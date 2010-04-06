Adaptive Flow Oscillator m

Indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé « Oscillateur de flux adaptatif » : un outil de trading auxiliaire performant pour MT4 !





- Cet indicateur représente une nouvelle génération d'oscillateurs.

- L'« Oscillateur de flux adaptatif » dispose de zones de survente/surachat adaptatives et ajustables.

- L'indicateur utilise les données de prix et de volume dans ses calculs.

- Cet oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones de survente/surachat.

- Zone de survente adaptative : sous la ligne verte.

- Zone de surachat adaptative : au-dessus de la ligne rouge.

- Cet indicateur est idéal en combinaison avec les stratégies de tendance et les niveaux de support/résistance.

- Il est plus précis que les oscillateurs standards.

- Cet indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.

- Alertes intégrées pour PC et mobile.





Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.