VM Breakout BB

VM Breakout BB: Indicador de rompimientos basado en probabilidad con Bandas de Bollinger

VM Breakout BB es un indicador de detección de rompimientos que combina Bandas de Bollinger con análisis estadístico de probabilidad (Z-score y la función acumulada de la distribución normal, CDF) y filtros de confirmación inteligentes como RSI, ADX y Volume SMA. El indicador busca ofrecer señales con una base estadística clara, reducir ruido y confirmar rompimientos con mayor probabilidad de éxito.

Lógica de señales
Compra: el precio cierra por encima de la Banda Superior, la probabilidad de rompimiento alcanza el umbral configurado y se satisfacen los filtros de confirmación (RSI/ADX/Volumen cuando están habilitados).
Venta: el precio cierra por debajo de la Banda Inferior, la probabilidad de rompimiento alcanza el umbral configurado y se satisfacen los filtros de confirmación (cuando están habilitados).

La opción ConfirmOnClosedBar sólo confirma señales después del cierre de la barra para reducir falsos disparos. Los usuarios pueden seleccionar la rigurosidad de las señales: Relaxed, Normal o Strict para adaptarse a distintos estilos de trading.

Filtros de confirmación
Filtro RSI: elimina señales que ocurren en zonas de sobrecompra o sobreventa.
Filtro ADX: permite señales sólo cuando ADX supera el umbral, confirmando una tendencia clara.
Filtro Volume SMA: compara el volumen actual con su media móvil para confirmar la fuerza del rompimiento.

Nota de visualización: para dibujar flechas y enviar alertas, active Show_BuySell_Signals = true. Si esta opción está desactivada, el indicador no dibujará flechas ni enviará alertas.

Ventajas clave
• Detecta rompimientos en base a probabilidad estadística (Z-score y CDF), no solo por el quiebre del precio.
• Filtros multicapa (RSI, ADX, Volume) reducen señales falsas.
• Adecuado tanto para scalping como para swing trading.
• Mecanismo de alerta única evita spam de alertas.

Marcos temporales y mercados recomendados
M1–M5: ideal para scalping y señales rápidas de rompimiento.
M15–H1–D1: mejor para swing y rompimientos de mayor calidad con menos señales pero más fuertes.
Sugerencias: use marcos más altos con periodos de Bollinger mayores y desviaciones más amplias para señales más fiables. Prefiera mercados con buena liquidez y volatilidad.

Nota adicional

Este indicador solo proporciona señales de trading.
Si desea automatizar todo el proceso de negociación, utilice el Asesor Experto EA Golden Buy Sniper.

EA Golden Buy Sniper: https://www.mql5.com/en/market/product/157761

EA Golden Buy Sniper aplica una estrategia de ruptura combinada con Bandas de Bollinger, siguiendo la lógica del indicador VM Breakout BB e incluye herramientas avanzadas de gestión de cuenta.

Revisa todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller
Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504

