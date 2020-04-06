Cryptex Scalper
Cryptex Scalper — Breakout-Expert Advisor für Kryptowährungen (M5)
Übersicht
Cryptex Scalper ist ein Breakout-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Kryptowährungen wie BTCUSD, ETHUSD und LTCUSD entwickelt wurde.
Er basiert auf einem bewährten Breakout-Framework, wurde jedoch an die besonderen Bedingungen der Kryptomärkte angepasst:
-
Größere Spreads
-
24/7 Handel
-
Höhere Volatilität
-
Wochenend-Gaps
Cryptex Scalper integriert adaptive, selbstlernende Filter sowie strenge Risikokontrollen, um die Zuverlässigkeit in hochvolatilen Marktumgebungen zu erhöhen.
Hauptfunktionen und Verbesserungen
1. Dynamischer Spread-Filter (Selbstlernend)
-
Berechnet in Echtzeit den durchschnittlichen Broker-Spread und multipliziert diesen mit einem Sicherheitsfaktor.
-
Neue Trades werden nur eröffnet, wenn der aktuelle Spread innerhalb dieses dynamischen Limits liegt.
-
Ausstehende Orders werden sofort gelöscht, wenn der Spread das Limit überschreitet.
2. ATR-basierter Volatilitätsfilter
-
Nutzt den ATR-Indikator, um zu hohe Volatilität im Verhältnis zum Preis zu erkennen.
-
Verhindert Fehlausbrüche während plötzlicher Kursspitzen.
3. Handelsfrequenz-Kontrolle
-
Ein täglicher Handelszähler begrenzt die maximale Anzahl an Trades pro Tag.
-
Schützt vor Überhandel in seitwärts laufenden oder instabilen Märkten.
4. Wochenend- und Sitzungs-Schutz
-
Schließt automatisch ausstehende Orders vor dem Wochenend-Gap.
-
Überspringt die illiquide Handelssitzung am Sonntagabend, wenn die Spreads häufig stark ansteigen.
5. Positionsgrößen-Berechnung
-
Unterstützt dynamische Risikoprozent-Berechnung sowie feste Lotgrößen.
-
Die Positionsgröße wird über OrderCalcProfit berechnet, um ein konsistentes Risiko über verschiedene Kryptowährungen hinweg sicherzustellen.
-
Eingebaute Broker-Sicherheitsprüfungen für Mindest-/Maximallotgröße und Volumenschritte.
6. Schutz von Kontostand und Drawdown
-
Balance Guard stoppt den Handel, wenn der Kontostand unter einen definierten Wert fällt.
-
Daily Drawdown Guard schließt alle offenen Positionen und blockiert neue Trades, wenn der tägliche Verlustprozentsatz erreicht wird.
7. Bedienfeld (Panel)
-
Zeigt den aktuellen Spread und das dynamische Limit, Kontostand, Eigenkapital, täglichen Drawdown sowie die zuletzt verwendete Lotgröße.
-
Enthält Kauf-/Verkauf-Buttons für manuelle Einstiege mit fixer Lotgröße.
-
Bietet Schnellbuttons zum Schließen von profitablen, verlustreichen oder ausstehenden Orders.
-
Kann für Backtests deaktiviert werden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Strategie-Logik
-
Platziert Buy-Stop-Orders über den letzten Hochs und Sell-Stop-Orders unter den letzten Tiefs.
-
Verwendet enge Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, ausgedrückt in Prozent des Einstiegspreises.
-
Aktiviert einen Trailing-Stop, sobald sich der Preis um einen definierten Prozentsatz in die gewünschte Richtung bewegt.
-
Trades werden durch SL, TP, Trailing-Stop oder manuell über das Panel geschlossen.
Nutzungsempfehlungen
-
Empfohlener Timeframe: M5
-
Instrumente: Haupt-Kryptopaaren (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)
-
Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigen Spreads und schneller Ausführung
-
VPS empfohlen für kontinuierlichen 24/7 Betrieb
-
Risiko-Prozentsatz, Spread-Multiplikator und ATR-Filter sollten an die Brokerbedingungen angepasst werden
Wichtige Hinweise
-
Cryptex Scalper ist ausschließlich für Kryptowährungen optimiert.
-
Backtests sollten mit zuverlässigen Tickdaten für Krypto-Symbole durchgeführt werden.
-
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.