Sigma Trend Protocol STP

⚠️ Warnung - Gefälschter Sigma Trend Protocol EA STP

Jedes "Sigma Trend Protocol EA STP", das außerhalb meiner offiziellen MQL5-Seite verkauft wird, ist ein gefälschtes Betrugsprodukt, das meinen Namen benutzt, um Ihr Geld zu nehmen. Die einzige echte und unterstützte Version ist hier:
👉 https://www.mql5.com/en/market/product/152096
👉 https://www.mql5.com/en/market/product/157301

Geben Sie nicht Ihr hart verdientes Geld aus und erwarten Sie keine erstklassige Leistung von einer billigen Kopie. STP lässt sich nicht einfach kopieren oder als billige Schrottversion verkaufen.



STP Signal:

Bevor Sie etwas anderes denken, sehen Sie sich die Ergebnisse des Live-Signals an: Sigma Trend Protocol MT5 Signal


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

SIGMA TREND PROTOKOLL STP EA MT5

SIGMA Trend-Protokoll: Professionelles Trendfolgesystem für Gold und die wichtigsten Forex-Paare. Selektiver, risikoarmer Ansatz, ideal für Prop-Firm-Herausforderungen, finanzierte Konten und Live-Handel. Verfügt über adaptive Positionsgrößen, strenge Verlustlimits (Circuit Breaker) und mehrschichtige Handelsvalidierung. KEIN Martingal, Grid oder HFT - nimmt monatlich 8-25 hochwertige Trades auf. Bidirektionaler Handel, nur 15M-Zeitrahmen empfohlen. Konservative bis aggressive Einstellungen verfügbar. Realistische Gewinnrate von 58-70%, Gewinnfaktor von 1,8-2,5, maximaler Drawdown von 12-28%. Inklusive Optimierungsleitfaden und vorkonfigurierten Parametersätzen. Minimum $1.000 Konto, $5.000+ empfohlen. VPS empfohlen. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Professionelle Unterstützung inbegriffen.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Professionelles Trendfolgesystem (KEIN Martingal/Raster/Skalierung)
- Selektiver Handel: 8-25 hochwertige Setups monatlich (kein übermäßiger HFT)
- Ideal für Prop-Firmen-Herausforderungen und finanzielles Account-Management
- Mehrschichtige Marktvalidierung vor der Handelsausführung
- Adaptive Positionsgrößenbestimmung + Schutz vor Stromkreisunterbrechungen
- Optimiert für Gold (XAUUSD), funktioniert bei den wichtigsten Devisenpaaren
- Bidirektional: Long- und Short-Positionen
- H1-Zeitrahmen erforderlich (entscheidend für die Systemlogik)
- Realistische Erwartungen: 58-70% Gewinnrate, kontrollierter Drawdown
- Inklusive Optimierungsleitfaden + vorkonfigurierte Einstellungen
- E-Mail-Support für die Einrichtung und Parameteranpassung
- Kompatibel mit ECN/STP/Standard-Brokern
- $1,000 Minimum, $5,000+ empfohlenes Kapital

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sigma Trend Protocol EA, Gold EA, XAUUSD Expert Advisor, Prop Firm EA, Funded Account Trading, Professional Trading System, Trend Following Robot, Low Drawdown EA, MT5 Expert Advisor, Forex Robot, Safe Trading System, Non-Martingale EA, Circuit Breaker Protection, Adaptive Position Sizing, Gold Trading Bot

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

FAQ - ANTWORTEN

F: Verwendet er Martingale- oder Grid-Strategien?
A: Nein. Nur festes/adaptives Risiko pro Handel. Keine Positionsmittelung oder Rastersysteme.

F: Wie viele Trades werden getätigt?
A: 8-25 pro Monat bei Gold (ausgewogene Einstellungen). Qualität geht vor Quantität.

F: Eignet sich das System für die Herausforderungen von Prop-Firmen?
A: Ja. Niedriger Drawdown, strenge Verlustlimits, keine verbotenen Handelsstile.

F: Welche Märkte werden gehandelt?
A: Optimiert für Gold (XAUUSD). Kann für die wichtigsten Forex-Paare und Indizes angepasst werden.

F: Welcher Zeitrahmen ist erforderlich?
A: M5, M15 und H1 (15M Charts empfohlen). Auf anderen Zeitrahmen funktioniert es nicht korrekt.

F: Was ist die Mindestkontogröße?
A: $1.000 Minimum für Micro-Lots auf Gold. Für ein optimales Risikomanagement werden $5.000+ empfohlen.

F: Ist eine Optimierung erforderlich?
A: Die Standardeinstellungen für Gold werden bereitgestellt. Für die beste Leistung bei Ihrem spezifischen Broker wird eine Optimierung empfohlen.

F: Ist ein Demotest erforderlich?
A: Unbedingt empfohlen. Testen Sie die Demoversion 2-4 Wochen lang, bevor Sie sie live einsetzen.

F: Wie hoch ist die erwartete Gewinnrate?
A: 58-70% je nach Einstellungen. Trendfolgesysteme haben in der Regel mehr Gewinne als Verluste.

F: Wird Unterstützung angeboten?
A: Ja. Support für die Einrichtung, Optimierungsanleitungen und technische Fragen, Fragen und Updates werden
Fragen und Aktualisierungen werden ausschließlich über die Registerkarte Produktkommentare und die plattforminternen Nachrichten abgewickelt. Es werden keine externen Boten verwendet.

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ENDE DER PRODUKTBESCHREIBUNG
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Sehen Sie sich jetzt die Ergebnisse des Live-Handelssignals an:Sigma Trend Protocol MT5 Signal



