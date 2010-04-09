Smart Stop Manager MT5

Smart Stop Manager – Exécution automatique du stop-loss avec une précision professionnelle

Présentation
Smart Stop Manager est la couche d’exécution de la gamme Smart Stop, conçue pour les traders qui recherchent une gestion du stop-loss structurée, fiable et entièrement automatisée sur plusieurs positions ouvertes. Il surveille en continu toutes les opérations actives, calcule le niveau de stop optimal à l’aide de la logique de structure de marché Smart Stop, puis met à jour les stops automatiquement selon des règles claires et transparentes.

Que vous gériez un seul instrument ou un portefeuille complet multi-symbols, Smart Stop Manager apporte discipline, cohérence et visibilité totale du risque à chaque trade. Il élimine les décisions émotionnelles, réduit le travail manuel et garantit que chaque stop suit toujours une progression logique basée sur la structure du marché.

Points forts

Placement automatique du stop basé sur la structure du marché
• Analyse chaque position ouverte et applique automatiquement le niveau de stop-loss optimal selon la logique Smart Stop.

Vue d’ensemble complète du portefeuille dans un seul panneau
• Affiche instrument, direction, magic number, taille de lot, prix d’entrée, prix actuel, stop recommandé, distance en pips, bénéfice/perte flottant, exposition au risque et notes d’état en temps réel.

Interface professionnelle compatible DPI
• Rendu net et mise en page dynamique offrant une lisibilité parfaite sur les écrans haute résolution.

Étiquetage d'état clair
• Chaque trade reçoit un état précis indiquant immédiatement si une action est nécessaire.

Détection avancée des cas particuliers
• Identifie les opérations contre-tendance, les niveaux invalides, les stops manquants ou les SL modifiés manuellement, et les met en évidence instantanément.

Compatibilité universelle avec les marchés
• Fonctionne parfaitement sur Forex, Métaux, Indices, Crypto et actifs exotiques grâce à une gestion robuste des digits et du tick-size.

Avec Smart Stop Manager, les traders bénéficient d’une couche d’automatisation fiable et disciplinée qui reflète la précision du Smart Stop Indicator et la supervision étendue du Smart Stop Scanner. Ensemble, ils forment un écosystème complet de gestion du stop-loss, réduisant le stress, protégeant le capital et garantissant une exécution constante et objective dans toutes les conditions de marché.

Parfait avec Smart Stop Indicator et Smart Stop Scanner
Smart Stop Manager complète la gamme Smart Stop : l’Indicator fournit la logique précise de stop directement sur le graphique, le Scanner surveille tous les symboles en temps réel, et le Manager exécute automatiquement les ajustements de stop-loss sur toutes les positions ouvertes.

Découvrez la gamme complète Smart Stop :

Smart Stop Indicator – logique de stop sur le graphique

Smart Stop Scanner – surveillance multi-symboles du stop-loss

Smart Stop Manager – exécution automatique du stop-loss

Cet ensemble forme un système de stop-loss totalement intégré pour les traders discrétionnaires et systématiques modernes, offrant clarté, structure et exécution de haute précision dans tous les environnements de marché.


Explication des états

OK
Le stop-loss actuel correspond au niveau recommandé par Smart Stop. Le trade est entièrement protégé conformément à la structure du marché.

SL updated
Le stop-loss vient d’être ajusté. Cet état apparaît brièvement avant de revenir automatiquement à « OK ».

Locked profit
Le stop recommandé est passé au-dessus du prix d’entrée, sécurisant un profit minimum tout en permettant à la tendance de se poursuivre.

Review
Le stop actuel est plus proche du prix que le stop recommandé. Pour éviter une augmentation du risque, le Manager ne déplace jamais le stop plus loin. Une révision manuelle est nécessaire.

No valid SL
Aucun stop structurellement valide n’est disponible pour le moment. Cela se produit souvent lors de débuts de retournements ou d’entrées contre-tendance. Un SL recommandé apparaît dès qu’une structure de marché claire se forme.


Guide des paramètres utilisateur

=== Filtrage des trades ===

Only manage trades with this magic (0=all)
Gère uniquement les trades possédant le Magic Number spécifié. Définir sur 0 pour gérer toutes les positions ouvertes.

Timeframe for SL calculation
Période utilisée pour calculer et valider les niveaux recommandés de stop-loss.

=== Couleurs des états ===

Text color
Couleur du texte, des chiffres et des étiquettes d’état dans le panneau.

Positive color
Couleur utilisée pour les conditions haussières/positives et les niveaux de protection confirmés.

Negative color
Couleur utilisée pour les conditions baissières/négatives nécessitant une attention immédiate.

Muted color
Couleur pour les éléments secondaires ou inactifs de l’interface.

New color
Couleur de surlignage pour les nouveaux niveaux de stop recommandés.

Alert color
Couleur utilisée lorsque le prix se rapproche dangereusement du stop.

=== Calcul du risque ===

Max risk per trade as % account
Risque maximum autorisé par trade exprimé en pourcentage du solde du compte.

Only update SL if improvement > N points
Le SL n’est mis à jour que si la nouvelle valeur améliore la position de plus que le nombre de points indiqué.

=== Divers ===

Update interval in seconds
Fréquence (en secondes) de mise à jour du panneau et de la logique SL.

Enable debug
Active les logs détaillés pour le diagnostic et le dépannage.


Ressources supplémentaires

Pour des tutoriels, guides de stratégie et informations sur les produits :
Stein Investments – Central Knowledge Hub

Pour des exemples réels et des walkthroughs détaillés :
Stein Investments – Chaîne YouTube


