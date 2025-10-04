DoncianLongEdge
Überblick
Donchian Long Edge ist eine moderne Variante von Richard Donchians klassischer Channel-Breakout-Strategie, die speziell für Long-Only-Momentum- und Reversal-Einstiege angepasst wurde.
Er kombiniert die bewährte Logik der Donchian-Breakouts mit ATR-basierten Puffern, Rearm-Logik und sitzungsabhängigen Filtern. Der Indikator hebt nur Kaufsignale hervor und ist für Trendfolge- und Range-Reversal-Handelsansätze konzipiert.
Diese Version führt Sitzungsstart- und -endmarkierungen und zeitbasierte Signalfilter ein, was ihn besonders für Intraday- und Futures-Händler nützlich macht.
Handelslogik
1. Einstieg bei Ausbruch (Oberer Kanal - Kalkfarbene Pfeile)
-
Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs über dem oberen Donchian Band um mehr als schließt:ATR × InpATRBufferFactor
-
Die Kerze muss außerdem grün schließen (close > open).
-
Das Signal wird nur einmal nach einem bestätigten Ausbruch gezeichnet.
-
Das System "bewaffnet" sich erst dann wieder, wenn das obere Band für InpFlatBars aufeinanderfolgende Kerzen flach bleibt.
2. Reversal Entry (Unterer Kanal - Blaue Pfeile)
-
Ein Kaufsignal wird auch dann ausgelöst, wenn der Kurs um mehr als das untere Band schließt:ATR × InpATRBufferFactor
gefolgt von einer Aufwärtskerze (Schlusskurs > Eröffnungskurs) innerhalb der nächsten 2 Bars.
-
Dadurch werden potenzielle Umkehrungen von Unterstützungszonen erkannt.
3. ATR-Integration
-
ATR (Average True Range) wird auf drei Arten verwendet:
-
Als volatilitätsbasierter Ausbruchspuffer.
-
Zur Positionierung von Signalpfeilen in einem sicheren Abstand unter dem Preis ( InpArrowShiftATR × ATR ).
-
Für die ATR-Anzeige auf dem Chart (optional).
-
4. Zeit-Fenster-Steuerung
-
Sie können eine Start- und Endzeit für die Sitzung festlegen (z. B. 09:00-21:00 Uhr Brokerzeit).
-
Wenn aktiviert:
-
Signale werden außerhalb dieses Zeitfenstersignoriert.
-
Innerhalb der letzten Stunde der Sitzungwerden keine Signale generiert, um späte Einträge zu verhindern.
-
Vertikale Linien werden zwischen den Donchian-Bändern bei Sitzungsbeginn (grün) und Sitzungsende (rot) gezogen.
-
Erklärte Eingaben
|Parameter
|Beschreibung
|EingabeZeitraum
|Rückblickzeitraum des Donchian-Kanals (z.B. 20 Balken).
|InpLineFarbe / InpLineBreite
|Erscheinungsbild der oberen/unteren Donchian-Bänder.
|InpShowArrows
|Schaltet die Anzeige der Eingabepfeile ein und aus.
|InpArrowShiftATR
|Pfeilversatz unterhalb der Kerze (in ATR-Multiplikatoren).
|InpUseAlerts / InpUsePush / InpUseEmail
|Optionale Ton-, Push- oder E-Mail-Warnungen bei Signalen.
|InpShowATRLabel
|Zeigt die aktuelle ATR in der unteren linken Ecke an.
|InpATRPeriod
|ATR-Berechnungszeitraum (Standardwert 20).
|InpATRBufferFactor
|Puffermultiplikator für die Breakout-Schwelle (Standardwert 0,10).
|InpATRLabelColor / InpATRFontSize / InpATRX / InpATRY
|ATR-Label-Styling und Chartplatzierung.
|InpFlatBars
|Anzahl der Flat-Bands, bevor das System nach einem Ausbruch wieder aktiviert wird.
|InpUseTimeFilter
|Aktiviert den Handelszeitfilter (sitzungsbasiert).
|InpStartHour / InpStartMinute / InpEndHour / InpEndMinute
|Definiert die Handelssitzung (24-Stunden-Format).
|InpTimeLineColorStart / End
|Vertikale Linienfarben für Start- und Endzeit.
|InpTimeLineWidthStart / End
|Linienstärke für Sitzungsmarker.
Warnungen
Wenn aktiviert, können Sie wählen zwischen:
-
Pop-up-Warnungen innerhalb von MetaTrader.
-
Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile App.
-
E-Mail-Warnungen, die über die konfigurierten E-Mail-Einstellungen Ihres Terminals gesendet werden.
Jede Warnmeldung enthält klare Angaben:
Hinweise
-
Es werden nur Long-Bedingungen (Kauf) ausgewertet - es werden keine Verkaufssignale erzeugt.
-
Dieser Indikator funktioniert auf allen Timeframes und Symbolen.
-
ATR und Donchian Perioden können unabhängig voneinander eingestellt werden.
-
Ungültige Zeitkonfigurationen (z.B. Startstunde ≥ Endstunde) führen zu einer fehlgeschlagenen Initialisierung, so dass eine Fehlkonfiguration ausgeschlossen ist.
-
Verwendung in Kombination mit einem Expert Advisor über iCustom(), um Eingaben zu automatisieren.
Empfohlene Verwendung
-
Tages- / H1- / M30-Charts für Swing- oder Intraday-Trades.
-
Kombinieren Sie mit einem Trailing Stop oder einem volatilitätsbasierten Ausstieg für Trendfortsetzungs-Setups.
-
Zur Automatisierung integrieren Sie einen EA, der Puffer ausliest:
-
Oberes Ausbruchssignal: Pufferindex 3
-
Unteres Umkehrsignal: Pufferindex 5
