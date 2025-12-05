🧠 Überblick

Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet.

Er wurde speziell für Signalanbieter, Betreiber von Handelskopierern, Prüfer, Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen.

Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-Aktivierungen, Änderungen an ausstehenden Aufträgen und sogar verpasste oder stille Ereignisse werden erfasst und in einem sauberen, für Menschen lesbaren Format geliefert.





Beginnen Sie mit der Lieferung von

🔥 ultra-professionellen Telegram-Signalen in wenigen Minuten.

🔥 Hauptmerkmale

(Eingänge, Abschlüsse, Teilabschlüsse, SL/TP, Trailing Stop, Breakeven, Kommentaränderung, usw.) Verfolgung des Lebenszyklus ausstehender Aufträge : platziert → geändert → aktiviert → storniert → abgelaufen

: platziert → geändert → aktiviert → storniert → abgelaufen Wiederherstellungssystem für "verpasste Ereignisse" , um Ereignisse abzufangen, die MT5 nicht überträgt

, um Ereignisse abzufangen, die MT5 nicht überträgt Screenshot-on-entry-Funktion (optional)

(optional) Filtern von Symbolen und magischen Zahlen

Vollständige Gewinnaufschlüsselung : Kommission + Swap + Netto-P/L

: Kommission + Swap + Netto-P/L Autostart-Zusammenfassung aller offenen Positionen und schwebenden Aufträge

Funktioniert mit jedem Broker, jedem Asset, jedem Zeitrahmen

Perfekt für den Aufbau eines Signaldienstes oder eines Kanals für Handelsbenachrichtigungen

📌 Anwendungsfälle

Telegram-Signalkanäle

Private Gruppen für Kunden/Studenten

PAMM/MAM-Überwachung

Prop-Firmen-Transparenzberichte

Erstellung von Handelsjournalen/Audit-Trails

Multi-Strategie-Übertragungssystem (mit Filtern)

📊F unktionsübersicht

Merkmal Beschreibung Benachrichtigungen bei Marktaufträgen Einstieg, Ausstieg, SL/TP-Treffer, Teilschließungen Verfolgung schwebender Aufträge Platzierung, Änderung, Aktivierung, Stornierung, Verfall SL/TP-Änderungen Erkennung von Normal-, Trailing-Stop- und Breakeven-Bewegungen Screenshot-Versand Optionaler Screenshot beim Einstieg Symbol-Filter Nur ausgewählte Symbole überwachen Magischer Filter Auswahl der zu veröffentlichenden EAs/Strategien Erkennung von verpassten Ereignissen Erfasst stille Order-Löschungen/-Löschungen Startup-Zusammenfassung Meldet alle offenen Trades und schwebenden Aufträge Verfolgung von Kommentaren Erkennt Änderungen von Kommentaren zu Positionen Einfache Einrichtung Nur Bot-Token + Chat-ID









🎯 Warum Trader es lieben

Sofortige Warnungen → keine Verzögerungen

Super saubere & professionelle Formatierung

Funktioniert mit jeder Strategie oder EA

Reduziert die manuelle Arbeit für Signalanbieter

Schafft Vertrauen bei den Abonnenten durch transparentes Reporting

Warum diesen EA wählen?

✔ Sofortige Einrichtung

✔ Kein Server erforderlich

✔ Extrem zuverlässig

✔ Funktioniert mit jeder Strategie

✔ Keine Codierung erforderlich

✔ Professionelle Formatierung und Screenshots





🛠E rforderliche Berechtigungen

Um diesen EA zu nutzen, müssen Sie ihn aktivieren:

Tools → Optionen → Expert Advisors

✔ Automatisierten Handel zulassen

Automatisierten Handel zulassen

✔ WebRequest zulassen

WebRequest zulassen

Fügen Sie die URL hinzu :

https://api.telegram.org

Keine externen DLLs oder Abhängigkeiten erforderlich.

📥 Installation

EA an einen beliebigen Chart anhängen Telegram Bot Token & Chat ID einfügen WebRequest aktivieren Filter konfigurieren (optional) Fertig - Benachrichtigungen starten sofort

⚠️ Haftungsausschluss

Dieses Tool liefert keine Handelssignale oder Finanzberatung. Es überwacht und meldet lediglich die Kontoaktivität.