Adaptive Flow Oscillator m

Erweiterter, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator „Adaptiver Flow-Oszillator" – ein effizientes Trading-Hilfstool für MT4!





- Dieser Indikator gehört zur neuen Generation von Oszillatoren.

- Der „Adaptive Flow-Oszillator“ verfügt über anpassbare, adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen.

- Der Indikator verwendet sowohl Preis- als auch Volumendaten für seine Berechnungen.

- Der Oszillator ist ein Hilfstool, um exakte Einstiegspunkte in Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden.

- Adaptive Überverkauft-Zone: unterhalb der grünen Linie.

- Adaptive Überkauft-Zone: oberhalb der roten Linie.

- Dieser Indikator eignet sich hervorragend zur Kombination mit Trendstrategien und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

- Er ist genauer als Standard-Oszillatoren.

- Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

- Mit integrierten PC- und Mobil-Benachrichtigungen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf der MQL5-Website angeboten wird.