BlockOscilationDay

Volume Speedometer Flavio Javier Jarabeck Indikatoren

Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, sich die Lautstärke der Geschwindigkeit Sekunde für Sekunde in Form eines Tachometers anzeigen zu lassen... Nun, stellen Sie sich nicht mehr vor... Willkommen bei der neuen Kreation von Minions Labs : Lautstärke-Tachometer . Volume Speedometer ist eine Idee von Minions Labs , die geboren wurde, um in Echtzeit zu zeigen, was mit dem Volumenfluss von Aufträgen (oder Ticks, wenn Sie das nicht haben) während des Tages passiert. Dieser Indikator wurde