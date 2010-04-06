Volume Profile Trading System
- Indikatoren
- Abdeljalil El Kedmiri
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Volume Profile Trading System ist nicht nur ein weiterer Volumenindikator. Während andere Indikatoren Ihnen zeigen, WO das Volumen konzentriert ist, zeigt Ihnen das Volume Profile Trading System , WO , WANN und WIE Sie es handeln können! Es zeigt die reale Volumenverteilung nach Preis statt nach Zeit. Es hilft Händlern, Fair-Value-Zonen, institutionelle Aktivitäten und Bereiche mit hoher Handelswahrscheinlichkeit präzise zu identifizieren.
SONDERBONUSANGEBOT
Jeder Kauf beinhaltet unseren "VP Breakouts EA" absolut KOSTENLOS - im Wert von $97! Ermöglicht den vollautomatischen Handel mit denselben Volumenprofil-Strategien. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht oder hinterlassen Sie einen Kommentar , um Ihre spezielle kostenlose Kopie zu erhalten.Hinweis: Der Trendline Breakout EA funktioniert auch mit dem Volume Profile Indikator. Wenn Sie bereits den TLB EA gekauft haben, erhalten Sie einen Rabatt von 50% auf den Indikator.
Benutzerhandbuch : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766301
LEISTUNGSSTARKE INDIKATOR-FUNKTIONEN
Doppelseitige Anzeigetechnologie
- Linke Seite: Balken wachsen nach rechts mit den Lautstärkezahlen
- Rechte Seite: Balken wachsen nach links für Spiegeleffekt
- Sauberes, professionelles Layout, das Ihr Diagramm nicht überfrachtet
Intelligente Volumenverteilung
- Automatische VAH/ VAL /POC-Erkennung
- Einstellbarer Prozentsatz des Wertbereichs (70% Standard)
- Echtzeit-Volumenberechnung über Bars/Sessions/Tage
- Funktioniert bei Forex, Indizes, Krypto, Aktien, Metallen, Future
Anpassbare Visuals
- Farben für POC, VAH, VAL-Linienändern
- Einstellbare ASCII-Balkenbreite und Transparenz
- Schriftgröße und Textfarbe anpassbar
- Ein-/Ausblenden von Volumenzahlen und Beschriftungen
Flexible Berechnungsmodi
- Bar-basierte Berechnung (letzte X Bars)
- Session-basiert (benutzerdefinierte Zeiträume)
- Tägliche Berechnung (aktueller Handelstag)
- Verwendung von Volumenprofilen auf jedem Zeitrahmen
- Anwendung mehrerer Volumenprofile (VP1,VP2...) auf denselben Chart
Professionelle Werkzeuge
- Anzeige des Volumens nach den Balken oder in einer separaten Spalte
- Anpassbare Linienbreiten und Stile
- Preisstufenbeschriftungen mit Richtungspfeilen
HANDELSSTRATEGIE ENTHALTEN
Volumenprofil-Breakout-Strategie
- Kaufen, wenn der Kurs die Struktur über VAH durchbricht
- Verkaufen, wenn der Preis die Struktur unter VAL durchbricht
- Entwickelt für starke Trends
Mean-Reversion-Strategie
- Verkaufen bei VAH (überkaufte Zone)
- Kauf bei VAL (überverkaufte Zone)
- Ziele sind die Rückkehr zum POC
Smart Retest Strategie
- Handel nur nach Ausbruch und Retest
- Höhere Genauigkeit und geringerer Drawdown
Adaptive Auto-Strategie (empfohlen)
- Wechselt automatisch die Strategie basierend auf den Marktbedingungen
- Enger Wertbereich → Range Trading
- Breiter Wertbereich → Ausbruchshandel
Volumenbestätigte Einstiegsstrategie
- Handelt nur, wenn das Volumen die Bewegung bestätigt
- Filtert falsche und schwache Ausbrüche heraus
- Richtet den Einstieg am institutionellen Volumenfluss aus
Professionelle Risikomanagement-Strategie
- Automatische Risikokontrolle bei jedem Handel
- Einstellbarer Stop Loss und Take Profit
- Handelslimits und Handelsstundenfilter