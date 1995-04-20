Adaptive Flow Oscillator m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.7
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex personalizado avançado "Adaptive Flow Oscillator" - uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação no MT4!
- Este indicador é uma nova geração de osciladores.
- O "Adaptive Flow Oscillator" possui zonas de sobrecompra/sobrevenda ajustáveis.
- O indicador utiliza dados de preço e volume em seus cálculos.
- O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas de sobrecompra/sobrevenda.
- Zona de sobrecompra adaptativa: abaixo da linha verde.
- Zona de sobrecompra adaptativa: acima da linha vermelha.
- Este indicador é excelente para combinar com estratégias de tendência e níveis de suporte/resistência.
- É mais preciso do que os osciladores padrão.
- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.
- Com alertas integrados para PC e dispositivos móveis.
