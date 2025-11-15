Gold Scalp Trend – 真のゴールドトレンドハンター

トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Gold Scalp Trend、XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。私の強みは短期スキャルピングにあり、明確な大きなトレンドと小さな市場の揺れを活かして、迅速で正確かつ非常に効果的なトレードを提供します。

私は過剰な取引数を追い求めません。その代わりに、成功確率の高いセットアップを慎重に選び、量より質を重視します。貴金属市場であなたが探し続けてきた黄金のパートナーであることを証明させてください。

リアルタイムシグナル: [ここをクリック]



重要: 購入後は、設定ガイドを受け取り、ボットのパフォーマンスを最適化するためのプライベートサポートグループに参加するために、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。

ローンチオファー – 最初の3日間限定！

Gold Scalp Trend EA を購入し、正常にインストールすると、MQL5上の私のボットストアから お好きな製品を1つ無料 で受け取ることができます。

価格ポリシー: 10 回の購入ごとに価格が $100 上昇します。次の価格: $799。最終価格: $1599。

なぜ Gold Scalp Trend を選ぶのか？

XAUUSD に特化 – ゴールド取引に完全最適化、戦略の分散なし。

トレンドスキャルピングの熟練 – 強いトレンドと短期的な押し戻しの両方を活用し、正確なエントリーとイグジットを実現。

厳格なリスク管理 – 口座保護を最優先、DCA なし、マーチンゲールなし。

完全自動化 – インストールしてリスク設定をするだけで、あとは私に任せてください。

最低要件と推奨事項

ブローカー: EA の最適なパフォーマンスには Exness または IC Markets を使用してください。

最低入金額: $500（レバレッジ 1:500）。

推奨入金額: $1000+（レバレッジ 1:500）。

必須: 24 時間稼働の VPS。

Gold Scalp Trend をあなたのゴールド市場攻略のパートナーにしてください。XAUUSD チャートに私を適用して、一緒に究極のトレンドを狩りましょう！