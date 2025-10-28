VM Breakout BB: Bollinger Band'lerle Olasılık Tabanlı Breakout Göstergesi

VM Breakout BB, Bollinger Band'leri istatistiksel olasılık analizi (Z-skoru ve kümülatif dağılım fonksiyonu, CDF) ile birleştiren ve RSI, ADX, Volume SMA gibi akıllı onaylayıcı filtrelere sahip bir breakout tespit göstergesidir. Göstergenin amacı, net bir istatistiksel temele dayanan sinyaller sağlamak, gürültüyü azaltmak ve başarı olasılığı daha yüksek breakout'ları onaylamaktır.

Sinyal mantığı

Alış (Buy): Fiyat Üst Banda üzerinde kapanır, breakout olasılığı yapılandırılmış eşik değerine ulaşır ve onay filtreleri sağlanır (etkinse RSI/ADX/Volume).

Satış (Sell): Fiyat Alt Banda altında kapanır, breakout olasılığı eşik değerine ulaşır ve onay filtreleri sağlanır (etkinse).

ConfirmOnClosedBar seçeneği, yanlış tetiklemeleri azaltmak için sinyalleri yalnızca bar kapandıktan sonra onaylar. Kullanıcılar farklı ticaret stillerine uyacak şekilde sinyal katılığını Relaxed, Normal veya Strict olarak seçebilir.

Onay filtreleri

RSI Filter: Aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde oluşan sinyalleri kaldırır.

ADX Filter: ADX eşik değeri aşıldığında yalnızca sinyallere izin vererek belirgin bir trendi onaylar.

Volume SMA Filter: Mevcut hacmi hacim hareketli ortalaması ile karşılaştırarak breakout gücünü doğrular.

Uyarılar ve gösterim

Her sinyal tekrar uyarıları önlemek için bar başına yalnızca bir kez gönderilir.

Desteklenen uyarılar: Popup, Email, Push Notification.

Grafikte doğrudan Buy/Sell okları gösterme seçeneği vardır.

Gösterim notu: Okları çizmek ve uyarıları göndermek için Show_BuySell_Signals = true olarak ayarlayın. Bu seçenek kapalıysa gösterge ok çizmez ve uyarı göndermez.

Temel avantajlar

Sadece fiyat kırılmasına değil, istatistiksel olasılığa (Z-skoru ve CDF) dayalı breakout tespiti yapar.

Çok katmanlı filtreler (RSI, ADX, Volume) yanlış sinyalleri azaltır.

Hem scalping hem de swing ticaret için uygundur.

Tek seferlik uyarı mekanizması uyarı spam'ini engeller.

Sınırlamalar ve kullanım önerileri

Yanal veya dalgalı piyasalarda filtreler devre dışıysa hâlâ yanlış sinyaller oluşabilir.

Öneriler: Sadece trend piyasalarında işlem yapmak için ADX Filter'ı etkinleştirin; aşırı koşullarda girişleri önlemek için RSI Filter'ı etkinleştirin.

VM Breakout BB yalnızca sinyal üretir; emir veya risk yönetimi yapmaz. Tam otomasyon ve profesyonel risk yönetimi için VM Auto SLTP Pro kullanılması tavsiye edilir.

Önerilen zaman dilimleri ve piyasalar

M1–M5: Scalping ve hızlı breakout sinyalleri için ideal.

M15–H1–D1: Swing ve daha kaliteli breakout'lar için daha uygun (daha az fakat daha güçlü sinyaller).

Öneri: Daha güvenilir sinyaller için daha yüksek zaman dilimlerinde daha uzun Bollinger periyotları ve daha geniş sapmalar kullanın. Likiditesi ve volatilitesi iyi olan piyasaları tercih edin.

Önerilen piyasalar:

XAUUSD (Gold): yüksek volatilite nedeniyle uygun

Ana forex pariteleri: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Kripto: BTC, ETH (yüksek volatiliteye dikkat)

Emtialar: Crude oil, Copper, Wheat (hacim verilerinin güvenilir olduğu yerlerde)

Önerilen kombinasyon (VM Auto SLTP Pro ile)

VM Auto SLTP Pro ile birleştirildiğinde:

ATR veya sabit seviyelere dayalı olarak Stop Loss ve Take Profit otomatik olarak ayarlanabilir.

Karı korumak için trailing stop uygulanabilir.

İşlem başına yüzde risk, eş zamanlı maksimum işlem sayısı, günlük zarar veya drawdown limiti durumunda otomatik durdurma ve günlük kar hedefi gerçekleştiğinde otomatik durdurma gibi kapsamlı risk yönetimi uygulanabilir.

Canlı kullanım öncesi birleşik ayarları mutlaka geriye dönük test edin.

VM Breakout BB, nicel ve mantıksal bir yaklaşım arayan trader'lar için uygun, olasılık ve istatistiğe dayalı bir breakout tespit aracıdır.