VM Breakout BB

VM Breakout BB: Индикатор пробоев на основе вероятности с полосами Боллинджера

VM Breakout BB — индикатор детекции пробоев, основанный на полосах Боллинджера в сочетании со статистическим анализом вероятности (Z-оценка и нормальная функция накопленного распределения, CDF) и умными фильтрами подтверждения, такими как RSI, ADX и скользящая средняя объёма (Volume SMA). Индикатор призван давать сигналы с чёткой статистической основой, сокращать шум и подтверждать пробои с более высокой вероятностью успеха.

Логика сигналов
Покупка: закрытие цены выше Верхней полосы, вероятность пробоя достигает заданного порога, и фильтры подтверждения выполняются (RSI/ADX/Volume при включённых фильтрах).
Продажа: закрытие цены ниже Нижней полосы, вероятность пробоя достигает заданного порога, и фильтры подтверждения выполняются (если включены).

Опция ConfirmOnClosedBar подтверждает сигналы только после закрытия бара, чтобы уменьшить ложные срабатывания. Пользователь может выбрать строгость сигналов: Relaxed, Normal или Strict — под разные стили торговли.

Фильтры подтверждения
RSI-фильтр: исключает сигналы в зонах перекупленности/перепроданности.
ADX-фильтр: допускает сигналы только если ADX превышает порог, подтверждая явный тренд.
Фильтр Volume SMA: сравнивает текущий объём с его скользящей средней для подтверждения силы пробоя.

Примечание отображения: чтобы рисовать стрелки и отправлять оповещения, установите Show_BuySell_Signals = true. Если опция отключена, индикатор не будет рисовать стрелки и не будет отправлять оповещений.

Ключевые преимущества
• Обнаруживает пробои на основе статистической вероятности (Z-score и CDF), а не только по факту выхода цены.
• Многослойные фильтры (RSI, ADX, Volume) уменьшают количество ложных сигналов.
• Подходит для скальпинга и свинг-торговли.
• Механизм единичного оповещения избегает спама оповещений.

Рекомендуемые таймфреймы и рынки
M1–M5: идеально для скальпинга и быстрых сигналов пробоя.
M15–H1–D1: лучше для свинг-торговли и более качественных пробоев — меньше сигналов, но они сильнее.
Рекомендации: используйте более высокие таймфреймы с большими периодами Боллинджера и бóльшими отклонениями для большей надёжности. Предпочитайте рынки с хорошей ликвидностью и волатильностью.

Дополнительная заметка

Этот индикатор предоставляет только торговые сигналы.
Если вы хотите автоматизировать весь процесс торговли, пожалуйста, используйте советник EA Golden Buy Sniper.

EA Golden Buy Sniper: https://www.mql5.com/en/market/product/157761

EA Golden Buy Sniper использует стратегию пробоя в сочетании с полосами Боллинджера, следуя логике индикатора VM Breakout BB, и включает расширенные инструменты управления счетом.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller
Связаться для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504

