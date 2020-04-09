Digital Clock Real Time Display

🕐 Allgemeine Beschreibung
Digital Clock ist ein von Everton Messias entwickelter Indikator, der eine digitale Echtzeituhr direkt im MetaTrader-5-Chart anzeigt. Ideal für Trader, die während der Handelssitzungen die Zeit im Blick behalten müssen, ohne die Plattform zu verlassen.

Hauptfunktionen:
⏰ Echtzeitanzeige (Stunden:Minuten:Sekunden)
🎨 Vollständig anpassbar (Farben, Schriftart, Größe)
📍 Flexible Positionierung an jeder Stelle des Charts
🔄 Automatische Aktualisierung jede Sekunde
💻 Kompatibel mit allen MT5-Vorlagen
📊 Perfekt für Sitzungsstrategien

Digital Clock hält Trader stets im richtigen Markttakt.


Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Gatilho Swing Indikator-Handbuch Übersicht Gatilho Swing   ist ein fortgeschrittener visueller Indikator für MetaTrader 5, der mehrere technische Analysewerkzeuge in einem einzigen Panel kombiniert. Er identifiziert signifikante Niveaus, zeichnet Sitzungsrechtecke, markiert Vortages-Hochs/Tiefs und signalisiert Tops und Bottoms mit farbigen Pfeilen. Hauptfunktionen 1. Vortages-Hoch- und Tief-Linien Zeichnet horizontale Linien auf Vortages-Hoch- und Tief-Niveaus Optionaler Beschreibungstext zur
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Beschreibung : Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:   Grün   → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)   Rot   → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)   Schwarz   → Ausgeglichene Kräft
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN Indikatorname:   BullBear Display Version:   1.00 Entwickler:   [Ihr Name] Firma:   MT5TOOLSLAB Typ:   Chart-Indikator Markt:   Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen 2. BESCHREIBUNG BullBear Display   ist ein visueller Indikator, der in Echtzeit anzeigt: Bullen-Stärke (Käufer) Bären-Stärke (Verkäufer) Marktdominanz (wer den Preis kontrolliert) Der Indikator zeigt diese Informationen in der oberen linken Ecke des Charts an und ermöglicht eine schnelle Analyse der Ma
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
PullbackShit – Signale auf M5 PullbackShit ist ein Indikator für Trader, die objektive Pullback-Einstiege im 5-Minuten-Zeitrahmen suchen. Basierend auf der Interaktion zwischen Preis und gleitendem Durchschnitt markiert der Indikator potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte im Chart mit klaren visuellen Pfeilen.   Hauptfunktionen: Bestätigte Pullbacks:   Erzeugt nur ein Signal, wenn der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt und die Bewegung bestätigt. Klar visuelle Signale:   Grüne (Kaufen) und rote
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Beschreibung : Der "Kauf- vs. Verkaufsstärke Visualisierer" ist ein exklusiver MetaTrader 5 Indikator, der Marktkräfteanalysen in ein intuitives visuelles Erlebnis verwandelt. Er zeigt Kauf- und Verkaufsstärke an und färbt den Chart-Hintergrund basierend auf der dominierenden Kraft:   Grün   → Kaufkraft dominant (Kaufdruck)   Rot   → Verkaufskraft dominant (Verkaufsdruck)   Schwarz   → Ausgeglichene Kräft
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
Daily First Hour Lines - Indikator für MetaTrader 5 Beschreibung Der   Daily First Hour Lines   ist ein innovativer technischer Indikator für MetaTrader 5, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf der ersten 1-Stunden-Kerze jeder Handelsession zeichnet. Entwickelt für Händler, die auf Finanzmärkten handeln, bietet dieser Indikator crucial visuelle Referenzen zur Identifizierung potenzieller Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen. Hauptmerkmale Erste H1-Kerzenlinien : Zei
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
PriceActionCore (MT5) – Reiner Price-Action-Indikator - ( MINDESTVERKAUFSPREIS $30 USD. Einmal bezahlen und den Indikator für immer besitzen.) Autor: Everton Version: 1.50 Plattform: MetaTrader 5 Denken Sie daran, die Beschreibungsansicht auf der Plattform zu aktivieren! Reines Price-Action-Profil Saubere Charts, nur Kerzen (keine Indikatoren). Horizontale Linien: Support, Resistance, täglicher Schlusskurs, Hoch und Tief des vorherigen Tages. Wird von Händlern verwendet, die Pullbacks, Ausb
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen Beschreibung Der   First Order Block of the Day   (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen. Hauptmerkmal
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Daily Change Indikator - Echtzeit-Marktvarianz-Anzeige Übersicht Der Daily Change Indicator ist ein professionelles Trading-Tool für MetaTrader 5, das die Echtzeit-Überwachung täglicher Preisänderungen direkt in Ihrem Chart ermöglicht. Dieser leistungsstarke yet leichte Indikator zeigt die tägliche Preisänderung sowohl in absoluten Punkten als auch in Prozent an, conveniently neben der Bid-Preislinie positioniert für sofortige Marktbewertung. Hauptmerkmale Echtzeit-Tagesänderung: Verfolgt und z
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Indikator First Order Block of the Day - Identifizierung von Wertbereichen Beschreibung Der   First Order Block of the Day   (Erster Orderblock des Tages) Indikator ist ein wesentliches Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage des Konzepts von Orderblöcken und Marktprofilanalyse handeln. Dieser Indikator identifiziert automatisch den ersten Orderblock, der in der ersten Handelsstunde jedes Tages gebildet wird – ein Bereich von äußerster Bedeutung für strategische Entscheidungen. Hauptmerkmal
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
BlocoSwingBR Indikator Identifikator von Wertzonen Der BlocoSwingBR hebt wichtige Preiszonen im Chart hervor und erleichtert Entscheidungen. Hauptfunktionen: Dynamische Rechtecke Tägliche feste Rechtecke Linien des Vortages Swing-Pfeile Flexible Einstellungen Vorteile für Trader: Verteidigungs- und Angriffsbereiche erkennen Swing-Muster identifizieren Objektivere Price Action-Strategien Automatische Unterstützung/Widerstand BlocoSwingBR - Erweiterter grafischer Ana
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indikatoren
BlockOscilationDay – Professionelle Marktvisualanalyse Beschreibung BlockOscilationDay ist ein ausgefeilter technischer Indikator, der eine klare und elegante visuelle Analyse der Marktbewegungen bietet. Entwickelt für Trader, die Einfachheit und Effizienz schätzen, kombiniert der Indikator mehrere Informationsebenen in einer sauberen und intuitiven Oberfläche. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse Konfigurierbare dynamische Trendlinien auf jedem Zeitrahmen Darstellung signifikanter Niveaus
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
BlockLongTimeFlexible - Zeitblockvisualisierer Meistern Sie die zeitliche Marktanalyse Der BlockLongTimeFlexible ist das ultimative Werkzeug für Trader und Analysten, die Zeitperioden professionell und intuitiv visualisieren und analysieren müssen. Erstellen Sie anpassbare, visuelle Rechtecke, die Zyklen, Saisonalitäten und zeitliche Muster direkt in Ihrer Chartansicht hervorheben. Einfaches Handbuch für den BlockLongTimeFlexible-Indikator Was macht dieser Indikator? Er erzeugt farbige Rechteck
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
EssentialLines Indicator v3.00 – Handbuch EssentialLines v3.00 ist ein MetaTrader-5-Indikator, der automatisch die Levels des Vortages zeichnet: High, Low, Open, Close und Mid Range. Jede Linie ist einzeln konfigurierbar. Installation Kopieren nach MT5/MQL5/Indicators MT5 neu starten Indikator hinzufügen Einstellungen Sichtbarkeit: High, Low, Open, Close, Mid Range Individuell: Farbe, Stil, Breite (1–5 px) Voreinstellungen: Day Trade, Swing Trade, Minimalist Informationen Beim Anklicken erschein
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
PriceMovementMapper revolutioniert die technische Analyse mit seinem einzigartigen visuellen Ansatz zum Price Action. Dieser innovative Indikator für MT5 erstellt dynamische Blöcke, die tägliche Eröffnungs-/Schlusskursspannen mit intelligenten vertikalen Linien abbilden, die Kurs-Extreme anzeigen. Anders als herkömmliche Werkzeuge bietet er kristallklare Visualisierungen der Marktstruktur, Trendstärke und wichtiger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus durch farbcodierte Rechtecke und intuitive Ver
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitys
Price Movement Mapper B3 - Exklusiver Indikator für brasilianische Börse Technische Beschreibung: Der Price Movement Mapper B3 ist ein fortschrittlicher Indikator, der speziell für die technische Analyse von an der Brasilianischen Börse (B3) gehandelten Vermögenswerten entwickelt wurde. Dieses visuelle Tool bildet tägliche Preisbewegungen durch eine einzigartige grafische Darstellung ab, die farbige Blöcke mit strategisch platzierten vertikalen Linien kombiniert. Hauptmerkmale: Farbige Tagesblö
