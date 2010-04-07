VM Breakout BB

VM Breakout BB: Indicador de rompimento baseado em probabilidade com Bandas de Bollinger

VM Breakout BB é um indicador de detecção de rompimentos baseado em Bandas de Bollinger combinado com análise estatística de probabilidade (Z-score e a função de distribuição acumulada normal, CDF) e filtros de confirmação inteligentes como RSI, ADX e Volume SMA. O indicador visa entregar sinais com base estatística clara, reduzir ruído e confirmar rompimentos com maior probabilidade de sucesso.

Lógica dos sinais
Compra: preço fecha acima da Banda Superior, a probabilidade de rompimento atinge o limiar configurado e os filtros de confirmação estão satisfeitos (RSI/ADX/Volume quando ativados).
Venda: preço fecha abaixo da Banda Inferior, a probabilidade de rompimento atinge o limiar configurado e os filtros de confirmação estão satisfeitos (quando ativados).

A opção ConfirmOnClosedBar confirma sinais somente após o fechamento da vela para reduzir gatilhos falsos. Os usuários podem selecionar a rigidez do sinal: Relaxed, Normal ou Strict para combinar com diferentes estilos de trading.

Filtros de confirmação
Filtro RSI: remove sinais ocorrendo em áreas de sobrecompra ou sobrevenda.
Filtro ADX: permite sinais apenas quando ADX excede o limiar, confirmando uma tendência clara.
Filtro Volume SMA: compara o volume atual com sua média móvel para confirmar a força do rompimento.

Observação de exibição: para desenhar setas e enviar alertas, defina Show_BuySell_Signals = true. Se essa opção estiver desligada, o indicador não desenhará setas nem enviará alertas.

Vantagens principais
• Detecta rompimentos com base em probabilidade estatística (Z-score e CDF), em vez de apenas quebra de preço.
• Filtros em múltiplas camadas (RSI, ADX, Volume) reduzem sinais falsos.
• Adequado para scalping e swing trading.
• Mecanismo de alerta único evita spam de alertas.

Timeframes e mercados recomendados
M1–M5: ideal para scalping e sinais rápidos de rompimento.
M15–H1–D1: melhor para swing e rompimentos de maior qualidade, com menos sinais mas mais fortes.
Sugestões: use timeframes maiores com períodos de Bollinger maiores e desvios mais amplos para sinais mais confiáveis. Prefira mercados com boa liquidez e volatilidade.

Nota adicional

Este indicador fornece apenas sinais de negociação.
Se você deseja automatizar todo o processo de trading, utilize o Expert Advisor EA Golden Buy Sniper.

EA Golden Buy Sniper: https://www.mql5.com/en/market/product/157761

O EA Golden Buy Sniper aplica uma estratégia de breakout combinada com Bandas de Bollinger, seguindo a lógica do indicador VM Breakout BB, e inclui ferramentas avançadas de gestão da conta.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504/seller
Contato para suporte: https://www.mql5.com/en/users/minhnguyen1504

Produtos recomendados
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday. Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produ
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; É um indicador de tendência baseado no SuperTrend ATR criado por Olivier Seban. Ele pode ser usado para detectar mudanças na direção da tendência e localizar paradas. Quando o preço cai abaixo da curva do indicador, ele fica vermelho e indica uma tendência de baixa. Por outro lado, quando o preço se move acima da curva, o indicador fica verde, indicando uma tendência de alta. Como outros indicadores, funciona bem em SuperTrend quando usado em conjunto com outros indicadores como MACD
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Bandas de Bollinger Avançadas: 1. O trilho Bollinger mudará de cor com a direção " 2. A expa
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
PZ Fibonacci MT5
PZ TRADING SLU
4.57 (14)
Indicadores
Are you tired of plotting Fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays Fibo retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually edit t
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicadores
Topos e Fundos Indicator GRATUITO   Topos e Fundos: Um eficaz indicador para suas negociações O indicador de topos e fundos lhe ajuda a perceber as formações de canais ascendentes e descendentes com indicações de topos e fundos ascendentes e/ou descendentes. Além disto ele informa possíveis oportunidades sinalizando com um pequeno círculo amarelo quando o indicador encontrar uma formação de impulso. Com este indicador terás mais segurança e rapidez em suas tomadas de decisão de entradas. Teste
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicadores
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indicadores
Fibonacci Trend Indicator for MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Our   Fibonacci Trend Indicator   automatically plots dynamic support and resistance levels so you can spot trends, reversals, and breakout opportunities at a glance. Features & Advantages Automatic Fibonacci Levels Instantly displays seven key Fibonacci retracement levels based on the highest and lowest prices from your chosen lookback period — no manual work required. Dynamic Trend Adaptatio
FREE
True Day
Aurthur Musendame
5 (1)
Indicadores
True Days is a tool designed specifically for the trader who wants to catch intraday volatility in price charts.  True day makes it easier for the trader to avoid trading in the dead zone - a period in time where markets are considered dead or non volatile. The trader can concentrate on finding opportunities only during periods of profound market movements. By default the indicator gives you a true day starting at 02:00 to 19:00 hours GMT+2. You can adjust according to your Time Zone. By deafult
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicadores
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
Você, assim como eu, gosta de operar a favor da tendência? Então este indicador vai te ajudar! Rainbow Trend é um indicador de tendência, no qual utiliza várias Médias Móveis junto do gráfico. Ela mede diferentes zonas de força da tendência para diferentes prazos: muito curto, curto, médio, longo e muito longo. Cada zona tem sua cor, e é possível ter alertas sonoros quando o preço sai de uma zona e entra em outra. Sua configuração é muito simples. Se encontrou alguma falha ou tem alguma sugestão
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
O indicador ROMAN5 Time Breakout desenha automaticamente caixas de suporte e resistência diárias para rompimentos. Ajuda o usuário a identificar o momento de comprar ou vender. Vem com um alerta sonoro sempre que um novo sinal aparece. Ele também possui a facilidade de enviar e-mail. O seu endereço de e-mail e configurações do servidor SMTP devem ser especificados na janela de configurações do guia "Email" no seu MetaTrader 5. Seta para cima azul = Comprar Seta para baixo vermelha = Vender. Você
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Mais do autor
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experts
Supertrend G5 Pro — Professional for XAUUSD Overview: Supertrend G5 Pro is a full-featured automated trading system optimized for XAUUSD, built for intraday and short-term trading with a primary focus on the M5 timeframe (also effective on M1, M15 and H1 with parameter adjustments). It combines ATR-based Supertrend signals, multi-timeframe trend confirmation and professional money-management tools to pursue progressive growth while protecting capital. Since its release, Supertrend G5 has reached
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (9)
Experts
Overview: Supertrend G5 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It is optimized for XAUUSD and is effective across multiple timeframes (M1, M5, M15, H1, etc.). The EA can also be applied to major FX pairs (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) but requires parameter tuning for best results. How the EA works: Trend following only. Supertrend G5 performs best in strong trending markets. EMA 200 D1 filter. The EA trades in the direction of the EMA 200 on the D1 timeframe. If price is above the D1 E
FREE
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi suavizado (HMA ou EMA) para filtrar ruído e gerar sinais claros de BUY/SELL, sem repintura (opcional ConfirmOnClosedBar). Exibe velas HA no gráfico (as velas originais podem ser ocultadas), posicionamento de setas por ATR ou deslocamento fixo, envia alertas (popup, email, push) com tratamento anti-spam. Objetivo principal Converter velas brutas em Heiken-Ashi suavizadas para detectar mudanças de cor (bear para bull / bull para bear) e desenhar setas para entrada
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – scalping mais rápido, mais preciso e mais simples do que nunca. Scalper Supertrend híbrido com confirmação multi-filtro SuperScalp Pro expande o conceito clássico de Supertrend e evolui para uma ferramenta híbrida de scalping projetada para configurações de trading de curto a médio prazo em múltiplos timeframes. Ele não só fornece sinais de trading, mas também inclui um Simulador de Estatísticas de Negociação, permitindo avaliar o desempenho da sua estratégia e personalizar ou
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Pro Signals  Análise de volume de precisão com geração automática de sinais. O que faz Volume Profile Pro Signals constrói uma visão dinâmica e baseada em dados de onde o volume de negociação realmente ocorre — revelando zonas onde o preço é aceite ou rejeitado. Destaca POC, VAH, VAL e identifica com precisão zonas HVN/LVN. A partir daí gera sinais de breakout em tempo real (VAH/VAL) e traça níveis inteligentes de SL/TP calculados pela volatilidade (ATR). Cada componente — da re
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
SmartScalp M1 - Fast Scalping with Accurate Trends and Clean Signals SmartScalp M1 merges the power of Supertrend and Heiken Ashi to identify clear trend phase shifts while filtering out market noise using complementary indicators. The indicator generates BUY/SELL signals when a Supertrend flip is confirmed by Heiken Ashi candles. It automatically draws ATR-based SL/TP levels, shows SL/TP labels on the chart, and can send alerts via popup, email, or push notifications. This indicator has been o
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indicadores
VM SuperAshi Trend Precision Trend Sniper using Smoothed Heiken Ashi, Supertrend and EMA Trend Optimized for M1–M5 Scalping Overview VM SuperAshi Trend is an indicator that combines a standardized Supertrend with smoothed Heiken-Ashi candles to deliver clear, confirmed, and non-repainting buy/sell signals directly on the chart. It automatically draws Buy/Sell arrows, displays Fast, Slow, and Trend EMA lines, and provides Popup, Email, and Push notifications. Key Features Supertrend-based signal
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experts
SuperScalp Pro EA - Automated Scalping Trade Assistant for XAUUSD SuperScalp Pro EA is an automated trade assistant designed to execute and manage scalping trades on XAUUSD using the M15 timeframe. The EA focuses on automating trade execution and risk management, helping traders reduce manual operations and maintain trading discipline. How does the EA work? SuperScalp Pro EA analyzes short-term market conditions using a Supertrend (ATR) model combined with internal technical filters and, when pr
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
Gold Trend M1 - Optimized Scalping Tool for Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 is a high-frequency trading indicator for the MetaTrader 4 platform, specifically optimized for the M1 timeframe on the Gold market. It combines a powerful SuperTrend trend filter with buy/sell signals derived from Heiken Ashi calculation logic, helping traders identify precise and disciplined entry points for optimal trading performance. Key Features Optimized for M1 Scalping: Specifically developed for high-speed scalping
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Flex - POC, VAH and VAL with Price Level Display Volume Profile Flex is a flexible and performance-optimized Volume Profile indicator designed to help traders identify important price levels based on traded volume rather than time. The indicator provides a clear view of market acceptance areas, price rejection zones, and the most actively traded price levels directly on the chart. Main Features: The indicator automatically calculates and displays key Volume Profile levels within
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Pro - Advanced Order and Risk Management EA Overview: VM Auto SLTP Pro is a professional upgrade to the VM Auto SLTP Basic edition, built to deliver robust performance, advanced trade management tools, and an intuitive on-chart control panel. This Expert Advisor automatically sets and manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for existing positions — whether opened manually or by other EAs — using ATR-based, fixed-point, fixed-price, or USD-based rules. VM Auto SLTP Pro
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicadores
Supertrend G5 Indicator Supertrend G5 is a high-performance trend-following tool designed to accurately identify market reversal points. By displaying a color-coded line directly on the chart, this indicator helps you quickly recognize bullish trends (green) and bearish trends (red), supporting optimal entry and exit points. Key Features: Clear Buy/Sell Signals Buy when the Supertrend line changes from red to green (beginning of an uptrend). Sell when the Supertrend line changes from green to re
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicadores
PriceActionMatrix - Assistente de Scalping com Múltiplos Padrões  O PriceActionMatrix é um indicador orientado para scalping que detecta e valida automaticamente múltiplos padrões de ação de preço de curto prazo. Em vez de apresentar cada candle como um sinal independente, a ferramenta agrega padrões como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidação e pavios de rejeição, e depois os submete a camadas de confirmação configuráveis - verificações de tendência e EMA, intervalo ATR, indicado
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitários
VM Auto SLTP Basic - Intelligent Trade Management for Scalpers Enhance your scalping strategy to a higher level. VM Auto SLTP Basic automatically manages Stop Loss and Take Profit for orders that are opened manually or by other Expert Advisors. This tool does not open trades on its own, allowing you to maintain full control while enjoying precise risk management. Key Features SL/TP based on ATR or fixed price Automatic SL move to Breakeven Risk management as a percentage of account balance Suppo
FREE
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indicadores
SuperScalp Pro — Supertrend Scalper for MetaTrader 4 SuperScalp Pro is a powerful scalping indicator based on the Supertrend, enhanced with multiple technical filters and visual tools to help traders easily identify high-quality BUY/SELL signals on MT4 charts. Beyond plotting the Supertrend, the indicator automatically calculates SL/TP based on ATR, displays price labels, draws dashed SL/TP lines, and sends alerts (popup/email/push) when all trading conditions are met. The strength of SuperScalp
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experts
TrendMaster ADX - Multi-Strategy Automated Trading System Overview: TrendMaster ADX is a multi-strategy automated Expert Advisor (EA) optimized for XAUUSD on the M5 timeframe. It uses trend-following logic based on ADX and EMA, combined with higher-timeframe (HTF) confirmation to improve entry accuracy. A professional risk-management system is integrated, featuring an automatic stop-trading mechanism when the total loss reaches 30% of the initial balance, helping protect the account and prese
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Experts
Heiken Ashi Pro v1.9 – Heiken-Ashi Smoothing Strategy for XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro is a fully automated Expert Advisor (EA) based on smoothed Heiken-Ashi candles using either EMA or HULL smoothing. The EA combines ATR-based dynamic Stop Loss and Take Profit with multi-layered trend filters and comprehensive risk management to balance trade frequency and stability in the highly volatile XAUUSD H1 environment. It checks spread and margin before placing trades and includes an automatic close or re
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experts
Golden Buy Sniper — precise in every signal Golden Buy Sniper is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies a Breakout strategy combined with Bollinger Bands, specially optimized for trading XAUUSD on the M1 timeframe . The system uses 11 advanced signal filters together with a multi-layer money-management framework to deliver high accuracy, strong risk control and stable performance for both new and experienced traders. The EA focuses on quality trades. It trades only during the US sessio
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indicadores
Capture Strong Trends - Smart Noise Filtering - Clear Signals ADX Sniper is a signal indicator for MetaTrader 5, developed using advanced ADX and DI logic, combined with an EMA trend filter. It helps traders identify when the market starts forming a strong trend and provides signals only when market conditions are truly suitable for trading. ADX Sniper does not generate random signals. The indicator is activated only when the market shows sufficient trend strength, helping traders avoid choppy a
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indicadores
Trend Eye - See the Trend. Trade with Confidence Smart Trend Analysis Combined with Automated Trading Signals What Trend Eye Does: Trend Eye provides a comprehensive solution for market trend identification by seamlessly combining Stochastic RSI, trend-based color candles, and an intuitive visual display system. The indicator not only detects buy and sell signals when Stochastic RSI exits overbought or oversold zones, but also colors candles based on EMA trend, clearly displays the current marke
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário