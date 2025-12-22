PriceMovementMapperBR
- Utilitys
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 3.32
- Aktivierungen: 5
Price Movement Mapper B3 - Exklusiver Indikator für brasilianische Börse
Technische Beschreibung:
Der Price Movement Mapper B3 ist ein fortschrittlicher Indikator, der speziell für die technische Analyse von an der Brasilianischen Börse (B3) gehandelten Vermögenswerten entwickelt wurde. Dieses visuelle Tool bildet tägliche Preisbewegungen durch eine einzigartige grafische Darstellung ab, die farbige Blöcke mit strategisch platzierten vertikalen Linien kombiniert.
Hauptmerkmale:
-
Farbige Tagesblöcke: Klare visuelle Darstellung des Eröffnungs-/Schlusskurs-Verhältnisses
-
Vollständige Zeitabdeckung: Blöcke von 00:00 bis 23:59 gezeichnet (24 Stunden)
-
Intelligente Dochtpositionierung: Vertikale Linien genau in der Mitte der B3-Handelszeit (~13:30)
-
Referenzlinien: Vortages-Hoch und -Tief mit beschreibenden Beschriftungen
-
Warnsystem: Benachrichtigungen über historische Datenverfügbarkeit
Exklusive B3-Funktionen:
Entwickelt unter Berücksichtigung brasilianischer Marktbesonderheiten:
-
Spezifische B3-Handelszeiten (10:00-17:59)
-
Automatische Anpassung für Splits und Reverse-Splits
-
Präzise zeitliche Positionierung visueller Elemente
-
Für brasilianisches Anlageverhalten optimiert
Voraussetzungen:
-
MetaTrader 5
-
Zeitrahmen kleiner als D1 (intratägig)
-
Historische Anlagedaten
-
B3-gehandelte Vermögenswerte (empfohlen)