptvorteile:

✅ Sofortige Visualisierung der Marktstärke (keine Berechnungen nötig)

✅ Einfache Einrichtung (nur 1 Hauptparameter)

✅ Dynamische Hintergrundfärbung für besseres Chart-Verständnis

✅ Integrierter Kopierschutz

⚙️ Anpassbare Parameter:

PeriodBuySell (Indikatorperiode - Standard: 13)

📊 Anwendung:

Indikator zum MT5-Chart hinzufügen Hintergrundfarben zur Identifikation der Dominanz nutzen Zur Bestätigung von Ein-/Ausstiegen mit Ihrer Strategie kombinieren

🛡️ Lizenz & Sicherheit:

• Exklusiv im MQL5 Market erhältlich

• Hardware-Aktivierung (an Ihren PC gebunden)

• Technischer Support inklusive

📌 Praxisbeispiel:

mql5 // Chart-Ausgabe: // [Kaufkraft]: 2.45 | [Verkaufskraft]: -1.87 → GRÜNER HINTERGRUND (Kaufdominanz)

Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit klaren, professionellen Visualisierungen!

Lokalisierungsmerkmale:

Verwendung etablierter Börsenbegriffe wie "Kaufdruck/Verkaufsdruck" Präzise Übersetzung von "dominant/dominanz" für klare Signalinterpretation Beibehaltung der international verständlichen Farbcodierung Technische Begriffe wie "PeriodBuySell" bleiben im Original für MT5-Nutzer erkennbar

Brauchen Sie Anpassungen für den deutschsprachigen Raum? Ich stehe zur Verfügung!




