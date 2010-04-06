Volume Profile Trading System

Volume Profile Trading System ist nicht nur ein weiterer Volumenindikator. Während andere Indikatoren Ihnen zeigen, WO das Volumen konzentriert ist, zeigt Ihnen das Volume Profile Trading System , WO , WANN und WIE Sie es handeln können! Es zeigt die reale Volumenverteilung nach Preis statt nach Zeit. Es hilft Händlern, Fair-Value-Zonen, institutionelle Aktivitäten und Bereiche mit hoher Handelswahrscheinlichkeit präzise zu identifizieren.

SONDERBONUSANGEBOT

Jeder Kauf beinhaltet unseren "VP Breakouts EA" absolut KOSTENLOS - im Wert von $97! Ermöglicht den vollautomatischen Handel mit denselben Volumenprofil-Strategien. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht oder hinterlassen Sie einen Kommentar , um Ihre spezielle kostenlose Kopie zu erhalten.

Hinweis: Der Trendline Breakout EA funktioniert auch mit dem Volume Profile Indikator. Wenn Sie bereits den TLB EA gekauft haben, erhalten Sie einen Rabatt von 50% auf den Indikator.

Benutzerhandbuch : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766301

LEISTUNGSSTARKE INDIKATOR-FUNKTIONEN

Doppelseitige Anzeigetechnologie

  • Linke Seite: Balken wachsen nach rechts mit den Lautstärkezahlen
  • Rechte Seite: Balken wachsen nach links für Spiegeleffekt
  • Sauberes, professionelles Layout, das Ihr Diagramm nicht überfrachtet

    Intelligente Volumenverteilung

    • Automatische VAH/ VAL /POC-Erkennung
    • Einstellbarer Prozentsatz des Wertbereichs (70% Standard)
    • Echtzeit-Volumenberechnung über Bars/Sessions/Tage
    • Funktioniert bei Forex, Indizes, Krypto, Aktien, Metallen, Future

      Anpassbare Visuals

      • Farben für POC, VAH, VAL-Linienändern
      • Einstellbare ASCII-Balkenbreite und Transparenz
      • Schriftgröße und Textfarbe anpassbar
      • Ein-/Ausblenden von Volumenzahlen und Beschriftungen

        Flexible Berechnungsmodi

        • Bar-basierte Berechnung (letzte X Bars)
        • Session-basiert (benutzerdefinierte Zeiträume)
        • Tägliche Berechnung (aktueller Handelstag)
        • Verwendung von Volumenprofilen auf jedem Zeitrahmen
        • Anwendung mehrerer Volumenprofile (VP1,VP2...) auf denselben Chart

          Professionelle Werkzeuge

          • Anzeige des Volumens nach den Balken oder in einer separaten Spalte
          • Anpassbare Linienbreiten und Stile
          • Preisstufenbeschriftungen mit Richtungspfeilen

          HANDELSSTRATEGIE ENTHALTEN

          Volumenprofil-Breakout-Strategie

          • Kaufen, wenn der Kurs die Struktur über VAH durchbricht
          • Verkaufen, wenn der Preis die Struktur unter VAL durchbricht
          • Entwickelt für starke Trends

            Mean-Reversion-Strategie

            • Verkaufen bei VAH (überkaufte Zone)
            • Kauf bei VAL (überverkaufte Zone)
            • Ziele sind die Rückkehr zum POC

              Smart Retest Strategie

              • Handel nur nach Ausbruch und Retest
              • Höhere Genauigkeit und geringerer Drawdown

                Adaptive Auto-Strategie (empfohlen)

                • Wechselt automatisch die Strategie basierend auf den Marktbedingungen
                • Enger Wertbereich → Range Trading
                • Breiter Wertbereich → Ausbruchshandel

                  Volumenbestätigte Einstiegsstrategie

                  • Handelt nur, wenn das Volumen die Bewegung bestätigt
                  • Filtert falsche und schwache Ausbrüche heraus
                  • Richtet den Einstieg am institutionellen Volumenfluss aus

                    Professionelle Risikomanagement-Strategie

                    • Automatische Risikokontrolle bei jedem Handel
                    • Einstellbarer Stop Loss und Take Profit
                    • Handelslimits und Handelsstundenfilter


