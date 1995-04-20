高度なカスタムCrypto_Forexインジケーター「アダプティブフローオシレーター」 - MT4用の効率的な補助取引ツール！





- このインジケーターは新世代のオシレーターです。

- 「アダプティブフローオシレーター」は、調整可能なアダプティブ売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。

- このインジケーターは、価格と出来高の両方のデータを使用して計算を行います。

- オシレーターは、売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。

- アダプティブ売られ過ぎゾーン：グリーンラインより下。

- アダプティブ買われ過ぎゾーン：レッドラインより上。

- このインジケーターは、トレンド戦略やサポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。

- 標準的なオシレーターよりも正確です。

- このインジケーターは、あらゆる時間枠で使用できます。

- PCとモバイルの両方にアラート機能を搭載しています。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。