DoncianLongEdge

Überblick

Donchian Long Edge ist eine moderne Variante von Richard Donchians klassischer Channel-Breakout-Strategie, die speziell für Long-Only-Momentum- und Reversal-Einstiege angepasst wurde.

Er kombiniert die bewährte Logik der Donchian-Breakouts mit ATR-basierten Puffern, Rearm-Logik und sitzungsabhängigen Filtern. Der Indikator hebt nur Kaufsignale hervor und ist für Trendfolge- und Range-Reversal-Handelsansätze konzipiert.

Diese Version führt Sitzungsstart- und -endmarkierungen und zeitbasierte Signalfilter ein, was ihn besonders für Intraday- und Futures-Händler nützlich macht.

Handelslogik

1. Einstieg bei Ausbruch (Oberer Kanal - Kalkfarbene Pfeile)

Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der Kurs über dem oberen Donchian Band um mehr als schließt: ATR × InpATRBufferFactor

Die Kerze muss außerdem grün schließen (close > open).

Das Signal wird nur einmal nach einem bestätigten Ausbruch gezeichnet.

Das System "bewaffnet" sich erst dann wieder, wenn das obere Band für InpFlatBars aufeinanderfolgende Kerzen flach bleibt.

2. Reversal Entry (Unterer Kanal - Blaue Pfeile)

Ein Kaufsignal wird auch dann ausgelöst, wenn der Kurs um mehr als das untere Band schließt: ATR × InpATRBufferFactor gefolgt von einer Aufwärtskerze (Schlusskurs > Eröffnungskurs) innerhalb der nächsten 2 Bars.

Dadurch werden potenzielle Umkehrungen von Unterstützungszonen erkannt.

3. ATR-Integration

ATR (Average True Range) wird auf drei Arten verwendet: Als volatilitätsbasierter Ausbruchspuffer. Zur Positionierung von Signalpfeilen in einem sicheren Abstand unter dem Preis ( InpArrowShiftATR × ATR ). Für die ATR-Anzeige auf dem Chart (optional).



4. Zeit-Fenster-Steuerung

Sie können eine Start- und Endzeit für die Sitzung festlegen (z. B. 09:00-21:00 Uhr Brokerzeit).

Wenn aktiviert: Signale werden außerhalb dieses Zeitfensters ignoriert . Innerhalb der letzten Stunde der Sitzung werden keine Signale generiert , um späte Einträge zu verhindern. Vertikale Linien werden zwischen den Donchian-Bändern bei Sitzungsbeginn (grün) und Sitzungsende (rot) gezogen.



Erklärte Eingaben

Parameter Beschreibung EingabeZeitraum Rückblickzeitraum des Donchian-Kanals (z.B. 20 Balken). InpLineFarbe / InpLineBreite Erscheinungsbild der oberen/unteren Donchian-Bänder. InpShowArrows Schaltet die Anzeige der Eingabepfeile ein und aus. InpArrowShiftATR Pfeilversatz unterhalb der Kerze (in ATR-Multiplikatoren). InpUseAlerts / InpUsePush / InpUseEmail Optionale Ton-, Push- oder E-Mail-Warnungen bei Signalen. InpShowATRLabel Zeigt die aktuelle ATR in der unteren linken Ecke an. InpATRPeriod ATR-Berechnungszeitraum (Standardwert 20). InpATRBufferFactor Puffermultiplikator für die Breakout-Schwelle (Standardwert 0,10). InpATRLabelColor / InpATRFontSize / InpATRX / InpATRY ATR-Label-Styling und Chartplatzierung. InpFlatBars Anzahl der Flat-Bands, bevor das System nach einem Ausbruch wieder aktiviert wird. InpUseTimeFilter Aktiviert den Handelszeitfilter (sitzungsbasiert). InpStartHour / InpStartMinute / InpEndHour / InpEndMinute Definiert die Handelssitzung (24-Stunden-Format). InpTimeLineColorStart / End Vertikale Linienfarben für Start- und Endzeit. InpTimeLineWidthStart / End Linienstärke für Sitzungsmarker.

Warnungen

Wenn aktiviert, können Sie wählen zwischen:

Pop-up-Warnungen innerhalb von MetaTrader.

Push-Benachrichtigungen an Ihre mobile App.

E-Mail-Warnungen, die über die konfigurierten E-Mail-Einstellungen Ihres Terminals gesendet werden.

Jede Warnmeldung enthält klare Angaben:

Symbol: Oberer Ausbruch KAUFEN am <Uhrzeit> Symbol: Untere Umkehrung KAUFEN am <Uhrzeit>

Hinweise

Es werden nur Long-Bedingungen (Kauf) ausgewertet - es werden keine Verkaufssignale erzeugt.

Dieser Indikator funktioniert auf allen Timeframes und Symbolen.

ATR und Donchian Perioden können unabhängig voneinander eingestellt werden.

Ungültige Zeitkonfigurationen (z.B. Startstunde ≥ Endstunde) führen zu einer fehlgeschlagenen Initialisierung, so dass eine Fehlkonfiguration ausgeschlossen ist.

Verwendung in Kombination mit einem Expert Advisor über iCustom(), um Eingaben zu automatisieren.

Empfohlene Verwendung