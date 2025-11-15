Gold Scalp Trend – Der wahre Gold-Trendjäger

Hallo Trader! Ich bin Gold Scalp Trend, ein Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Meine Stärke liegt im kurzfristigen Scalping: Ich nutze sowohl klare Haupttrends als auch kleine Marktschwankungen und liefere schnelle, präzise und äußerst effektive Trades.

Ich jage nicht einer übermäßigen Anzahl von Trades hinterher. Stattdessen wähle ich sorgfältig die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit aus und setze auf Qualität statt Quantität. Lass mich beweisen, dass ich der goldene Begleiter bin, den du im Edelmetallmarkt gesucht hast.

Launch-Angebot – verfügbar in den ersten 3 Tagen!

Wenn Sie den Gold Scalp Trend EA kaufen und erfolgreich installieren, erhalten Sie ein kostenloses Produkt Ihrer Wahl aus meinem MQL5-Bot-Shop.

Preispolitik: Der Preis steigt alle 10 Käufe um 100 $. Nächster Preis: 799 $. Endpreis: 1599 $.

Warum Gold Scalp Trend wählen?

Fokus auf XAUUSD – vollständig für den Goldhandel optimiert, keine Verwässerung der Strategie.

Meister des Trend-Scalpings – nutzt sowohl starke Trends als auch kurzfristige Rücksetzer für präzise Ein- und Ausstiege.

Striktes Risikomanagement – Schutz des Kontos hat Priorität, kein DCA, kein Martingale.

Vollständig automatisiert – einfach installieren, Risikoparameter einstellen und den Rest mir überlassen.

Mindestanforderungen & Empfehlungen

Broker: Für optimale EA-Leistung Exness oder IC Markets verwenden.

Mindesteinzahlung: 500 $ (Hebel 1:500).

Empfohlene Einzahlung: 1000 $+ (Hebel 1:500).

Pflicht: VPS 24/7 für reibungslosen Betrieb.

Lass Gold Scalp Trend dein Begleiter sein, um den Goldmarkt zu erobern. Hänge mich an dein XAUUSD-Chart, und lass uns gemeinsam die ultimativen Trends jagen!