VM Breakout BB: Indicador de rompimento baseado em probabilidade com Bandas de Bollinger

VM Breakout BB é um indicador de detecção de rompimentos baseado em Bandas de Bollinger combinado com análise estatística de probabilidade (Z-score e a função de distribuição acumulada normal, CDF) e filtros de confirmação inteligentes como RSI, ADX e Volume SMA. O indicador visa entregar sinais com base estatística clara, reduzir ruído e confirmar rompimentos com maior probabilidade de sucesso.

Lógica dos sinais

Compra: preço fecha acima da Banda Superior, a probabilidade de rompimento atinge o limiar configurado e os filtros de confirmação estão satisfeitos (RSI/ADX/Volume quando ativados).

Venda: preço fecha abaixo da Banda Inferior, a probabilidade de rompimento atinge o limiar configurado e os filtros de confirmação estão satisfeitos (quando ativados).

A opção ConfirmOnClosedBar confirma sinais somente após o fechamento da vela para reduzir gatilhos falsos. Os usuários podem selecionar a rigidez do sinal: Relaxed, Normal ou Strict para combinar com diferentes estilos de trading.

Filtros de confirmação

Filtro RSI: remove sinais ocorrendo em áreas de sobrecompra ou sobrevenda.

Filtro ADX: permite sinais apenas quando ADX excede o limiar, confirmando uma tendência clara.

Filtro Volume SMA: compara o volume atual com sua média móvel para confirmar a força do rompimento.

Observação de exibição: para desenhar setas e enviar alertas, defina Show_BuySell_Signals = true. Se essa opção estiver desligada, o indicador não desenhará setas nem enviará alertas.

Vantagens principais

• Detecta rompimentos com base em probabilidade estatística (Z-score e CDF), em vez de apenas quebra de preço.

• Filtros em múltiplas camadas (RSI, ADX, Volume) reduzem sinais falsos.

• Adequado para scalping e swing trading.

• Mecanismo de alerta único evita spam de alertas.

Timeframes e mercados recomendados

M1–M5: ideal para scalping e sinais rápidos de rompimento.

M15–H1–D1: melhor para swing e rompimentos de maior qualidade, com menos sinais mas mais fortes.

Sugestões: use timeframes maiores com períodos de Bollinger maiores e desvios mais amplos para sinais mais confiáveis. Prefira mercados com boa liquidez e volatilidade.

Nota adicional

Este indicador fornece apenas sinais de negociação.

