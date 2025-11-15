Gold Scalp Trend
- エキスパート
- Duy Van Nguy
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 11 12月 2025
- アクティベーション: 9
Gold Scalp Trend – 真のゴールドトレンドハンター
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Gold Scalp Trend、XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。私の強みは短期スキャルピングにあり、明確な大きなトレンドと小さな市場の揺れを活かして、迅速で正確かつ非常に効果的なトレードを提供します。
私は過剰な取引数を追い求めません。その代わりに、成功確率の高いセットアップを慎重に選び、量より質を重視します。貴金属市場であなたが探し続けてきた黄金のパートナーであることを証明させてください。
なぜ Gold Scalp Trend を選ぶのか？
XAUUSD に特化 – ゴールド取引に完全最適化、戦略の分散なし。
トレンドスキャルピングの熟練 – 強いトレンドと短期的な押し戻しの両方を活用し、正確なエントリーとイグジットを実現。
厳格なリスク管理 – 口座保護を最優先、DCA なし、マーチンゲールなし。
完全自動化 – インストールしてリスク設定をするだけで、あとは私に任せてください。
最低要件と推奨事項
ブローカー: EA の最適なパフォーマンスには Exness または IC Markets を使用してください。
最低入金額: $500（レバレッジ 1:500）。
推奨入金額: $1000+（レバレッジ 1:500）。
必須: 24 時間稼働の VPS。
Gold Scalp Trend をあなたのゴールド市場攻略のパートナーにしてください。XAUUSD チャートに私を適用して、一緒に究極のトレンドを狩りましょう！
I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio