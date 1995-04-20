Adaptive Flow Oscillator m
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Aktivierungen: 10
Erweiterter, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator „Adaptiver Flow-Oszillator“ – ein effizientes Trading-Hilfstool für MT4!
- Dieser Indikator gehört zur neuen Generation von Oszillatoren.
- Der „Adaptive Flow-Oszillator“ verfügt über anpassbare, adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.
- Der Indikator verwendet sowohl Preis- als auch Volumendaten für seine Berechnungen.
- Der Oszillator ist ein Hilfstool, um exakte Einstiegspunkte in Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden.
- Adaptive Überverkauft-Zone: unterhalb der grünen Linie.
- Adaptive Überkauft-Zone: oberhalb der roten Linie.
- Dieser Indikator eignet sich hervorragend zur Kombination mit Trendstrategien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
- Er ist genauer als Standard-Oszillatoren.
- Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
- Mit integrierten PC- und Mobil-Benachrichtigungen.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf der MQL5-Website angeboten wird.