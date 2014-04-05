BlockOscilationDay

BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse

Beschreibung
BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche.

Hauptmerkmale

  • Multi-Timeframe-Analyse
    Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen
    Darstellung signifikanter Niveaus des vorherigen Tages
    Tägliche Oszillationsrechtecke mit intuitiven Farben

  • Minimalistisches Design
    Saubere, übersichtliche visuelle Oberfläche
    Ampel-Farbcodes (grün/rot) zur leichten Interpretation
    Unauffällige grafische Elemente, die die Preisanalyse nicht stören

  • Intelligente Funktionalität
    Automatische Erkennung von Hoch- und Tiefschwüngen
    Unterstützungs- und Widerstandslinien des Vortages
    Rechtecke, die die vorherrschende Marktrichtung anzeigen
    Optionale Pfeile für Wendepunkte

Anpassbare Einstellungen

  • Trendlinien
    Anzahl der beizubehaltenden Linien
    Anpassbare Dicke und Stil
    Spezifischer Zeitrahmen für die Analyse

  • Tägliche Rechtecke
    Einstellbarer Anzeigezeitraum
    Anpassbare Linienstile
    Farben basierend auf der aktuellen Preisposition

  • Visuelle Elemente
    Anpassbare Farben für alle Elemente
    Kontrolle über Linienstärke und -stil
    Optionale Informationsbeschriftungen

Vorteile

  • Klare Visualisierung: Wesentliche Informationen ohne visuelle Unordnung

  • Anpassbar: An Ihren Handelsstil anpassbar

  • Intuitiv: Farben und Formen, die die Entscheidungsfindung erleichtern

  • Effizient: Geringer Systemressourcenverbrauch

Steigern Sie Ihre technische Analyse mit einem Tool, das visuelle Eleganz mit praktischer Funktionalität verbindet. BlockOscilationDay ist die ideale Wahl für Trader, die Klarheit und Präzision in der Marktanalyse suchen.


