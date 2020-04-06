Gold Correlator
- Experten
- Wilna Barnard
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 10
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)
Übersicht
Der Gold Correlator EA ist ein automatisierter Breakout-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das Herzstück dieses Systems ist der EURUSD-Korrelationsfilter, der als zentrales Bestätigungselement dient. Neue Gold-Positionen werden nur dann eröffnet, wenn sich EURUSD in dieselbe Richtung bewegt. Dadurch werden Fehlausbrüche gefiltert und die Qualität der Einstiege deutlich verbessert, da die Stärke bzw. Schwäche des US-Dollars in beiden Märkten übereinstimmt.
Kernfunktionen
EURUSD-Korrelationsfilter (Hauptfunktion):
Long-Trades im Gold werden nur erlaubt, wenn EURUSD steigt.
Short-Trades im Gold werden nur erlaubt, wenn EURUSD fällt.
Dadurch erfolgt der Handel stets in Einklang mit den USD-Strömen beider Märkte.
Breakout-Logik: Platzierung von Buy Stop / Sell Stop Orders nahe letzter Hochs und Tiefs, um Momentum-Bewegungen einzufangen.
Volatilitätskontrolle: Ein Standardabweichungsfilter blockiert Trades während ruhiger Marktphasen.
Dynamischer Spread-Filter: Vergleicht aktuellen mit durchschnittlichem Spread und verhindert Einstiege bei zu hohen Kosten.
Begrenzer für Verlustserien: Stoppt neue Trades nach einer voreingestellten Anzahl aufeinanderfolgender Verluste.
Risikobasierte Positionsgröße: Wahl zwischen fixer Lotgröße und prozentualem Risiko pro Trade, mit Broker-kompatibler Volumenanpassung.
Kontoschutz: Optionaler Balance-Schutz und tägliche Drawdown-Begrenzung (prop-firm-freundlich).
Handelszeitplan: Begrenzung der Handelszeiten nach Stunden und Wochentagen.
Integriertes Panel: Zeigt in Echtzeit EURUSD-Richtung, Spread, Drawdown, Risikowerte und erlaubt manuelle Buy/Sell-Orders.
Technische Hinweise
Optimiert für XAUUSD, M5.
Für die Nutzung des Korrelationsfilters ist EURUSD-Historie erforderlich.
Backtests sollten mit Tickdaten durchgeführt werden.
Für schnellere Tests Panel deaktivieren ( InpUsePanel=false ).
Alle Parameter sind frei einstellbar, mit eingebauten Sicherheitsprüfungen.
Risikohinweis
Dieses Produkt ist ein technisches Trading-Werkzeug. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Testen Sie den EA immer zuerst auf einem Demokonto und passen Sie die Einstellungen an die Bedingungen Ihres Brokers an.