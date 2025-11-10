Smart Stop Manager MT5

Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional

Visão geral

O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e transparentes.

Seja para gerir um único ativo ou um portfólio completo com vários símbolos, o Smart Stop Manager traz disciplina, consistência e total visibilidade do risco para cada operação. Elimina decisões emocionais, reduz o trabalho manual e garante que todos os stops sigam sempre uma progressão lógica baseada no comportamento do mercado.

Destaques

Colocação automática de stop baseada na estrutura de mercado

• Avalia cada posição aberta e aplica automaticamente o nível ideal de stop-loss com base na lógica Smart Stop. Painel completo de gestão de portfólio

• Exibe instrumento, direção, Magic Number, volume, preço de entrada, preço atual, stop recomendado, distância em pips, lucro/prejuízo variável, exposição ao risco e notas de estado em tempo real. Interface profissional com suporte DPI

• Renderização nítida e layout dinâmico para máxima clareza em telas modernas de alta resolução. Etiquetas de estado claras

• Cada operação recebe um estado que indica se alguma ação é necessária — visão imediata da exposição ao risco. Deteção avançada de casos especiais

• Identifica operações contra a tendência, níveis inválidos, ausência de stop ou SL ajustado manualmente e destaca tudo instantaneamente. Compatibilidade universal com mercados

• Funciona perfeitamente em Forex, Metais, Índices, Criptomoedas e ativos exóticos através de uma lógica robusta de dígitos e tamanho de tick.

Com o Smart Stop Manager, os traders ganham uma camada de automação fiável e disciplinada que reflete a precisão do Smart Stop Indicator e a supervisão ampla do Smart Stop Scanner. Juntos, formam um ecossistema completo de gestão de stop-loss que reduz o stress, protege o capital e garante execução consistente e objetiva em todas as condições de mercado.

Perfeito em combinação com Smart Stop Indicator & Smart Stop Scanner

O Smart Stop Manager completa a linha Smart Stop: o Indicator fornece lógica precisa de stop diretamente no gráfico, o Scanner monitora todos os símbolos em tempo real, e o Manager executa automaticamente os ajustes de stop-loss em todas as operações abertas.

Explore a linha completa Smart Stop:

Smart Stop Indicator – lógica de stop no gráfico

Smart Stop Scanner – monitorização multi-símbolo de stop-loss

Smart Stop Manager – execução automática de stop-loss

Este trio forma um sistema totalmente integrado de stop-loss para traders discricionários e sistemáticos modernos, oferecendo clareza, estrutura e execução de alta precisão em qualquer ambiente de mercado.





Descrição dos estados

OK

O stop-loss atual coincide com o nível recomendado pelo Smart Stop. A operação está totalmente protegida de acordo com a estrutura do mercado.

SL updated

O stop-loss foi atualizado recentemente. Esse estado aparece apenas por um breve momento e depois retorna automaticamente para “OK”.

Locked profit

O stop recomendado subiu acima do preço de entrada, garantindo lucro mínimo enquanto permite continuidade da tendência.

Review

O stop atual está mais próximo do preço do que o stop recomendado. Para evitar aumentar o risco financeiro, o Manager não moverá o stop para mais longe. Revisão manual necessária.

No valid SL

Ainda não existe um stop válido baseado na estrutura de mercado. Isso costuma acontecer em entradas contra a tendência ou no início de reversões. Um stop recomendado aparecerá quando o mercado formar uma estrutura estável.





Guia de parâmetros do usuário

=== Filtro de operações ===

Only manage trades with this magic (0=all)

Gerencia apenas as operações que correspondem ao Magic Number especificado. Defina como 0 para gerir todas as posições abertas.

Timeframe for SL calculation

O timeframe global utilizado para calcular e validar os níveis recomendados de stop-loss.

=== Cores de estado ===

Text color

Cor usada para todo o texto, números e etiquetas de estado no painel.

Positive color

Cor para condições positivas/altistas e estados confirmados de proteção.

Negative color

Cor para condições negativas/baixistas que exigem atenção.

Muted color

Cor para elementos secundários ou inativos da interface.

New color

Cor para destacar novos níveis recomendados.

Alert color

Cor usada em condições de proximidade ou alerta de SL.

=== Diversos ===

Update interval in seconds

Frequência (em segundos) com que o painel e a lógica de SL são atualizados.

Enable debug

Ativa o registo detalhado para diagnóstico e resolução de problemas.





Mais recursos

Para tutoriais, guias de estratégia e informações detalhadas:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

Para exemplos reais e demonstrações completas:

Stein Investments – Canal do YouTube





