Adaptive Flow Oscillator m

고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표 "적응형 플로우 오실레이터" - MT4를 위한 효율적인 보조 트레이딩 도구!





- 이 지표는 차세대 오실레이터입니다.

- "적응형 플로우 오실레이터"는 조정 가능한 적응형 과매도/과매수 영역을 제공합니다.

- 이 지표는 가격 및 거래량 데이터를 모두 사용하여 계산합니다.

- 오실레이터는 과매도/과매수 영역에서 정확한 진입 시점을 찾는 보조 도구입니다.

- 적응형 과매도 영역: 녹색선 아래

- 적응형 과매수 영역: 빨간색선 위

- 이 지표는 추세 전략 및 지지/저항선과 함께 사용하기에 좋습니다.

- 표준 오실레이터보다 정확도가 높습니다.

- 모든 시간대에서 사용할 수 있습니다.

- PC 및 모바일 알림 기능이 내장되어 있습니다.





// 훌륭한 트레이딩 로봇과 지표는 여기에서 확인하실 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.