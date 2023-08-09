Three Little Birds

🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA –

Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit.

⚙️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION.

Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:  Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt.

Es kombiniert  drei leistungsstarke Strategien  in perfekter Synchronisation:

  • 🔹 Verlustraster mit Martingale  : absorbiert Verluste und baut auf eine vollständige Erholung auf.
  • 🔹 Grid on Win mit Martingale  : Nutzt die Dynamik und erzielt gleichzeitig intelligente Gewinne.
  • 🔹 Absicherung mit Lot-Multiplikation  : Erfasst Umkehrungen und erzwingt profitable Ausstiege.

Zeitrahmen:  H4
Plattform:  MetaTrader 4 (MT4)
Mindestguthaben:  10.000 $
Broker:  Jeder Broker
Paare:  Jedes Paar  (Standardeinstellungen:  XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500  )

📊 WARUM H4?

Weil die Stärke in der Stille liegt. H4 durchdringt Lärm. Es wartet. Es beobachtet. Es schlägt nur zu, wenn die Struktur klar ist.

🔍 DER NAME?

Drei Strategien. Drei Marktpfade. Drei kleine Vögel.  Nicht zufällig. Nicht reaktiv. Sondern ruhig, beharrlich und tödlich, wenn der Moment gekommen ist.

📈 AUF ERFAHRUNG AUFGEBAUT. IN STURMEN GETESTET.

Dieser EA ist auf Narben aufgebaut. Getestet. Zerbrochen. Neu aufgebaut. Jede Version hat sich voll bezahlt gemacht – mit echten Verlusten, kostspieliger Forschung und schlafloser Neukalibrierung.

Keine Abkürzungen. Keine Illusionen. Nur Struktur, unter Beschuss sturzgetestet.

💡 SCHAUEN SIE NICHT AUF DEN PREIS – SCHAUEN SIE AUF DEN WERT.

Wenn Sie Etiketten vergleichen, stellen Sie die falsche Frage. Fragen Sie stattdessen:  Wie viel kostet es mich, weiterhin billige Systeme zu verwenden, die im entscheidenden Moment versagen?

Dies ist kein Spielzeug. Es ist eine taktische Maschine – geschmiedet für Trader, die auf Gewicht achten, nicht auf Glanz.

🔥 BEREIT FÜR DEN SCHRITT VORWÄRTS?

Der Preis trennt die Träumer von den Machern. Er ist nicht auf Popularität ausgelegt. Er ist auf Leistung ausgelegt.

👉  Klicken Sie auf „Kostenlose Demo“,  um es jetzt zu testen.

Oder scrollen Sie weiter. Dem Markt ist das egal.

Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
Aber wenn Sie wissen, was Sie tun,  ist das Ihr Vorteil.

Ihr Kapital. Ihr Zug. Sie müssen wissen – der Markt wartet auf niemanden.

Empfohlene Produkte
Harvesting
Ubaidillah
3 (2)
Experten
Harvesting ist ein Expert Advisor (EA), der auf der Grundlage der besten ermittelten Positionen automatisch Aufträge sendet. Dieser EA legt auch den Stop-Loss-Wert fest, der sich dynamisch mit dem Preis ändern kann, wenn der Auftrag zu mehr Gewinn führt. Und dieser EA kann nicht allein betrieben werden, sondern der Händler muss sich an der Überwachung beteiligen und Maßnahmen ergreifen, um alle profitablen Aufträge zu schließen, wie beim Harvesting. Paare und Zeitrahmen Dieser EA wurde für das
FREE
DawnDuskDynamics MT4
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Experten
DawnDuskDynamics EA DawnDuskDynamics ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der die bekannten Morning Star- und Evening Star-Candlestick-Muster nutzt, um potenzielle Marktumkehrungen zu erkennen. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die ihre Handelsstrategien für die wichtigsten Währungspaare automatisieren möchten, um einen systematischen Ansatz für den Devisenhandel zu gewährleisten. Hauptmerkmale: Handelsstrategie : Nutzt die Morning Star- und Evening Star-Muster zur Bes
FREE
Fassi
Akram Hassan
Experten
Fassi Fassi ist ein optimierter EA für EURJPY M15. Dieser Roboter eröffnet Trades durch Level Breakout. Und verwendet Stops zum Ausstieg. Verwenden Sie EA auf M15 Time Frame. Losgröße. (0.01/USD100) Der EA kann auch für andere Währungen verwendet werden. Der EA handelt nicht viele Geschäfte. Besser auf ECN-Broker zu verwenden. Testen Sie den EA vor der Verwendung. Und machen Sie einen Vorwärtstest auf dem Demokonto, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen. Und vergessen Sie nicht: Investieren S
FREE
Cristoforo Gold Rush EA
Filippo Morleo
4.62 (13)
Experten
Cristoforo Gold Rush: Ihr ultimativer Handelsverbündeter Willkommen, Trader und Investoren! Beteiligen Sie sich am Gespräch: Telegram Channel für Cristoforo Gold Rush Treten Sie ein in die Welt des fortschrittlichen Tradings mit "Cristoforo Gold Rush", dem ultimativen Trading-Verbündeten, der entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Präzision zu navigieren. Entdecken Sie in diesem umfassenden Leitfaden, wie dieses hochmoderne Trading-Tool Ihre Strategien verbesse
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Cape Town
Mikhail Mitin
3 (1)
Experten
Genaral: Kein Martingal, kein Raster; Verwendung auf EURUSD Verwendung auf M5 Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: CCI und OsMA (von 2 Zeitrahmen) ( Sie können einen separaten Zeitrahmen für jeden Indikator einstellen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
EA Pamm Global
Truong Vu Van
3 (2)
Experten
Dieser EA öffnet einen Kauf-Verkaufs-Auftrag basierend auf dem H4-Trend. Wenn der Preis geht über 100 Pips ea halten Eröffnung Aufträge gegen den Preis, bis der Gewinn positiv ist und EA wird alle Aufträge zu schließen und die neue Runde fortsetzen. Anforderung - Plattform: MT4 - Symbol: XAUUSD. - Zeitrahmen: M15 - Mindesteinlage: >500$ - Hebelwirkung: 1:500 und höher - ECN-Broker - Virtueller Privater Server Hosting (VPS) Parameter
FREE
Black Cat
Heinz Kappler
1.5 (2)
Experten
Expert Advisor mit Martingaler Strategie, zum experimentieren. Er begleicht ein Verlusttrade mit einem Gewinntrade. Ein Beispiel: Cent-Account, 35 USD sind dann 3500 USD. Konto: USD and 1:400 EA Einstellung: Cat_type Normal, Variant 1, BaseLot 0.1 Tritt der Fall von zwei Verlusttrades in Folge auf, entsteht ein Verlust von ca. 3000 USD . Zwei Verlusttrades in Folge können vermieden werden, durch einen geringen Spread und durchgehenden Handel des EA. Signal: https://www.mql5.com/de/market/produc
FREE
AvanteGarde Grid
Metin Hussein
5 (1)
Experten
Avantgarde: Grid Dieser Expert Advisor verwendet einfache und robuste Grid-Methode, um Trades zu platzieren. einfach und leicht zu bedienen. https://www.mql5.com/en/signals/534678 Wie es funktioniert: Der EA verwendet keine Indikatoren, sondern verwendet eine mathematische Lösung für Preis-Aktion. Der EA führt dieselben Trades in jedem Zeitrahmen aus. Avantgarde Grid ist mit Money Management, Autolot und DD-Close-Trade ausgestattet. Seien Sie vorsichtig bei der Einstellung des <step>, da er die
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experten
Der Expert Advisor platziert schwebende Orders an den Punkten des Parabolic Sar Indikators. Nach der Installation verschiebt er die Order nach dem Indikator. Sie können konfigurieren, dass nur BuyStop- oder nur SellStop-Orders geöffnet werden, falls erforderlich. Standardmäßig werden schwebende Orders sowohl für Buy als auch für Sell platziert. Neben dem Parapolic Sar-Indikator verwendet dieser Expert Advisor weitere Indikatoren, um eine korrekte Lösung für die Eröffnung einer Position zu finden
Trend Catch
Dmitriy Epshteyn
4 (2)
Experten
Expert Advisor "Trend_Catch" betritt den Markt durch gleitende Durchschnitte und Fraktale. Gleitende Durchschnitte bestimmen die Trendrichtung, Fraktale - den Zeitpunkt des Markteintritts. Breakeven, Trailing Stop, Mantingale sind im Expert Advisor auf Wunsch des Benutzers vorgeschrieben Advisor-Einstellungen: Close_by_Reverse_MA_Signal = false; schließt den Kaufauftrag, wenn der schnelle MA über dem langsamen MA liegt, schließt den Verkaufsauftrag, wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA li
FREE
Super Buy Sell
Rio Purwanggono
3.25 (4)
Experten
Super Buy Sell ist eine Kombination aus Hedging und Martingale-Strategie. Kaufen und verkaufen Sie gleichzeitig und eröffnen Sie alle 20 Pips (Standardeinstellung) einen Auftrag mit individuellem Gewinnziel. Die Strategie wurde im Backtesting mit echten Ticks in hoher Qualität getestet und optimiert. Der Expert Advisor hat erfolgreich den Stresstest mit Slippage bestanden, der den realen Marktbedingungen nahe kommt. Dieser EA kann auf mehreren Instrumenten gleichzeitig laufen. Dieser EA wird für
FREE
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experten
Willkommen bei dem Forex Gold Angel EA der ein sehr stabiler, gewinnbringender EA ist. Er ist sehr empfehlenswert. Die Logik hinter diesem EA ist einfach. Er verwendet den BAND-Indikator, der eine Flagge auslöst, wenn der Preis vom Band abweicht. Zu diesem Zeitpunkt geht er jedoch nicht in einen Handel ein. Stattdessen wird die Kursbewegung sorgfältig überwacht. Wenn der Kurs in das Band zurückkehrt und die Mittellinie berührt, wird ein Handel in Richtung des Trends eingeleitet. Diese Strategie
FREE
EA onetwothreefourx3 Gold Edition
Syed Naufal Gaddafi
Experten
Dieser EA ist ein "set n forget"-Typ. Einmal mit dem GOLD / XAUUSD Chart verbunden, können Sie ihn vergessen. ========== Broker empfohlen (EA abgestimmt) > JustMarket (vollständig getestet & optimiert) Registrieren Sie sich über diesen Link und erhalten Sie 50% automatischen Rabatt mit täglicher Rückerstattung > https://one.justmarkets.link/a/6dgco0za1a Wechseln Sie Ihren aktuellen IB zu mir & erhalten Sie 50% Auto-Rabatt mit täglicher Rückerstattung. Besuchen Sie diesen Link für Anweisungen > h
FREE
Toms Dollar Cost Averaging
Thomas Alexander Kevin Anderson
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor implementiert eine RSI Mean Reversion-Strategie mit einem gleitenden Durchschnittsfilter für den Handelseinstieg. Der EA verwendet RSI-Bedingungen für einen höheren Zeitrahmen, um potenzielle Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten zu erkennen, die durch einen gleitenden Durchschnitt für einen niedrigeren Zeitrahmen bestätigt werden. Die Strategie umfasst Risikomanagement-Funktionen wie die Begrenzung der maximalen Anzahl offener Trades, die Risikokontrolle auf der Grundlage des A
FREE
Superio
Rio Purwanggono
4.67 (3)
Experten
Superio ist ein halbautomatischer Expert Advisor. Er folgt Ihrem Buy Stop oder Sell Stop Auftrag. Die erste Order folgt Ihrem Lot auf Buy Stop oder Sell Stop. Superio ist eine Kombination aus Martingale- und Hedging-Strategie. Nach 7 falschen Positionen wird die Position gewechselt und eine Hedging-Position aufgebaut. Die Strategie wurde mit echten Ticks in hoher Qualität getestet und optimiert. Der Expert Advisor hat den Stresstest mit Slippage, der den realen Marktbedingungen nahe kommt, erfol
FREE
PZ CCI Trader EA
PZ TRADING SLU
4 (9)
Experten
Dieser EA nutzt den CCI-Indikator für den Handel. Er bietet viele Handelsszenarien und flexible Einstellungen für das Positionsmanagement sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingal- und einen inversen Martingal-Modus. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Es implementiert drei verschiedene Einstiegsstrategien Anpassbare Break-Even, SL, TP und Trailing-Stop Funktioniert für
FREE
Golden Thunder Basic MT4
Adam Zolei
1 (2)
Experten
Wir stellen Golden Thunder Basic vor: Die ideale Gelegenheit, unseren Scalping Expert Advisor für den Goldhandel völlig kostenlos zu testen. Golden Thunder Basic ist die perfekte Wahl für alle, die das Potenzial des Goldhandels mit diesem speziell für XAUUSD entwickelten Scalping-Roboter erkunden möchten. Mit dieser kostenlosen Version können Sie die Kernfunktionen und die Strategie von Golden Thunder unter realen Marktbedingungen und ohne Risiko ausprobieren. Sie bietet die gleichen hohen Stand
FREE
MA Double
Maksim Novikov
Experten
EIN ROBOTER MIT ZWEI GLEITENDEN DURCHSCHNITTEN! Dieser Expert Advisor ermöglicht es Ihnen, automatisch mit ZWEI gleitenden Durchschnitten zu handeln (Trades zu machen). Ich habe auch den Roboter auf einem gleitenden Durchschnitt gepostet, Sie können sich auch mit ihm vertraut machen. Eingabeparameter : 1. Los 2. Stop Loss 3. Gewinn mitnehmen Nun... hier ist alles einfach)) 4. Die magische Zahl Die magische Zahl der Aufträge. Damit der Berater die Marktteilnehmer nicht mit seinen eigenen verw
FREE
PROFESSIONAL ADVISOR
Lilita Bogachkova
Experten
Professioneller Handel minimiert Verluste soweit wie möglich. Vor diesem Hintergrund wurde der FACHBERATER EA mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, um Handelsverluste zu minimieren und damit Gewinne für Sie zu erzielen. Die Einstellungen der EA sind angemessen für Finanztransaktionen mit USDCHN M5 ,  GBPNZD M15,  USDHKD M15 ,   AUDCAD M30, AUDPLN M30, CADCHF M30, NZDUSD M30, EURCHF H1, NZDUSD H1, AUDPLN H1,  USDJPY H4, EURCAD H4 , EURUSD H4, GBPUSD H4 Currency Tool. Weitere Tools und Zeitr
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Experten
Grid Engulfing ist eine Handelsstrategie, die Grid Trading mit Engulfing-Mustern kombiniert. Grid-Handel: Bei einer Grid-Trading-Strategie werden in regelmäßigen Abständen (Grid-Größe) Kauf- und Verkaufsaufträge über und unter einem bestimmten Kursniveau platziert. Das Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen innerhalb eines Marktes, der sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt, zu profitieren. Engulfing-Patterns: Engulfing-Muster sind eine Art von Candlestick-Muster, das eine potenzielle Tren
FREE
The Magic Dice
Zakaria Rachid
4.1 (10)
Experten
Der Magic Dice ist ein Expert Advisor, der bei großen Marktbewegungen handelt. Er verwendet schwebende Aufträge. Ich teile diesen Experten mit Ihnen, um den besten Broker für den Live-Handel zu finden, denn dieser Experte braucht einen Broker mit niedrigem Spread und sehr schneller Ausführung. Also, ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Feedback zu diesem Thema Bitte beachten Sie, dass dieser Experte so konzipiert ist, dass er nur bei niedrigen Spreads profitabel ist. In der Standardeinstellung verw
FREE
Complex Chaos EA MT4
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Complex Chaos EA ist ein automatisiertes System, das ein Paar exponentiell gleitender Durchschnitte verwendet, um die Marktrichtung zu erkennen und bei Kerzeneröffnung Trades zu eröffnen. Wenn sich der Markt gegen einen Handel bewegt, wird in einem bestimmten Abstand ein weiterer Handel in dieselbe Richtung eröffnet, um den Take-Profit der Gruppe offener Positionen näher an den aktuellen Preis heranzuführen und die Gruppe von Trades insgesamt zu Gewinnern zu machen, sobald sich der Preis umk
FREE
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Flex Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Basis des RSI handelt. Der EA handelt mit Market Orders mit unteilbarem Take Profit und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich
FREE
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Experten
Expert Advisor Beschreibung EA TugOfWar öffnet sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen zu verschiedenen Zeiten entsprechend dem ausgelösten Signal, die meisten Positionen und in Übereinstimmung mit der Marktrichtung, die gewinnen und profitieren wird. Gewinnziel pro Krieg ist 1% bis 5%. Warmode normal = Langfristige Strategie Warmode extrem = Kurzfristige Strategie Parameter Beschreibung StartTrade = Zeitpunkt des Handelsbeginns / der Positionseröffnung EndTrade = Zeitpunkt zum Beenden des Ha
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default SELL
Niklas Templin
Experten
Drei sechzig Dollar EA Version SELL IC Market Recomment Broker -DIESER EA VERKAUFT NUR Die Performance ist die gleiche wie bei der Gratis Version auf DE40, Sie müssen nur mehr Einstellungen für andere Indizes oder Paare ändern. (Siehe auf Bilder) nur DE40 -minimal 3000$/€ ...Lot 1-5 -M1 -maximal 30min pro Tag Roboterarbeitszeit Version 1 nur SELL -dieser EA nur SELL Sie müssen meine zweite Version kaufen, um Trades zu kaufen. -Trade nur auf die DE40 Indizes - Don't close Trades der Roboter wir
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experten
Price Action EA für Scalping. Öffnen Sie Trades durch bar Höhe, wenn bar Höhe erfüllen komplexe mathematische Berechnungen. Timerame ist grundlegend M1 und arbeitet alle Forex-Symbole. Prozentuales Trailing-System. Zeitliche Begrenzung. Autolot durch Prozentsatz der Balance. Einstellungen von ea automatisch. Schließen Sie Sicherheit durch Zeit in Minuten und schließen Sie Ihre Bestellung nach x Minuten, auch wenn es nicht in Gewinn oder Verlust von Ihnen. Setzen Sie Stoploss und Takeprofit Wert
CSM System
Michal Milko
Experten
Das CSM-System ist derzeit vollständig automatisiert, mit allen besonderen Merkmalen und Funktionen, gesteuert und regelmäßig überwacht. Seine Entwicklung, die Parameter und die einzelnen Algorithmen werden von einer erfahrenen Gruppe von Programmierern professionell bewertet und optimiert, die neue aktualisierte Versionen des Systems entwickeln. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir uns darauf konzentriert, ein System zu schaffen, bei dem die erfolgreichen Backtesting-Ergebnisse mit der r
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experten
Kryptosystem automaticky Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systemému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Raider
Aleksandr Shurgin
Experten
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Experten
22.12.2020 Neue Version ist veröffentlicht. Fehler behoben und Ausstieg durch MA entfernt.Verbesserter vollautomatischer Expert Advisor ohne Martingale. Folgen Sie dem Trend. Überprüfung von wichtigen Handelsniveaus. Es ist komplex berechnet, um die richtige Trendstrategie zu finden. Spezielle Kerzen, benutzerdefinierte Indikatoren und mathematische Berechnungen werden für Einträge verwendet. Live-Ergebnisse werden hier gezeigt https://www.mql5.com/en/signals/669290 Standardeinstellungen empfohl
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Experten
BitcoinWhale ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und das Bitcoin/USD-Paar entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und ist dadurch effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierungen werden laufend vorgenommen und stehen
GoldScalper
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
GoldScalper ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und das XAU/USD-Paar entwickelt und optimiert wurde. Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und öffnet seine Trades im 5M-Zeitrahmen. Dank dessen ist es effektiver als ein Mensch. Updates und Optimierunge
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndexPro ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel von Indizes wie Ger30 entwickelt und optimiert wurde. S&P500, US30-Index . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und öffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen auf Ger30. H1 oder 5M auf S&P500 . & 5
Icaro
Christian Ricci
Experten
PROMO-PREIS NUR FÜR BEGRENZTE ZEIT 6 Monate für nur 30$ (5$/Monat) EMPFOHLENER WERT: Zeitrahmen: M1 NUR FÜR NAS100 EMPFOHLENER SPREAD: 80 Test-Broker: Vantage Fx EA SETUP: Lots: 1 für jede 100€ (wenn der Saldo 1000€ ist, Lots = 10) TP: 5 SL: 0 min: 10 Nach dem Kauf von EA, sicher sein, um mich in privaten Nachrichten zu schreiben. Ich bin bereit, jedem Käufer bei der Installation und Konfiguration des Advisors zu helfen. Wenn Sie noch nie EAs vor verwendet haben, werde ich zeigen und leh
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndiceFire ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Indizes wie S&P500, US30-Indexpaaren entwickelt und optimiert wurde. . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H4-Zeitrahmen auf S&P500. Dank dessen ist es eff
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Experten
IndiceLion ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für die MT4-Plattform und den Handel mit Indizes wie S&P500, US30-Indexpaaren entwickelt und optimiert wurde. . Dieses System funktioniert unabhängig auf Ihrem Terminal, Sie können es auf Ihrem Computer oder auf einem VPS ausführen, da der Computer eingeschaltet sein muss, während der Roboter läuft. Der Roboter analysiert den Markt 24 Stunden am Tag und eröffnet seine Trades im H1-Zeitrahmen auf S&P500. Dank dessen ist es eff
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader Version 8.8. MT4 Real-Time Open Candle AutoTrading FinTech RoboTrader mit eingebauten Kauf-/Verkaufssignal-Alarmen. Verifiziert durch MyFxBook. NUR EINE (1) TRADER-KONTO BENUTZERLIZENZ PRO MIETE. Probieren Sie es zuerst auf Ihrem Demokonto aus und optimieren Sie die Einstellungen für mehrere Charts. Nische FinTech Democratization Tool & Human Right to Accumulation of Wealth Software. Ein Recht des Volkes auf Reichtum Software. Speziell entwickelte F
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Experten
Forex MasterMind Algo AI Multiple Trading sind 3 Arten von Handelsstrategien Velocity Handel Breakout-Handel Umkehrung Handel Velocity Trading Strategie:- Velocity Trading Strategie sind länger dann Kerze kaufen oder verkaufen seine gleiche Seite mehr als Handel. Zum Beispiel, im Markt sind Buy Side Long Candle, der EA ist Buy, nur Fixed Lot ist auf Strategie arbeiten Breakout Trading Strategie:- Breakout Trading Strategy Instantly Place Order BuyStop und SellStop, Sobald Breakout die Buy od
Magnat
Alexander Buseinus
Experten
Ein professioneller Expert Advisor für den Handel mit allen Instrumenten der Metatrader 4 Plattform. Arbeitsmerkmale: Eine große Anzahl von Eingabeparametern, mit einer breiten Palette von Einstellungen, ermöglichen es Ihnen, auf allen Instrumenten mit jedem Broker Handelsbedingungen zu arbeiten. Je nach Handelsbedingungen, kann es mit direkten Marktpositionen oder dynamischen Pending Orders arbeiten. Beim Umschalten der entsprechenden Eingabeparameter, öffnet der Expert Advisor immer nur eine
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Experten
Euro Miner verwendet keine Indikatoren, und es erfordert keine komplizierten Einstellungen, weil der Benutzer nur die bereits verfügbaren setfile hochladen muss. Euro Miner Pro ist sehr anpassungsfähig kann in Sideway Markt profitabel sein und keine Sorge, wenn hohe Auswirkung Nachrichten wie NFP, FOMC haben, keine Notwendigkeit, die Autotrading auszuschalten.. Sie können auf 24 Stunden 5 Tage, einmalige Einrichtung und vergessen Sie einfach den Gewinn genießen... WICHTIG! für eine vollständig
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experten
Benutzerfreundliche Schnittstelle. Schutz für Fettfinger auf dem Bedienfeld. Hohe Geschwindigkeit beim Senden von manuellen Bestellungen. Automatisches Follow-up für manuelle Aufträge, die vom Panel erteilt werden. Hochgradig angepasste Parameter für automatische oder manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge. Individuelles Geld-Management-System. Fortgeschrittene Benutzer können ihre Kauf-/Verkaufsentscheidungen nach ihren Vorstellungen treffen und den Rest dem EA überlassen, um ihre ursprünglichen Ents
Foli Pivots MT4
John Folly Akwetey
Experten
Der Expert Advisor handelt nach Pivot-Ebenen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die auf Pivot-Ebenen basieren. Der Expert Advisor berücksichtigt auch den Volatilitätsfilter, verwendet Standard-Martingale- und Anti-Martingale-Systeme, Drawdown-Schutz, Standard-Trailing-Stop, Handelszeit und Handel Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Volatilitätsfilter verwenden - Aktivierung/Deaktivierung des Volatilitätsfilters mit Volatilitätsfilter
Occult Black Gold Strategy
Tom Seljakin
Experten
Eine legendäre Strategie für GOLD, CRYPTO, INDEXES von renommierten FX-Marketmakern jetzt auch für Retail-Trader verfügbar. Einer der effektivsten "Set and Forget" EAs mit langfristig positiven Ergebnissen. PROMO! Die ersten Käufer erhalten kostenlos 'Quantum Incinerator ' und ' Reverence EA '. Occult-black Gold Strategy EA für diejenigen, die Gewinne aus langfristigen Märkten wie Metalle, Krypto, Indizes maximieren wollen. Der EA arbeitet mit den fortschrittlichen mathematischen Algorithmen der
Promining Gold EA
Rene Taborete Repunte
Experten
PROMINING EAi ist ein vollautomatisiertes algorithmisches Handelssystem am effektivsten in XAUUSD GOLD-Paaren. Das System verwendet mehrere Zeitrahmen Chart zu handeln, die EA den Trend gleichzeitig folgen, kann auch in der Lage sein, die eingehenden unerwarteten plötzlichen Markt Spike Volatilität zu schützen / zu filtern und kann alle schlechten Marktbedingungen verwalten. Es ist ein sehr schneller Scalper, der mit Geschäften sehr aktiv ist. Es wurde speziell für den Handel mit XAUUSD-Paaren
Oasis
Aleksandr Shurgin
Experten
An innovative product for trading instruments in the MT4 terminal. The Expert Advisor's algorithm is based on unique, indicator-free mathematical calculation methods. A team of traders with over 15 years of trading experience has been working on improving this model for a long time. The robot actively analyzes the market, weighs the results of several alternative equations and selects the highest positive probability value to open a trade. Oasis is a product that meets all standards, suitable f
UZ Pro EA
Francisco Correa Junior
Experten
Upa Zvakawanda Pro EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der Ihr Handelspotenzial steigert und sich gleichzeitig mit dem Markt entwickelt. Alle Entscheidungen basieren auf höheren Zeitfenstern und werden auf niedrigeren Zeitfenstern ausgeführt, was eine schießerähnliche Präzision beim Einstieg ermöglicht. Dieser lernende EA wurde mit einem adaptiven Framework entwickelt und unterstützt kontinuierliche Updates und Verbesserungen seiner Algorithmen. Mit dem Upa Zvakawanda Pro EA verfügen Sie übe
Ai President EA MT4
Indra Maulana
Experten
70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
Gold M1 Dynamic Follow Trend Expert
Mr Morteza Janbazi
Experten
Hallo zusammen, Dieses profitable Produkt ist für den automatisierten Handel mit XAUUSD im Zeitrahmen M1 konzipiert. Mindesteinlage: 2000 $ Der Experte basiert auf fünf Jahren Erfahrung im Goldhandel auf dem Forex-Markt und verwendet ein maßgeschneidertes Martingale-Modell, das nicht nur das Risiko für das Konto vermeidet, sondern auch die Rentabilität erhöht. Der Experte ist ohne Beschränkung der Handelstage programmiert, so dass Sie seine Leistung vollständig bewerten können. Es wird jedoch
Prime Edge Ultimate Strategy
Akaradej Sobhonchitta
Experten
Prime Edge - Ultimative Strategie Prime Edge ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das für eine leistungsstarke Multi-Chart-Ausführung entwickelt wurde. Es wurde auf der Grundlage von mehr als 8 Jahren Erfahrung im Live-Handel entwickelt und kombiniert eine hohe technische Präzision mit Sicherheit, Flexibilität und einer leistungsstarken Einstiegslogik. Hauptmerkmale: ️ Unterstützt **bis zu 16 Charts, die gleichzeitig gehandelt werden** ️ Bietet **20 einzigartige Einst
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Weitere Produkte dieses Autors
My Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.31 (13)
Experten
MyBTCUSD GRID EA ist eine KOSTENLOSE Version von BTCUSD GRID EA https://www.mql5.com/en/market/product/99513 MyBTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde MyBTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich. Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten H
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.98 (54)
Experten
MyGrid Scalper Entweder Sie führen es – oder es führt Sie. Über 28.000 Downloads seit 2022 – kein Hype, kein Lärm, keine Rabatte. Nur konsequente Umsetzung in den Händen derer, die verstehen Basisinformation Symbol:   Beliebig (optimierter Standard: XAUUSD) Zeitrahmen:   Beliebig (optimierter Standard:   M5   ) Typ:   Gitterbasierter EA mit Soft Martingale (Standard 1,5) Lot-Kontrolle:   Multiplikator auf 1,0 für feste Lots setzen Kontotyp:   ECN empfohlen, aber nicht erforderlich Broker:   Je
FREE
MyVolume Profile Scalper FV
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4 (7)
Experten
KOSTENLOSE Version von MyVolume Profile Scalper EA https://www.mql5.com/en/market/product/113661 Empfohlene Währungspaare: ETHUSD GOLD/XAUUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY ETHUSD BTCUSD 30 US-Dollar BAR Zeitrahmen: Arbeiten für alle Zeitrahmen ------------------------------------------------
FREE
AanIsnaini Signal Matrix MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indikatoren
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Multi-Timeframe-Vertrauenssignal Dashboard Die kostenlose Version von AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro AanIsnaini Signal Matrix MT5 ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator, der die Marktrichtung und das Vertrauensniveau über mehrere Zeitrahmen hinweg analysiert und es Händlern ermöglicht, die allgemeine Tendenz des Marktes auf einen Blick zu erkennen. Der Indikator kombiniert Signale von Price Action , Support-Resistance und mehreren bewährten technischen Tool
FREE
My Risk Management MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indikatoren
Mein Risikomanagement Das Risikomanagement-Dashboard ist ein visuelles Instrument, das den Händlern hilft, das Risiko in Echtzeit zu überwachen. Mit seinem klaren und kompakten Layout bietet es einen sofortigen Überblick über die Handelsaktivitäten und ermöglicht eine diszipliniertere und fundiertere Entscheidungsfindung. Hauptmerkmale Zusammenfassung aktiver Symbole Zeigt alle gehandelten Symbole mit der Anzahl der Trades, den gesamten Kauf-/Verkaufs-Lots und dem aktuellen Gewinn/Verlust an. R
FREE
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
My Risk Management
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Mein Risikomanagement Das Risikomanagement-Dashboard ist ein visuelles Instrument, das den Händlern hilft, das Risiko in Echtzeit zu überwachen. Mit seinem klaren und kompakten Layout bietet es einen sofortigen Überblick über die Handelsaktivitäten und ermöglicht eine diszipliniertere und fundiertere Entscheidungsfindung. Hauptmerkmale Zusammenfassung aktiver Symbole Zeigt alle gehandelten Symbole mit der Anzahl der Trades, den gesamten Kauf-/Verkaufs-Lots und dem aktuellen Gewinn/Verlust an. R
FREE
MyCandleTime MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
My CandleTime Dieser Indikator zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung der aktuellen Kerze direkt auf dem Chart an. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, den Überblick über die Kerzenbildung zu behalten, ohne ständig die Statusleiste der Plattform zu überprüfen. Hauptmerkmale Zeigt den Countdown-Timer für die aktive Kerze an. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Leichtgewichtig, überlastet das Terminal nicht. Einstellbare Schriftgröße und Name. Verwendung Befestigen Sie
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Mein Fibonacci MT5 Ein automatisierter Fibonacci-Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von ZigZag-Schwüngen mit einer umfassenden Expert Advisor-Integration durch ein 20-Puffer-System kombiniert. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Kernfunktionen Automatisierte Fibonacci-Erkennung Der Indikator identifiziert Swing-Punkte anhand konfigurierbarer ZigZag-Parameter und zeichnet automatisch Fibonacci-Retracements und -Extensions
FREE
AanIsnaini Signal Matrix
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
AanIsnaini Signal Matrix Multi-Timeframe Vertrauenssignal Dashboard AanIsnaini Signal Matrix ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator, der die Marktrichtung und das Vertrauensniveau über mehrere Zeitrahmen hinweg analysiert und es Händlern ermöglicht, die allgemeine Tendenz des Marktes auf einen Blick zu erkennen. Er kombiniert Signale von Price Action , Support-Resistance und mehreren bewährten technischen Instrumenten (MACD, ADX, RSI, MA Slope, ATR und Volume Ratio) und berechnet dann ein
FREE
My Fibonacci
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Mein Fibonacci Ein automatisierter Fibonacci-Indikator, der die Erkennung von ZigZag-Schwüngen mit einer umfassenden Expert Advisor-Integration durch ein 20-Buffer-System kombiniert. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764109 Kernfunktionen Automatisierte Fibonacci-Erkennung Der Indikator identifiziert Swing-Punkte anhand konfigurierbarer ZigZag-Parameter und zeichnet automatisch Fibonacci-Retracements und -Extensions. Er aktualisiert die
FREE
TAwES
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Utilitys
Trading Assistant with Equity Security (TAwES) Dieser EA dient zur Unterstützung des manuellen Handels (der EA wird aktiviert, wenn ein manueller Handel eröffnet wird - Semi Auto) - Dieser EA wird durch den manuellen Handel/den ersten OFFENEN HANDEL ausgelöst - Wenn einige manuelle Trades eröffnet und der EA aktiviert wurde, werden alle manuellen Trades separat vom EA übernommen. - Diese EA-Funktion kann ein Martingal mit Multiplikator, Max-Order sein, und der Abstand kann angepasst werden -
FREE
Buas
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
BUAS EA ist ein Hybrid-Grid-Breakout-System, das für Händler entwickelt wurde, die Ausführungslogik der Vorhersage vorziehen. Es setzt ausstehende Buy Stop- und Sell Stop-Orders als symmetrische Falle ein und folgt der Seite, die zuerst ausgelöst wird. Die neueste Version führt die Adaptive Asymmetric Grid (AAG)- Logik und Dual Adaptive Trailing (aktienbasiert + ATR-basiert) ein, die sowohl dynamischen Schutz als auch eine verfeinerte Risikoanpassung bieten. Entwickelt für professionelle und fo
MyGrid Scalper Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
MyGrid Scalper Ultimate ist ein leistungsstarker und spannender Handelsroboter für Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen und Indizes. Merkmale: Verschiedene Losmodi: Festes Los, Fibonacci-Los, Dalembert-Los, Labouchere-Los, Martingale-Los, Sequenz-Los, Bet 1326-System-Los Automatische Losgröße. Balance-Risiko, bezogen auf die automatische Lot-Größe Manuelles TP oder Verwendung von ATR für Take Profit und Rastergröße (dynamisch/automatisch) EMA-Einrichtung Drawdown-Setup. Überwachen und steuern Sie
Black Bird
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
Nur für diejenigen, die den Charakter von Martingale (Martingale Lover) kennen. Dieser EA ist sehr gut für diejenigen, die sich Gedanken über REBATE-Generatoren machen. Black Bird EA basiert auf Hedging-Strategien, die mit einem fortschrittlichen Algorithmus verfahren. Black Bird EA ist ein fortschrittliches Scalp-Handelssystem, das intelligente Algorithmen verwendet, um den schnellsten Markteintritt zu ermöglichen. Es verwendet einen festen/dynamischen Take-Profit basierend auf dem Marktzus
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
Bitte führen Sie vor dem Kauf mehrere Monate lang einen Test mit einem Demokonto  MyVolume Profile FV (KOSTENLOSE Version) durch.  Lernen Sie es und finden Sie den besten Rahmen für ein Treffen mit Ihnen. MyVolume Profile Scalper EA ist ein fortschrittliches   und     automatisiertes Programm, das für die Verwendung des Volumenprofils entwickelt wurde. Dabei wird das Gesamtvolumen erfasst, das auf einem bestimmten Preisniveau während des angegebenen Zeitraums gehandelt   wurde   , und das Gesam
Miliarto Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
einen EA, der 3 Indikatoren für gleitende Durchschnitte oder Bollinger Bänder verwendet. Sie können einen auswählen und den Indikator nach Ihren Wünschen einrichten. Gleitende Durchschnitte und Bollinger Bänder sind ein sehr leistungsfähiger Indikator. Die Empfehlung, den Haupttrend zu verwenden, um in den Markt einzusteigen, H1 oder H4 Zeitrahmen für die Identifizierung des Trends. und Sie können einen kurzen Zeitrahmen verwenden, um in den Markt einzusteigen und einzurichten, wie der EA erlaub
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experten
Velora EA – Grid & Adaptives Trailing Breakout System Velora ist ein hochwertiger Expert Advisor, der auf dem Kern von Instant Volatility Breakout (IVB) basiert und über eine adaptive Grid Engine, dynamische Trailing-Logik, Mechanismen zum teilweisen Schließen und automatisierte, auf Volatilität basierende Einträge verfügt. Velora wurde für Händler entwickelt, die eine Mischung aus Aggressivität, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit suchen, und ist nicht nur reaktiv, sondern auch reaktionsfähig. K
MurreyGannQuantum
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
MurreyGannQuantum - Professioneller Handelsindikator Fortgeschrittene technische Analyse nach Murrey Math und Gann-Winkel mit vollständiger EA-Integration Professioneller technischer Indikator, der die Analyse der Murrey Math-Ebene mit der Berechnung des Gann-Winkels kombiniert. Umfassende visuelle Analyse, Multi-Timeframe-Anpassung und vollständige EA-Integrationsmöglichkeiten für automatisierte Handelssysteme. Der Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763757 KERNFUNKTIONEN Technische Imp
MurreyGannQuantum MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
MurreyGannQuantum - Professioneller Handelsindikator Fortgeschrittene technische Analyse nach Murrey Math und Gann-Winkel mit vollständiger EA-Integration Professioneller technischer Indikator, der die Analyse der Murrey Math-Ebene mit der Berechnung des Gann-Winkels kombiniert. Umfassende visuelle Analyse, Multi-Timeframe-Anpassung und vollständige EA-Integrationsmöglichkeiten für automatisierte Handelssysteme. Die Nicht-Übermalungs-Garantie: Warum sie wichtig ist Was bedeutet Non-Repainting
AanIsnaini TrueChart
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Proprietäre Signalverstärkungstechnologie Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die lediglich Daten anzeigen, verwendet TrueChart eine fortschrittliche Signalverstärkung, die nur Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorhebt. Das System filtert automatisch Marktgeräusche heraus und verstärkt echte Signale durch mehrere Bestätigungsebenen, damit Sie nur das sehen, was wirklich wichtig ist. Revolutionäres mehrdimensionales Bestätigungssystem Die meisten Indikatoren arbeiten in
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
Velora - Der intelligente Grid EA mit dynamischer Risikologik Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has now been completely rebuilt and enhanced for the MT5 platform. Velora ist nicht einfach ein weiterer Grid Expert Advisor. Es ist ein ausgeklügeltes, mehrsäuliges Handelssystem, das von Grund auf auf Anpassungsfähigkeit und Risikobewusstsein ausgelegt ist. Es kombiniert auf intelligente Weise ein dynamisches Ausbruchssignal mit einem selbstlernenden Raster und einem völlig
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
AanIsnaini Signal Matrix MT5 PRO Institutional-Grade Market Regime & Trend Dashboard (Zero-Repaint) HÖREN SIE AUF, MIT VERZÖGERUNGEN ZU HANDELN. BEGINNEN SIE MIT MATHEMATIK ZU HANDELN. Mit der kostenlosen Version (v1.3) haben Sie den Überblick. Die PRO Version gibt Ihnen den Vorsprung . AanIsnaini Signal Matrix PRO ist nicht nur ein Update - es ist eine komplette algorithmische Neufassung meines beliebten Signal-Dashboards. Während sich die kostenlose Version auf Standardindikatoren stützt (die
Auswahl:
amrimond
79
amrimond 2025.12.16 10:13 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension