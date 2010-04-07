VM Breakout BB: Индикатор пробоев на основе вероятности с полосами Боллинджера

VM Breakout BB — индикатор детекции пробоев, основанный на полосах Боллинджера в сочетании со статистическим анализом вероятности (Z-оценка и нормальная функция накопленного распределения, CDF) и умными фильтрами подтверждения, такими как RSI, ADX и скользящая средняя объёма (Volume SMA). Индикатор призван давать сигналы с чёткой статистической основой, сокращать шум и подтверждать пробои с более высокой вероятностью успеха.

Логика сигналов

Покупка: закрытие цены выше Верхней полосы, вероятность пробоя достигает заданного порога, и фильтры подтверждения выполняются (RSI/ADX/Volume при включённых фильтрах).

Продажа: закрытие цены ниже Нижней полосы, вероятность пробоя достигает заданного порога, и фильтры подтверждения выполняются (если включены).

Опция ConfirmOnClosedBar подтверждает сигналы только после закрытия бара, чтобы уменьшить ложные срабатывания. Пользователь может выбрать строгость сигналов: Relaxed, Normal или Strict — под разные стили торговли.

Фильтры подтверждения

RSI-фильтр: исключает сигналы в зонах перекупленности/перепроданности.

ADX-фильтр: допускает сигналы только если ADX превышает порог, подтверждая явный тренд.

Фильтр Volume SMA: сравнивает текущий объём с его скользящей средней для подтверждения силы пробоя.

Примечание отображения: чтобы рисовать стрелки и отправлять оповещения, установите Show_BuySell_Signals = true. Если опция отключена, индикатор не будет рисовать стрелки и не будет отправлять оповещений.

Ключевые преимущества

• Обнаруживает пробои на основе статистической вероятности (Z-score и CDF), а не только по факту выхода цены.

• Многослойные фильтры (RSI, ADX, Volume) уменьшают количество ложных сигналов.

• Подходит для скальпинга и свинг-торговли.

• Механизм единичного оповещения избегает спама оповещений.

Рекомендуемые таймфреймы и рынки

M1–M5: идеально для скальпинга и быстрых сигналов пробоя.

M15–H1–D1: лучше для свинг-торговли и более качественных пробоев — меньше сигналов, но они сильнее.

Рекомендации: используйте более высокие таймфреймы с большими периодами Боллинджера и бóльшими отклонениями для большей надёжности. Предпочитайте рынки с хорошей ликвидностью и волатильностью.

Дополнительная заметка

Этот индикатор предоставляет только торговые сигналы.

