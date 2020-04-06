Cryptex Scalper

Übersicht
Cryptex Scalper ist ein Breakout-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Kryptowährungen wie BTCUSD, ETHUSD und LTCUSD entwickelt wurde.
Er basiert auf einem bewährten Breakout-Framework, wurde jedoch an die besonderen Bedingungen der Kryptomärkte angepasst:

  • Größere Spreads

  • 24/7 Handel

  • Höhere Volatilität

  • Wochenend-Gaps

Cryptex Scalper integriert adaptive, selbstlernende Filter sowie strenge Risikokontrollen, um die Zuverlässigkeit in hochvolatilen Marktumgebungen zu erhöhen.

Hauptfunktionen und Verbesserungen

1. Dynamischer Spread-Filter (Selbstlernend)

  • Berechnet in Echtzeit den durchschnittlichen Broker-Spread und multipliziert diesen mit einem Sicherheitsfaktor.

  • Neue Trades werden nur eröffnet, wenn der aktuelle Spread innerhalb dieses dynamischen Limits liegt.

  • Ausstehende Orders werden sofort gelöscht, wenn der Spread das Limit überschreitet.

2. ATR-basierter Volatilitätsfilter

  • Nutzt den ATR-Indikator, um zu hohe Volatilität im Verhältnis zum Preis zu erkennen.

  • Verhindert Fehlausbrüche während plötzlicher Kursspitzen.

3. Handelsfrequenz-Kontrolle

  • Ein täglicher Handelszähler begrenzt die maximale Anzahl an Trades pro Tag.

  • Schützt vor Überhandel in seitwärts laufenden oder instabilen Märkten.

4. Wochenend- und Sitzungs-Schutz

  • Schließt automatisch ausstehende Orders vor dem Wochenend-Gap.

  • Überspringt die illiquide Handelssitzung am Sonntagabend, wenn die Spreads häufig stark ansteigen.

5. Positionsgrößen-Berechnung

  • Unterstützt dynamische Risikoprozent-Berechnung sowie feste Lotgrößen.

  • Die Positionsgröße wird über OrderCalcProfit berechnet, um ein konsistentes Risiko über verschiedene Kryptowährungen hinweg sicherzustellen.

  • Eingebaute Broker-Sicherheitsprüfungen für Mindest-/Maximallotgröße und Volumenschritte.

6. Schutz von Kontostand und Drawdown

  • Balance Guard stoppt den Handel, wenn der Kontostand unter einen definierten Wert fällt.

  • Daily Drawdown Guard schließt alle offenen Positionen und blockiert neue Trades, wenn der tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird.

7. Bedienfeld (Panel)

  • Zeigt den aktuellen Spread und das dynamische Limit, Kontostand, Eigenkapital, täglichen Drawdown sowie die zuletzt verwendete Lotgröße.

  • Enthält Kauf-/Verkauf-Buttons für manuelle Einstiege mit fixer Lotgröße.

  • Bietet Schnellbuttons zum Schließen von profitablen, verlustreichen oder ausstehenden Orders.

  • Kann für Backtests deaktiviert werden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Strategie-Logik

  • Platziert Buy-Stop-Orders über den letzten Hochs und Sell-Stop-Orders unter den letzten Tiefs.

  • Verwendet enge Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, ausgedrückt in Prozent des Einstiegspreises.

  • Aktiviert einen Trailing-Stop, sobald sich der Preis um einen definierten Prozentsatz in die gewünschte Richtung bewegt.

  • Trades werden durch SL, TP, Trailing-Stop oder manuell über das Panel geschlossen.

Nutzungsempfehlungen

  • Empfohlener Timeframe: M5

  • Instrumente: Haupt-Kryptopaaren (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)

  • Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung

  • VPS empfohlen für kontinuierlichen 24/7 Betrieb

  • Risiko-Prozentsatz, Spread-Multiplikator und ATR-Filter sollten an die Brokerbedingungen angepasst werden

Wichtige Hinweise

  • Cryptex Scalper ist ausschließlich für Kryptowährungen optimiert.

  • Backtests sollten mit zuverlässigen Tickdaten für Krypto-Symbole durchgeführt werden.

  • Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.


