Adaptive Flow Oscillator m

Indicador Crypto_Forex personalizado avançado "Adaptive Flow Oscillator" - uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação no MT4!





- Este indicador é uma nova geração de osciladores.

- O "Adaptive Flow Oscillator" possui zonas de sobrecompra/sobrevenda ajustáveis.

- O indicador utiliza dados de preço e volume em seus cálculos.

- O oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos em áreas de sobrecompra/sobrevenda.

- Zona de sobrecompra adaptativa: abaixo da linha verde.

- Zona de sobrecompra adaptativa: acima da linha vermelha.

- Este indicador é excelente para combinar com estratégias de tendência e níveis de suporte/resistência.

- É mais preciso do que os osciladores padrão.

- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.

- Com alertas integrados para PC e dispositivos móveis.





// Excelentes robôs e indicadores de negociação estão disponíveis aqui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site da MQL5.