VM Breakout BB

VM Breakout BB : Indicateur de détection de breakout basé sur la probabilité avec Bandes de Bollinger

VM Breakout BB est un indicateur de détection de breakout qui associe les Bandes de Bollinger à une analyse statistique de probabilité (Z-score et fonction de répartition cumulée, CDF) et à des filtres de confirmation intelligents tels que RSI, ADX et Volume SMA. L’indicateur vise à fournir des signaux avec une base statistique claire, réduire le bruit et confirmer les breakouts ayant une probabilité de réussite plus élevée.

Logique des signaux
Achat (Buy) : le prix clôture au-dessus de la Bande Supérieure, la probabilité de breakout atteint le seuil configuré et les filtres de confirmation sont satisfaits (RSI/ADX/Volume si activés).
Vente (Sell) : le prix clôture en dessous de la Bande Inférieure, la probabilité de breakout atteint le seuil configuré et les filtres de confirmation sont satisfaits (si activés).

L’option ConfirmOnClosedBar ne confirme les signaux qu’après la clôture de la barre afin de réduire les faux déclenchements. Les utilisateurs peuvent sélectionner la rigidité du signal : Relaxed, Normal ou Strict pour s’adapter à différents styles de trading.

Filtres de confirmation

  • RSI Filter : élimine les signaux survenant en zones de surachat ou de survente.

  • ADX Filter : autorise les signaux seulement lorsque l’ADX dépasse le seuil, confirmant une tendance claire.

  • Volume SMA Filter : compare le volume actuel à sa moyenne mobile pour confirmer la force du breakout.

Alertes et affichage
Chaque signal est envoyé une seule fois par barre pour éviter les doublons d’alerte.
Alertes prises en charge : Popup, Email, Push Notification.
Option d’afficher des flèches Buy/Sell directement sur le graphique.
Remarque d’affichage : pour dessiner des flèches et envoyer des alertes, réglez Show_BuySell_Signals = true . Si cette option est désactivée, l’indicateur ne dessinera pas de flèches et n’enverra pas d’alertes.

Avantages clés

  • Détecte les breakouts sur la base d’une probabilité statistique (Z-score et CDF), et non uniquement par simple rupture de prix.

  • Filtres multi-couches (RSI, ADX, Volume) réduisent les faux signaux.

  • Convient au scalping comme au swing trading.

  • Mécanisme d’alerte unique évitant le spam d’alarmes.

Limitations et recommandations d’utilisation
Sur les marchés latéraux ou agités, des faux signaux peuvent encore apparaître si les filtres sont désactivés.
Recommandations : activez l’ADX Filter pour trader uniquement en marchés tendance et activez le RSI Filter pour éviter les entrées en conditions extrêmes.
VM Breakout BB ne génère que des signaux et ne gère pas les ordres ni le risque. Il est recommandé d’utiliser VM Auto SLTP Pro pour une automatisation complète et une gestion professionnelle du risque.

Timeframes et marchés recommandés

  • M1–M5 : idéal pour le scalping et les signaux rapides de breakout.

  • M15–H1–D1 : mieux pour le swing et des breakouts de meilleure qualité (moins de signaux, mais plus forts).
    Suggestion : sur des timeframes supérieurs, utilisez des périodes Bollinger plus longues et des écarts-type plus larges pour des signaux plus fiables. Préférez des marchés avec bonne liquidité et volatilité.

Marchés recommandés :
XAUUSD (Gold) : bien adapté en raison de sa forte volatilité
Paires forex majeures : EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Crypto : BTC, ETH (forte volatilité)
Commodities : Crude oil, Copper, Wheat (lorsque les données de volume sont fiables)

Combinaison recommandée (avec VM Auto SLTP Pro)
En le combinant avec l’outil de gestion VM Auto SLTP Pro, vous pouvez :

  • Régler automatiquement Stop Loss et Take Profit sur la base de l’ATR ou de niveaux fixes.

  • Appliquer des trailing stops pour protéger les gains.

  • Mettre en œuvre une gestion des risques complète : pourcentage de risque par trade, nombre maximal de trades simultanés, arrêt automatique en cas de perte quotidienne ou limite de drawdown, et arrêt automatique lorsque l’objectif de profit journalier est atteint.

Effectuez toujours des backtests des paramètres combinés avant utilisation en compte réel.

VM Breakout BB est un outil de détection de breakout basé sur la probabilité et les statistiques, adapté aux traders recherchant une approche quantitative et logique.


