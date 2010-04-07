VM Breakout BB
- 指标
- Van Minh Nguyen
- 版本: 2.9
VM Breakout BB：基于概率的布林带突破指标
VM Breakout BB 是一个基于布林带并结合统计概率分析（Z-分数与正态累积分布函数 CDF）以及智能确认过滤器（例如 RSI、ADX 与成交量 SMA）的突破检测指标。该指标旨在提供具有明确统计依据的信号，减少噪音，并确认成功概率更高的突破。
信号逻辑
买入：价格收盘位于上轨之上、突破概率达到设定阈值，且确认过滤器通过（启用时包括 RSI/ADX/成交量）。
卖出：价格收盘位于下轨之下、突破概率达到设定阈值，且确认过滤器通过（启用时）。
ConfirmOnClosedBar 选项仅在K线收盘后确认信号，以减少虚假触发。用户可选择信号严格程度：Relaxed、Normal 或 Strict，以匹配不同交易风格。
确认过滤器
RSI 过滤：剔除处于超买或超卖区域的信号。
ADX 过滤：仅当 ADX 超过阈值时才允许信号，确认明确趋势。
Volume SMA 过滤：将当前成交量与其移动平均比较，以确认突破的力度。
显示说明：要绘制箭头并发送提醒，请将 Show_BuySell_Signals = true。如果此选项关闭，指标将不绘制箭头且不发送提醒。
主要优点
• 基于统计概率（Z-score 与 CDF）检测突破，而不仅仅依赖价格突破。
• 多层过滤器（RSI、ADX、Volume）减少误报。
• 适合做短线剥头皮和波段交易。
• 单次提醒机制避免通知泛滥。
推荐的时间框和市场
M1–M5：适合剥头皮与快速突破信号。
M15–H1–D1：更适合波段交易与高质量突破，信号更少但更可靠。
建议：在更高时间框使用更大的布林带周期和更宽的偏差以获得更可靠的信号。优先选择具有良好流动性和波动性的市场。
附加说明
此指标仅提供交易信号。
如果您想自动化整个交易过程，请使用 EA Golden Buy Sniper 智能交易系统。
EA Golden Buy Sniper 采用突破策略结合布林带，并遵循 VM Breakout BB 指标的逻辑，同时包含高级账户管理工具。
查看我的所有产品： https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller
联系支持： https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504