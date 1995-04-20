Adaptive Flow Oscillator m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.7
- アクティベーション: 10
高度なカスタムCrypto_Forexインジケーター「アダプティブフローオシレーター」 - MT4用の効率的な補助取引ツール！
- このインジケーターは新世代のオシレーターです。
- 「アダプティブフローオシレーター」は、調整可能なアダプティブ売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンを備えています。
- このインジケーターは、価格と出来高の両方のデータを使用して計算を行います。
- オシレーターは、売られ過ぎ/買われ過ぎエリアから正確なエントリーポイントを見つけるための補助ツールです。
- アダプティブ売られ過ぎゾーン：グリーンラインより下。
- アダプティブ買われ過ぎゾーン：レッドラインより上。
- このインジケーターは、トレンド戦略やサポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。
- 標準的なオシレーターよりも正確です。
- このインジケーターは、あらゆる時間枠で使用できます。
- PCとモバイルの両方にアラート機能を搭載しています。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。