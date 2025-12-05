Mirror Signals EA

🧠 Überblick

Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet.
Er wurde speziell für Signalanbieter, Betreiber von Handelskopierern, Prüfer, Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen.

Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-Aktivierungen, Änderungen an ausstehenden Aufträgen und sogar verpasste oder stille Ereignisse werden erfasst und in einem sauberen, für Menschen lesbaren Format geliefert.


Beginnen Sie mit der Lieferung von 🔥 ultra-professionellen Telegram-Signalen in wenigen Minuten.

🔥 Hauptmerkmale

  • Telegram-Benachrichtigungen in Echtzeit (Eingänge, Abschlüsse, Teilabschlüsse, SL/TP, Trailing

    🛠E rforderliche Berechtigungen

    Um diesen EA zu nutzen, müssen Sie ihn aktivieren:

    • Tools → Optionen → Expert Advisors

    Keine externen DLLs oder Abhängigkeiten erforderlich.

    📥 Installation

    1. EA an einen beliebigen Chart anhängen
    2. Telegram Bot Token & Chat ID einfügen
    3. WebRequest aktivieren
    4. Filter konfigurieren (optional)
    5. Fertig - Benachrichtigungen starten sofort

    ⚠️ Haftungsausschluss

    Dieses Tool liefert keine Handelssignale oder Finanzberatung. Es überwacht und meldet lediglich die Kontoaktivität.

    Stop, Breakeven, Kommentaränderung, usw.)
  • Verfolgung des Lebenszyklus ausstehender Aufträge: platziert → geändert → aktiviert → storniert → abgelaufen
  • Wiederherstellungssystem für "verpasste Ereignisse", um Ereignisse abzufangen, die MT5 nicht überträgt
  • Screenshot-on-entry-Funktion (optional)
  • Filtern von Symbolen und magischen Zahlen
  • Vollständige Gewinnaufschlüsselung: Kommission + Swap + Netto-P/L
  • Autostart-Zusammenfassung aller offenen Positionen und schwebenden Aufträge
  • Funktioniert mit jedem Broker, jedem Asset, jedem Zeitrahmen
  • Perfekt für den Aufbau eines Signaldienstes oder eines Kanals für Handelsbenachrichtigungen

📌 Anwendungsfälle

  • Telegram-Signalkanäle
  • Private Gruppen für Kunden/Studenten
  • PAMM/MAM-Überwachung
  • Prop-Firmen-Transparenzberichte
  • Erstellung von Handelsjournalen/Audit-Trails
  • Multi-Strategie-Übertragungssystem (mit Filtern)

📊F unktionsübersicht

Merkmal

Beschreibung

Benachrichtigungen bei Marktaufträgen

Einstieg, Ausstieg, SL/TP-Treffer, Teilschließungen

Verfolgung schwebender Aufträge

Platzierung, Änderung, Aktivierung, Stornierung, Verfall

SL/TP-Änderungen

Erkennung von Normal-, Trailing-Stop- und Breakeven-Bewegungen

Screenshot-Versand

Optionaler Screenshot beim Einstieg

Symbol-Filter

Nur ausgewählte Symbole überwachen

Magischer Filter

Auswahl der zu veröffentlichenden EAs/Strategien

Erkennung von verpassten Ereignissen

Erfasst stille Order-Löschungen/-Löschungen

Startup-Zusammenfassung

Meldet alle offenen Trades und schwebenden Aufträge

Verfolgung von Kommentaren

Erkennt Änderungen von Kommentaren zu Positionen

Einfache Einrichtung

Nur Bot-Token + Chat-ID



🎯 Warum Trader es lieben

  • Sofortige Warnungen → keine Verzögerungen
  • Super saubere & professionelle Formatierung
  • Funktioniert mit jeder Strategie oder EA
  • Reduziert die manuelle Arbeit für Signalanbieter
  • Schafft Vertrauen bei den Abonnenten durch transparentes Reporting

Warum diesen EA wählen?

Sofortige Einrichtung
Kein Server erforderlich
Extrem zuverlässig
Funktioniert mit jeder Strategie
Keine Codierung erforderlich
Professionelle Formatierung und Screenshots


🛠E rforderliche Berechtigungen

Um diesen EA zu nutzen, müssen Sie ihn aktivieren:

  • Tools → Optionen → Expert Advisors

Keine externen DLLs oder Abhängigkeiten erforderlich.

📥 Installation

  1. EA an einen beliebigen Chart anhängen
  2. Telegram Bot Token & Chat ID einfügen
  3. WebRequest aktivieren
  4. Filter konfigurieren (optional)
  5. Fertig - Benachrichtigungen starten sofort

⚠️ Haftungsausschluss

Dieses Tool liefert keine Handelssignale oder Finanzberatung. Es überwacht und meldet lediglich die Kontoaktivität.

Empfohlene Produkte
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
Utilitys
Schnelles Ausführungsprogramm für manuelle Trader. Visueller Handel per Drag-and-Drop, geteilte Take-Profits und Single-Ticket-Management-System. Geschwindigkeit, Präzision und Risikokontrolle. Der KAB Trade Manager wurde für Händler entwickelt, die schnell handeln, aber das Risiko gering halten müssen. Er integriert alle wichtigen Tools in schwebenden, zusammenklappbaren Fenstern. Kernfunktionen: Sofortige Orderausführung: Markt- und Pending-Orders mit automatischer Lot-Größe auf Basis des SL-A
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem für mehrere Zeitrahmen und Symbole, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert , so dass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert in den Zeitrahmen
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilitys
Haben Sie einen Indikator, der Signale gibt, und Sie möchten ihn in Expert umwandeln? Mit diesem Experten können Sie es konvertieren, ohne Ihren Indikator neu programmieren oder anpassen zu müssen, Sie müssen nur die Schritte befolgen, um ihn richtig zu konfigurieren: 1) Der Indikator muss sich im Indikatorenordner befinden. 2) Sie müssen die vom Indikator bereitgestellten KAUF- und VERKAUFS-Puffer sorgfältig auswählen. 3) Wählen Sie aus, ob Sie alle Operationen übernehmen möchten oder nur
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Experten
Deriv beitreten Link im Profil>>> Boom und Crash UPGRADE Das BOOM AND CRASH Upgrade ist ein 100% adaptiver Expertenberater, der auf Kursbewegungen basiert. Es hat einen eingebauten einzigartigen Smart Recovery Algorithmus. Nur ein Handel zu einer Zeit. Jeder Handel hat von Anfang an Stop Loss und Take Profit, die sich nicht ändern. Dies ist für diejenigen, die auf der Suche nach einem stabilen Wachstum auf lange Sicht sind. EINSTELLUNGEN SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GELDMANAGEMENT-KONSTANT
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experten
SONDERANGEBOT: NUR NOCH 10 STÜCK FÜR $90! Nächster Preis: $199 Der Preis wird hoch gehalten, um die Anzahl der Nutzer für diese Strategie zu begrenzen. Dieser EA beginnt den Handel mit der Eröffnung der London (UK) Session . Er basiert auf der Analyse von fortgeschrittenen statistischen Verteilungen in Kombination mit kurz- bis mittelfristigen Umkehrmustern, die Mean-Reversion-Attribute aufweisen. Der EA enthält mehrere intelligente Funktionen und ermöglicht Ihnen den Handel mit einer festen o
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter! Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerhandbuch + Demo  | MT4-Version  | Discord-Version Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch. Der MT5-zu-Telegram-Sender funktioniert NICH
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitys
Der Easy Strategy Builder (ESB) ist eine "Do It Yourself "-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von automatisierten Handelsstrategien zu erstellen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen. Dies ist die weltweit einfachste Methode, um Ihre Strategien zu automatisieren, die bei STP-, ECN- und FIFO-Brokern verwendet werden können. Es ist kein Drag & Drop erforderlich. Legen Sie einfach die Bedingungen für Ihre Handelsstrategie fest, ändern Sie die Einstellungen auf die gewün
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $375 Reward Multiplier ist ein halbautomatischer Handelsmanager, der auf dem Pyramidenhandel basiert und zusätzliche Orders mit dem laufenden Gewinn Ihrer Trades eröffnet, um den Ertrag exponentiell zu maximieren, ohne das Risiko zu erhöhen. Im Gegensatz zu anderen ähnlichen EAs zeigt dieses Tool den potenziellen Gewinn/Verlust und das Verhältnis von Belohnung und Risiko an, noch bevor Sie den ersten Handel eingehen! Demo hier herunterladen (Startlot ist auf 0.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitys
Mt5 To InterativeBrokers Copier ermöglicht es Ihnen, Geschäfte vom MT5-Konto zu Interactive Brokers zu kopieren. Damit können Sie Ihre EA-Strategie auf einem MT5-Demo-/Realkonto ausführen und dann alle Geschäfte in Echtzeit auf das Interactive Brokers-Konto kopieren. Merkmale: 1. Kopieren oder Invertieren von Geschäften in Echtzeit vom MT5-Konto auf das IB-Konto. 2. Regelmäßige Synchronisierung der Positionen beider Konten, falls ein Kopiervorgang fehlt. 3. Sie können nur Kauf- oder Verkaufsp
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitys
Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTradfer-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Ab
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Utilitys
Was genau ist ein Smart Trading Tool? Smart Trading Tool wurde für den schnellen und komfortablen Handel an den Finanzmärkten speziell für ORDER BLOCKS TRADERS entwickelt . Es bietet Händlern Funktionen, wie z.B.: Ein Zeichnungstool Ein-Klick-Handels-Panel Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Ihrer Risikobereitschaft & Money Management (Sehen Sie sich dieses Video an , wie dieses Tool Ihnen helfen kann, Ihr Risiko pro Handel besser zu verwalten!) Eingebaute PRICE LEVELS (Fibonacci, run
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitys
Handeln Sie an Krypto-Börsen im MT5! GRat_Crypto ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EA, ALLER Kryptowährungen an den beliebtesten Kryptobörsen in der vertrauten MT5-Umgebung 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Instrumente der 9 beliebtesten Krypto-Börsen sind verfügbar: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin , MEXC und OKX . 2. Die Möglichkeit, JEDEN in MT5 verfügbaren Auftragstyp zu platzieren, sowohl Market als auch Pending, A
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitys
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert. Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar. Earl
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Utilitys
Dies ist der beste Renko-Chart-Generator, den es je auf dem Markt gab Sie können die Boxgrößen basierend auf ATR oder Fixed Size einstellen: 1. Feste Box-Größe 2. Aktuelle ATR-Größe 3. ATR-Größe der Chart-Startzeit. Sie können auch den Renko-Chartschnitt von Datum und Uhrzeit als Referenz für die Erstellung von Renko-Charts festlegen. Sie müssen auf ein Symbol Chart, der die Renko-Chart von ihm wollen, dann sofort ein neues Diagramm geöffnet wird, die auf Renko basiert, können Sie diese generier
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitys
Unlimited Trade Copier Pro MT5 ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades an andere Empfänger global nach Ihren eigenen Regeln kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Abla
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
Weitere Produkte dieses Autors
Silver Trend Signal Indicator
Isaac Derban
Indikatoren
SilverTrend Signal Indikator (v4.0) Kurzbeschreibung Das SilverTrend_Signal ist ein vielseitiger, trendfolgender technischer Analyse-Indikator für den MetaTrader 5. Er identifiziert potentielle Marktumkehrpunkte durch die Analyse der Preisbewegung innerhalb eines dynamischen volatilitätsbasierten Kanals. Der Indikator zeigt klare Kauf- (Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten) direkt auf dem Chart an und bietet anpassbare akustische und visuelle Warnungen, um Händler über neu
FREE
Dark Point MT5 Trader
Isaac Derban
Experten
Produkt-Beschreibung Dieser leistungsstarke und flexible Expert Advisor für Dark Point MT5-Indikator (kostenloser Indikator auf MQL5 Market). Dieser Expert Advisor kommt mit Advance Trade Management-Optionen, die für die sofortige Ausführung oder anspruchsvolle Pending-Order-Strategien mit dynamischen Offset-und Expiry-Kontrollen ermöglichen. Der EA verfügt auch über robuste Geldmanagement-Tools, einschließlich fester oder dynamischer Losgröße, Risiko-Ertrags-Zielsetzung und mehrere Stop-Loss
Universal IndiSignal Trader
Isaac Derban
Experten
Produktbeschreibung Dieser leistungsstarke und flexible Expert Advisor lässt sich nahtlos mit jedem beliebigen benutzerdefinierten Indikator verbinden, indem er dessen Puffer referenziert und bis zu acht Indikator-Eingangsparameter sowie Multi-Timeframe-Signale unterstützt. Fortgeschrittene Handelsmanagement-Optionen ermöglichen die sofortige Ausführung oder ausgefeilte Pending-Order-Strategien mit dynamischen Offset- und Expiry-Kontrollen. Der EA verfügt auch über robuste Geldmanagement-Tool
ArrowZigZag Trader
Isaac Derban
Experten
Produkt-Beschreibung Dieser leistungsstarke und flexible Expert Advisor für den ArrowZigZag-Indikator (kostenloser Indikator auf dem MQL5-Markt). Dieser Expert Advisor verfügt über Advance Trade Management-Optionen, die eine sofortige Ausführung oder ausgefeilte Pending-Order-Strategien mit dynamischen Offset- und Expiry-Kontrollen ermöglichen. Der EA verfügt auch über robuste Geldmanagement-Tools, einschließlich fester oder dynamischer Losgröße, Risiko-Ertrags-Zielsetzung und mehrere Stop-Lo
Boom and Crash Smasher EA
Isaac Derban
Experten
Produkt-Beschreibung Dieser leistungsstarke und flexible Expert Advisor für Boom und Crash Smasher Indikator (Free Indikator auf MQL5 Market). Dieser Expert Advisor verfügt über Advance Trade Management-Optionen, die eine sofortige Ausführung oder ausgefeilte Pending-Order-Strategien mit dynamischen Offset- und Expiry-Kontrollen ermöglichen. Der EA verfügt auch über robuste Geldmanagement-Tools, einschließlich fester oder dynamischer Losgröße, Risiko-Ertrags-Zielsetzung und mehrere Stop-Loss/
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Experten
Produkt-Beschreibung Silver Trend Signal EA Pro ist ein malersicherer Expert Advisor, der auf dem Silver Trend Signal-Indikator aufbaut. Der EA identifiziert automatisch Handelssignale und führt Orders ohne manuelle Eingriffe aus, was Zeit und emotionsbasierte Handelsfehler spart. Der EA priorisiert die Zuverlässigkeit, indem er Trades nur nach einem bestätigten geschlossenen Balken ausführt , wodurch falsche Signale minimiert werden. Er beinhaltet umfassende Risikomanagement-Funktionen wie S
SRT Levels Pro EA
Isaac Derban
Utilitys
S RT Levels Pro Indikator - Unterstützungs-, Widerstands- und Trend-Levels (Visuelle Handelsideen & Warnungen) Kurzbeschreibung SRT Levels Pro ist ein leistungsstarker Indikator auf dem Chart, der vom Benutzer gezeichnete Unterstützungs-, Widerstands-, Kanal- und Trendlinien/-zonen liest und sie in umsetzbare Handelsideen ( Ausbruch, Abprall, Wiederholung) umwandelt. Er bewertet die Stärke des Niveaus, liefert Vorschläge für Einstieg, Stopp und Ziel (ATR oder dynamische Stopps) und zeigt ein
SRT Levels Pro Indicator
Isaac Derban
Indikatoren
SRT Levels Pro Indikator - Unterstützungs-, Widerstands- und Trend-Levels (Visuelle Handelsideen & Warnungen) Kurzbeschreibung SRT Levels Pro ist ein leistungsstarker Indikator auf dem Chart, der vom Benutzer gezeichnete Unterstützungs-, Widerstands-, Kanal- und Trendlinien/-zonen liest und sie in umsetzbare Handelsideen (Ausbruch, Abprall, Wiederholung) umwandelt. Er bewertet die Stärke des Niveaus, liefert Vorschläge für Einstieg, Stopp und Ziel (ATR oder dynamische Stopps) und zeigt ein k
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension