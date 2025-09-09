PriceActionCore

PriceActionCore (MT5) – Reiner Price-Action-Indikator

Autor: Everton
Version: 1.50
Plattform: MetaTrader 5

Reines Price-Action-Profil
Saubere Charts, nur Kerzen (keine Indikatoren).
Horizontale Linien: Support, Resistance, täglicher Schlusskurs, Hoch und Tief des vorherigen Tages.
Wird von Händlern verwendet, die Pullbacks, Ausbrüche und Umkehrungen handeln.
👉 Sehr effizient für diejenigen, die ihren Augen mehr vertrauen als Indikatoren.

Beschreibung
PriceActionCore ist ein visueller Indikator für Händler, die Price Action als Grundlage ihrer Entscheidungen verwenden. Er zeigt automatisch die wichtigsten horizontalen Linien im Chart an, die sich auf den vorherigen Tag und die Eröffnung des aktuellen Tages beziehen, und erleichtert so die Identifizierung von Unterstützungs-, Widerstandsniveaus und kritischen Preiszonen, ohne dass gleitende Durchschnitte oder andere abgeleitete Indikatoren benötigt werden.

Funktionalität
Der Indikator zeichnet vier horizontale Linien direkt in den Chart, jede mit einer distinctiven Farbe und begleitet von einem beschreibenden Etikett, das auf der linken Seite der Linie positioniert ist:

High Prev (Hoch des Vortages) – blaue Linie (DodgerBlue)
Low Prev (Tief des Vortages) – magenta Linie (Magenta)
Close Prev (Schluss des Vortages) – orange Linie (Orange)
Open Day (Eröffnung des aktuellen Tages) – grüne Linie (Lime)

Darüber hinaus sind die Linien gestrichelt, in der Breite anpassbar und werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht, was dafür sorgt, dass der Chart organisiert bleibt.

Hauptvorteile
Erleichtert die Analyse der key Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Vortages.
Hilft, den relevanten Preisbereich für den aktuellen Tag schnell zu identifizieren.
Ideal für Price-Action-, Breakout- und Daytrading-Strategien.
Vollständig visuell und sauber, ohne den Chart mit unnötigen Informationen zu überladen.

Anpassbare Einstellungen
Linienfarben: vom Benutzer definierbar.
Linienbreite: einstellbar.
Automatische Etiketten auf der linken Seite, die das Ablesen wichtiger Niveaus erleichtern.

Zusammenfassung
PriceActionCore.mq5 ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Werkzeug für Händler, die sich ausschließlich auf das Preisverhalten konzentrieren möchten. Es bietet klare visuelle Informationen, die schnelle und präzise Entscheidungen unterstützen.


