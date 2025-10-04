DoncianLongEdge

Überblick

Donchian Long Edge ist eine moderne Variante von Richard Donchians klassischer Channel-Breakout-Strategie, die speziell für Long-Only-Momentum- und Reversal-Einstiege angepasst wurde.

Er kombiniert die bewährte Logik der Donchian-Breakouts mit ATR-basierten Puffern, Rearm-Logik und sitzungsabhängigen Filtern. Der Indikator hebt nur Kaufsignale hervor und ist für Trendfolge- und Range-Reversal-Handelsansätze konzipiert.

Diese Version führt Sitzungsstart- und -endmarkierungen und zeitbasierte Signalfilter ein, was ihn besonders für Intraday- und Futures-Händler nützlich macht.

Handelslogik

1. Einstieg bei Ausbruch (Oberer Kanal - Kalkfarbene Pfeile)

  • Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs über dem oberen Donchian Band um mehr als schließt:

    ATR × InpATRBufferFactor

  • Die Kerze muss außerdem grün schließen (close > open).

  • Das Signal wird nur einmal nach einem bestätigten Ausbruch gezeichnet.

  • Das System "bewaffnet" sich erst dann wieder, wenn das obere Band für InpFlatBars aufeinanderfolgende Kerzen flach bleibt.

2. Reversal Entry (Unterer Kanal - Blaue Pfeile)

  • Ein Kaufsignal wird auch dann ausgelöst, wenn der Kurs um mehr als das untere Band schließt:

    
        
    
            
    
                
    
            
    
        
    


        
    
           ATR × InpATRBufferFactor

    gefolgt von einer Aufwärtskerze (Schlusskurs > Eröffnungskurs) innerhalb der nächsten 2 Bars.

  • Dadurch werden potenzielle Umkehrungen von Unterstützungszonen erkannt.

3. ATR-Integration

  • ATR (Average True Range) wird auf drei Arten verwendet:

    • Als volatilitätsbasierter Ausbruchspuffer.

    • Zur Positionierung von Signalpfeilen in einem sicheren Abstand unter dem Preis ( InpArrowShiftATR × ATR ).

    • Für die ATR-Anzeige auf dem Chart (optional).

4. Zeit-Fenster-Steuerung

  • Sie können eine Start- und Endzeit für die Sitzung festlegen (z. B. 09:00-21:00 Uhr Brokerzeit).

  • Wenn aktiviert:

    • Signale werden außerhalb dieses Zeitfenstersignoriert.

    • Innerhalb der letzten Stunde der Sitzungwerden keine Signale generiert, um späte Einträge zu verhindern.

    • Vertikale Linien werden zwischen den Donchian-Bändern bei Sitzungsbeginn (grün) und Sitzungsende (rot) gezogen.

Erklärte Eingaben

Parameter Beschreibung
EingabeZeitraum Rückblickzeitraum des Donchian-Kanals (z.B. 20 Balken).
InpLineFarbe / InpLineBreite Erscheinungsbild der oberen/unteren Donchian-Bänder.
InpShowArrows Schaltet die Anzeige der Eingabepfeile ein und aus.
InpArrowShiftATR Pfeilversatz unterhalb der Kerze (in ATR-Multiplikatoren).
InpUseAlerts / InpUsePush / InpUseEmail Optionale Ton-, Push- oder E-Mail-Warnungen bei Signalen.
InpShowATRLabel Zeigt die aktuelle ATR in der unteren linken Ecke an.
InpATRPeriod ATR-Berechnungszeitraum (Standardwert 20).
InpATRBufferFactor Puffermultiplikator für die Breakout-Schwelle (Standardwert 0,10).
InpATRLabelColor / InpATRFontSize / InpATRX / InpATRY ATR-Label-Styling und Chartplatzierung.
InpFlatBars Anzahl der Flat-Bands, bevor das System nach einem Ausbruch wieder aktiviert wird.
InpUseTimeFilter Aktiviert den Handelszeitfilter (sitzungsbasiert).
InpStartHour / InpStartMinute / InpEndHour / InpEndMinute Definiert die Handelssitzung (24-Stunden-Format).
InpTimeLineColorStart / End Vertikale Linienfarben für Start- und Endzeit.
InpTimeLineWidthStart / End Linienstärke für Sitzungsmarker.

Warnungen

Wenn aktiviert, können Sie wählen zwischen:

  • Pop-up-Warnungen innerhalb von MetaTrader.

  • Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile App.

  • E-Mail-Warnungen, die über die konfigurierten E-Mail-Einstellungen Ihres Terminals gesendet werden.

Jede Warnmeldung enthält klare Angaben:

Symbol: Oberer Ausbruch KAUFEN am <Uhrzeit> Symbol: Untere Umkehrung KAUFEN am <Uhrzeit>

Hinweise

  • Es werden nur Long-Bedingungen (Kauf) ausgewertet - es werden keine Verkaufssignale erzeugt.

  • Dieser Indikator funktioniert auf allen Timeframes und Symbolen.

  • ATR und Donchian Perioden können unabhängig voneinander eingestellt werden.

  • Ungültige Zeitkonfigurationen (z.B. Startstunde ≥ Endstunde) führen zu einer fehlgeschlagenen Initialisierung, so dass eine Fehlkonfiguration ausgeschlossen ist.

  • Verwendung in Kombination mit einem Expert Advisor über iCustom(), um Eingaben zu automatisieren.

Empfohlene Verwendung

  • Tages- / H1- / M30-Charts für Swing- oder Intraday-Trades.

  • Kombinieren Sie mit einem Trailing Stop oder einem volatilitätsbasierten Ausstieg für Trendfortsetzungs-Setups.

  • Zur Automatisierung integrieren Sie einen EA, der Puffer ausliest:

    • Oberes Ausbruchssignal: Pufferindex 3

    • Unteres Umkehrsignal: Pufferindex 5


