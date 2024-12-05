KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Die umfassende Lösung für Zeitbereich-Ausbruchstrategien

Koryu Bureiku EA ist ein leistungsstarkes Handelstool, das auf einer Zeitbereich-Ausbruchstrategie basiert. Es identifiziert Kursbereiche während der Tokioter Sitzung und handelt Ausbrüche in den Sitzungen von London und New York. Mit präzisem Handelsmanagement und fortschrittlicher Risikokontrolle eignet sich dieses EA für Trader aller Erfahrungsstufen. Es wurde entwickelt, um Effizienz und Rentabilität im Handel zu maximieren.

Hauptfunktionen

Dynamische Lotgröße : Passt die Handelsgröße automatisch an dein Risikoprofil an.

: Passt die Handelsgröße automatisch an dein Risikoprofil an. Drawdown-Schutz : Minimiert Risiken bei hoher Marktvolatilität.

: Minimiert Risiken bei hoher Marktvolatilität. Intelligentes Gewinnmanagement : Mit Trailing-Stop, Teilgewinnmitnahme und Breakeven-Funktion.

: Mit Trailing-Stop, Teilgewinnmitnahme und Breakeven-Funktion. Anpassbare Ausbruchsbereiche : Zeigt Ausbruchszonen direkt im Chart an.

: Zeigt Ausbruchszonen direkt im Chart an. Filter für Zeit und Bereich : Handelt nur unter optimalen Marktbedingungen.

: Handelt nur unter optimalen Marktbedingungen. Umfassende Backtests : Bewährte Leistung mit über 10 Jahren historischer Daten.

: Bewährte Leistung mit über 10 Jahren historischer Daten. News-Filter : Vermeidet Handel während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse durch Nachrichtenfilterung.

: Vermeidet Handel während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse durch Nachrichtenfilterung. Vielseitige Einstellungen: Einfach an andere Währungspaare und Strategien anpassbar.

Neue Funktion: News-Filter

Anpassbare Schlüsselwörter zur Filterung spezifischer Nachrichtenereignisse.

Fokus auf Währungen, die von bestimmten Nachrichten beeinflusst werden.

Nahtlose Nutzung in Echt- und Demokonten für Echtzeitzugriff auf Wirtschaftsdaten.

Tipp: Dieses EA ist für GMT+2 optimiert. Stelle sicher, dass die Zeiteinstellungen an den Server deines Brokers oder deine Handelszeitzone angepasst sind. Experimentiere mit verschiedenen Zeitbereichen im Backtesting, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Übernimm die Kontrolle über deine Trades und verbessere deine Ausbruchsstrategie mit dem Koryu Bureiku EA.