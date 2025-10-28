VM Breakout BB: 볼린저 밴드를 이용한 확률 기반 브레이크아웃 지표

VM Breakout BB는 볼린저 밴드를 기반으로 통계적 확률 분석(Z-스코어 및 정규 누적 분포 함수 CDF)과 RSI, ADX, Volume SMA 같은 스마트 확인 필터를 결합한 브레이크아웃 탐지 지표입니다. 이 지표는 명확한 통계적 근거를 가진 신호를 제공하고 노이즈를 줄이며 성공 확률이 더 높은 브레이크아웃을 확인하는 것을 목표로 합니다.

신호 로직

매수: 가격이 상단 밴드 위에서 종가를 기록하고, 브레이크아웃 확률이 설정된 임계값에 도달하며 확인 필터가 만족될 때(RSI/ADX/Volume이 활성화된 경우).

매도: 가격이 하단 밴드 아래에서 종가를 기록하고, 브레이크아웃 확률이 설정된 임계값에 도달하며 확인 필터가 만족될 때(활성화된 경우).

ConfirmOnClosedBar 옵션은 바 마감 후에만 신호를 확정하여 오작동을 줄입니다. 사용자는 신호의 엄격도를 Relaxed, Normal 또는 Strict 중에서 선택하여 다양한 거래 스타일에 맞출 수 있습니다.

확인 필터

RSI 필터: 과매수/과매도 구간에서 발생한 신호를 제거합니다.

ADX 필터: ADX가 임계값을 초과할 때만 신호를 허용하여 명확한 추세를 확인합니다.

Volume SMA 필터: 현재 거래량을 이동평균과 비교하여 브레이크아웃의 강도를 확인합니다.

표시 주의: 화살표를 그리고 알림을 보내려면 Show_BuySell_Signals = true로 설정하세요. 이 옵션이 꺼져 있으면 지표는 화살표를 그리지 않으며 알림을 보내지 않습니다.

주요 장점

• 가격 돌파만이 아닌 통계적 확률(Z-score 및 CDF)에 기반해 브레이크아웃을 탐지합니다.

• 다중 레이어 필터(RSI, ADX, Volume)가 오탐을 줄입니다.

• 스캘핑과 스윙 트레이딩 모두에 적합합니다.

• 단일 알림 메커니즘으로 알림 스팸을 방지합니다.

권장 타임프레임 및 시장

M1–M5: 스캘핑 및 빠른 브레이크아웃 신호에 이상적입니다.

M15–H1–D1: 스윙 및 고품질 브레이크아웃에 더 적합하며 신호는 적지만 더 강력합니다.

권장사항: 더 신뢰할 수 있는 신호를 위해 상위 타임프레임에서 더 큰 볼린저 기간과 더 넓은 표준편차를 사용하세요. 유동성과 변동성이 좋은 시장을 선호하세요.

추가 안내

이 지표는 거래 신호만 제공합니다.

전체 거래 과정을 자동화하고 싶다면 EA Golden Buy Sniper 전문가 어드바이저를 사용하십시오.

EA Golden Buy Sniper: https://www.mql5.com/en/market/product/157761

EA Golden Buy Sniper는 VM Breakout BB 지표의 논리를 기반으로 볼린저 밴드와 결합된 돌파 전략을 적용하며, 고급 계좌 관리 도구를 포함합니다.

모든 제품 확인: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller

지원 문의: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504