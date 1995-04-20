Adaptive Flow Oscillator m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Активации: 10
Продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex "Adaptive Flow Oscillator" — эффективный вспомогательный торговый инструмент для MT4!
— Этот индикатор относится к новому поколению осцилляторов.
— "Adaptive Flow Oscillator" имеет настраиваемые адаптивные зоны перепроданности/перекупленности.
— Индикатор использует в расчётах как данные о цене, так и об объёме.
— Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в зонах перепроданности/перекупленности.
— Адаптивная зона перепроданности: ниже зелёной линии.
— Адаптивная зона перекупленности: выше красной линии.
— Этот индикатор отлично сочетается с трендовыми стратегиями и уровнями поддержки/сопротивления.
— Он точнее стандартных осцилляторов.
— Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
— Имеет встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.