Adaptive Flow Oscillator m

Indicador avanzado y personalizado de criptomonedas y Forex: "Oscilador de Flujo Adaptativo" - ¡una eficiente herramienta auxiliar para operar en MT4!

- Este indicador es una nueva generación de osciladores.
- El "Oscilador de Flujo Adaptativo" cuenta con zonas de sobreventa y sobrecompra adaptativas y ajustables.
- El indicador utiliza datos de precio y volumen en sus cálculos.
- El oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada precisos en las zonas de sobreventa y sobrecompra.
- Zona de sobreventa adaptativa: por debajo de la línea verde.
- Zona de sobrecompra adaptativa: por encima de la línea roja.
- Este indicador es ideal para combinar con estrategias de tendencia y niveles de soporte/resistencia.
- Es más preciso que los osciladores estándar.
- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.
- Incluye alertas integradas para PC y dispositivos móviles.

Aquí encontrará excelentes robots e indicadores de trading: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
