Mirror Signals EA
- Utilitys
- Isaac Derban
- Version: 6.0
- Aktivierungen: 5
🧠 Überblick
Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet.
Er wurde speziell für Signalanbieter, Betreiber von Handelskopierern, Prüfer, Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen.
Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-Aktivierungen, Änderungen an ausstehenden Aufträgen und sogar verpasste oder stille Ereignisse werden erfasst und in einem sauberen, für Menschen lesbaren Format geliefert.
Beginnen Sie mit der Lieferung von 🔥 ultra-professionellen Telegram-Signalen in wenigen Minuten.
🔥 Hauptmerkmale
- Telegram-Benachrichtigungen in Echtzeit (Eingänge, Abschlüsse, Teilabschlüsse, SL/TP, Trailing
🛠E rforderliche Berechtigungen
Um diesen EA zu nutzen, müssen Sie ihn aktivieren:
- Tools → Optionen → Expert Advisors
- ✔ Automatisierten Handel zulassen
- ✔ WebRequest zulassen
- Fügen Sie die URL hinzu :
https://api.telegram.org
Keine externen DLLs oder Abhängigkeiten erforderlich.
📥 Installation
- EA an einen beliebigen Chart anhängen
- Telegram Bot Token & Chat ID einfügen
- WebRequest aktivieren
- Filter konfigurieren (optional)
- Fertig - Benachrichtigungen starten sofort
⚠️ Haftungsausschluss
Dieses Tool liefert keine Handelssignale oder Finanzberatung. Es überwacht und meldet lediglich die Kontoaktivität.Stop, Breakeven, Kommentaränderung, usw.)
- Verfolgung des Lebenszyklus ausstehender Aufträge: platziert → geändert → aktiviert → storniert → abgelaufen
- Wiederherstellungssystem für "verpasste Ereignisse", um Ereignisse abzufangen, die MT5 nicht überträgt
- Screenshot-on-entry-Funktion (optional)
- Filtern von Symbolen und magischen Zahlen
- Vollständige Gewinnaufschlüsselung: Kommission + Swap + Netto-P/L
- Autostart-Zusammenfassung aller offenen Positionen und schwebenden Aufträge
- Funktioniert mit jedem Broker, jedem Asset, jedem Zeitrahmen
- Perfekt für den Aufbau eines Signaldienstes oder eines Kanals für Handelsbenachrichtigungen
📌 Anwendungsfälle
- Telegram-Signalkanäle
- Private Gruppen für Kunden/Studenten
- PAMM/MAM-Überwachung
- Prop-Firmen-Transparenzberichte
- Erstellung von Handelsjournalen/Audit-Trails
- Multi-Strategie-Übertragungssystem (mit Filtern)
📊F unktionsübersicht
|
Merkmal
|
Beschreibung
|
Benachrichtigungen bei Marktaufträgen
|
Einstieg, Ausstieg, SL/TP-Treffer, Teilschließungen
|
Verfolgung schwebender Aufträge
|
Platzierung, Änderung, Aktivierung, Stornierung, Verfall
|
SL/TP-Änderungen
|
Erkennung von Normal-, Trailing-Stop- und Breakeven-Bewegungen
|
Screenshot-Versand
|
Optionaler Screenshot beim Einstieg
|
Symbol-Filter
|
Nur ausgewählte Symbole überwachen
|
Magischer Filter
|
Auswahl der zu veröffentlichenden EAs/Strategien
|
Erkennung von verpassten Ereignissen
|
Erfasst stille Order-Löschungen/-Löschungen
|
Startup-Zusammenfassung
|
Meldet alle offenen Trades und schwebenden Aufträge
|
Verfolgung von Kommentaren
|
Erkennt Änderungen von Kommentaren zu Positionen
|
Einfache Einrichtung
|
Nur Bot-Token + Chat-ID
🎯 Warum Trader es lieben
- Sofortige Warnungen → keine Verzögerungen
- Super saubere & professionelle Formatierung
- Funktioniert mit jeder Strategie oder EA
- Reduziert die manuelle Arbeit für Signalanbieter
- Schafft Vertrauen bei den Abonnenten durch transparentes Reporting
Warum diesen EA wählen?
✔ Sofortige Einrichtung
✔ Kein Server erforderlich
✔ Extrem zuverlässig
✔ Funktioniert mit jeder Strategie
✔ Keine Codierung erforderlich
✔ Professionelle Formatierung und Screenshots
🛠E rforderliche Berechtigungen
Um diesen EA zu nutzen, müssen Sie ihn aktivieren:
- Tools → Optionen → Expert Advisors
- ✔ Automatisierten Handel zulassen
- ✔ WebRequest zulassen
- Fügen Sie die URL hinzu :
https://api.telegram.org
Keine externen DLLs oder Abhängigkeiten erforderlich.
📥 Installation
- EA an einen beliebigen Chart anhängen
- Telegram Bot Token & Chat ID einfügen
- WebRequest aktivieren
- Filter konfigurieren (optional)
- Fertig - Benachrichtigungen starten sofort
⚠️ Haftungsausschluss
Dieses Tool liefert keine Handelssignale oder Finanzberatung. Es überwacht und meldet lediglich die Kontoaktivität.