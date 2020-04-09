Digital Clock Real Time Display

🕐 Allgemeine Beschreibung

Digital Clock ist ein von Everton Messias entwickelter Indikator, der eine digitale Echtzeituhr direkt im MetaTrader-5-Chart anzeigt. Ideal für Trader, die während der Handelssitzungen die Zeit im Blick behalten müssen, ohne die Plattform zu verlassen.

Hauptfunktionen:

⏰ Echtzeitanzeige (Stunden:Minuten:Sekunden)

🎨 Vollständig anpassbar (Farben, Schriftart, Größe)

📍 Flexible Positionierung an jeder Stelle des Charts

🔄 Automatische Aktualisierung jede Sekunde

💻 Kompatibel mit allen MT5-Vorlagen

📊 Perfekt für Sitzungsstrategien

Digital Clock hält Trader stets im richtigen Markttakt.