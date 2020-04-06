Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)

Übersicht

Der Gold Correlator EA ist ein automatisierter Breakout-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das Herzstück dieses Systems ist der EURUSD-Korrelationsfilter, der als zentrales Bestätigungselement dient. Neue Gold-Positionen werden nur dann eröffnet, wenn sich EURUSD in dieselbe Richtung bewegt. Dadurch werden Fehlausbrüche gefiltert und die Qualität der Einstiege deutlich verbessert, da die Stärke bzw. Schwäche des US-Dollars in beiden Märkten übereinstimmt.

Kernfunktionen

EURUSD-Korrelationsfilter (Hauptfunktion) : Long-Trades im Gold werden nur erlaubt, wenn EURUSD steigt. Short-Trades im Gold werden nur erlaubt, wenn EURUSD fällt.

Dadurch erfolgt der Handel stets in Einklang mit den USD-Strömen beider Märkte.

Breakout-Logik : Platzierung von Buy Stop / Sell Stop Orders nahe letzter Hochs und Tiefs, um Momentum-Bewegungen einzufangen.

Volatilitätskontrolle : Ein Standardabweichungsfilter blockiert Trades während ruhiger Marktphasen.

Dynamischer Spread-Filter : Vergleicht aktuellen mit durchschnittlichem Spread und verhindert Einstiege bei zu hohen Kosten.

Begrenzer für Verlustserien : Stoppt neue Trades nach einer voreingestellten Anzahl aufeinanderfolgender Verluste.

Risikobasierte Positionsgröße : Wahl zwischen fixer Lotgröße und prozentualem Risiko pro Trade, mit Broker-kompatibler Volumenanpassung.

Kontoschutz : Optionaler Balance-Schutz und tägliche Drawdown-Begrenzung (prop-firm-freundlich).

Handelszeitplan : Begrenzung der Handelszeiten nach Stunden und Wochentagen.

Integriertes Panel: Zeigt in Echtzeit EURUSD-Richtung, Spread, Drawdown, Risikowerte und erlaubt manuelle Buy/Sell-Orders.

Technische Hinweise

Optimiert für XAUUSD, M5 .

Für die Nutzung des Korrelationsfilters ist EURUSD-Historie erforderlich.

Backtests sollten mit Tickdaten durchgeführt werden.

Für schnellere Tests Panel deaktivieren ( InpUsePanel=false ).

Alle Parameter sind frei einstellbar, mit eingebauten Sicherheitsprüfungen.

Risikohinweis

Dieses Produkt ist ein technisches Trading-Werkzeug. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Testen Sie den EA immer zuerst auf einem Demokonto und passen Sie die Einstellungen an die Bedingungen Ihres Brokers an.