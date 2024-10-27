Ichimoku Strategies EA MT5

Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 ist ein fortschrittliches Tool, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und Handelsaktivitäten vereinfacht, indem es den Ichimoku Cloud Indikator nutzt, um Handelseinstiege und -ausstiege basierend auf sechs verschiedenen Strategien zu automatisieren. Der EA unterstützt umgekehrte Handelssetups in Schlüsselzonen und bietet Vielseitigkeit im Handelsmanagement. Umfassend getestet, bietet er präzise Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und fortschrittliches Risikomanagement, während er minimale Systemressourcen verbraucht, um Trades effizient auszuführen.

Das System umfasst Tag-/Zeitfilter zur Sitzungssteuerung und unterstützt Tests mit historischen Daten zur Leistungsvalidierung. Ein Echtzeit-Dashboard zeigt offene Trades, Kontokapital und Systemmetriken an, während intuitive Eingabemenüs die Konfiguration vereinfachen. Für alle Einstellungen wird eine detaillierte Dokumentation bereitgestellt.

Für detaillierte Dokumentation: Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Indikatoreinstellungen/Eingabeanleitung | Backtests und Konfigurationsdateien

Sie können die MT4-Version hier herunterladen: Ichimoku Cloud Strategy EA MT4

Hauptmerkmale:

Handelssystem basierend auf dem Ichimoku Cloud mit anpassbaren Parametern (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span)

Unterstützt mehrere Zeitrahmen für flexibles Trading

Mehrere Risikomanagement-Optionen: Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stops

Fortschrittliche Positionsgrößenverwaltung und Drawdown-Schutz

Zeit-/Tagfilter für kontrollierte Handelssitzungen

Echtzeit-Überwachungs-Dashboard

Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen

Kompatibel mit MQL5 VPS für 24/7-Betrieb

Ichimoku-Strategien:

Kijun-Kreuzungsstrategie : Kaufsignal, wenn der Preis die Kijun-sen nach oben kreuzt, Tenkan-sen über Kijun-sen liegt und der Preis über der Kumo ist. Verkaufssignal, wenn der Preis die Kijun-sen nach unten kreuzt, Tenkan-sen unter Kijun-sen liegt und der Preis unter der Kumo ist.

: Kaufsignal, wenn der Preis die Kijun-sen nach oben kreuzt, Tenkan-sen über Kijun-sen liegt und der Preis über der Kumo ist. Verkaufssignal, wenn der Preis die Kijun-sen nach unten kreuzt, Tenkan-sen unter Kijun-sen liegt und der Preis unter der Kumo ist. Kumo-Ausbruchstrategie : Kaufsignal, wenn der Preis die Kumo nach oben durchbricht und Senkou Span A über Senkou Span B liegt (bullische Kumo). Verkaufssignal, wenn der Preis die Kumo nach unten durchbricht und Senkou Span B über Senkou Span A liegt (bärische Kumo).

: Kaufsignal, wenn der Preis die Kumo nach oben durchbricht und Senkou Span A über Senkou Span B liegt (bullische Kumo). Verkaufssignal, wenn der Preis die Kumo nach unten durchbricht und Senkou Span B über Senkou Span A liegt (bärische Kumo). Chikou-Span-Bestätigungsstrategie : Kaufsignal, wenn Chikou Span Preis und Kumo nach oben kreuzt, mit Tenkan-sen über Kijun-sen. Verkaufssignal, wenn Chikou Span Preis und Kumo nach unten kreuzt, mit Tenkan-sen unter Kijun-sen.

: Kaufsignal, wenn Chikou Span Preis und Kumo nach oben kreuzt, mit Tenkan-sen über Kijun-sen. Verkaufssignal, wenn Chikou Span Preis und Kumo nach unten kreuzt, mit Tenkan-sen unter Kijun-sen. Tenkan-Kijun-Kreuzungsstrategie (Kurzfristig) : Kaufsignal, wenn Tenkan-sen Kijun-sen nach oben kreuzt, Preis über Kumo. Verkaufssignal, wenn Tenkan-sen Kijun-sen nach unten kreuzt, Preis unter Kumo.

: Kaufsignal, wenn Tenkan-sen Kijun-sen nach oben kreuzt, Preis über Kumo. Verkaufssignal, wenn Tenkan-sen Kijun-sen nach unten kreuzt, Preis unter Kumo. Kumo-Twist-Strategie : Kaufsignal, wenn die Kumo von bärisch zu bullisch wechselt (Senkou Span A kreuzt Senkou Span B nach oben). Verkaufssignal, wenn die Kumo von bullisch zu bärisch wechselt (Senkou Span B kreuzt Senkou Span A nach oben).

: Kaufsignal, wenn die Kumo von bärisch zu bullisch wechselt (Senkou Span A kreuzt Senkou Span B nach oben). Verkaufssignal, wenn die Kumo von bullisch zu bärisch wechselt (Senkou Span B kreuzt Senkou Span A nach oben). Senkou-Span-Kreuzungsstrategie: Kaufsignal, wenn Senkou Span A Senkou Span B nach oben kreuzt, Preis über Kumo. Verkaufssignal, wenn Senkou Span B Senkou Span A nach oben kreuzt, Preis unter Kumo.

Hinweis: Der Ichimoku Cloud Strategy EA MT5 ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die Ichimoku-basierte Strategien verwenden, und bietet umsetzbare Einblicke und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Er ist darauf ausgelegt, Trades basierend auf konfigurierten Strategien auszuführen, garantiert jedoch keine Gewinne.

Wichtiger Rat:

Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein System mit garantierten Gewinnen. Erwarten Sie normale Marktschwankungen:

Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto

Beginnen Sie mit geringem Risiko (0,5-1% pro Trade)

Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können

Regelmäßige Updates und optimierte Konfigurationsdateien werden vierteljährlich veröffentlicht. Für die neuesten Empfehlungen überprüfen Sie den MQL5-Blog im obigen Dokumentationsabschnitt.

