VM Breakout BB
- Indicadores
- Van Minh Nguyen
- Versão: 2.9
VM Breakout BB: Indicador de rompimento baseado em probabilidade com Bandas de Bollinger
VM Breakout BB é um indicador de detecção de rompimentos baseado em Bandas de Bollinger combinado com análise estatística de probabilidade (Z-score e a função de distribuição acumulada normal, CDF) e filtros de confirmação inteligentes como RSI, ADX e Volume SMA. O indicador visa entregar sinais com base estatística clara, reduzir ruído e confirmar rompimentos com maior probabilidade de sucesso.
Lógica dos sinais
Compra: preço fecha acima da Banda Superior, a probabilidade de rompimento atinge o limiar configurado e os filtros de confirmação estão satisfeitos (RSI/ADX/Volume quando ativados).
Venda: preço fecha abaixo da Banda Inferior, a probabilidade de rompimento atinge o limiar configurado e os filtros de confirmação estão satisfeitos (quando ativados).
A opção ConfirmOnClosedBar confirma sinais somente após o fechamento da vela para reduzir gatilhos falsos. Os usuários podem selecionar a rigidez do sinal: Relaxed, Normal ou Strict para combinar com diferentes estilos de trading.
Filtros de confirmação
Filtro RSI: remove sinais ocorrendo em áreas de sobrecompra ou sobrevenda.
Filtro ADX: permite sinais apenas quando ADX excede o limiar, confirmando uma tendência clara.
Filtro Volume SMA: compara o volume atual com sua média móvel para confirmar a força do rompimento.
Observação de exibição: para desenhar setas e enviar alertas, defina Show_BuySell_Signals = true. Se essa opção estiver desligada, o indicador não desenhará setas nem enviará alertas.
Vantagens principais
• Detecta rompimentos com base em probabilidade estatística (Z-score e CDF), em vez de apenas quebra de preço.
• Filtros em múltiplas camadas (RSI, ADX, Volume) reduzem sinais falsos.
• Adequado para scalping e swing trading.
• Mecanismo de alerta único evita spam de alertas.
Timeframes e mercados recomendados
M1–M5: ideal para scalping e sinais rápidos de rompimento.
M15–H1–D1: melhor para swing e rompimentos de maior qualidade, com menos sinais mas mais fortes.
Sugestões: use timeframes maiores com períodos de Bollinger maiores e desvios mais amplos para sinais mais confiáveis. Prefira mercados com boa liquidez e volatilidade.
Nota adicional
Este indicador fornece apenas sinais de negociação.
Se você deseja automatizar todo o processo de trading, utilize o Expert Advisor EA Golden Buy Sniper.
O EA Golden Buy Sniper aplica uma estratégia de breakout combinada com Bandas de Bollinger, seguindo a lógica do indicador VM Breakout BB, e inclui ferramentas avançadas de gestão da conta.
