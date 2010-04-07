VM Breakout BB：ボリンジャーバンドを用いた確率ベースのブレイクアウト指標

VM Breakout BB は、ボリンジャーバンドに統計的確率解析（Zスコアと正規累積分布関数 CDF）を組み合わせ、RSI・ADX・Volume SMA などのスマートな確認フィルターを備えたブレイクアウト検出指標です。本指標は統計的根拠のあるシグナルを提供し、ノイズを減らし、成功確率の高いブレイクアウトを確認することを目的としています。

シグナルロジック

買い：価格が上部バンドを上抜けて終値を付け、ブレイクアウト確率が設定閾値に達し、確認フィルターが満たされている（RSI/ADX/Volume が有効な場合）。

売り：価格が下部バンドを下抜けて終値を付け、ブレイクアウト確率が設定閾値に達し、確認フィルターが満たされている（有効な場合）。

ConfirmOnClosedBar オプションは、バーがクローズした後にのみシグナルを確定して誤検知を減らします。シグナルの厳しさは Relaxed、Normal、Strict から選択可能で、トレードスタイルに合わせられます。

確認フィルター

RSI フィルター：過買い・過売り領域で発生したシグナルを除外します。

ADX フィルター：ADX が閾値を超えた場合のみシグナルを許可し、明確なトレンドを確認します。

Volume SMA フィルター：現在の出来高をその移動平均と比較し、ブレイクアウトの強さを確認します。

表示の注意：矢印を描画してアラートを送信するには、Show_BuySell_Signals = true に設定してください。このオプションがオフの場合、インジケーターは矢印を描画せず、アラートも送信しません。

主な利点

• 価格の単なるブレイクだけでなく、統計的確率（Z-score と CDF）に基づいてブレイクアウトを検出します。

• RSI、ADX、Volume の多層フィルターが誤シグナルを削減します。

• スキャルピングとスイングトレードの両方に適しています。

• 単一アラート機構によりアラートのスパムを回避します。

推奨時間足と市場

M1–M5：スキャルピングや高速ブレイクアウトシグナルに最適。

M15–H1–D1：スイングや高品質なブレイクアウト向け（シグナルは少ないが強力）。

提案：より信頼性を高めるため、高い時間足でボリンジャー期間を大きくし、偏差を広げて使用してください。流動性とボラティリティのある市場を推奨します。

追記

本インジケーターは取引シグナルのみを提供します。

取引プロセス全体を自動化したい場合は、EA Golden Buy Sniper をご使用ください。

EA Golden Buy Sniper は、ボリンジャーバンドと組み合わせたブレイクアウト戦略を採用し、VM Breakout BB インジケーターのロジックに基づいて動作し、さらに高度な口座管理ツールを備えています。

