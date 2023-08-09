Three Little Birds
- Experten
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Version: 33.993
- Aktualisiert: 16 Dezember 2025
- Aktivierungen: 9
🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA –
Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit.
⚙️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION.
Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission: Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt.
Es kombiniert drei leistungsstarke Strategien in perfekter Synchronisation:
Zeitrahmen: H4
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
Mindestguthaben: 10.000 $
Broker: Jeder Broker
Paare: Jedes Paar (Standardeinstellungen: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 WARUM H4?
Weil die Stärke in der Stille liegt. H4 durchdringt Lärm. Es wartet. Es beobachtet. Es schlägt nur zu, wenn die Struktur klar ist.
🔍 DER NAME?
Drei Strategien. Drei Marktpfade. Drei kleine Vögel. Nicht zufällig. Nicht reaktiv. Sondern ruhig, beharrlich und tödlich, wenn der Moment gekommen ist.
📈 AUF ERFAHRUNG AUFGEBAUT. IN STURMEN GETESTET.
Dieser EA ist auf Narben aufgebaut. Getestet. Zerbrochen. Neu aufgebaut. Jede Version hat sich voll bezahlt gemacht – mit echten Verlusten, kostspieliger Forschung und schlafloser Neukalibrierung.
Keine Abkürzungen. Keine Illusionen. Nur Struktur, unter Beschuss sturzgetestet.
💡 SCHAUEN SIE NICHT AUF DEN PREIS – SCHAUEN SIE AUF DEN WERT.
Wenn Sie Etiketten vergleichen, stellen Sie die falsche Frage. Fragen Sie stattdessen: Wie viel kostet es mich, weiterhin billige Systeme zu verwenden, die im entscheidenden Moment versagen?
Dies ist kein Spielzeug. Es ist eine taktische Maschine – geschmiedet für Trader, die auf Gewicht achten, nicht auf Glanz.
🔥 BEREIT FÜR DEN SCHRITT VORWÄRTS?
Der Preis trennt die Träumer von den Machern. Er ist nicht auf Popularität ausgelegt. Er ist auf Leistung ausgelegt.
👉 Klicken Sie auf „Kostenlose Demo“, um es jetzt zu testen.
Oder scrollen Sie weiter. Dem Markt ist das egal.
Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
Aber wenn Sie wissen, was Sie tun, ist das Ihr Vorteil.
Ihr Kapital. Ihr Zug. Sie müssen wissen – der Markt wartet auf niemanden.
