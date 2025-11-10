Smart Stop Manager MT5

5

Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统

概述
Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。

无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。

功能亮点

基于市场结构的自动止损计算
• 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。

一站式组合管理面板
• 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。

DPI 自适应专业界面
• 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。

清晰的状态标签
• 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。

高级特殊情况识别
• 智能识别逆趋势交易、无效结构、缺失止损、手动干预等特殊情况并即时提示。

广泛的市场兼容性
• 通过通用点值与位数处理逻辑，可无缝支持外汇、贵金属、指数、加密资产以及各类特殊品种。

借助 Smart Stop Manager，交易者获得了一个高度可靠、具备纪律性的自动化管理层，它与 Smart Stop Indicator 的精确信号分析以及 Smart Stop Scanner 的广域监控相互协同。三者共同构建完整的止损管理生态系统，降低压力、保护资本，并在各种市场环境中实现一致、客观的执行流程。

与 Smart Stop Indicator 与 Smart Stop Scanner 完美结合
Smart Stop Manager 完成了 Smart Stop 三件套：Indicator 提供精准的图表级别止损逻辑，Scanner 实时监控所有品种，而 Manager 自动对所有持仓执行止损调整。

探索完整的 Smart Stop 产品阵列：

Smart Stop Indicator – 图表级止损逻辑

Smart Stop Scanner – 多品种止损监控

Smart Stop Manager – 自动化止损执行

三者共同组成现代手动交易者与系统化交易者的完整止损体系，在任何市场环境中提供清晰的结构、严格的纪律和高精度执行。


状态标签说明

OK
当前止损与 Smart Stop 推荐止损一致。仓位已完全根据市场结构进行保护。

SL updated
止损刚刚被更新。该状态会短暂显示，然后自动回到 “OK”。

Locked profit
推荐止损已移动到开仓价之上，锁定最低盈利，并允许趋势继续发展。

Review
当前止损比推荐止损更接近价格。为避免增加风险，系统不会将止损移得更远。需要交易者手动确认。

No valid SL
尚未形成结构性有效止损。通常出现在逆趋势或反转初期。当市场形成稳定结构后，将自动出现推荐止损。


用户参数说明

=== 交易过滤 ===

Only manage trades with this magic (0=all)
仅管理指定 Magic Number 的订单。设置为 0 表示管理所有持仓。

Timeframe for SL calculation
用于计算推荐止损的全局时间周期。

=== 状态颜色设置 ===

Text color
用于面板中所有文本、数值和状态标签的颜色。

Positive color
用于多头/正向状态或确认保护性止损的颜色。

Negative color
表示空头/风险状态的颜色，用于提示需要关注。

Muted color
用于非主要或次要界面元素的颜色。

New color
用于标记新检测到的推荐止损。

Alert color
用于价格接近止损时的预警颜色。

=== 其他参数 ===

Update interval in seconds
面板刷新与止损逻辑更新的时间间隔（秒）。

Enable debug
启用扩展日志记录，用于诊断和技术调试。


更多资源

查看教程、策略指南与产品信息：
Stein Investments – 知识中心

观看详细演示与真实交易示例：
Stein Investments – YouTube 频道


评分 1
Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.12.17 11:04 
 

Stein Investment has done it again. The Smart Stop Manager exceeds expectations and stands unmatched in the market. Precision. Logic. Flawless execution. This tool takes the guesswork out of stop loss placement and management, delivering systematic risk control that adapts to market conditions. If you’re a serious trader, this isn’t optional - it’s a must-have. Rating: 5/5

