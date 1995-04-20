Adaptive Flow Oscillator m

Indicador avanzado y personalizado de criptomonedas y Forex: "Oscilador de Flujo Adaptativo" - ¡una eficiente herramienta auxiliar para operar en MT4!





- Este indicador es una nueva generación de osciladores.

- El "Oscilador de Flujo Adaptativo" cuenta con zonas de sobreventa y sobrecompra adaptativas y ajustables.

- El indicador utiliza datos de precio y volumen en sus cálculos.

- El oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada precisos en las zonas de sobreventa y sobrecompra.

- Zona de sobreventa adaptativa: por debajo de la línea verde.

- Zona de sobrecompra adaptativa: por encima de la línea roja.

- Este indicador es ideal para combinar con estrategias de tendencia y niveles de soporte/resistencia.

- Es más preciso que los osciladores estándar.

- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.

- Incluye alertas integradas para PC y dispositivos móviles.



