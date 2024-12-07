Tetsu Bitcoin Scalper

Vorstellung meines Bitcoin Scalping Bots – Ein Jahrzehnt bewährter Erfolge!

Ich freue mich, meinen Bitcoin Scalping Bot vorzustellen, der mit Präzision, Anpassungsfähigkeit und Profitabilität für den dynamischen Kryptowährungsmarkt entwickelt wurde. Mit einer bemerkenswerten Gewinnrate von 90 % über die letzten 10 Jahre ist dieser Bot das ultimative Werkzeug für konsistente Ergebnisse.

Hauptmerkmale

  • Strategische Einstiegspunkte

    • Der Bot platziert Kauf-Stop- und Verkauf-Stop-Orders an den Hoch- und Tiefpunkten der letzten X Kerzen, um eine optimale Position zu gewährleisten.
    • Er verfügt über einen ausgeklügelten Trailing-Stop-Mechanismus, um Gewinne dynamisch zu sichern und sich gleichzeitig an die Preisbewegungen anzupassen.

  • News-Filter-Integration

    • Integriert einen intelligenten News-Filter, um Trades während Perioden hoher Volatilität durch wichtige Ereignisse zu vermeiden. Diese Funktion sorgt für mehr Stabilität und Präzision beim Scalping.

  • Schnelle und effiziente Ausführung

    • Entwickelt mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen nutzt der Bot die isNewBar-Funktion, um die genaue Ausführungszeit der Orders zu bestimmen.
    • Für Backtests wird empfohlen, das 1-Minuten OHLC-Modell zu verwenden, da der „Every Tick“-Modus aufgrund der kleinen Spreads die Funktionsweise des Bots verzerrt darstellen kann.

  • Verbesserte Benutzererfahrung

    • Ein visuell ansprechendes Dashboard zeigt wichtige Handelskennzahlen an, darunter bevorstehende Nachrichtenereignisse, aktive Positionen und Ausführungsstatistiken.

Backtesting und Live-Handels-Empfehlungen

  • Backtesting-Genauigkeit

    • Stellen Sie sicher, dass Sie für das Backtesting 1-Minuten Open/High/Low/Close (1M OHLC)-Daten verwenden, um zuverlässige Simulationen zu erhalten.
    • Genaues historisches Datenmaterial von Plattformen wie Dukascopy sorgt für Ergebnisse, die den Live-Handelsbedingungen näher kommen.

  • Broker-Auswahl

    • Geringe Spreads: Kleine Spreads sind entscheidend für die Rentabilität von Scalping-Strategien.
    • Schnelle Ausführung: Scalping erfordert eine ultra-schnelle Auftragsausführung, um Slippage zu vermeiden.
    • Hochwertige Datenfeeds: Zuverlässige Echtzeit-Daten minimieren Abweichungen in den Preisbewegungen.
    • Empfohlener Broker: Ich verwende IC Markets, das ultra-niedrige Spreads, blitzschnelle Ausführung und hervorragende Liquidität bietet.

Systemanforderungen

  • Niedrigspread-Umgebung
    • Scalping-Strategien funktionieren am besten mit Brokern, die niedrige Spreads für BTCUSD bieten.
  • Schnelle Internetverbindung
    • Eine stabile Internetverbindung ist entscheidend für eine reibungslose Handelsausführung und zur Vermeidung von Latenzproblemen.
  • Hebel
    • Flexible Hebeloptionen ermöglichen es Händlern, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu optimieren.

Abschließende Bemerkungen
Dieser Bitcoin Scalping Bot wurde für Händler entwickelt, die Effizienz, Präzision und Anpassungsfähigkeit in schnelllebigen Märkten schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Scalper oder ein Anfänger im Bitcoin-Handel sind, dieser Bot bietet alle notwendigen Werkzeuge, um erfolgreich zu handeln.

  • Ausgezeichnet im Scalping
    • Entwickelt für schnelle, kurzfristige Trades, um Gewinne aus kleinen Preisbewegungen zu maximieren.
  • Ein Jahrzehnt der Optimierung
    • Das Ergebnis jahrelanger Optimierungen und Leistungstests für reale Zuverlässigkeit.
  • Nahtloser Handel
    • Funktioniert sowohl in Demo- als auch in Live-Umgebungen effektiv, wobei die endgültige Leistung von den Brokerbedingungen abhängt.

Nutzen Sie Ihr Handels-Potenzial noch heute
Erleben Sie die Vorteile eines Jahrzehnts der Optimierung und eines Fokus auf konsistente Ergebnisse. Beginnen Sie noch heute mit dem Bitcoin Scalping Bot und bringen Sie Ihr Trading auf das nächste Level!

Bewertungen 3
Jose Emmanuel Jiménez
48
Jose Emmanuel Jiménez 2025.01.25 18:15 
 

El bot está muy bien pero creo que hace falta un trailing stop para el stop loss ya que y mejorar el trailing stop para take Profit, las pérdidas casi son las mismas que las ganancias, en general hace falta mejorar la rentabilidad del bot

FREE
FREE
Semiu Kilaso
1005
Semiu Kilaso 2025.06.02 12:34 
 

the expert is not profitable and the seller is not helpful either.. i have tested the EA for few days not consistently profitable as you would have expected.

Wilna Barnard
1809
Antwort vom Entwickler Wilna Barnard 2025.06.02 12:38
You asked for free applications as a bonus , I told you that I don't give a way my applications for free. so now I get this review.
Jose Emmanuel Jiménez
48
Jose Emmanuel Jiménez 2025.01.25 18:15 
 

El bot está muy bien pero creo que hace falta un trailing stop para el stop loss ya que y mejorar el trailing stop para take Profit, las pérdidas casi son las mismas que las ganancias, en general hace falta mejorar la rentabilidad del bot

GOEXPERT
1463
GOEXPERT 2024.12.11 20:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Wilna Barnard
1809
Antwort vom Entwickler Wilna Barnard 2024.12.11 20:45
Wow , Thank you so much for the review.
