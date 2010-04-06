Volume Profile Trading System ist nicht nur ein weiterer Volumenindikator. Während andere Indikatoren Ihnen zeigen, WO das Volumen konzentriert ist, zeigt Ihnen das Volume Profile Trading System , WO , WANN und WIE Sie es handeln können! Es zeigt die reale Volumenverteilung nach Preis statt nach Zeit. Es hilft Händlern, Fair-Value-Zonen, institutionelle Aktivitäten und Bereiche mit hoher Handelswahrscheinlichkeit präzise zu identifizieren.

SONDERBONUSANGEBOT

Jeder Kauf beinhaltet unseren "VP Breakouts EA" absolut KOSTENLOS - im Wert von $97! Ermöglicht den vollautomatischen Handel mit denselben Volumenprofil-Strategien. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht oder hinterlassen Sie einen Kommentar , um Ihre spezielle kostenlose Kopie zu erhalten.

Der Trendline Breakout EA funktioniert auch mit dem Volume Profile Indikator. Wenn Sie bereits den TLB EA gekauft haben, erhalten Sie einenauf den Indikator.

Benutzerhandbuch : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766301

LEISTUNGSSTARKE INDIKATOR-FUNKTIONEN

Doppelseitige Anzeigetechnologie

Linke Seite: Balken wachsen nach rechts mit den Lautstärkezahlen

Balken wachsen nach rechts mit den Lautstärkezahlen Rechte Seite: Balken wachsen nach links für Spiegeleffekt

Balken wachsen nach links für Spiegeleffekt Sauberes, professionelles Layout, das Ihr Diagramm nicht überfrachtet

Intelligente Volumenverteilung

Automatische VAH/ VAL /POC-Erkennung

VAH/ VAL /POC-Erkennung Einstellbarer Prozentsatz des Wertbereichs (70% Standard)

Prozentsatz des Wertbereichs (70% Standard) Echtzeit-Volumenberechnung über Bars/Sessions/Tage

über Bars/Sessions/Tage Funktioniert bei Forex, Indizes, Krypto, Aktien, Metallen, Future

Anpassbare Visuals

Farben für POC, VAH, VAL-Linien ändern

für POC, VAH, VAL-Linien Einstellbare ASCII-Balkenbreite und Transparenz

ASCII-Balkenbreite und Transparenz Schriftgröße und Textfarbe anpassbar

und Textfarbe anpassbar Ein-/Ausblenden von Volumenzahlen und Beschriftungen

Flexible Berechnungsmodi

Bar-basierte Berechnung (letzte X Bars)

Berechnung (letzte X Bars) Session-basiert (benutzerdefinierte Zeiträume)

(benutzerdefinierte Zeiträume) Tägliche Berechnung (aktueller Handelstag)

(aktueller Handelstag) Verwendung von Volumenprofilen auf jedem Zeitrahmen

Anwendung mehrerer Volumenprofile (VP1,VP2...) auf denselben Chart

Professionelle Werkzeuge

Anzeige des Volumens nach den Balken oder in einer separaten Spalte

Anpassbare Linienbreiten und Stile

Linienbreiten und Stile Preisstufenbeschriftungen mit Richtungspfeilen

HANDELSSTRATEGIE ENTHALTEN

Volumenprofil-Breakout-Strategie



Kaufen, wenn der Kurs die Struktur über VAH durchbricht

Verkaufen, wenn der Preis die Struktur unter VAL durchbricht

Entwickelt für starke Trends

Mean-Reversion-Strategie



Verkaufen bei VAH (überkaufte Zone)

Kauf bei VAL (überverkaufte Zone)

Ziele sind die Rückkehr zum POC

Smart Retest Strategie



Handel nur nach Ausbruch und Retest

Höhere Genauigkeit und geringerer Drawdown

Adaptive Auto-Strategie (empfohlen)



Wechselt automatisch die Strategie basierend auf den Marktbedingungen

Enger Wertbereich → Range Trading

Breiter Wertbereich → Ausbruchshandel

Volumenbestätigte Einstiegsstrategie



Handelt nur, wenn das Volumen die Bewegung bestätigt

Filtert falsche und schwache Ausbrüche heraus

Richtet den Einstieg am institutionellen Volumenfluss aus

Professionelle Risikomanagement-Strategie

