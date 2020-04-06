Golden Mean MT4

Golden Mean MT4: Ihr persönlicher Forex Trading Coach

Golden Mean MT4 ist mehr als nur eine automatisierte Plattform; es ist Ihr persönlicher Transformator in der volatilen Welt des Devisenhandels. Sie wurde nicht für Vorhersagen entwickelt, sondern um die Unvorhersehbarkeit von Währungsbewegungen in profitable Geschäfte zu verwandeln. Basierend auf der Harmonie fortschrittlicher Algorithmen und einem tiefen Verständnis der Marktrealitäten wird dieses Tool zu Ihrem zuverlässigen Begleiter in den turbulenten Gewässern des Handels und eröffnet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Finanzmarktteilnehmern neue Horizonte.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.

Funktionen, die den Handel zur Kunst machen:

Automatisierter Handel: Golden Mean MT4 ist Ihr unentbehrlicher Assistent, der wertvolle Zeit in echten Gewinn umwandelt. Er kümmert sich um die Routineanalysen und die Entscheidungsfindung, so dass Sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren können, während der EA Ihr Kapital vermehrt. Unter seiner aufmerksamen Kontrolle werden Kurscharts wie Gemälde zum Leben erweckt, vielversprechende Trades werden hervorgehoben und die Transaktionen werden effizient und präzise im Einklang mit Ihren Zielen ausgeführt.

Fortschrittliche Algorithmus-Intelligenz: Golden Mean MT4 wird von einem hochentwickelten algorithmischen System angetrieben, das jede Nuance der Marktbedingungen erfasst. Es ist wie ein erfahrener Analyst, der die Richtung eines Trends voraussieht und sich an alle Veränderungen anpasst.

Personalisierung für maximalen Profit: Golden Mean MT4 ermöglicht es Ihnen, eine individuelle Handelsstrategie zu erstellen. Bestimmen Sie Ihre gewünschte Handelsgröße, legen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels fest und erstellen Sie Ihr eigenes, einzigartiges Risikoprofil, so dass der Berater zu einer Erweiterung Ihrer Vision wird.

Zugänglichkeit und Effizienz: Trotz seiner scheinbaren Komplexität ist Golden Mean MT4 so einfach zu bedienen wie jedes andere Tool. Er lässt sich nahtlos in den MetaTrader 4 integrieren und wird so zu einem wertvollen Bestandteil Ihres Handelsportfolios.

Risikomanagement: Ihr garantierter Schutz

Golden Mean MT4 ist Ihr virtueller Schutzschild, der Ihr Vermögen vor Marktschwankungen bewahrt. Integrierte Risikomanagement-Mechanismen setzen kontinuierlich Stop-Losses und begrenzen übermäßiges Risiko und helfen Ihnen, emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Golden Mean MT4 Hauptmerkmale: Handelsautomatisierung:

Das System ermöglicht es Ihnen, Handelsentscheidungen an fortschrittliche Algorithmen zur umfassenden Marktanalyse zu delegieren. Das bedeutet, dass selbst unerfahrene Händler professionelle Tools nutzen können, ohne Zeit mit dem Studium von Charts und der Durchführung unabhängiger Analysen zu verschwenden. Benutzerdefinierte Einstellungen:

Die Benutzer können das System an ihre Präferenzen anpassen, von der Positionsgröße über Stop-Loss- und Take-Profit-Levels bis hin zum Gesamtrisiko. Dadurch wird die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Strategie gewährleistet, die den persönlichen Zielen und der Risikotoleranz jedes Händlers entspricht. Risikomanagement:

Der integrierte Risikomanagement-Mechanismus ermöglicht es Ihnen, potenzielle Verluste zu kontrollieren, indem Sie automatisch Stop-Loss-Werte setzen und Ihr tägliches Risiko begrenzen. Dies hilft, impulsive Entscheidungen zu vermeiden und Ihr Handelskapital vor erheblichen Verlusten zu schützen. Wichtige zu berücksichtigende Aspekte:

Obwohl Golden Mean MT4 einen automatisierten und optimierten Handel bietet, ist es wichtig, die wichtigsten Regeln zu beachten:

Marktvolatilität: Der Devisenmarkt ist ein dynamisches Umfeld, in dem sich die Preise aufgrund wirtschaftlicher Faktoren, politischer Ereignisse und der allgemeinen Marktsituation schnell ändern. Selbst die ausgefeiltesten Algorithmen können nicht bei jedem Handel Erfolg garantieren. Handelspsychologie: Auch wenn das System den Einfluss von Emotionen auf den Handel verringert, ist das Verständnis der Marktpsychologie weiterhin wichtig. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben und die Arbeit des Beraters nicht unnötig zu stören. Regelmäßige Updates und Überwachung: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, die Systemeinstellungen regelmäßig zu aktualisieren und anzupassen. Volatile Marktbedingungen erfordern eine anpassungsfähige und flexible Strategie. Steuerliche Auswirkungen: Beim Handel an den internationalen Märkten ist es wichtig, die mit den Erträgen aus den Finanzmärkten verbundenen Steuerpflichten zu kennen.

Schlussfolgerung:

Golden Mean MT4 ist ein modernes Tool für alle, die den Devisenhandel durch Automatisierung und Personalisierung vereinfachen wollen. Der Erfolg hängt jedoch nicht nur von der Software ab, sondern auch vom Risikomanagement, der Marktanalyse und der kontinuierlichen Verfeinerung der Strategie. Denken Sie daran, dass jede Handelsstrategie eine sorgfältige Analyse und kontinuierliche Weiterentwicklung erfordert.


Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
PointerX
Vasja Vrunc
Experten
PointerX basiert auf einem eigenen Oszillator und integrierten Indikatoren (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) und arbeitet unabhängig. Mit PointerX können Sie Ihre eigenen Strategien erstellen. Theoretisch sind alle indikatorbasierten Strategien möglich, nicht aber Martingale, Arbitrage, Grid, Neuronale Netze oder News. PointerX umfasst 2 Indikator-Sets Alle Indikator-Kontrollen Einstellbarer Oszillator Take Profit-Steuerung Stop-Loss-Steuerung Kontrollen für Trades Margin-Steuerungen Timer-Steue
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW HEDGE V1.12 EA ist in erster Linie eine Hedging-Strategie. Expert Unterstützung ist es, jede Gelegenheit in jede Richtung zu ergreifen. Er eröffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Experten mit einem Paar von hoher Volatilität für die Währung, wie z. B. GBPAUD, AUDCAD Beim Testen des Experten im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.12.2016 verdoppelte si
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
