Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimiert für Exness und kompatibel mit anderen Brokern, die wettbewerbsfähige Spreads und stabile Handelsbedingungen bieten.





Dieser Algorithmus arbeitet auf BTC/USD im M15-Zeitrahmen und konzentriert sich auf strukturierte und selektive Einträge statt auf Hochfrequenz oder aggressives Compounding. Er hält ein kontrolliertes Engagement aufrecht und strebt ein stetiges langfristiges Wachstum an. Die Aktienkurve zeigt einen stabilen Aufwärtstrend mit einer ungefähren Neigung zwischen 28° und 35°, was auf eine progressive und konsistente Performance ohne abrupte Ausschläge oder starke Floating Drawdowns hindeutet.





Statistische Zusammenfassung aus dem Backtesting:





Ersteinlage: 20 USD





Nettogewinn: ungefähr 311 USD





Gewinn-Faktor: 3.16





Erholungsfaktor: 15,79





Durchschnittliche Gewinnrate: ca. 90%





Maximaler Drawdown (je nach Broker): 6% bis 11%





Gesamte Handelsgeschäfte: 163





Equity-Kurve zeigt kontrollierte Fluktuation und nachhaltiges Wachstum im Laufe der Zeit





Interpretation der Kurvenneigung:

Eine Kurvenneigung von etwa 30° spiegelt einen beständigen und kontrollierten Kapitalzuwachs wider. Bei diesem Ansatz stehen Stabilität und Wiederholbarkeit im Vordergrund und nicht die Jagd nach schnellen, risikoreichen Gewinnen. Die Neigung bleibt unter normalen Marktbedingungen in der Regel konstant, so dass sich das System für eine Kapitalerhöhung unter Beibehaltung der Risikodisziplin eignet.





Empfohlene Kapital- und Losgrößenstruktur:

Die Basiskonfiguration verwendet 0,01 Lots für Konten zwischen 20 und 50 USD.





Allgemeine Regel:

Wenn das Kapital steigt, kann die Losgröße proportional skaliert werden.

Ist das Kapital niedriger, sollte die Losgröße proportional verringert werden.





Praktische Beispiele:





60 USD-Konto: empfohlene Losgröße 0,02





150-USD-Konto: empfohlene Losgröße 0,03 bis 0,05





300 bis 500 USD-Konto: empfohlene Losgröße 0,05 bis 0,10





1.000 USD oder mehr: Losgröße 0,10 und mehr, angepasst an die persönliche Risikotoleranz





Broker-Kompatibilität:

Der Algorithmus funktioniert am besten unter:





BTCUSD-Konten mit niedrigem Spread





ECN-, Raw Spread- oder Pro-Kontotypen





Angemessene Kommissionen





Stabile Ausführung (vorzugsweise mit VPS, um Verbindungsabbrüche und Latenz zu vermeiden)





Fazit:

Rambo Bitcoin Bot wurde für Trader entwickelt, die langfristiges Wachstum mit kontrolliertem Risiko anstreben. Das Ziel ist eine konsistente Leistung, keine aggressive Aufzinsung oder unrealistische Gewinne. Ein disziplinierter Ansatz mit regelmäßiger Entnahme von Gewinnen wird empfohlen. Die Stärke des Systems liegt in seiner glatten Aktienkurve, den überschaubaren Drawdowns und der stabilen Entscheidungslogik.