Insight AInvestor 4

Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot

Einführung

In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente Ergebnisse bei kontrolliertem Risikoniveau zu erzielen.

Hauptmerkmale von Insight Investor

Flexible Einstellungen

Eines der herausragenden Merkmale von Insight Investor sind seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser Bot ermöglicht es Ihnen, seine Funktionalität an Ihre individuellen Handelsstrategien anzupassen. Sie können Strategieparameter, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, Losgrößen und vieles mehr ganz einfach anpassen. Diese Flexibilität macht Insight Investor zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Optimierung Ihres Handelsansatzes.

Vollständig automatisierter Handel

Mit Insight Investor müssen Sie den Markt nicht mehr ständig überwachen. Der Bot arbeitet 24/7, reagiert in Echtzeit auf Marktveränderungen und passt seine Strategien entsprechend an. Der automatisierte Handel spart Ihnen wertvolle Zeit und stellt sicher, dass Sie keine Handelsmöglichkeit verpassen.

Unterstützung für mehrere Währungspaare

Insight Investor arbeitet mit mehreren Währungspaaren, so dass Sie Ihr Handelsportfolio effektiv diversifizieren können. Diese Funktion ist für die Risikostreuung und die Maximierung potenzieller Erträge über verschiedene Marktsegmente hinweg unerlässlich.

Regelmäßige Updates und Support

Das Entwicklungsteam von Insight Investor setzt sich für eine kontinuierliche Verbesserung ein. Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass die Effizienz und Relevanz des Bots erhalten bleibt, während der fortlaufende Benutzersupport sicherstellt, dass alle Probleme umgehend behoben werden.

Vorteile der Nutzung von Insight Investor

Maximale Effizienz

Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeitanalysen liefert Insight Investor durchgängig zuverlässige und stabile Handelsergebnisse und passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an.

Risikomanagement-Fähigkeiten

Mit dem Bot können Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sowie Losgrößen entsprechend Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Handelsstil konfigurieren. Diese Funktionen sind für den Kapitalschutz und disziplinierten Handel von entscheidender Bedeutung.

Benutzerfreundliches Interface

Der Einstieg in Insight Investor ist einfach. Installieren Sie den Bot auf Ihrem MetaTrader-Terminal, konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihrer Strategie, und beginnen Sie mit dem Handel. Die intuitive Benutzeroberfläche macht die Einrichtung und Bedienung einfach.

Kontinuierliche Verbesserung

Durch das Engagement des Entwicklerteams für eine kontinuierliche Verbesserung wird sichergestellt, dass Sie immer Zugang zu den neuesten Funktionen und optimierter Leistung durch regelmäßige Updates und engagierten Support haben.

Wie man mit Insight Investor anfängt

  1. Kaufen Sie den Bot
    Erwerben Sie eine Lizenz für Insight Investor, um eine breite Palette von Handelsmöglichkeiten zu erschließen.

  2. Konfigurieren Sie Ihre Parameter
    Passen Sie das Risikomanagement und die Handelseinstellungen entsprechend Ihrer Strategie an. Die richtige Konfiguration ist der Schlüssel zum Handelserfolg.

  3. Starten Sie den Bot
    Verbinden Sie Insight Investor mit Ihrem MetaTrader-Terminal. Sobald der Bot eingerichtet ist, beginnt er mit der Marktanalyse und der Ausführung von Trades auf der Grundlage Ihrer vordefinierten Parameter.

  4. Überwachen und Optimieren
    Verfolgen Sie die Leistung des Bots und überprüfen Sie regelmäßig die Handelsergebnisse. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an, um die Effizienz und Rentabilität zu maximieren.

Hauptparameter von Insight Investor

Risiko-Management

  • Lot: Legt die Größe des Handelsloses fest.

  • RisikoEin: Aktiviert oder deaktiviert das automatische Risikomanagement.

  • Risiko: Legt den Prozentsatz des Risikos fest, der zur Berechnung des Handelsvolumens verwendet wird.

Auftragsreihe

  • LimitSerie: Legt die maximale Anzahl von Aufträgen in einer Serie fest.

  • Absicherungen: Konfiguriert Schutzstufen für Trades.

Signal-Einstellungen

  • SignalBarsA/B: Legt die Signalperioden für verschiedene Strategien fest.

  • SignalDegreeA/B: Legt die Signalstärke für verschiedene Strategien fest.

  • SignalKstdA/B: Legt den Signalkoeffizienten für Strategien fest.

  • SignalCoridorA/B: Legt den Signalkorridor für Strategien fest.

  • SignalStepCorrect: Stellt den Signalschritt ein.

Positionsschutz

  • Gewinnmitnahme: Legt das Take-Profit-Niveau fest.

  • StopLoss: Legt das Stop-Loss-Niveau fest.

  • TrailingPendingStart: Startet das Trailing für schwebende Aufträge.

  • TrailingUnitaryStart: Startet das Trailing für einzelne Aufträge.

  • TrailingUnitaryStop: Setzt den Trailing-Stopp für einzelne Aufträge um.

Auftragsverwaltung

  • MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner für Aufträge.

  • KommentarBestellungen: Fügt Kommentare zu Bestellungen hinzu.

  • TypFüllung: Gibt die Art der Auftragserfüllung an.

Schlussfolgerung

Insight Investor ist ein zuverlässiges Tool für den Forex-Handel, das eine umfassende Reihe von Funktionen für das Risikomanagement, den Positionsschutz und präzise Einstiegssignale bietet. Durch seine Anpassungsfähigkeit ist es für Händler aller Erfahrungsstufen geeignet und bietet flexible Einstellungen, um Ihre Handelsziele zu erreichen. Entdecken Sie die fortschrittlichen Funktionen von Insight Investor noch heute und erleben Sie sein Potenzial in Aktion!


Empfohlene Produkte
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
KingMaker Ultimate Scalper
Pappathi Murugesan
Experten
KingMaker Ultimate Scalper Expert Advisor ZeitFrame - 5 Minuten Mindestguthaben - 200$ Paare - Wichtige Währungspaare, wie - EURUSD, GBPUSD, USDJPY .... etc Run Low Spread Forex Broker oder ECN Broker Geld-Management Risikomanagement anpassen SafeMode - Wahr/Falsch Einstellung: Sie haben 200$ eingezahlt, lassen Sie EA nur auf 2 oder 3 Währungspaaren laufen Automatische Erhöhung und Verringerung der Losgröße
Moving Autumn MT4
Mr Fares Mohammad Alabdali
Experten
Leicht und einfach, Moving Autumn MT4 . Du bist der Boss, schau zu, lächle. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD ,EURUSD ,XAUUSD. Währung verwenden: One . Zeitrahmen: H4 Minimum Lots: 0.15 Plattform: MetaTrader 4 Gewinn: 250 -200 Mindesteinlage : $1000 WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! VPS empfohlen Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung: Wir sind bestrebt, unser Produkt ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen die bestmö
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
Experten
Dieser EA arbeitet auf der Grundlage des HFT-Algorithmus (Hochfrequenzhandel) und der Mini-Bar-Höhe. Er eröffnet Trades, wenn die Bar-Höhe einige Indikatoren erfüllt, die mathematisch bestätigt werden, und nutzt eine Strategie, die auf präzisen mathematischen Berechnungen beruht. Es ist ein vollautomatisches Pullback-Handelssystem, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten Pullback-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die wichtigsten Muster des Forex-Marktes im Han
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Sehr geehrte Trader, ich freue mich, Ihnen mein Tool namens "Forex Sniper Indicator" vorstellen zu dürfen. Das Hauptziel dieses Tools ist es, seriösen Händlern und Investoren in allen Arten von Finanzmärkten zu helfen, die nächste Kursbewegung genau in dem Moment zu erkennen, in dem sich die Kursrichtung ändern wird. Dieses Tool kann verwendet werden, um die Preisrichtung sowohl in Abwärts- und Aufwärtstrends als auch in schwankenden Märkten zu erkennen. Dieses Tool kann als eigenständiges Tool
Continuous Trading RJS
Robert Jasinski-sherer
Experten
Diese Ea ist nur für MT4, wenn Sie die Mt5 Version wollen, folgen Sie diesem Link: Demnächst verfügbar. BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG VOR DEM GEBRAUCH! Diese Ea wird auf jedem Symbol arbeiten, und jeder Zeitrahmen. Das Programm ist nach meinen Vorlieben für den Handel mit Spot-Rohöl (WTI, Öl) auf einem 1-Minuten-Zeitrahmen eingestellt. Um meine empfohlene Einstellung zu verwenden, stellen Sie einfach das Risikomanagement auf true sowie breakeven auf true. Wenn Sie mit diesem EA begin
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Grid Coverage und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Harmonic EA "Tool für den Handel mit 28 Währungspaaren nach 88 harmonischen Mustern plus einem nach Ihren Parametern angepassten Muster Die Expertengrafik-Schnittstelle führt Sie zu den Musternamen, wenn Sie über den Musterkreis fahren Sie können eine beliebige Anzahl von Währungspaaren und Mustern für Ihren Handel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Kreis des Währungspaares oder das harmonische Muster klicken (grün = aktivieren, rot = deaktivieren) Sie können mehr als eine
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
Indikatoren
Dieser Berater betritt den Markt bei der Eröffnung des Londoner Marktes . Er hat eine automatische Funktion, die Kauf- (Pfeil nach oben grün) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten rot) gibt, wenn der Indikator hohe Wahrscheinlichkeitsanforderungen erfüllt. Der Stop Loss basiert auf der ATR. Empfohlener Take Profit ist 20pips. Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Der Zeitrahmen ist M5 . Mindestkontostand: $100 mit .01 Losgröße. Die Standardparameter
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experten
Stufic ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsweges. Es wurde für den Einsatz in der Kapitalverwaltung von Handelsgruppen geschaffen. Die Hauptidee ist, das Kapital durch unerwartete Schwankungen der Märkte zu erhalten. Es ist eines der Systeme, das auf 90% der Währungspaare funktionieren kann. Es ist ein Teilnehmer an der World Cup Trading Championship 2016 mit echten 10K USD. Stufic war auch unter den fünf besten Tradern im Echtgeld-Wettbewerb, der von Fidelis Capital organisiert wurde (Nov
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Experten
Barclays Trend Scalper EA mit Trend nach Technik auf der Grundlage der Kerze Stick Farbe und Muster, um den Handel zu betreten, es folgen dem Trend mit vordefinierten Filterwert für die beste Leistung Handelserfahrung. Mit fixen und dinamischen SL auf die letzte Kerze und dinamischen TP mit 2x Belohnung Verhältnis, können Sie diese Einstellung (fix oder dinamisch) auf Ihre Präferenzen abhängen. Dieser Roboter verfügt über folgende Funktionen: 1. Zeitfilter (Server-Zeit). 2. Martingale-Funktion,
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
TraderAiz Btp Pro
Zhen Wei Huang
Experten
! registrieren Interactive Broker https://ibkr.com/referral/zhenwei375 Hallo！ Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen youtube-Kanal abonnieren würden. # youtube https://www.youtube.com/channel/UC4fZRTNdAcHJMDm71MyMkew?sub_confirmation=1 ! Aktuelle EA Arbeiten bis 2022.03.10 ! Erster Backtest durch Sie selbst https://github.com/aizwellenstan/MQL4_Backtest_Results/blob/main/TraderAiz_btp_Pro_Backtest.ex4 Broker: ICMarkets Raw Spread Konto Funktioniert auf D1 H4 TimeFrame # Paare -----------
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Quantum Gold Bot MT4 ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter (Advisor) für den Goldmarkt (XAUUSD), der nach dem Scalping-Prinzip arbeitet. Er wurde entwickelt, um Preisimpulse - starke Preisbewegungen in kurzen Zeiträumen - sofort zu erfassen und zu nutzen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Wir stellen Ihnen den Quantum Gold Bot vor, Ihren unentbehrlichen Assistenten in der komplexen Welt des XAUUSD-Handels. Quantum Gold Bot ist ein Forex-Robote
NeuralProfit
Vladislav Filippov
Experten
NeuralProfit ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Die Methodik des Beraters basiert auf der Initiierung einer Reihe von aufeinanderfolgenden Prozessen: Aggregation einer diversifizierten Anzahl von potenziellen Geschäften in einem speziellen Kanal mit anschließender Umwandlung in einen speziellen Informationsfluss, interne Kalibrierung der Geschäfte durch den Eventualitätsindikator. NeuralProfit- - verwendet keine Martingale-Strategie und andere Strategien, die auf der Multiplikation vo
Trillion Pips X EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips X EA - Multi Symbol Scalping Expert Advisor Überblick Trillion Pips X EA ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor für MetaTrader 4, der Preisaktionsanalyse in Kombination mit dynamischer Volatilitätsfilterung nutzt, um kurzfristige Trades auszuführen. Der EA identifiziert kurzfristige Preisungleichgewichte während Retracements oder Konsolidierungsphasen und führt schnelle Trades aus, die auf kleine Preisbewegungen abzielen. Er unterstützt mehrere Instrumente, darunter Roh
DracoAI
Hua Manh Hung
Experten
DracoAI ist ein revolutionärer automatischer Devisenhandelsroboter, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Verlustabdeckung ist unser exklusives Premiummerkmal. DracoAI IST: DER BESTE SERVICE ZUM GELDVERDIENEN & STABILES PASSIVES EINKOMMEN GEWINN, AUCH WENN SIE NICHT AN DEN AUSSCHREIBUNGEN TEILNEHMEN FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT UND STABILITÄT DracoAI IST SICHER, WEIL: WIR GARANTIEREN DIE SICHERHEIT IHRER GELDER NEGATIVE HANDELSERGEBNISSE WERDEN DURCH UNSEREN RESERVEFONDS GEDECKT 100%IGE VERT
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experten
Der einzigartige Algorithmus des EA berechnet den Durchschnittspreis (der sich in Form einer Trendlinie auf dem Chart widerspiegelt), der das Zentrum der Preisattraktion im Rahmen des gehandelten Zeitrahmens darstellt. In Zeiten zunehmender Volatilität beginnt der Berater seine Arbeit mit dem Ziel, den Gewinn in der Region des Anziehungspunktes des Preises zu fixieren. Der Berater verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden. Es wird empfohlen, einen Handelsexperten auf einem Remote-Server (
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indikatoren
BINARYEXPERT ist ein leistungsstarker technischer Indikator, der speziell für Trader im Bereich binäre Optionen entwickelt wurde, die nach präzisen Einstiegssignalen suchen. Entwickelt für MetaTrader 4, kombiniert er mehrere technische Indikatoren wie EMA, RSI, MACD, Stochastic und ATR, um zuverlässige CALL- und PUT-Signale zu generieren. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem Echtzeit-Statistikpanel unterstützt BINARYEXPERT den Trader bei fundierten Handelsentscheidungen. Hauptfunkt
Neuralwork
Vladislav Filippov
Experten
Neuralwork ist ein vollautomatischer Trading Advisor. Die Methodik des Advisors basiert auf der Einleitung einer Reihe von aufeinanderfolgenden Prozessen: Aggregation einer diversifizierten Anzahl von potenziellen Geschäften in einen speziellen Kanal mit anschließender Umwandlung in einen speziellen Informationsfluss, interne Kalibrierung der Geschäfte durch den Indikator der Eventualität und Gültigkeit unter Verwendung eines Trendverifizierers und Filterung der Ein- und Ausstiegspunkte dank ei
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experten
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money ist ein Experte, der hilft, leicht und mit sehr geringem Risiko Geld zu verdienen, da es einen maximalen Gewinn bei einem geringen Risiko von nur 2 % des Geldes bietet. Die Einstellungen
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor wird mit einer Super Scalping Technique Strategie verwendet. Kann mit begrenztem Kapital und Mindestkapital von 100 USD mit 1:500 Leverage verwendet werden, es wird empfohlen , mit 200 USD Kapital Leverage 1:500 , oder mehr. Verwendung bei Brokern mit Tickcharts und Daten auf einem M1 Time Frame auf dem Chart, es wird empfohlen , indem Sie das Paar GBPUSD/EURUSD auf M1/M5 Time Frame . Benutzen Sie Broker mit Spreads von weniger als 30 Punkten, am besten mit
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Experten
TradeLogic Pro - Der fortschrittliche MT4 EA für langfristiges Investieren TradeLogic Pro ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4 Expert Advisor (EA) , der entwickelt wurde , um die Macht der Preisungleichgewichte auf den Devisenmärkten zu nutzen. Egal, ob Sie Anfänger oder professioneller Händler sind, TradeLogic Pro nutzt eine ausgefeilte Marktanalyse, um Einstiegspunkte mit hohem Potenzial zu identifizieren, so dass Sie intelligenter und effizienter handeln können. Wie funktioniert TradeLogic
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experten
Der Meat EA ist ein vollautomatisches, 24-Stunden-Handelssystem. Es handelt auf der Grundlage der Analyse der Marktbewegung auf der Basis eines eingebauten Indikators und des Trendindikators Gleitender Durchschnitt. Das System ist für die Arbeit mit dem Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M30 optimiert. Es wird empfohlen, einen ECN/STP-Broker mit niedrigem Spread, niedriger Kommission und schneller Ausführung zu verwenden. Signal-Überwachung Arbeitendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD M30. V
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
PointerX
Vasja Vrunc
Experten
PointerX basiert auf einem eigenen Oszillator und integrierten Indikatoren (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) und arbeitet unabhängig. Mit PointerX können Sie Ihre eigenen Strategien erstellen. Theoretisch sind alle indikatorbasierten Strategien möglich, nicht aber Martingale, Arbitrage, Grid, Neuronale Netze oder News. PointerX umfasst 2 Indikator-Sets Alle Indikator-Kontrollen Einstellbarer Oszillator Take Profit-Steuerung Stop-Loss-Steuerung Kontrollen für Trades Margin-Steuerungen Timer-Steue
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW HEDGE V1.12 EA ist in erster Linie eine Hedging-Strategie. Expert Unterstützung ist es, jede Gelegenheit in jede Richtung zu ergreifen. Er eröffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Experten mit einem Paar von hoher Volatilität für die Währung, wie z. B. GBPAUD, AUDCAD Beim Testen des Experten im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.12.2016 verdoppelte si
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Weitere Produkte dieses Autors
ZenTrend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
ZenTrend - Adaptiver Trendindikator für MetaTrader 5 ZenTrend ist ein innovativer Trendindikator für MetaTrader 5, der eine flexible und informative Trendlinie auf dem Chart anzeigt, die auf adaptiven Berechnungen des gleitenden Durchschnitts basiert. Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine präzise und rechtzeitige Identifizierung der Trendrichtung auf jedem Finanzmarkt suchen: Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und Rohstoffe. Hauptmerkmale von ZenTrend 1. Vier Arten von gleitenden Durc
Trend Detects
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der intelligente Algorithmus des Trend Detects Indikators zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Strategie für den Trendhandel, Filterung des Marktrauschens und alle notwendigen Funktionen in einem Tool vereint! Das System selbst zeigt in Form von Pfeilen an, wann man kaufen und wann man verkaufen sollte. Verwendet nur einen Parameter für die Einstellungen. Einfache, visuelle und effektive Trenderkennung. Meistens ist ein guter Trend auf dem Preisdiagramm visuell sichtbar. Aber ein e
Trend Ex
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Trend Ex ist ein Indikator des Autors, den Sie nirgendwo anders finden werden. Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, die wahrscheinlichsten Punkte einer Trendumkehr zu finden, ein Trendindikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Ein einfaches, aber effektives System zur Bestimmung des Forex-Trends. Anhand der Screenshots können Sie sich selbst von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen. Es funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen. Ein Warnsystem (Alar
Determined Trend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Determined Trend ist ein Richtungsanzeiger zur Bestimmung eines Trends. Sie müssen verstehen, dass jeder Indikator nur eine visuelle Wellenform ist. In der Regel enthalten solche Forex-Indikatoren ein ganzes Handelssystem, verarbeiten Informationen aus mehreren technischen Instrumenten und das Aussehen ihres "Pfeils"? endgültige Berechnungsergebnis. Der Indikator selbst bewertet, wie stark ein Signal auf dem Markt erscheint, signalisiert es, und der Händler kann nur eine Handelsentscheidung tr
Reflector
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Reflektor ist ein Hilfsmittel für die technische Analyse, mit dessen Hilfe die Trendrichtung bestimmt werden kann: entweder eine Aufwärts- oder eine Abwärtsbewegung der Kurse des ausgewählten Handelsinstruments. Der Indikator ist ein Trendindikator; er glättet die Kursschwankungen während der Signalbildung durch Mittelwertbildung der Daten. Der Indikator verwendet Berechnungen, die dazu dienen, starke Schwankungen zu glätten, die das Gesamtbild der Kursbewegung nicht beeinträchtigen. Ein T
Icebreaker
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Icebreaker-Trendindikator bietet die Möglichkeit, die Richtung der Preisbewegung zu klassifizieren und ihre Stärke zu bestimmen. Die Lösung dieses Problems hilft dabei, rechtzeitig in den Markt einzusteigen. Sie können nicht nur die Richtung des Trends erkennen, sondern auch die Niveaus, nach denen Sie arbeiten können. Der Indikator bestimmt den vorherrschenden Trend im Preisdiagramm. Aber nicht nur, sondern er analysiert auch die Kursbewegung und zeigt die Punkte möglicher Umkehrungen an.
Unexpected
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Unexpected-Indikator ist erstaunlich einfach zu bedienen. Sie werden die Einfachheit des Indikators schon in den ersten Handelstagen zu schätzen wissen. Wenn Sie den Beginn des Trends richtig bestimmen, wird das Ergebnis der Transaktion angemessen sein. Der Handel auf der Grundlage von Trendindikatoren ist am einfachsten und oft auch am effektivsten. Wenn Sie einen Live-Chart für binäre Optionen als Grundlage verwenden, sind die Erfolgschancen noch höher. Dieser Indikator kann die stetige
Fact
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Fact zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt an. Der Indikator kann sowohl für Einstiegspunkte, als auch als Filter arbeiten. Verwendet zwei Einstellungen. Dies ist ein hybrider Trendindikator, da er auf den Signalen elementarer Indikatoren und einem speziellen Algorithmus für die Analyse basiert. Der intelligente Algorithmus des Indikators erkennt den Trend genau, filtert das Marktrauschen und erzeugt Eingangssignale. Der Indikator verwendet einen Farbalarm: blau - beim Wechsel
Troopers
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Alle Kreuzungspunkte des Troopers-Indikators sind Punkte, an denen sich die Trendrichtung ändert. Starke Kursschwankungen werden ebenso ignoriert wie das Rauschen um die Durchschnittskurse. Signalpunkte, an denen sich die Farbe ändert, können als potenzielle Marktumkehrpunkte verwendet werden. Der Indikator verfolgt den Markttrend mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Diese Entwicklung kann sowohl für den langfristigen Handel als auch für Pipsing in kleinen Zeiträumen genutzt werden. Der Algorithmus d
Primary Trend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Primary Trend ist ein praktisches Instrument, wenn Sie es gewohnt sind, auf einem sauberen Chart zu handeln, aber manchmal müssen Sie einen Blick auf Primary Trend werfen. Der Primärtrend-Indikator untersucht das Kursgeschehen als eine Sammlung von Preis- und Zeitvektoren und verwendet den Durchschnittsvektor, um die Richtung und Stärke des Marktes zu bestimmen. Dieser Indikator hebt die kurzfristige Richtung und Stärke des Marktes hervor. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Der Indikator s
Your Chance
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Your Chance-Indikator untersucht das Preisgeschehen als eine Sammlung von Preis- und Zeitvektoren und verwendet den Durchschnittsvektor, um die Richtung und Stärke des Marktes zu bestimmen. Außerdem schätzt er den Markttrend auf der Grundlage grober Messungen der Preisbewegung. Dieser Indikator ist bestätigend und kann besonders für Händler nützlich sein, die nach Preisbewegungen suchen. Dieser Indikator hebt die Richtung und Stärke des Marktes hervor und kann für den Handel mit Kursschwanku
Unexpected Decision
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Unexpected Decision ist ein Trendindikator, der einen originellen Berechnungsalgorithmus verwendet. Es handelt sich um ein neues Produkt, mit dem Sie die aktuelle Marktphase (Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Flaute) erkennen können. Der Indikator ist für alle Daten und Zeiträume anwendbar. Die Mitte der Trendwelle sowie die Ränder sind Orte besonderer Wärme und des Marktverhaltens; bei der Erstellung des Indikators wurde versucht, die genaue Ermittlung der Mitte zu implementieren. Dieser Indikat
Trend Analytics
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Trend Analytics ist ein Indikator für die technische Analyse, mit dem Sie mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen können, wann auf dem Devisenmarkt ein Trend und seine Richtung oder eine Flaute vorherrschen. Der Indikator ist auf speziellen Algorithmen aufgebaut. Die Würde von denen Sie in den Screenshots zu sehen. Der Indikator kann auf jedem Zeitrahmen arbeiten, aber um die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen zu minimieren, sollten Sie einen Zeitrahmen von H15 und höher wählen. In die
Trends Definitive
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Trends Definitive-Indikator wird nicht neu gezeichnet und verzögert nicht, er zeigt Punkte für den Einstieg in den Markt und Punkte für eine mögliche Marktumkehr an. Verwendet einen Parameter für die Einstellungen. Währungspaare steigen oder fallen nie in einer geraden Linie. Ihre Auf- und Abschwünge sind von Pullbacks und Umkehrungen durchsetzt. Jeder Anstieg und jeder Rückgang spiegelt sich in Ihrem emotionalen Zustand wider: Hoffnung wird durch Angst ersetzt, und wenn diese vergeht, kom
Progres
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Progres-Indikator verwendet Berechnungen, um starke Schwankungen zu glätten, die das Gesamtbild der Kursbewegung nicht beeinträchtigen. Es handelt sich um ein Hilfsmittel für die technische Analyse, mit dessen Hilfe die Trendrichtung bestimmt werden kann: entweder eine Aufwärts- oder eine Abwärtsbewegung der Kurse des ausgewählten Handelsinstruments. Der Indikator ist ein Trendindikator; er glättet die Kursschwankungen während der Signalbildung durch Mittelwertbildung der Daten. Der Trend
Trends Target
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Trend Target analysiert die wichtigsten Forex-Parameter und hilft, Informationen über die aktuelle Position aller Markttransaktionen für einen bestimmten Vermögenswert zu erhalten. Trend Target macht es möglich, die Richtung der Preisbewegung zu klassifizieren, indem es ihre Stärke bestimmt. Die Lösung dieses Problems hilft dabei, rechtzeitig in den Markt einzusteigen. Sie können nicht nur die Richtung des Trends erkennen, sondern auch die Niveaus, mit denen Sie arbeiten können. Der Indikator
Compasss
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Das Prinzip ist sehr einfach, praktisch und effektiv - sie sind im Compass-Indikator implementiert, der Händlern helfen wird, ihre Einlage vor Verlust zu schützen. Dies ist eine der Implementierungen des Indikators zum Schutz einer Position vor Verlusten. Es gibt ähnliche Implementierungen, es handelt sich nicht um einen komplexen Algorithmus. Der Indikator verwendet eine Reihe von gleitenden Durchschnitten, die bei einem bestimmten Längenschritt die resultierenden Linien bilden, die auf dem Pre
Consequence
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Consequence-Indikator bestimmt die Momente der Trendumkehr und die Richtung der Bewegungen. Er bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um die durch menschliche Emotionen verursachten Verluste zu überwinden. Consequence ist mit den fortschrittlichsten, anpassungsfähigsten und profitabelsten Handelsalgorithmen ausgestattet. Es ist an der Zeit, nicht länger im Dunkeln zu tappen, sondern eine klare Vorstellung von den Zielen im Intraday-Handel zu bekommen, für die dieser Indikator geschaffen wurd
Star 4D
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Die Besonderheit von Star 4D ist das Vorhandensein eines Signals für den Ein- und Ausstieg - die Indikatorlinie zeigt "Kauf-" oder "Verkaufssignale" in einer bestimmten Farbe an. Die Genauigkeit dieses Signals ist durchaus akzeptabel, sehen und beurteilen Sie selbst. Star 4D ist auch gut geeignet, um aus einer Position auszusteigen. Der Indikator erfasst den Trend fast vollständig, aber bei einem Flat müssen Filter eingesetzt werden. Wenn Sie eine Position eingehen, werden Sie immer dem Trend fo
Ferbey
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der intelligente Algorithmus des Ferbey-Indikators zeigt potentielle Umkehrpunkte des Marktes mit hoher Wahrscheinlichkeit an. Der Ferbey-Indikator ist perfekt für den Trendhandel! Wenn Sie mit dem Trend handeln, dann ist eine Handelsstrategie, die auf diesem Indikator basiert, perfekt für Sie geeignet. Der Indikator filtert das Marktrauschen praktisch vollständig heraus, und alle notwendigen Funktionen für die Arbeit an einem Faden sind in einem einzigen Tool integriert. Funktioniert auf alle
Trend Regulator
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Meistens ist ein guter Trend auf einem Preisdiagramm visuell erkennbar. Ein erfahrener Händler sollte jedoch das aktuelle Kräfteverhältnis auf dem Markt genau verstehen, bevor er einsteigt. Der Trend-Regulator-Indikator hilft dem Händler, Entscheidungen zu treffen, indem er ihm die entsprechenden Signale liefert. Der intelligente Algorithmus des Trend Regulator Indikators zeigt die Punkte einer möglichen Marktumkehr an. Eine Strategie für den Handel mit dem Trend, das Filtern des Marktrauschens
Identify Take
Oleksii Ferbei
4.5 (2)
Indikatoren
Identify Take - Trendhandelsstrategie, Marktgeräuschfilterung und alle notwendigen Funktionen in einem Tool! Das System selbst zeigt in Form von Pfeilen an, wann man kaufen und wann man verkaufen sollte. Verwendet nur einen Einstellungsparameter. Einfache, visuelle und effektive Trenderkennung. Der intelligente Algorithmus des Identify Take Indikators zeigt die Punkte einer potentiellen Marktumkehr an. Meistens lässt sich ein guter Trend visuell auf dem Preisdiagramm erkennen. Ein erfahrener H
Easys Trends
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Easy Trends-Indikator gibt dem Händler die Möglichkeit, visuell zu bestimmen, welcher Trend in einem bestimmten Zeitintervall vorhanden sein wird. Er glättet die Kursschwankungen während der Signalbildung durch Mittelwertbildung der Daten. Es handelt sich um ein Hilfsmittel für die technische Analyse, mit dem die genaue Trendrichtung bestimmt werden kann: entweder eine Aufwärts- oder eine Abwärtsbewegung des Kurses eines Handelsinstruments. Der Indikator hinkt zwar etwas hinterher, erzeugt
Reversal Prices
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Reversal Prices ist ein Indikator, der über einen ziemlich leistungsfähigen und effektiven Mechanismus zur Anpassung an veränderte Marktbedingungen verfügt. Reversal Prices - das neue Wort in der Trenderkennung! Mit der Entwicklung der Informationstechnologie und einer großen Zahl von Marktteilnehmern lassen sich die Finanzmärkte immer weniger mit veralteten Indikatoren analysieren. Konventionelle technische Analyseinstrumente wie der gleitende Durchschnitt oder die Stochastik sind in ihrer rein
Analytical Concentration
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der neue führende Trendindikator Analytical Concentration verwendet adaptives Anti-Aliasing. Er ermöglicht es Ihnen, frühzeitig in den Markt einzusteigen. Indikator für eine scharfe Wende zu einem dynamischen Richtungswechsel. Der Indikator Analytical Concentration gibt dem Händler die Möglichkeit, visuell zu bestimmen, welcher Trend in einem bestimmten Zeitintervall vorhanden sein wird. Ein Indikator, der über einen ausreichend leistungsfähigen und effektiven Mechanismus zur Anpassung an sich
Trends Protection
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Trend Protection Indicator Verwendet einen Parameter für die Einstellungen. Währungspaare steigen oder fallen nie in einer geraden Linie. Ihre Auf- und Abschwünge sind von Pullbacks und Umkehrungen durchsetzt. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher, sondern zeigt Einstiegspunkte und potenzielle Umkehrpunkte des Marktes an. Jeder Anstieg und jeder Rückgang spiegelt sich in Ihrer Gefühlslage wider: Die Hoffnung weicht der Angst, und wenn sie vorüber ist, kehrt die Hoff
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Pyro Trend ist ein neues Produkt, mit dem Sie die aktuelle Marktphase (Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Flaute) erkennen können. Der Indikator ist für alle Daten und Zeiträume anwendbar. Die Mitte der Trendwelle sowie die Ränder sind Orte besonderer Wärme und des Marktverhaltens; bei der Erstellung des Indikators wurde versucht, die genaue Ermittlung der Mitte zu implementieren. Pyro Trend ist ein Trendindikator, der einen originellen Berechnungsalgorithmus verwendet. Dieser Indikator malt Pfe
Trinitron
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Индикатор Trinitron создан для того чтобы отображать тренд в наглядном виде. Одним из главных определений для мониторинга рынка валют является тренд. Тренд - это устойчивое направление движения цены. Для его нахождения индикатор использет расчёты, призванные сглаживать резкие колебания, не влияющие на общую картину движения цены. Тренд может быть возрастающим (бычий тренд) и убывающий (медвежий тренд). В большинстве случаев тренд растёт долго и резко падает, но во всём бывают исключения. На дв
Explosive Trend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Indikator analysiert den Chart als mathematische Funktion mit X-Zeit- und Y-Preis-Achsen. Die Zeit wird in Balken dargestellt, der Preis in Pips. Der Zweck der Analyse ist es, dem Benutzer ein Signal zum Handeln zu geben, wenn die Funktion eine rückstoßfreie Bewegung in eine Richtung über einen bestimmten Zeitraum bildet. Die Parameter des Indikators müssen für jedes Währungspaar ausgewählt werden, da die Preisfunktion für jedes Währungspaar anders gebildet wird. Zeigt mit Pfeilen günstige
Trend Navigato
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Der Forex-Indikator TrendNavigator ist ein technischer Indikator. Der TrendNavigator ist ein Instrument, das es Händlern, die diese Strategie anwenden, ermöglicht, das Marktgeschehen besser zu verstehen und vorherzusagen, in welche Richtung sich der Preis weiter bewegen wird. Die Werte des Indikators werden auf der Grundlage der Kursbewegungen des Währungspaares oder eines anderen finanziellen Vermögenswertes berechnet. Im Rahmen der technischen Analyse wird der TrendNavigator-Indikator von Händ
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension