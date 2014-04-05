BlockOscilationDay
- Indikatoren
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.20
- Aktivierungen: 5
BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse
Beschreibung
BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche.
Hauptmerkmale
-
Multi-Timeframe-Analyse
Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen
Darstellung signifikanter Niveaus des vorherigen Tages
Tägliche Oszillationsrechtecke mit intuitiven Farben
-
Minimalistisches Design
Saubere, übersichtliche visuelle Oberfläche
Ampel-Farbcodes (grün/rot) zur leichten Interpretation
Unauffällige grafische Elemente, die die Preisanalyse nicht stören
-
Intelligente Funktionalität
Automatische Erkennung von Hoch- und Tiefschwüngen
Unterstützungs- und Widerstandslinien des Vortages
Rechtecke, die die vorherrschende Marktrichtung anzeigen
Optionale Pfeile für Wendepunkte
Anpassbare Einstellungen
-
Trendlinien
Anzahl der beizubehaltenden Linien
Anpassbare Dicke und Stil
Spezifischer Zeitrahmen für die Analyse
-
Tägliche Rechtecke
Einstellbarer Anzeigezeitraum
Anpassbare Linienstile
Farben basierend auf der aktuellen Preisposition
-
Visuelle Elemente
Anpassbare Farben für alle Elemente
Kontrolle über Linienstärke und -stil
Optionale Informationsbeschriftungen
Vorteile
-
Klare Visualisierung: Wesentliche Informationen ohne visuelle Unordnung
-
Anpassbar: An Ihren Handelsstil anpassbar
-
Intuitiv: Farben und Formen, die die Entscheidungsfindung erleichtern
-
Effizient: Geringer Systemressourcenverbrauch
Steigern Sie Ihre technische Analyse mit einem Tool, das visuelle Eleganz mit praktischer Funktionalität verbindet. BlockOscilationDay ist die ideale Wahl für Trader, die Klarheit und Präzision in der Marktanalyse suchen.