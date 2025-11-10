Smart Stop Manager MT5

5

Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行

概要
Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。

単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。

ハイライト

マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置
• Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。

ポートフォリオ全体を一目で把握
• 銘柄、方向、マジックナンバー、ロット、エントリー価格、現在価格、推奨 SL、距離（pips）、含み損益、リスク、ステータスなどをリアルタイムで表示します。

DPI 対応のプロ仕様 UI
• 高解像度モニターで鮮明に表示されるクリアなパネルと柔軟なレイアウト。

明確なステータス表示
• 各ポジションの状態を明確にラベル付けし、必要なアクションを瞬時に把握できます。

高度な特殊ケース検出
• 逆張り、無効なレベル、SL 未設定、手動変更などのケースを自動検出し即時に可視化します。

あらゆる市場に対応
• Forex、ゴールド、インデックス、暗号資産、エキゾチック銘柄にも完全対応する堅牢な仕様。

Smart Stop Manager により、Smart Stop Indicator の精密なオンチャートロジックと、Smart Stop Scanner の広範囲モニタリングが統合され、ストレスを減らし資金を守り、すべての市場環境で一貫性ある客観的なストップ管理が実現します。

Smart Stop Indicator & Smart Stop Scanner と併用すると最適
Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップを完成させます。Indicator はオンチャートで精密なストップロジックを提供し、Scanner はすべての銘柄をリアルタイム監視し、Manager は全オープントレードのストップロスを自動実行します。

Smart Stop 製品ラインナップ：

Smart Stop Indicator – オンチャートのストップロジック

Smart Stop Scanner – 複数銘柄の SL モニタリング

Smart Stop Manager – 自動ストップ実行

この 3 つのツールは、裁量トレーダーにもシステムトレーダーにも適した、完全に統合されたストップロス管理システムを形成し、あらゆる市場環境で透明性・構造・高精度な実行を実現します。


ステータスラベルの説明

OK
現在のストップロスが Smart Stop 推奨レベルと一致している状態。ポジションは市場構造に完全に沿って保護されています。

SL updated
ストップロスが更新された直後に表示される一時的なステータス。その後、自動的に “OK” に戻ります。

Locked profit
推奨 SL がエントリー価格を上抜け、最低限の利益を確保しつつトレンド継続に対応します。

Review
現在の SL が推奨 SL よりも価格に近い状態。リスク増加を避けるため、Manager は SL を遠ざけません。手動での見直しが必要です。

No valid SL
まだ市場構造に基づく有効な SL が形成されていない状態。逆張りエントリーや反転初期でよく発生します。構造が確立すれば SL が生成されます。


ユーザー入力パラメータガイド

=== トレードフィルタリング ===

Only manage trades with this magic (0=all)
指定したマジックナンバーのトレードのみ管理します。0 を指定するとすべてのポジションが対象になります。

Timeframe for SL calculation
推奨 SL を計算・検証するためのグローバル時間足。

=== ステータスカラー ===

Text color
パネル内のテキスト・数値・ステータスに使用される基本色。

Positive color
保護が確立された強気状態を示す色。

Negative color
注意が必要な弱気状態を示す色。

Muted color
二次的または非アクティブな UI 要素に使用される色。

New color
新しく検出された推奨 SL を強調表示する色。

Alert color
価格が SL に接近した際の警告色。

=== その他 ===

Update interval in seconds
パネルおよび SL ロジックの更新頻度（秒）。

Enable debug
診断およびトラブルシューティング用の詳細ログを有効化します。


その他のリソース

チュートリアル、戦略ガイド、製品情報はこちら：
Stein Investments – ナレッジハブ

詳しい解説やリアルトレード例はこちら：
Stein Investments – YouTube チャンネル


SEOキーワード

smart stop manager, 自動ストップロス管理, ストップロス自動化ツール, MT5 リスク管理パネル, マーケットストラクチャー SL, forex stop manager, crypto stop manager, 自動トレード保護, プロフェッショナル リスク管理

レビュー 1
Philipp Hermann
1544
Philipp Hermann 2025.12.17 11:04 
 

Stein Investment has done it again. The Smart Stop Manager exceeds expectations and stands unmatched in the market. Precision. Logic. Flawless execution. This tool takes the guesswork out of stop loss placement and management, delivering systematic risk control that adapts to market conditions. If you’re a serious trader, this isn’t optional - it’s a must-have. Rating: 5/5

Philipp Hermann
1544
Philipp Hermann 2025.12.17 11:04 
 

Stein Investment has done it again. The Smart Stop Manager exceeds expectations and stands unmatched in the market. Precision. Logic. Flawless execution. This tool takes the guesswork out of stop loss placement and management, delivering systematic risk control that adapts to market conditions. If you’re a serious trader, this isn’t optional - it’s a must-have. Rating: 5/5

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.12.17 11:25
Thank you very much for this outstanding review, Philipp. 🙏🙂 Your words capture exactly what the Smart Stop Manager was built for: precision, logic, and reliable execution without guesswork. Systematic risk control and adaptive stop management are core principles of professional trading, and I truly appreciate you recognizing that focus. Feedback like this confirms that the concept delivers real value for serious traders who care about consistency and control. Thanks again and best regards,
Daniel
