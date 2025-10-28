VM Breakout BB: Indicatore di breakout basato sulla probabilità con Bande di Bollinger

VM Breakout BB è un indicatore di rilevamento dei breakout che combina le Bande di Bollinger con un’analisi statistica della probabilità (Z-score e la funzione di distribuzione cumulativa, CDF) e filtri di conferma intelligenti come RSI, ADX e Volume SMA. L’indicatore mira a fornire segnali con una chiara base statistica, ridurre il rumore e confermare breakout con una maggiore probabilità di successo.

Logica dei segnali

Buy (Acquisto): il prezzo chiude sopra la Banda Superiore, la probabilità di breakout raggiunge la soglia configurata e i filtri di conferma sono soddisfatti (RSI/ADX/Volume quando abilitati).

Sell (Vendita): il prezzo chiude sotto la Banda Inferiore, la probabilità di breakout raggiunge la soglia configurata e i filtri di conferma sono soddisfatti (quando abilitati).

L’opzione ConfirmOnClosedBar conferma i segnali solo dopo la chiusura della barra per ridurre falsi trigger. Gli utenti possono selezionare la rigidità del segnale: Relaxed, Normal o Strict per adattarsi a diversi stili di trading.

Filtri di conferma

RSI Filter: elimina i segnali che si verificano in zone di ipercomprato o ipervenduto.

ADX Filter: consente i segnali solo quando l’ADX supera la soglia, confermando un trend chiaro.

Volume SMA Filter: confronta il volume corrente con la sua media mobile per confermare la forza del breakout.

Allarmi e visualizzazione

Ogni segnale viene inviato una sola volta per barra per evitare avvisi duplicati.

Allarmi supportati: Popup, Email, Push Notification.

Opzione per mostrare frecce Buy/Sell direttamente sul grafico.

Nota di visualizzazione: per disegnare frecce e inviare avvisi impostare Show_BuySell_Signals = true . Se questa opzione è disattivata, l’indicatore non disegnerà frecce né invierà avvisi.

Vantaggi principali

Rileva i breakout basandosi sulla probabilità statistica (Z-score e CDF), non solo sul semplice superamento del prezzo.

Filtri multilivello (RSI, ADX, Volume) riducono i falsi segnali.

Adatto sia allo scalping che allo swing trading.

Meccanismo di singolo avviso evita lo spam di notifiche.

Limitazioni e raccomandazioni d’uso

In mercati laterali o irregolari, i falsi segnali possono ancora verificarsi se i filtri sono disattivati.

Raccomandazioni: abilitate l’ADX Filter per operare solo in mercati trend e l’RSI Filter per evitare ingressi in condizioni estreme.

VM Breakout BB genera solo segnali e non gestisce ordini o rischio. Si consiglia di usare VM Auto SLTP Pro per automazione completa e gestione professionale del rischio.

Timeframe e mercati consigliati

M1–M5: ideale per scalping e segnali di breakout rapidi.

M15–H1–D1: migliore per swing trading e breakout di qualità superiore (meno segnali ma più forti).

Suggerimento: su timeframe superiori usate periodi di Bollinger maggiori e deviazioni più ampie per segnali più affidabili. Preferite mercati con buona liquidità e volatilità.

Mercati consigliati:

XAUUSD (Gold): adatto per la forte volatilità

Principali coppie forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY

Crypto: BTC, ETH (attenzione all’elevata volatilità)

Commodities: Crude oil, Copper, Wheat (quando i dati di volume sono affidabili)

Combinazione raccomandata (con VM Auto SLTP Pro)

Combinando con lo strumento di gestione VM Auto SLTP Pro è possibile:

Impostare automaticamente Stop Loss e Take Profit basati su ATR o livelli fissi.

Applicare trailing stop per proteggere i profitti.

Implementare una gestione del rischio completa: percentuale di rischio per trade, massimo di trade simultanei, stop automatico al raggiungimento della perdita giornaliera o del limite di drawdown, e stop automatico al raggiungimento dell’obiettivo di profitto giornaliero.

Eseguite sempre backtest delle impostazioni combinate prima dell’uso in conto reale.

VM Breakout BB è uno strumento di rilevamento dei breakout basato sulla probabilità e sulla statistica, adatto ai trader che cercano un approccio quantitativo e logico.