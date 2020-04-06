Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January

Übersicht

Cryptex Scalper ist ein Breakout-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Kryptowährungen wie BTCUSD, ETHUSD und LTCUSD entwickelt wurde.

Er basiert auf einem bewährten Breakout-Framework, wurde jedoch an die besonderen Bedingungen der Kryptomärkte angepasst:

Größere Spreads

24/7 Handel

Höhere Volatilität

Wochenend-Gaps

Cryptex Scalper integriert adaptive, selbstlernende Filter sowie strenge Risikokontrollen, um die Zuverlässigkeit in hochvolatilen Marktumgebungen zu erhöhen.

Hauptfunktionen und Verbesserungen

1. Dynamischer Spread-Filter (Selbstlernend)

Berechnet in Echtzeit den durchschnittlichen Broker-Spread und multipliziert diesen mit einem Sicherheitsfaktor.

Neue Trades werden nur eröffnet, wenn der aktuelle Spread innerhalb dieses dynamischen Limits liegt.

Ausstehende Orders werden sofort gelöscht, wenn der Spread das Limit überschreitet.

2. ATR-basierter Volatilitätsfilter

Nutzt den ATR-Indikator, um zu hohe Volatilität im Verhältnis zum Preis zu erkennen.

Verhindert Fehlausbrüche während plötzlicher Kursspitzen.

3. Handelsfrequenz-Kontrolle

Ein täglicher Handelszähler begrenzt die maximale Anzahl an Trades pro Tag.

Schützt vor Überhandel in seitwärts laufenden oder instabilen Märkten.

4. Wochenend- und Sitzungs-Schutz

Schließt automatisch ausstehende Orders vor dem Wochenend-Gap.

Überspringt die illiquide Handelssitzung am Sonntagabend, wenn die Spreads häufig stark ansteigen.

5. Positionsgrößen-Berechnung

Unterstützt dynamische Risikoprozent-Berechnung sowie feste Lotgrößen.

Die Positionsgröße wird über OrderCalcProfit berechnet, um ein konsistentes Risiko über verschiedene Kryptowährungen hinweg sicherzustellen.

Eingebaute Broker-Sicherheitsprüfungen für Mindest-/Maximallotgröße und Volumenschritte.

6. Schutz von Kontostand und Drawdown

Balance Guard stoppt den Handel, wenn der Kontostand unter einen definierten Wert fällt.

Daily Drawdown Guard schließt alle offenen Positionen und blockiert neue Trades, wenn der tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird.

7. Bedienfeld (Panel)

Zeigt den aktuellen Spread und das dynamische Limit, Kontostand, Eigenkapital, täglichen Drawdown sowie die zuletzt verwendete Lotgröße.

Enthält Kauf-/Verkauf-Buttons für manuelle Einstiege mit fixer Lotgröße.

Bietet Schnellbuttons zum Schließen von profitablen, verlustreichen oder ausstehenden Orders.

Kann für Backtests deaktiviert werden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Strategie-Logik

Platziert Buy-Stop-Orders über den letzten Hochs und Sell-Stop-Orders unter den letzten Tiefs.

Verwendet enge Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, ausgedrückt in Prozent des Einstiegspreises.

Aktiviert einen Trailing-Stop, sobald sich der Preis um einen definierten Prozentsatz in die gewünschte Richtung bewegt.

Trades werden durch SL, TP, Trailing-Stop oder manuell über das Panel geschlossen.

Nutzungsempfehlungen

Empfohlener Timeframe: M5

Instrumente: Haupt-Kryptopaaren (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)

Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung

VPS empfohlen für kontinuierlichen 24/7 Betrieb

Risiko-Prozentsatz, Spread-Multiplikator und ATR-Filter sollten an die Brokerbedingungen angepasst werden

