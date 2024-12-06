Tick Charts

Eine Tick-Chart-App. Mit ihr können Sie Echtzeit-Tick-Charts erstellen, die auf der Anzahl der Ticks pro Kerze basieren. Sie können die Anzahl der Ticks pro Kerze und die Anzahl der zu ladenden Ticks wählen. Unterstützt die Anzeige der Handelshistorie und der Handelsstufen.

Wenn Sie diesen EA zu einem Instrument hinzufügen, generiert er automatisch ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem Zusatz _Tick im Namen. Der Tick-Chart sollte sich automatisch öffnen. Stellen Sie sicher, dass der Zeitrahmen des Tick-Charts auf M1 eingestellt ist. Sie können Ihre eigenen Vorlagen und Indikatoren anwenden, genau wie bei einem normalen Chart.

Wenn Sie die Handelshistorie und die Handelsniveaus aktivieren, werden die Abschlüsse und die Handelsniveaus im Tick-Chart angezeigt, wenn Sie einen Handel mit dem Hauptsymbol durchführen, an das der EA angehängt ist. Sie können alle Parameter in den EA-Optionen ändern und das Diagramm wird im Handumdrehen neu gezeichnet.

Die Tick-Präzision ermöglicht es Ihnen, die Preisbewegung in größerer Granularität zu sehen. Und Sie können die Anzahl der Ticks pro Kerze so genau einstellen, wie Sie möchten.


Gehen Sie zu den EA-Einstellungen, um die Anzahl der zu ladenden historischen Ticks (standardmäßig 10 000), die Anzahl der Ticks pro Kerze (standardmäßig 25) und die Aktivierung/Deaktivierung der Handelshistorie und der Handelsstufen auf dem Chart zu ändern.



* Sie können mit diesem Symbol nicht handeln, da der Handel mit benutzerdefinierten Symbolen im MT5 deaktiviert ist.


Perfect for tick scalping – generates real-time custom charts, overlays like BB work, trades/levels shown. Changing parameters on the fly works smoothly. Reliable for EA strategies, recommended!

maik_hu
22
maik_hu 2025.12.12 22:27 
 

Perfect for tick scalping – generates real-time custom charts, overlays like BB work, trades/levels shown. Changing parameters on the fly works smoothly. Reliable for EA strategies, recommended!

Vasily Kravtsov
176
Antwort vom Entwickler Vasily Kravtsov 2025.12.14 22:41
Thank you for leaving a review! Much appreciated.
