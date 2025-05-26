Tape Hunter

🎯 Tape Hunter – Dein Radar für Aufwand vs. Ergebnis in MT5

📊 Tape Hunter ist der ultimative Indikator für Trader, die das wahre Marktgeschehen hinter den Preisen in MetaTrader 5 erkennen wollen. Er zeigt klar und intuitiv das aggressive Kauf- und Verkaufsvolumen basierend auf dem POC (Point of Control) und ermöglicht dir, den Aufwand des Marktes und das tatsächliche Ergebnis jeder Kerze sichtbar zu machen.

⚖️ Warum ist das wichtig?
Nicht jedes Volumen bewegt den Preis! Tape Hunter hebt hervor, ob der Aufwand (aggressives Volumen) tatsächlich den Preis bewegt, und hilft dabei zu erkennen:

  • Wo echte Aggressionen und Fallen liegen

  • Ob der Markt absorbiert wird oder vorangetrieben wird

  • Die Übereinstimmung von dominierendem Volumen und Kursrichtung

🔥 Mit Tape Hunter erhältst du eine professionelle Tape Reading-Perspektive, um präzisere Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen.

🔗 Verwandte Indikatoren – Verbessere deine Flow-Analyse

Für maximale Effizienz kombiniere Tape Hunter mit diesen leistungsstarken Indikatoren:

🔍 Big Player Range
Kartiert institutionelle Aktivitätszonen und projiziert Rücklaufwahrscheinlichkeiten. Kombiniere es mit Tape Hunter, um Aggressionen in Bereichen großer Marktteilnehmer zu validieren.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Liest Ungleichgewichte im Orderbuch (DOM) und antizipiert versteckte Preisdrucke. Nutze es zusammen mit Tape Hunter, um deine Orderbuchanalyse zu verstärken.

🕒 Times and Sales Pro
Visualisiert aggressive Orders in Echtzeit und zeigt die wahre Marktintention. Ideal als Ergänzung zu Tape Hunter für eine reine Flow-Bestätigung.

🔁 SwingVolumePro
Analysiert Volumen pro Swing, um Ausbrüche und Umkehrungen zu bestätigen. Verwende es zusammen mit Tape Hunter, um sicherere und überzeugendere Einstiege zu erzielen.

📡 VolaMetrics VSA
Fortgeschrittene Volumen-Spread-Analyse, die das Verhalten institutioneller Akteure hinter Preis und Volumen beleuchtet. Tape Hunter + VolaMetrics = umfassende und tiefgehende Marktanalyse.

🧲 Baue dein professionelles technisches Analyse-Ökosystem

Kombiniere diese Indikatoren, um ein starkes und integriertes System zur Analyse von Flow, Volumen und Big Player-Verhalten zu schaffen. Meistere Tape Reading, verstehe Aufwand vs. Ergebnis und erhalte einen entscheidenden Vorteil beim Trading in MT5.


Empfohlene Produkte
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Tiger-Geschwindigkeitsindikator: Entfesseln Sie die Kraft der Marktgeschwindigkeit Für eine einmalige Zahlung von $30 erhalten Sie einen lebenslangen Vorsprung, um explosive Marktbewegungen zu erkennen, bevor sie passieren. Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren, die Ihnen nur zeigen, was bereits geschehen ist? Der Visual Tiger Speed Indicator ist ein Werkzeug der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um die wahre, ungefilterte Geschwindigkeit der Preisbewegung zu messen,
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indikatoren
Mit diesem Indikator können Sie die beiden beliebtesten Produkte zur Analyse von Anfragevolumen und Marktgeschäften zu einem günstigen Preis nutzen: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Dieses Produkt kombiniert die Leistung beider Indikatoren und wird in einer einzigen Datei bereitgestellt. Die Funktionalität von Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart ist völlig identisch mit den ursprünglichen Indikatoren. Sie werden die Leistung dieser beiden Produkte in
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Indikatoren
Das professionelle Tool für Aktienhändler ist jetzt auf MetaTrader 5 verfügbar. Der Chart-Indikator Actual depth of market visualisiert die Markttiefe in Form eines Histogramms, das auf einem Chart angezeigt wird, der sich in Echtzeit aktualisiert. Treffen Sie auf neue Aktualisierungen entsprechend den Benutzerwünschen! Jetzt zeigt der Indikator Actual Depth of Market das aktuelle Verhältnis des Volumens der Kauf- und Verkaufsanfragen (B/S ratio) an. Er zeigt den Anteil des Volumens jeder Art v
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
FourAverage ist ein neues Wort bei der Trenderkennung. Mit der Entwicklung der Informationstechnologie und einer großen Anzahl von Teilnehmern sind die Finanzmärkte zunehmend weniger anfällig für die Analyse veralteter Indikatoren. Herkömmliche technische Analysetools wie der gleitende Durchschnitt oder der Stochastik sind nicht in der Lage, die Richtung eines Trends oder seine Umkehrung in seiner reinen Form zu bestimmen. Kann ein Indikator die richtige Richtung des zukünftigen Preises anzeigen
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indikatoren
Der AW-Kerzenmuster-Indikator ist eine Kombination aus einem fortschrittlichen Trendindikator und einem leistungsstarken Kerzenmuster-Scanner. Es ist ein nützliches Werkzeug, um die dreißig zuverlässigsten Candlestick-Muster zu erkennen und hervorzuheben. Darüber hinaus ist es ein aktueller Trendanalysator, der auf farbigen Balken mit einem basiert       Plug-in-Multi-Timeframe-Trendpanel, das in der Größe verändert und positioniert werden kann. Eine einzigartige Fähigkeit, die Anzeige von Muste
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
ML Key Levels for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
ÜBERSICHT Dieses Skript stellt Machine Learning Key Levels auf Ihrem Chart dar, indem es historische Pivot-Punkte erkennt und sie mithilfe von agglomerativem Clustering gruppiert, um die Preisniveaus mit den meisten vergangenen Reaktionen hervorzuheben. Es kombiniert eine Pivot-Erkennung, eine hierarchische Clustering-Logik und eine optionale Silhouetten-Methode, um automatisch die optimale Anzahl von Key Levels auszuwählen. So erhalten Sie eine adaptive Methode zur Visualisierung von Preiszo
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indikatoren
Der Smart Supply and Demand Rectangle Tool Indikator ist Ihr ultimativer MT5-Begleiter, um wichtige Angebots- und Nachfragedaten sofort sichtbar zu machen – genau dort, wo Sie sie brauchen: in Ihren Zonen, in Echtzeit. Dieses Tool überlagert automatisch umfassende, umsetzbare Daten auf Ihren Zonen, wie z. B. Zonenklassifizierung, Pip-Abstand, Stärke und Zonengröße – sauber innerhalb jeder Zone platziert. Kein Durcheinander, kein Rätselraten – nur klare, dynamische Einblicke, um Ihre Entscheidu
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
LT Support and Resistance Generator
Thiago Duarte
Indikatoren
Handeln Sie gerne mit technischer Analyse, so wie ich? Dann wird Ihnen dieser Indikator gefallen, denn er berechnet automatisch die Unterstützung und den Widerstand des Vermögenswerts in gleichzeitigen Zeitrahmen, oder dem berühmten MTF (Multi Time Frame). Zusätzlich zu den Unterstützungs- und Widerstandswerten ist es möglich, Alarmsignale zu erhalten, wenn der Preis durchbricht oder berührt wird (oder beides). Die Konfiguration ist sehr einfach. Das Bildmaterial ist vollständig konfigurierbar.
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Sessions and Bar Time
Tran Vinh Vu
4 (1)
Indikatoren
Der Sessions- und Bar Time-Indikator ist ein professionelles Hilfsmittel, das Ihr Trading-Bewusstsein und Ihre Timing-Präzision auf jedem Chart verbessert. Er kombiniert zwei Schlüsselfunktionen, die jeder Trader braucht - die Visualisierung der Marktsession und den Echtzeit-Bar-Countdown - in einer übersichtlichen, effizienten Anzeige. Hauptmerkmale: Kerzen-Countdown-Timer - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an und hilft Ihnen, neue Balkenformationen vorauszusehe
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indikatoren
Smart Reversion Pattern wurde von Smart Trader entwickelt - Smart Reversion Pattern ist ein Indikator, der in der Lage ist, Umkehrmuster zu erkennen , sowohl bullische als auch bärische Umkehrmuster. Er wurde entwickelt, um eine schnelle Echtzeiterkennung von Mustern zu ermöglichen. Wir haben uns auch Gedanken über die Benutzeroberfläche gemacht und ein sauberes und angenehmes Aussehen geschaffen, um Formationsmuster auf dem Chart zu erkennen. Hinweis: Wenn ein Muster, das Sie benötigen, nich
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Accuracy M1 Scalper MT5 - Hochfrequente Präzisionssignale Accuracy M1 Scalper ist ein Hochleistungsindikator, der speziell für Trader entwickelt wurde, die auf niedrigeren Zeitrahmen (M1 und M5) arbeiten. In der Scalping-Umgebung zählt jede Sekunde; daher wurde dieser Algorithmus optimiert, um eine ultraschnelle visuelle Ausführung zu bieten, ohne die CPU Ihres Terminals zu überlasten. Der Indikator verwendet ein mathematisches Modell, das auf dem Kursmomentum und der adaptiven Volatilität bas
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
Indikatoren
Delta Aggression Volume PRO ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um die Stärke und Kontinuität des Aggressionsvolumens von Verkaufs- und Kaufverhandlungen zu überwachen. Hinweis: Dieser Indikator funktioniert nicht für Makler und / oder Märkte OHNE die Art der Aggression (BUY oder SELL). Cryptocurrencies und Forex bieten diese Art von Daten nicht, das heißt, es funktioniert nicht mit ihnen. O Delta Agrression Volume PRO verfügt über Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, über das Delta-Volum
VolumeDeltaPercentRange
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator bietet eine originelle Mischung aus WPR, VSA und Volumen-Delta. Er zeigt das Verhältnis der Kauf-/Verkaufsvolumina, skaliert auf einer 100%-Spanne, basierend auf der gesamten Volumenänderung für einen ausgewählten Zeitraum. Die konvetionelle VSA (Volume Spread Analysis) untersucht die Zusammenhänge zwischen Preisbewegung und Volumenveränderung in absoluten Werten, während die WPR (Williams Percent Range) einen bequemen Ansatz zur Normalisierung von Preisbewegungen in einer fest
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indikatoren
Volumen-Delta-Kerzen: Ein umfassendes Tool für eine tiefgehende Handelsanalyse Erschließen Sie einen nahtlosen Weg zur Interpretation von Handelserfahrungen innerhalb jeder Kerze. Mit Volume Delta Candles benötigen Sie keine zusätzlichen Volumenindikatoren - alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Dieses fortschrittliche Tool nutzt niedrigere Zeitrahmen oder Live-Marktdaten, um den prozentualen Anteil des Kauf- und Verkaufsvolumens innerhalb jeder Kerze als intuitiven farbcodierten Balk
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Der   Donchian Time Sync Analyzer   erweitert die klassische Donchian-Kanalanalyse um eine leistungsstarke   Multi-Timeframe   -Dimension und ermöglicht Händlern die gleichzeitige Überwachung   von Trendstärke   und potenziellen   Umkehrsignalen   über fünf verschiedene Chartperioden hinweg. Dieser fortschrittliche Indikator berechnet die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs über die von Ihnen gewählten Zeiträume und generiert   klare visuelle Signale   , die die Konvergenz der Trendrichtung über m
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indikatoren
LAUTSTÄRKE RICHTUNG MT5 Normalerweise ändert sich die Farbe der Lautstärkeanzeige, wenn die aktuelle Lautstärke höher als die vorherige ist. Dies ist wichtig, aber nicht sehr nützlich. Aus diesem Grund wurde dieser Indikator erstellt, der zusätzlich zum normalen Volumen, wenn die Kerze bullisch oder bärisch ist, sie in einer anderen Farbe anmalt, standardmäßig blau für bullisch und rot für bärisch, aber diese Farben können angepasst werden Geschmack des Händlers. Vergessen Sie nicht, sich
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indikatoren
Haven Fibonacci Volume Profiles — Ihr automatischer Marktbereichs-Analyst Wir stellen vor: Haven Fibonacci Volume Profiles — ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Marktanalyse auf ein neues Niveau hebt. Dieser Indikator erkennt automatisch wichtige Preisspannen, die auf signifikanten Wendepunkten (Pivots) basieren, und überlagert auf jede von ihnen ein detailliertes Volumenprofil zusammen mit Fibonacci-Levels. Dies ermöglicht es Tradern, sofort zu erkennen, wo die Liquidität konzentriert ist un
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indikatoren
Signal Strike ist ein professioneller Handelsindikator für MetaTrader 5, der klare Einstiegssignale mit hohem Vertrauen direkt auf Ihrem Chart liefert. Mit einer fortschrittlichen Logik, die Trend, Momentum, Volatilität und Volumenbestätigung kombiniert, hilft dieses Tool Händlern, präzise KAUF- und VERKAUFSgelegenheiten mit Zuversicht zu identifizieren. Im Gegensatz zu generischen Indikatoren ist Signal Strike so konzipiert, dass er unentschlossene Kerzen und schwache Setups herausfiltert. We
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indikatoren
Automatisierte Angebots- und Nachfragezonen der nächsten Generation. Neuer und innovativer Algorithmus, der bei jedem Diagramm funktioniert. Alle Zonen werden dynamisch entsprechend der Preisbewegung des Marktes erstellt. ZWEI ARTEN VON WARNUNGEN --> 1) WENN DER PREIS EINE ZONE ERREICHT 2) WENN EINE NEUE ZONE BILDET WIRD Sie erhalten keinen weiteren nutzlosen Indikator. Sie erhalten eine vollständige Handelsstrategie mit nachgewiesenen Ergebnissen.     Neue Eigenschaften:     Warnungen, w
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indikatoren
Der ACB Breakout Arrows Indikator liefert ein entscheidendes Einstiegssignal am Markt, indem er ein spezielles Ausbruchsmuster erkennt. Der Indikator scannt kontinuierlich den Chart nach einer stabilen Bewegung in eine Richtung und liefert ein präzises Einstiegssignal kurz vor der Hauptbewegung. Hier den Multi-Symbol- und Multi-Zeitrahmen-Scanner erhalten - Scanner für ACB Breakout Arrows MT5 Hauptfunktionen Stop-Loss- und Take-Profit-Level werden vom Indikator bereitgestellt. Enthält ein MTF-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indikatoren
TREND FLOW PRO hilft dabei zu erkennen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator hebt Trendwenden sowie Bereiche hervor, in denen große Marktteilnehmer erneut in den Markt eintreten. BOS -Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Levels höherer Timeframes dar. Die Daten des Indikators werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen jeder Kerze im Chart erhalten. Hauptelemente des Indikators: BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie stel
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (18)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Weitere Produkte dieses Autors
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Swing Point Volume, der Indikator, der Schwäche und Stärke an den Höchst- und Tiefstständen signalisiert. Dieser Indikator kann für die Wyckoff-Methode verwendet werden. Bereitgestellte Informationen; - Swing auf benutzerdefinierte Ticks. - Volumen und Punkte in jeder Bilanz. - Prozentsatz der Verschiebung. - Sound-Alarm-Option auf Top-und Bottom-Breaks. - Volumen in Ticks und Real Volume. - Volumen HL (extrem) oder (Eröffnung und Schließung) - Benutzerdefinierte Volumenformen.
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Imbalance DOM Pro: Optimieren Sie Ihre Trades mit dem Ungleichgewicht im Orderbuch HABEN SIE ZUGRIFF AUF DAS ORDERBUCH IN MT5? MÖCHTEN SIE IHREN HANDEL AUF EIN NEUES LEVEL HEBEN? Wenn Sie als Trader auf der Grundlage von Order Flow Entscheidungen treffen, kann Imbalance DOM Pro Ihre Analyse revolutionieren. Speziell für Scalper und kurzfristige Trader entwickelt, identifiziert dieses Tool Ungleichgewichte im Orderbuch und bietet wertvolle Handelsmöglichkeiten für schnelle und präzise Ein- u
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Analyse mit dem Weis Wave Box ! Wenn Sie Präzision und Klarheit beim Trading suchen, ist das Weis Wave Box das ideale Tool. Dieser fortschrittliche Volumenwellen-Indikator bietet eine klare Visualisierung der Dynamik zwischen Aufwand und Ergebnis auf dem Markt – unverzichtbar für Trader, die Orderflow und Volumen lesen. Hauptfunktionen: Anpassbare Volumenwellen – in Ticks einstellbar, um Ihre Strategie zu unterstützen. Anpassbarer Verlauf – analysieren Sie spezifis
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
Indikatoren
VWAP FanMaster: Perfektioniere deine Pullback-Strategie! Der VWAP FanMaster ist das ultimative Werkzeug für Trader, die nach präzisen Einstiegen und effizienten Pullbacks suchen. Er kombiniert die Stärke von VWAP (Volume Weighted Average Price) mit Fibonacci-Fächerlinien und bietet eine klare Karte der wichtigsten Preisbereiche im Markt. Hauptfunktionen Einfach und leistungsstark : Ziehe die vertikalen Linien, und der Indikator zeichnet automatisch VWAP und Fibonacci-Fächer . Effizie
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Footprint Hunter – Dein Radar für Aufwand vs. Ergebnis in MT4 Tape Hunter ist der ultimative Indikator für Trader, die das wahre Marktgeschehen hinter den Preisen in MetaTrader 4 erkennen wollen. Er zeigt klar und intuitiv das aggressive Kauf- und Verkaufsvolumen basierend auf dem POC (Point of Control) und ermöglicht dir, den Aufwand des Marktes und das tatsächliche Ergebnis jeder Kerze sichtbar zu machen. ️ Warum ist das wichtig? Nicht jedes Volumen bewegt den Preis! Footprint Hunter h
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitys
Book Data Binance! Hast du dir jemals vorgestellt, Zugang zum Orderbuch deiner Lieblings-Kryptowährung zu haben, mit Details zu Preisen, Volumina und einer Analyse der Ungleichgewichte, selbst wenn deine Börse keinen Zugang zum DOM bietet? Mit Book Data Binance wird das jetzt Realität! Dieses Skript in MQL5 wurde speziell für Krypto-Trader entwickelt, die ein tiefes Verständnis für die Dynamik des Marktes suchen. Hauptmerkmale: Direkter Zugang zum Orderbuch jeder im Skript verfüg
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Utilitys
Volume Flow Binance! Hast du dir jemals vorgestellt, auf die times and trades deiner bevorzugten Kryptowährung zuzugreifen, mit detaillierten Einblicken in den Volumenfluss und die Preisbewegungsanalyse, selbst wenn dein Broker keinen vollständigen Zugriff auf die Handelsgeschichte bietet? Mit Volume Flow Binance wird dies jetzt Realität! Dieses MQL5-Skript wurde für Krypto-Trader entwickelt, die eine detaillierte Ansicht der Marktdynamik in Echtzeit suchen. Hauptmerkmale: Direkte
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVB Cumulative Volume Bands: Maximieren Sie Ihre Trades mit kumuliertem Volumen! Der CVB Cumulative Volume Bands ist ein fortschrittlicher Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die präzise Signale auf Basis des kumulierten Volumens suchen. Durch die Nutzung von kumulierten Volumenbändern bietet dieser Indikator klare Einblicke in den Kauf- und Verkaufsdruck am Markt, um Umkehrungen und starke Kursbewegungen zu identifizieren. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Hauptmerkmale:
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
O Indicador ATR Projeção destaca-se como uma ferramenta robusta na análise técnica, projetada para fornecer insights precisos sobre os limites potenciais de movimentação dos preços no mercado financeiro. Sua abordagem flexível permite aos usuários customizar as métricas de análise de forma intuitiva, adaptando-se às necessidades específicas de cada ativo operado. Funcionamento Personalizável: Por padrão, o ATR Projeção opera considerando 30% da média dos últimos 100 candles. Essa flexibilidade
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Long & Short Indikator - Pro Version: Entfesseln Sie das unbegrenzte Potenzial Ihrer Marktanalyse! Keine Einschränkungen für Alle Assets Die Pro-Version des Long & Short Indikators bietet Ihnen die völlige Freiheit, ihn auf jedem Finanzinstrument zu verwenden. Keine Einschränkungen mehr – wenden Sie denselben Indikator auf all Ihren bevorzugten Assets an! Keine Einschränkungen Genießen Sie alle Funktionen des Indikators ohne jegliche Einschränkungen. Die Pro-Version bietet ein volls
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
AI Channel | KI-basierter Preis-Kanal-Indikator für MT5 AI Channel: Künstliche Intelligenz für fortschrittliche technische Analyse AI Channel ist ein leistungsstarkes Tool, das künstliche Intelligenz zur Analyse von Preiskanälen auf dem Finanzmarkt nutzt. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie dieser revolutionäre Indikator Anlegern und Tradern hilft, fundiertere und strategischere Entscheidungen zu treffen. Was ist der AI Channel? AI Channel ist ein Indikator, der auf fortschrittlic
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Didi Index Volume vor, einen technischen Analyseindikator, der vom brasilianischen Trader Odir Aguiar entwickelt wurde und sich durch einen fortgeschrittenen und leistungsstarken Ansatz zur Identifizierung von Chancen auf dem Finanzmarkt auszeichnet. Der Didi Index Volume ist auf verschiedenen Plattformen verfügbar und hat sich zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Trader entwickelt, die präzise Einblicke und wertvolle Informationen für ihre Handelsstrategien suchen. Der I
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Der "Timechannel" ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das speziell für Händler entwickelt wurde, die tiefere und genauere Einblicke in die Kursbewegungen über mehrere Zeitrahmen (Multi-Timeframe) hinweg gewinnen möchten. Dieser Indikator ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Instrumentariums eines jeden ernsthaften Händlers, der fundierte und datengestützte Handelsentscheidungen treffen möchte. Hauptmerkmale: Erweiterte Multi-Timeframe-Analyse : Timechannel ermöglicht Händ
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
MasterOBV: Beherrschen Sie die Markttrends mit Präzision! MasterOBV ist ein technischer Analyseindikator , der Volumen , positive Korrelation und einen Gleitenden Durchschnitt (MA) kombiniert, um die Identifizierung von Trends auf den Finanzmärkten zu verfeinern. Hauptmerkmale: Intelligentes Volumen: Analysiert das Handelsvolumen, um bedeutende Änderungen in der Trendstärke zu identifizieren. Positive Korrelation: Bezieht korrelierte Vermögenswerte ein, um eine umfassendere und genau
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
VolaMetrics VSA | Ein Mächtiger Verbündeter in der Technischen Analyse Der VolaMetrics VSA ist ein technischer Analyseindikator, der die Volume Spread Analysis (VSA) Methode mit einer detaillierten Analyse des Handelsvolumens kombiniert. Entwickelt, um signifikante Preisbewegungen zu identifizieren und zu verfolgen , nutzt der VolaMetrics VSA die Interaktion zwischen Volumen und Preisspread , um wertvolle Einblicke zu bieten, die bei Handelsentscheidungen unterstützen können. Grundlagen der V
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Überblick SwingVolumePro ist ein fortschrittlicher und vielseitiger Indikator, der für eine breite Palette von Finanzinstrumenten entwickelt wurde und verschiedene Handelsstile unterstützt. Basierend auf strengen Analysen von Volumen und Preis bietet er klare und präzise Signale, die es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglichen, informierte Entscheidungen auf Grundlage hochwertiger Daten zu treffen. SwingVolumePro.PDF Hauptmerkmale Vielseitigkeit: SwingVolumePro kann auf verschieden
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVD SmoothFlow Pro - Unbegrenzte Volumenanalyse für jedes Asset! CVD SmoothFlow Pro ist die ultimative Lösung für Trader, die eine präzise und unbegrenzte Volumenanalyse suchen. Mit der Berechnung des Cumulative Volume Delta (CVD) und fortschrittlicher Rauschfilterung bietet die Pro-Version die Flexibilität und Genauigkeit, die für den Handel mit jedem Finanzinstrument erforderlich sind. Was bietet CVD SmoothFlow Pro? Klarer Analyse : Filtert Marktrauschen und hebt signifikante Volumenbewe
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVB Cumulative Volume Bands: Maximieren Sie Ihre Trades mit kumuliertem Volumen! Der CVB Cumulative Volume Bands ist ein fortschrittlicher Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die präzise Signale auf Basis des kumulierten Volumens suchen. Durch die Nutzung von kumulierten Volumenbändern bietet dieser Indikator klare Einblicke in den Kauf- und Verkaufsdruck am Markt, um Umkehrungen und starke Kursbewegungen zu identifizieren. Hauptmerkmale: Analyse des kumulierten Volumens :
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
ZigWave Oscillator: Optimieren Sie Ihre Trades mit Oszillatoren und ZigZag! Der ZigWave Oscillator ist das perfekte Werkzeug für Trader, die Präzision und Klarheit bei der Analyse des Finanzmarkts suchen. Dieser Indikator kombiniert die Stärke der Oszillatoren mit der visuellen Einfachheit von ZigZag und hilft Ihnen, die besten Kauf- und Verkaufsgelegenheiten schnell und effizient zu identifizieren. Warum den ZigWave Oscillator wählen? Präzise Oszillatoranalyse : Integrieren Sie RSI, W
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Times and Sales Pro: Optimieren Sie Ihre Trades mit dem Ungleichgewicht im Handelsfluss Chancen bei kleinen Preisbewegungen Times and Sales Pro ist ein unverzichtbares Tool für Analysten, die den Orderflow über Times and Trades nutzen. Ideal für Scalper, wurde es für diejenigen entwickelt, die kleine Preisbewegungen mit hoher Präzision ausnutzen möchten. Mit fortschrittlichen Berechnungen identifiziert der Indikator Ungleichgewichte in den Transaktionen und liefert wertvolle Signale für
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Mini Index Composition: Die Revolution in der Mini Index Analyse! Der Mini-Index Composition ist ein innovativer Indikator, der die wichtigsten Aktien, aus denen sich der Mini-Index zusammensetzt, in Echtzeit überwacht und einen leistungsstarken quantitativen Überblick über den Orderflow des Marktes bietet! Wie funktioniert er? Im Gegensatz zu anderen Indikatoren, die sich nur auf historische Daten stützen, misst der Mini-Index Composition live die Aufträge, die in die Aktien ein
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
Radar DI - Zinsindikator für Mini-Index und Mini-Dollar mit CSV-Export und AI-Integration Radar DI ist ein spezialisierter Indikator, der Änderungen des DI-Zinssatzes (Interbank Deposit) in strategische operative Signale für den Mini-Index (WIN ) und den Mini-Dollar (WDO ) umwandelt. NEUES FEATURE: CSV-Export + IA-Integration Mit Radar DI können Sie jetzt alle Daten im CSV-Format exportieren , einschließlich: DI-Varianten Variation des Mini-Index (WIN) Abweichung des Mini-Dollars (WD
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Bibliotheken
LSTM Library - Fortgeschrittene Neuronale Netzwerke für MetaTrader 5 Professionelle Neuronale Netzwerk-Bibliothek für Algorithmischen Handel LSTM Library bringt die Leistung rekurrenter neuronaler Netzwerke in Ihre MQL5-Handelsstrategien. Diese professionelle Implementierung umfasst LSTM-, BiLSTM- und GRU-Netzwerke mit fortschrittlichen Funktionen, die typischerweise nur in spezialisierten Machine-Learning-Frameworks zu finden sind. "Das Geheimnis des Erfolgs im maschinellen Lernen für den Hande
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVD Divergence – Professionelle Analyse von Orderflow und Divergenzen CVD Divergence ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um zuverlässige Divergenzen zwischen dem Preis und dem Cumulative Delta Volume (CVD) zu erkennen. Er identifiziert präzise die Momente, in denen der tatsächliche Orderflow die Preisbewegung nicht bestätigt, und zeigt mögliche Trendwenden, Erschöpfungsphasen sowie institutionelle Manipulationen auf. Der Indikator kombiniert die Analyse von aggressivem Volumen m
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension